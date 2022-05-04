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Патриарх Кирилл рассказал папе Франциску про подлётное время ракет НАТО
Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл в марте рассказал главе РКЦ папе Франциску про подлётное время ракет НАТО до Москвы и Санкт-Петербурга. По его словам, "Россия не может допустить, чтобы подлётное время до Москвы сократилось до нескольких минут". Слова иерарха приводит сайт Отдела внешнецерковных связей Московского патриархата. Ранее Франциск рассказал в интервью, что напомнил Кириллу, что тот не является чиновником.
Беседа состоялась 16 марта. В отчёте Патриархии говорится, что Кирилл решил поделиться с Франциском "своим видением непростой ситуации" вокруг войны в Украине. Пересказ видения Кирилла полностью дублирует основные тезисы Кремля по этому вопросу.
Кирилл рассказал папе про смену власти в Украине в результате Майдана в 2014 году и про пожар в Доме профсоюзов в Одессе, где погибли 42 человека. "Этот ужасающий урок Одессы повлиял на решение жителей юго-востока Украины защищать свои права", — заявил Кирилл, после чего рассказал Франциску, что НАТО обещало России не продвигаться на восток (никаких соглашений об этом подписано не было, европейские политики отрицают, что такое обещание когда-либо давалось).
В результате, говорит Кирилл, "в состав НАТО вошли даже бывшие советские балтийские республики". Это, сказал он, привело к тому, что границы НАТО проходят в 130 километрах от Санкт-Петербурга. "Подлётное время ракет составляет всего несколько минут, — цитирует Патриархия Кирилла. — В случае, если в НАТО была бы принята Украина, то и подлётное время до Москвы также составило бы несколько минут. Россия никак не могла и не может этого допустить".
Согласно сообщению Патриархии, Кирилл заявил, что изложенная им ситуация связана для него с большой болью, потому что по обе стороны противостояния находится "его паства". Он предложил Франциску "абстрагироваться от геополитической составляющей" и поставить вопрос, как церкви могут помочь мира и справедливости.
Папа Франциск воспринял эти слова Кирилла как оправдание войны, следует из его интервью Coriera della Sera. По его словам, он ответил патриарху, что ничего не понимает в геополитике, но церковные лидеры должны говорить языком Иисуса, а не государственных служащих.
- Патриарх Кирилл критикуется частью духовенства и прихожан за позицию по войне России с Украиной. Предстоятель Церкви не высказывался в пользу войны, но повторяет многие тезисы Кремля о событиях в Украине. Часть украинского священства и прихожан из-за этого требует отделения от Русской православной церкви или церковного суда над Кириллом. Агентство AFP сообщило, что он может попасть в санкционный список ЕС.
Другие новости дня
«За жизнь!» – в Тбилиси прошла акция в поддержку Михаила Саакашвили
У здания администрации президента Грузии прошла акция в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили под лозунгом «За жизнь!». Участники акции требуют перевести Саакашвили на лечение в многопрофильную клинику в связи с ухудшением состояния его здоровья. На месте собрались сторонники Саакашвили, активисты и политики. Они считают, что ответственность за жизнь Михаила Саакашвили несут власти, пишет «Интерпрессньюс».
«Мише нехорошо, ему плохо. Мы должны спасти жизнь Миши, речь об этом. Мы обратились ко всем, к властям, патриархии, политическим партиям, чтобы фундаментальное право на жизнь нашего гражданина было защищено, и мы должны объединиться вокруг этого. Михаилу Саакашвили еще хуже, чем 2 дня назад, у него слабость, очень трудно передвигаться. Мы не требуем ни его освобождения, ни возвращения к власти. Мы требуем, чтобы человеку дали возможность лечиться, чтобы он выжил», – сказал брат политика Давид Саакашвили.
По его словам, если это требование властями не будет выполнено, начнутся масштабные акции протеста.
- Михаил Саакашвили уже семь месяцев находится в заключении. Третий президент Грузии тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября 2021 года. Тогда же политик объявил голодовку, которая длилась 50 дней. Экс-президент прошел курс реабилитации в военном госпитале Гори, а вскоре после возвращения в тюрьму снова обратился к крайней форме протеста. На этот раз он голодал 20 дней. Он называет себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- Врачи из консилиума при Народном защитнике заключили: у Михаила Саакашвили развилась анорексия, он не может принимать белки, в организме начался процесс поглощения белков из внутренних органов. Врачи считают, что в пенитенциарной системе не могут оказать Саакашвили должную помощь.
Премьер Грузии отправился в Польшу на конференцию доноров по Украине
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в Польшу для участия в международной донорской конференции по оказанию гуманитарной помощи Украине.
Как сообщили в пресс-службе грузинского правительства, Гарибашвили примет участие в благотворительной сессии, запланированной в рамках конференции. В состав грузинской делегации входит министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.
Конференция в Варшаве проводится по совместной инициативе премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон. Партнерами встречи будут председатель Европейского Совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Алексея Навального могут перевести в колонию, где пытали заключённых
Оппозиционный политик Алексей Навальный после вступления в силу приговора по делу о мошенничестве в Фонде борьбы с коррупцией будет переведён в исправительную колонию строгого режима в посёлке Мелехово Владимирской области. Об этом ему рассказали заключённые колонии, сообщил он в социальных сетях.
“Мой приговор еще не вступил в силу, но зэки из колонии строгого режима Мелехово пишут, что там оборудуют “тюрьму в тюрьме” для меня. Говорят, если гуглить Мелехово, будут рассказы зэков о том, как там выдирают ногти. Ну что ж, зато у меня будет повод использовать модный эмоджи”, — написал Навальный и прикрепил к сообщению смайлик с розовыми ногтями.
В Мелехове находится колония строгого режима ИК-6. В марте прошлого года "Медиазона" опубликовала выдержки из 60-страничного письма бывшего заключённого ИК-6 Ивана Фомина. В нём Фомин описывает случаи избиений, пыток и сексуального насилия в колонии.
Навальный приговорён по новому делу в конце марта 2022 года. Суд назначил ему девяти лет колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 млн рублей за мошенничество при сборе пожертвований в ФБК и неуважении к судье.
Оппозиционер настаивает на своей невиновности, он и его сторонники считают, что уголовное преследование обусловлено лишь политическими мотивами. Правозащитные организации признают его политическим заключённым. Его освобождения требовали Европейский Союз, президент США Джо Байден, многие общественные деятели.
Захарова заявила, что в Украине воюют «израильские наёмники»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Украине "плечом к плечу с боевиками Азова" воюют израильские наёмники. По её словам, она видела некие "видео, фактуру и материалы", которые подтверждают это. Об этом Захарова заявила в эфире "Радио Спутник".
Каких либо подробностей или примеров официальный представитель МИД не привела. Захарова заявила, что израильские политики, которые, по её словам, "раздули сейчас информационную кампанию", не захотят услышать информацию о наёмниках.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Он предположил, что у Гитлера, под руководством которого были уничтожены 6 миллионов евреев, была "еврейская кровь". "Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи." - заявил Лавров. Слова российского министра вызвали возмущение руководства Израиля.
Позднее МИД России заявил, что правительство Израиля держит курс на "поддержку неонацистского режима в Киеве". А заявление министра иностранных дел страны Яира Лапида о том, что евреи не убивали сами себя во время Холокоста, было названо "антиисторическим".
Россия использует заявления о борьбе с неонацизмом в Украине в качестве пропагандистского приёма в войне со страной. Президент Владимир Зеленский родом из украинско-еврейской семьи и не раз упоминал о своих корнях, в том числе и говоря о своём неприятии нацизма.
Белорусский парламент одобрил введение смертной казни за покушение на терроризм
Белорусский парламент одобрил введение смертной казни за покушение на международный терроризм и на убийство государственных или общественных деятелей. Поправки внесены на фоне многочисленных сообщений об атаках сторонников оппозиции на объекты инфраструктуры. О голосовании передаёт государственное агентство "Белта".
В 2020 году, на фоне массовых выступлений оппозиции, белорусские власти сообщали о резком росте попыток заблокировать железнодорожные пути. К этому граждан призывали оппозиционные телеграм-каналы, рассказывал канал Настоящее Время.
После вторжения России в Украину оппозиционная инициатива BYPOL призвала граждан начать "рельсовую войну" для осложнения передвижения железнодорожных составов военного назначения.
По состоянию на конец апреля было известно более чем о 60 жителях, задержанных в республике начиная с 24 февраля по подозрению в блокировке железной дороги. Как минимум в одном случае было возбуждено дело о терроризме.
Депутат белорусского Национального собрания Марина Ленчевская в конце апреля напрямую связала расширение оснований для смертной казни с атаками на инфраструктуру. "Правоохранительные органы фиксируют значительное количество террористических устремлений в отношении критически важных объектов: транспортных, военных, энергетических," — заявила она.
- Белорусские власти — единственные в Европе, продолжающие применять смертную казнь. Расширение оснований для неё стало беспрецедентным случаем в современной истории.
Оппозиция на заседании парламента потребовала отставки Пашиняна
Депутаты оппозиционных парламентских фракций «Армения» и «Честь имею» сегодня на правительственном часе потребовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и во время его ответа демонстративно покинули зал заседания.
«Вот так и всегда будете бежать!» – заявил Пашинян, после чего оппозиционеры стали скандировать «Армения без Никола!».
Сторонники Пашиняна из фракции «Гражданский договор» в ответ начали аплодировать, ситуация в зале заседания накалилась, после чего спикер парламента объявил перерыв.
В настоящий момент тысячи сторонников оппозиции находятся у здания парламента, которое оцеплено специальными силами полиции, пишет ТАСС.
- Уличные протесты оппозиции начались две недели назад после заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что международное сообщество ожидает от армянской стороны снижения планки требований по статусу Нагорного Карабаха. По мнению оппозиции, армянское правительство намерено пойти на уступки Азербайджану в вопросе Нагорного Карабаха.
Работники заводов по розливу «Боржоми» вышли на акцию протеста
Акцию протеста проводят сотрудники компании по розливу грузинской минеральной воды «Боржоми».
Сотрудники протестуют против новых контрактов, которые предложило им руководство. Они утверждают, что условия – хуже, чем были ранее.
По новым условиям, ставка оплаты сверхурочной работы снижена со 140% от зарплаты до 125%, из контрактов исчезли премии. На время вынужденного простоя сотрудникам компании предложили трехмесячный контракт с сохранением половины от зарплаты.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», протестующие готовы подписать контракты, только если с открытием заводов старые условия будут возвращены. Они требуют встречи с гендиректором компании Иване Мачавариани и главой правительства Ираклием Гарибашвили.
Акцию протеста поддержал Профсоюз работников сельского хозяйства, торговли и промышленности, который защищает интересы 400 человек, работающих на заводах IDS Borjomi.
Компания IDS Borjomi заявила 29 апреля о временной приостановке производства на двух заводах в Грузии из-за финансовых проблем. На следующий день премьер Грузии пообещал скоро сообщить «приятную новость» по судьбе «Боржоми».
С 2013 года контрольный пакет акций IDS Borjomi International принадлежит российской «Альфа-Групп». Ее основатель Михаил Фридман включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции из-за войны в Украине.
В апреле в Грузию прибыли 33 556 граждан России
По информации Национальной администрации туризма Грузии, в апреле текущего года в страну прибыли 33 556 граждан России. По сравнению с 2021 годом, рост числа визитов россиян составил 294%. При этом в апреле допандемийного, 2019-го, до прекращения прямого авиасообщения Грузию посетили 113 138 россиян – почти в 3.5 раза больше, чем в текущем году.
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Топ-10 стран по числу визитов в Грузию в апреле:
- Турция – 35 959 визитов
- Россия – 33 556
- Армения – 32 228
- Грузия (нерезиденты) – 20 936
- Израиль – 15 709
- Украина – 13 018
- Азербайджан – 11 360
- Беларусь – 7507
- Казахстан – 6032
- Иран – 5994
По числу международных визитов в Грузию за январь-апрель лидирует Турция (139 761). Число визитов из России за четыре месяца составило 105 349, из Украины – 40 625, из Беларуси – 19 891. Число граждан Беларуси, посетивших Грузию, выросло даже по сравнению с допандемийными показателями.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России, к ведению которой относится пограничная служба, признала резкий рост числа покинувших страну граждан в январе-марте 2022 года. В Грузию поток россиян увеличился почти в пять раз, в Армению – в три раза.
На войне в Украине погиб еще один уроженец Южной Осетии
На войне в Украине погиб еще один уроженец самопровозглашенной республики Южная Осетия. Югоосетинские Telegram-каналы сообщили о смерти 36-летнего Алима Лохова. У него остались двое детей.
Ранее на войне в Украине погиб уроженец Южной Осетии, командир взвода российской 4-й военной базы Инал Кортиев, сержант Андрей Бакаев, а также добровольцы Руслан Бесаев и Руслан Казиев.
Отношение к этим смертям в югоосетинском обществе неоднозначное: одни считают их героями, другие уверены, что отправлять на войну молодых ребят равноценно смерти малочисленного народа. В сети даже назвали происходящее «кастрацией нации».
Сегодня стало известно, что глава югоосетинского Минобороны Владимир Пухаев отправился в Донбасс для встречи с военнослужащими из Южной Осетии.
Как сообщалось ранее, часть российских военнослужащих из Южной Осетии отказалась от участия в войне в Украине и вернулась на родину. С ними в Цхинвали проводит встречи югоосетинский экс-президент Эдуард Кокойты, назначенный «спецпредставителем Южной Осетии на время проведения спецоперации РФ».
Личный оператор Путина уволился после съёмки обращения о начале войны с Украиной
Личный оператор президента России Владимира Путина уволился после съёмки обращения политика о начале войны с Украиной. Об этом он рассказал изданию "Проект".
"Достиг потолка в профессии. Плюс — устал от многомесячного сидения на карантине", — объяснил своё решение Илья Филатов, который был одним из трёх операторов президента. Версию о том, что его увольнение как-то связано с войной, Филатов категорически отверг. Его знакомые рассказали, что работа с президентом требует постоянной изоляции из-за карантинных мер. Находясь взаперти, многие начинают злоупотреблять алкоголем.
Журналисты "Проекта" выяснили, что в конце февраля многие чиновники связывали любые отставки с вторжением в Украину — настолько их шокировало обращение Путина. О принятом решении знали немногие, чиновники, пропаганда и крупный бизнес оказались к нему не готовы.
Издание рассказывает, что один из депутатов Госдумы, обратившийся к Путину о признании пророссийских сепаратистов, был шокирован, что его использовали для оправдания вторжения.
ЦРУ распространило инструкции на русском языке для связи с ними
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) распространило на своём официальном сайте и в социальных сетях специальные памятки на русском языке, в которых говорится о том, как безопасно связаться со спецслужбой. На это обратила внимание газета The Washington Post.
Инструкции советуют использовать VPN или Tor, удалять историю браузера и заходить в него в режиме инкогнито. ЦРУ также рекомендует связываться с ними не со своего домашнего или рабочего компьютера. При обращении, ведомство просит указать полное полное имя, должность, страну и уровень доступа к данным, которые могли бы быть заинтересовать ЦРУ.
Один из сотрудников разведывательного ведомства в разговоре с журналистами заявил, что эти инструкции направлены на "тех, кто чувствует себя обязанным связаться с ЦРУ из-за несправедливой войны, которую ведет российское правительство".
- В России оказание подобной помощи иностранному государству, может расцениваться как деятельность, направленная против безопасности страны, и подпадать под уголовную статью о государственной измене. По ней грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
МВД России объявило в розыск журналиста Александра Невзорова
МВД объявило в розыск журналиста Александра Невзорова. Бывший депутат Государственной и телеведущий подозревается в распространении недостоверной информации о российской армии. Он находится за границей.
Об уголовном деле Следственный комитет сообщил 22 марта. Невзорова преследуют за сообщения в социальных сетях об обстреле российскими военными родильного дома в Мариуполе. Журналист назвал их умышленными. Сознательный обстрел гражданских объектов может расцениваться как военное преступление.
Российские военные отрицают, что наносят сознательные удары по заведомо гражданским объектах. В случаях, когда такие атаки фиксируются, они заявляют, что атаковали украинских военных.
Об авиударе по роддому в Мариуполе украинские власти сообщили 9 марта. Российские власти сначала заявляли, что наносили удар по прячущимся в здании украинским военнослужащим, а потом — что вообще его не наносили.
Глава югоосетинского Минобороны отправился в Донбасс для встречи с военными
Министр обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия Владимир Пухаев отправился в Донбасс. Об этом на заседании югоосетинского правительства сообщил глава Кабмина Геннадий Бекоев.
По его словам, Пухаев встретится с военнослужащими из Южной Осетии. Отправиться в зону боевых действий главе Минобороны поручил югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
Как сообщалось ранее, часть российских военнослужащих из Южной Осетии отказалась от участия в войне в Украине и вернулась на родину. С ними в Цхинвали проводит встречи югоосетинский экс-президент Эдуард Кокойты, назначенный «спецпредставителем Южной Осетии на время проведения спецоперации РФ».
Вернулись из Украины и порядка 50 контрактников из 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, управление которой базируется во Владикавказе. Они судятся с Минобороны России за право восстановиться на службе. Солдаты покинули зону боевых действий после первого дня войны, когда поняли, что стали «пушечным мясом».
Белорусская армия начала внезапную проверку сил реагирования
Белорусская армия начала внезапную проверку сил реагирования, сообщило министерство обороны страны. Воинским частям и подразделениям предстоит прийти в боевую готовность, совершить марш и выполнить там учебно-боевые задачи. В ходе проверки запланировано перемещение значительного количества военной техники, говорится в официальном сообщении.
Белорусское военное ведомство утверждает, что действия военных "не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности". Однако манёвры проходят на фоне войны в соседней Украине. В ходе российского вторжения одна из группировок войск РФ вела наступление с белорусской территории. Украинская сторона также неоднократно заявляла о налётах российской авиации, базирующейся на белорусских аэродромах, и о нанесении оттуда ракетных ударов по целям в северной части Украины.
После 24 февраля белорусские войска несколько раз приводились в состояние повышенной боеготовности. Неоднократно появлялись сообщения о том, что они могут присоединиться к наступлению российской армии. Тем не менее, до сих пор белорусские военные непосредственного участия в войне против Украины не принимали.
Умер первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич
Умер первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич. Об этом сообщила Белорусская служба Радио Свобода. 87-летний политик в конце апреля был госпитализирован в реанимацию после перенесённой коронавирусной инфекции.
Шушкевич - по специальности учёный-физик - в 1991 году был избран председателем Верховного совета Белорусской ССР (в день его избрания её переименовали в Республику Беларусь).
В отсутствие в Беларуси поста президента эта должность была высшей в республике. В декабре 1991 года именно он от имени Беларуси подписал с лидерами России и Украины Беловежские соглашения о роспуске СССР и создании Содружества независимых государств.
На президентских выборах 1994 года потерпел поражение. Был в оппозиции режиму Александра Лукашенко, однако активно в политической жизни в последние годы не участвовал.
Шушкевич неоднократно был гостем эфиров Радио Свобода.
В Тбилиси трагически погиб сын известного телеведущего
Сын грузинского телеведущего, актера Николоза Цулукидзе, трагически погиб в Тбилиси – двухлетний ребенок выпал из окна с десятого этажа.
Николоз Цулукидзе – президент Союза театральных критиков Грузии, ведет шоу на телеканале «Имеди».
Общественные деятели, политики, актеры и музыкальные исполнители выражают соболезнования Николозу Цулукидзе и его семье.
Глубокую скорбь в связи с трагедией в семье Цулукидзе выразило министерство культуры Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».
Байден посетил завод, где производят «Джавелины»
Президент США Джо Байден во вторник посетил оборонный завод концерна Lockheed Martin в Трое, штат Алабама. На этом предприятии производятся в частности противотанковые ракеты "Джавелин" (Javelin), которые Соединённые Штаты активно поставляют Украине для защиты от российского вторжения.
Как сообщает "Голос Америки", президент США выступил перед рабочими, рассказал о помощи в сфере безопасности, которую его администрация оказывает Украине, и поблагодарил работников предприятия за прямое участие в оказании этой помощи.
Глава Белого дома подчеркнул ту особую, по его словам, роль, которую играют в борьбе Украины с российским вторжением американцы, в том числе работники завода в Алабаме. Завод, на котором трудятся примерно 600 человек, за последние 20 лет выпустил более 50 тысяч ракет Javelin.
"Одна из главных причин, по которым они (украинцы) в состоянии продолжать борьбу и превращать эту войну в стратегическое поражение России, это то, что их спину прикрывают Соединенные Штаты вместе с их союзниками и партнерами" - сказал Байден. "Это сделали вы" - повторил он, обращаясь к рабочим. "Вы изменили жизнь этих людей". По словам Байдена, благодаря в том числе американской помощи российская армия в Украине во многом "остаётся в дураках", не достигая поставленных целей.
Байден в своём выступлении призвал Конгресс одобрить беспрецедентный пакет помощи Украине объёмом в 33 млрд долларов, предложенный президентом. Он также высказался о войне в Украине как об одном из важнейшим моментов в современной истории - таком, который случается "1 раз за 6-8 поколений".
"Сейчас мы переживаем переломный момент истории... В мире идет битва между автократией и демократией. Китайский лидер Си Цзиньпин выразил это без обиняков, сказав: в XXI веке демократию невозможно поддерживать, потому что все слишком быстро меняется. Но дело обстоит совсем не так" - сказал президент США. По мнению Байдена, украинский народ защищает себя сам, избавляя мир от риска того, "что американские солдаты начнут сражаться с российскими солдатами и начнется третья мировая война".
По Львову нанесен массированный ракетный удар, в части города нет света
Во вторник по нескольким городам Украины, в числе которых Львов, Винница, Николаев, Киев, Одесса и Днепр, российские войска нанесли ракетные удары. Обстрелу подверглись также Закарпатская и Кировоградская области. Количество пострадавших пока не уточняется, но власти заявляют, что погибшие и раненые есть.
Наиболее массированный удар пришёлся по Львову и его окрестностям. По словам мэра города Андрея Садового, тяжёлые повреждения получили две электростанции, из-за чего в части Львова нет света и наблюдаются проблемы с водоснабжением. Без света остались также несколько населённых пунктов Закарпатья.
Глава Закарпатской областной администрации Виктор Микита сообщил о прилёте ракеты в горном районе. За все время военных действий о ракетных ударах по Закарпатской области не сообщалось; это первый такой случай.
Руководитель украинских железных дорог Александр Камышин рассказал о шести ракетных ударах по железнодорожным станциям в центре и на западе страны. По его словам, остановлены как минимум 14 поездов. Предварительно среди персонала компании и пассажиров пострадавших нет, но инфраструктуре нанесены тяжелые повреждения.
Также были обстреляны город Долинская Кировоградской области и Винницкая область – там ракеты не достигли цели, их сбила противовоздушная оборона.
По данным украинских властей, с начала войны Россия нанесла около тысячи ракетных ударов по территории Украины.
В Чечне из-за больших потерь кадыровцев в Украине запретили крупные свадьбы
В Чечне из-за больших потерь в Украине среди военнослужащих из республики неофициально запретили масштабные свадебные празднования. Об этом Кавказ.Реалии сообщили два источника в регионе, отметив, что официальных указаний по этому поводу нет, решения принимаются со ссылкой на то, что «так думает падишах» (имеется в виду глава Чечни Рамзан Кадыров – прим.).
Наши собеседники также утверждают, что вчера похороны очередного погибшего на войне с Украиной прошли в селе Аллерой в Курчалоевском районе, перед этим двух убитых похоронили в селе Бачи-Юрт того же района Чечни. Все они были из числа так называемых кадыровцев, то есть официально проходили службу в составе чеченских подразделений российской армии.
Кавказ.Реалии попытался уточнить информацию о неофициальном запрете многолюдных свадебных мероприятий в банкетных залах, которые специализируются на их проведении. В Грозном из пяти залов, куда звонил корреспондент, четыре не ответили, один готов принять до 50 гостей – это крайне мало по местным меркам.
В нескольких залах Гудермеса и Аргуна не дали ясного ответа на вопрос о возможности проведения свадьбы, сказав, что им «надо уточнить» некую информацию. В другом банкетном зале, вмещающем до 450 человек, отказали, не объяснив причину.
Власти Чечни информацию о негласном запрете не комментируют.
- По информации источника Кавказ.Реалии, на войне в Украине были убиты до 60 уроженцев Чечни. Редакции известны имена 16 погибших. 1 марта глава республики Рамзан Кадыров признал гибель двоих – это Абдулбек Тарамов и Тимирлан Исаев. 7 апреля агентство «Чечня Сегодня» опубликовало заметку, из которой следует о гибели еще семерых военных из региона, это старший лейтенант Рахим Каимов, сержант Шахруди Автаев, ефрейтор Беслан Баталов, ефрейтор Нурды Висирханов, рядовой Асланбек Дудаев, рядовой Хезир Чупалаев и старший сержант полиции Адам Болчиханов.
- В Киеве ранее оценили потери группировки войск с Северного Кавказа в первые дни вторжения в пять тысяч человек убитыми и ранеными. По данным украинской стороны, кадыровцы несли большие потери в результате ударов артиллерии и авиации, были случаи, когда за раз уничтожалось по 30-40 единиц военной техники. Проверить заявления сторон конфликта в условиях продолжающихся боевых действий невозможно.
Украинский военный с «Азовстали» передан родственникам мертвым
Попавший в плен к российским военным украинский военнослужащий Дан Звоник, до этого находившийся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, передан родственникам мертвым, сообщают «Важные истории».
Мать военного рассказала, что сначала получила фотографию мертвого сына, а позже, 1 мая, ей было передано тело. По ее словам, на затылке погибшего было крупное отверстие - вероятно, пулевое.
Видео с плененными украинскими военными 20 апреля опубликовала пресс-служба «народной милиции» так называемой Донецкой народной республики. Голос за кадром обещал военнослужащим «сохранение жизни и соблюдение международных законов об обращении с пленными». Позже в российских военно-патриотических пабликах появилась информация о том, что Звоника «ликвидировали», поскольку он якобы является приверженцем неонацистских идей.
Кроме Дана Звоника в плен попали еще четверо солдат армии Украины. Их судьба на данный момент неизвестна. «Важные истории» связались с женой одного из военных, она рассказала, что муж позвонил ей 19 апреля и сообщил, что его якобы повезут в больницу в Новоазовске. Больше он на связь не выходил, а в больницу, со слов жены, его не привозили.
Осада Мариуполя российской армией и боевиками так называемых «ДНР» и «ЛНР» продолжается почти два месяца. Территория комбината «Азовсталь» остается последним местом в городе, подконтрольным украинским военным. Российские власти призывали их сдаться в плен, обещая взамен оставить в живых, однако военнослужащие отказались.
21-го апреля Владимир Путин приказал не штурмовать «Азовсталь», а только заблокировать. Тем не менее, по комбинату наносятся ракетные удары, а во вторник украинские военные сообщили о начале штурма территории. Кроме солдат, на «Азовстали» находятся сотни мирных жителей, многие из них ранены и не могут получить необходимую медицинскую помощь.
Верховная Рада одобрила запрет деятельности пророссийских партий
Верховная Рада Украины во вторник одобрила законопроект о запрете деятельности партий, признанных пророссийскими. Законопроект поддержали 330 депутатов Верховной Рады, в том числе некоторые члены бывшей фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь», которая считалась пророссийской. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.
Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк объяснила, что закон предусматривает запрет партий, если их программные цели или действия направлены на оправдание или отрицание вооруженной агрессии России против Украины. В том числе речь может идти об отрицании того, что российские военные оккупируют украинские территории, или об определении российских военных и поддерживаемых ими сил как «ополченцев» или «вежливых людей». Перечня партий, которые могут попасть под запрет, в законе нет, их определит суд.
В конце марта Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность ряда партий на время военного положения, обосновав свое решение их пророссийской позицией. После этого 25 членов распущенной фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» создали в Верховной Раде депутатскую группу «Платформа за жизнь и мир».
Папа Римский: Кирилл 20 минут с картой в руках оправдывал войну
Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл во время недавнего разговора по видеосвязи с Папой Римским Франциском в течение 20 минут «с картой в руках» приводил аргументы, оправдывающие войну России против Украины. Об этом сказал глава Католической церкви в интервью итальянской газете Coriera della Sera.
В интервью понтифик рассказал о своих попытках добиться прекращения огня в Украине, которые пока не привели к результату. В первый же день российского вторжения Франциск говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а вместо звонка Владимиру Путину лично посетил российского посла, чтобы передать ему просьбу прекратить боевые действия. Затем он передал для Путина сообщение о том, что готов приехать в Москву. По словам Франциска, такая поездка была бы более важной, чем посещение им Киева.
При этом Папа Римский скептически относится к идее того, что патриарх Кирилл мог бы помочь ему убедить Путина прекратить огонь. В этом контексте Франциск упомянул об эпизоде с картой. Ответом на слова Кирилла, как говорит Папа, были такие его слова: «Брат, мы не государственные чиновники, мы не можем использовать язык политики, только язык Иисуса. Для этого мы должны искать пути мира». По мнению Папы Римского, патриарх «не может превратиться в путинского алтарника».
При этом Папа упомянул о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого считают наиболее близким к Путину из лидеров европейских стран, говорил ему, что Россия планирует завершить боевые действия к 9 мая. На чем основан такой прогноз, кроме символического значения годовщины победы над Германией, в тексте не сказано. «Я настроен пессимистично, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну», - подытоживает Франциск.
Патриарх Кирилл прямыми словами не поддержал российское вторжение в Украину, однако с начала войны сделал ряд заявлений, солидаризирующихся с политикой российских властей. В частности, он сказал, что в Донбассе идет «метафизическая» борьба, смысл которой, помимо прочего, в том, что жители Донецка не хотят проводить гей-парады.
Во вторник 3 мая после литургии в Москве Кирилл, в частности, заявил: «Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи».
Эта цитата широко разошлась в социальных сетях, и многие комментаторы указывают на спорность утверждения, что Россия никогда ни на кого не нападала, и приводят примеры обратного - от агрессий средневековой Руси до нынешнего нападения на Украину.
Сослуживец моряка с крейсера «Москва» рассказал о его гибели
Российский военнослужащий Глеб Лемещенко, сослуживец российского моряка Леонида Савина, который находился на затопленном крейсере «Москва» и считается пропавшим без вести, сообщил о гибели своего товарища. На пост Лемещенко в социальной сети «ВКонтакте» обратили внимание родственники Савина.
«13 апреля 2022 года - гибель гвардейского ракетного крейсера «Москва» и мой второй день рождения. В эту дату погиб мой друг, Леонид Савин», - написал на своей странице «ВКонтакте» Лемещенко. Брат Савина связался с автором поста и попытался выяснить подробности случившегося, на что Лемещенко ответил отказом, поскольку «является военнослужащим» и «страна сказала молчать».
С военнослужащим также попытался связаться отец еще одного числящегося пропавшим без вести матроса, Егора Шкребеца, служившего на «Москве» срочником. Лемещенко также ответил отказом, после чего заблокировал аккаунт родственника.
- Вечером 13 апреля власти Украины заявили, что по флагманскому российскому крейсеру «Москва», который находился в Черном море к югу от Одессы, был нанесен ракетный удар. В Минобороны РФ сообщили о детонации боеприпаса и пожаре на борту судна, а затем о его затоплении во время буксировки в порт. При этом, как утверждали в ведомстве, экипаж, штатная численность которого свыше 500 человек, был эвакуирован.
- Позже появились несколько свидетельств от родных находившихся на крейсере моряков о том, что в действительности погибли десятки моряков. 22 апреля российские власти все же признали гибель одного моряка, а еще 27 человек объявили пропавшими без вести. Официально о том, что стало причиной пожара, так и не было объявлено.
В Запорожье прибыли автобусы с людьми, эвакуированными с «Азовстали»
В украинский город Запорожье во вторник прибыли автобусы с людьми, эвакуированными в последние дни из Мариуполя. Среди них те, кто укрывался в подвалах осажденного российскими войсками завода «Азовсталь». Операция по их эвакуации стала возможной только 30 апреля и 1 мая при участии ООН и Красного креста.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в Запорожье на пяти автобусах прибыли 156 эвакуированных.
Представитель ООН во вторник заявила, что с территории «Азовсталь» в последние дни был эвакуирован 101 мирный житель. Среди них, по его словам, женщины, мужчины, дети и пожилые люди. По данным ООН, с завода эвакуированы еще не все находившиеся там мирные жители. Украинские власти говорят о нескольких сотнях людей, все еще остающихся в подземельях. По сообщениям украинских военных, в результате российских обстрелов в ночь на вторник на «Азовстали» погибли 2 женщины.
Ранее сепаратисты так называемой «ДНР» говорили о 80 эвакуированных с «Азовстали», из которых в Запорожье выехали 69 человек, а 11 остались не контролируемых российскими войсками территориях. Неясно, входят ли эти 80 человек в число 101, о которых говорил представитель ООН.
Во вторник бои на территории «Азовстали» - последнем участке территории Мариуполя, не взятом под контроль российскими военными - разгорелись с новой силой. Украинские военные заявляют о «штурме» завода, по которому наносятся воздушные и артиллерийские удары.
В самом городе остаются десятки тысяч мирных жителей. Дома многих из них либо сильно повреждены, либо полностью разрушены. За время осады и штурма города погибли, по предварительным данным, тысячи жителей Мариуполя.
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