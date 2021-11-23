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Патрушев: «В любой момент на Украине может полыхнуть»
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что Украина "в любой момент" может столкнуться с масштабным кризисом, результатом которого станет появление миллионов беженцев. Заявления прозвучали на фоне нового обострения в российско-украинских отношениях - страны Запада и Киев утверждают, что Москва может зимой начать вооружённую интервенцию.
"В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах" - заявил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". По его словам, к такой ситуации привели действия Запада, который, как он утверждает, "установил свой протекторат на Украине" и "довёл общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты".
Интервью главы Совбеза посвящено главным образом миграционному кризису на границе Беларуси и стран ЕС. За него Патрушев тоже возложил ответственность на Запад. "Не получилось уничтожить руководство страны, погрузить страну в хаос, в протестные шествия, теперь пытаются наводнить государство мигрантами" - сказал глава российского Совбеза.
По его словам, Запад виноват в том, что он "посеял хаос и разрушение на Ближнем Востоке и Северной Африке", что и привело к тому, что мигранты теперь едут в Беларусь и из неё пытаются попасть в страны ЕС. Беларусь Патрушев назвал "ближайшим союзником и стратегическим партнёром" России.
Страны ЕС возлагают ответственность за миграционный кризис на власти Беларуси и лично Александра Лукашенко, а представители ряда стран указывают также на Россию как на возможного участника и выгодоприобретателя кризиса.
Ряд американских СМИ в последние дни сообщают, что разведка США считает вероятным вторжение России на Украину. Москва может начать наступление с белорусской территории и из аннексированного Крыма, утверждают источники агентства Bloomberg. Предполагается, что во вторжении будут участвовать 100 групп численностью сто тысяч человек. Об угрозе вторжения заявляет и официальный Киев. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что вторжение может начаться в январе или феврале 2022 года.
Помимо угрозы прямого вторжения, западные СМИ пишут и о том, что Россия может попытаться посеять в стране хаос, который мог бы привести к смене руководства Украины на пророссийское.
В Кремле называют сообщения о готовящемся вторжении вбросами и не исключают, что это "камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов". При этом российские власти обвиняют Украину в фактическом выходе из Минских соглашений об урегулировании в Донбассе и называют "красной линией", которую нельзя пересекать, усиление военного присутствия НАТО на Украине.
Другие новости дня
Путин, Пашинян и Алиев проведут в Сочи переговоры 26 ноября
Трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, состоятся в Сочи 26 ноября.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, встреча пройдёт по инициативе российского лидера.
«Планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей», – говорится в сообщении.
Также Путин проведет отдельные беседы с Алиевым и Пашиняном, пишет российское агентство ТАСС.
Отметим, что накануне несколько политических сил провели в Ереване акции протеста, потребовав от премьер-министра Пашиняна раскрыть, какой документ он собирается подписать с Азербайджаном в ближайшее время.
Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились провести встречу в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита Восточного партнерства.
В Тбилиси попытались ограбить филиал «Банка Грузии»
На проспекте Кетеван Цамебули в Тбилиси совершено неудачное нападение на филиал «Банка Грузии».
В МВД сообщили о задержании злоумышленника – гражданина Г. Т. 1999 года рождения. По информации ведомства, он был задержан при попытке скрыться с места преступления.
Уголовное дело возбуждено по статье 179 Уголовного кодекса Грузии – «разбой», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
- В сентябре текущего года вооруженный гранатой мужчина ворвался в филиал «Банка Грузии» в городе Кварели и взял в заложники 13 человек. Он требовал предоставить ему полмиллиона лари и полмиллиона долларов, а затем разрешить безопасно покинуть здание. В противном случае он угрожал взорвать гранату и убить заложников. Тем не менее, вскоре он освободил всех людей, находившихся в банке. Никто из них не пострадал. После недолгих переговоров с полицией налетчик сдался.
- 21 октября 2020 года, вооруженное ограбление банка произошло на западе Грузии, в городе Зугдиди. Мужчина, одетый в камуфляж и вооруженный автоматом и гранатой, зашел в филиал «Банка Грузии», взял в заложники сотрудников и похитителей и потребовал выкуп в размере полумиллиона долларов. В итоге полиция выполнила требования налетчика, и он благополучно покинул банк с деньгами. Никто из заложников не пострадал. Позже МВД объявило, что грабителем является бывший военный Бадри Эсебуа, житель региона Самегрело. Полиции так и не удалось выяснить, где он находится.
Суд обязал актёра Кевина Спейси выплатить более $30 млн студии MRC
Суд обязал голливудского актёра Кевина Спейси, обвинявшегося в сексуальных домогательствах, выплатить примерно 31 миллион долларов студии MRC, задействованной в создании популярного сериала "Карточный домик".
Решение было принято ещё в прошлом году, но известно о нём стало лишь в понедельник после того, как адвокаты Media Rights Capital (MRC) подали в суд бумаги, связанные с иском.
Студия оформила иск в 2019 году, пытаясь возместить убытки на миллионы долларов из-за скандала вокруг Спейси, которому юристы MRC указали на нарушение условий контракта.
Начиная с 2017 года в адрес актёра было выдвинуто несколько обвинений в сексуальных домогательствах, приставании к молодым коллегам, грубых комментариях и создании токсичной рабочей атмосферы, что сам Спейси отрицает. MRC и Netflix в результате отстранили актёра от дальнейшего участия в "Карточном домике", в котором Кевин Спейси сыграл ведущую роль политика Фрэнка Андервуда. Производство шестого сезона было приостановлено.
На слушаниях, инициированных Media Rights Capital, представители обеих сторон заслушали показания более 20 человек в ходе 8-дневного конфиденциального разбирательства в феврале прошлого года. Итоговое решение было вынесено спустя пять месяцев и оставалось без огласки.
В понедельник студия подала прошение в Верховный суд Лос-Анджелеса, чтобы тот подтвердил решение по итогам прошлогодних слушаний. Из документов следовало, что тогда постановление вынесли в пользу MRC.
Кевин Спейси, которому сейчас 62 года, помимо съёмок в "Карточном домике" потерял из-за скандала с домогательствами еще несколько актёрских работ. В нынешнем году он вернулся к сьёмкам, но пока это небольшая роль в малобюджетном фильме итальянского режиссёра Франко Неро, отмечает Би-би-си.
Спейси стал одним из первых известных и влиятельных лиц Голливуда, которого обвинили в непристойном поведении и домогательствах вслед за обвинениями в адрес продюсера Харви Вайнштейна и началом общественной кампании против сексуального насилия MeToo.
До 1 декабря граждане Грузии могут бесплатно привиться от гриппа
Все граждане Грузии начиная с шестимесячного возраста могут до 1 декабря привиться от гриппа бесплатно. Об этом сообщает Национальный центр по контролю заболеванфий.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», государство приобрело четырехкомпонентную вакцину от гриппа производства французской компании Sanofi Pasteur.
Всего правительство закупило 200 тысяч доз вакцины от гриппа и поэтапно распределяет их по всем регионам страны. Препарат также приобрел и частный сектор.
Вакцинация от гриппа началась в стране с 8 октября и проводится практически во всех местных поликлиниках.
Первую партию препарата – 43 тысячи дозы – доставили в Грузию в конце сентября.
На первом этапе бесплатно вакцину получал медперсонал, беременные женщины и пациенты на диализе. После поступления в страну еще двух партий вакцины, бесплатные прививки стали делать еще и пожилым гражданам.
С 1 декабря вакцина против гриппа снова будет бесплатной только для граждан, входящих в риск-группы.
«С 1940-х годов мы управляем сезонным гриппом благодаря вакцине. Благодаря этому можно не воспринимать вирус гриппа как серьезную угрозу, но вдвойне важно защитить себя от него этой зимой», — сказано в сообщении центра.
В центре отмечают, что согласно рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) использование вакцины против коронавируса в сочетании с вакциной от гриппа полностью безопасно.
Сезон заболеваемости простудными заболеваниями и гриппом в Грузии начинается в ноябре и достигает пика в декабре-январе. Эпидемиологи считают, что от уровня заболеваемости респираторными заболеваниями будет зависеть и тяжесть очередной волны распространения коронавируса.
В Чечне спецподразделения Росгвардии назвали в честь отца Рамзана Кадырова
В Чечне спецподразделениям полиции присвоили имя Ахмата Кадырова – бывшего президента Чечни и отца нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова, написал на странице во "ВКонтакте" сам Рамзан Кадыров.
Теперь подразделения называются СОБР "Ахмат", ОМОН "Ахмат-Грозный" и ОМОН "Ахмат-Крепость". Новые названия присвоены приказом Федеральной службы войск Национальной гвардии России.
Кадыров назвал главу Росгвардии Виктора Золотова "братом" и завил, что переименование подразделений "послужит большим стимулом для личного состава ведомств на дальнейшую службу".
В июне этого года главнокомандующий войсками Виктор Золотов присвоил матери Рамзана Кадырова Аймани медаль "За содействие", пояснив, что речь идет о заботе Фонда имени Кадырова о семьях погибших силовиков. Этот фонд, а также футбольный и бойцовский клубы имени Ахмата Кадырова в декабре 2020 года были внесены в санкционный список США на основании "Глобального акта Магнитского" (его Вашингтон использует для преследования лиц, заподозренных в нарушениях прав человека).
Эксперты указывают на "культ семьи Кадырова" в Чечне. По мнению директора Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерины Сокирянской, населению навязываются образы матери и отца главы региона, хотя при этом в республике все понимают, что они служат лишь продвижению образа самого Кадырова. "Практически сразу после того, как Рамзан Ахматович утвердился в Чечне как единоличный руководитель, его сподвижники стали продвигать культ его личности. В тот момент Кадырова-младшего стали за это критиковать, в том числе в Совете Европы, к которому тогда еще как-то прислушивались, и тогда акцент сдвинулся в сторону отца, Ахмата-хаджи Кадырова", – сказала она.
Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста лидера правящей партии Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии "Нур Отан", написал в твиттере его пресс-секретарь Айдос Укибай.
По его словам, Назарбаев считает, что партию должен возглавлять президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Укибаев сказал Tengrinews.kz, что сегодняшнее решение Назарбаева – это "лишь логическое продолжение транзита власти". "Как отметил Нурсултан Назарбаев, партия "Нур Отан" должна быть главной опорой для президента Казахстана, особенно сейчас, в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией", – приводит его слова издание.
Как пишет Настоящее время, процедура передачи полномочий будет проходить согласно уставу партии, в соответствии с которым избрание и освобождение от должности ее председателя относится к компетенции съезда партии. До этого момента председателем партии будет оставаться Назарбаев, сказал он.
По его словам, вне зависимости от занимаемых должностей и регалий Нурсултан Назарбаев остается лидером нации, "выдающимся политиком современности, авторитетной личностью, признанной мировым сообществом".
Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана 19 марта 2019 года. Он наделен статусом "лидера нации", который гарантирует ему и членам его семьи иммунитет от любого преследования и неприкосновенность активов.
Кроме того, он является пожизненным главой Совета безопасности страны. Эксперты указывали, что существование Совбеза и пожизненное председательство в нем и дальше позволит Назарбаеву контролировать основные направления развития Казахстана.
Как погибали политические оппоненты Назарбаева
В октябре 2019 года Токаев подписал указ, значительно расширивший полномочия главы Совбеза Нурсултана Назарбаева. Согласно документу, президент будет назначать чиновников правительства и других руководителей, в том числе глав городов и областей, только после согласования с Назарбаевым.
Партия "Нур Отан", находящаяся у власти с 1999 года, доминирует в парламенте, в ее рядах состоят многие госслужащие и работники бюджетных организаций.
Ереван просит посредничества Москвы для нормализации армяно-турецких отношений
Ереван обратился к Москве с просьбой о посредничестве в нормализации армяно-турецких отношений, сегодня в беседе с Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
По его словам, ряд партнеров Армении, в том числе Россия, выразили готовность выступить посредником в вопросе нормализации армяно-турецких отношений. Армянская сторона обратилась к Кремлю.
«Ряд международных партнеров, в том числе Россия, заявили, что готовы содействовать процессу нормализации армяно-турецких отношений. И мы проинформировали Россию, что готовы начать процесс армяно-турецкой нормализации без предварительных условий. Когда и если подобный процесс начнется, естественно, мы предоставим информацию об этом», – сказал Унанян.
После второй Карабахской войны, начиная с августа этого года, премьер-министр Армении и президент Турции сделали несколько заявлений о том, что получают позитивные мессиджи с другой стороны границы. В сентябре президент Турции даже заявил, что премьер-министр Армении через премьер-министра Грузии предлагал ему встретиться, но, по словам Реджепа Тайипа Эрдогана, для того, чтобы встреча состоялась, Еревану нужно предпринять четкие шаги в направлении «Зангезурского коридора».
На следующий день Эрдогану ответила пресс-секретарь премьер-министра Армении, заявив, что коридорная логика для армянской стороны неприемлема, но Ереван готов к контактам с Анкарой.
До сих пор, по словам пресс-секретаря МИД Армении, прямых переговоров между Анкарой и Ереваном не было.
Министр иностранных дел Армении на днях в интервью французской газете Le Figaro сказал, что для начала диалога с Арменией Турция требует предоставить коридор, связывающий Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой.
«Это совершенно не может быть предметом обсуждения. Государства должны разрешать транзит при сохранении суверенитета над своей собственной территорией. Все региональные коммуникации должны быть вновь открыты, – подчеркнул Мирзоян, в то же время отметив: – Армения всегда заявляла, что готова к нормализации отношений без предварительных условий, несмотря на огромную поддержку, оказанную Турцией Азербайджану во время войны против Арцаха».
В Абхазии возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство вора в законе
В МВД самопровозглашенной республики Абхазия сообщили о возбуждении сухумской прокуратурой уголовного дела по факту покушения на убийство жителя села Нижняя Эшера, вора в законе Тенгиза Лакербая (Тенгуляш). Следствие также ведется по факту незаконного приобретения, хранения, ношения огнестрельного оружия и боеприпасов.
В пресс-релизе МВД говорится, что в ночь на 21 ноября, примерно в 23.45 – 00.00 часов в селе Нижняя Эшера неустановленным лицом было произведено не менее трех выстрелов из огнестрельного оружия в Тенгиза Лакербая, который направлялся из припаркованного во дворе дома автомобиля по месту своего проживания.
«По независящим от нападавшего лица обстоятельствам, поскольку Лакербая смог укрыться, последний не смог реализовать свой преступный умысел до конца и скрылся с места происшествия», – говорится в заявлении.
Ранее сообщалось о ранении еще одного жителя села Нижняя Эшера Роланда Колбая. Он, предположительно, пытался остановить автомобиль, из которого стреляли в Лакербая. Позже автомобиль сгорел в центре Сухуми.
В МВД также заявляли, что пострадавшая сторона и очевидцы отказывались от дачи показаний.
Отметим, что Сухумский городской суд в 2020 году приговорил Тенгиза Лакербая к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии-поселении. По информации сайта «Прайм-Крайм», 8 июля 2021 года он был освобожден.
Серж Саргсян привлечен в качестве обвиняемого по делу о взятке
Третий президент Армении Серж Саргсян, уже два года проходящий в качестве обвиняемого по делу о дизельном топливе, привлечен в качестве обвиняемого по другому делу, на этот раз – о взятке.
Как пишет Радио Азатутюн, это уголовное дело, возбужденное еще три года назад на основании жалобы бизнесвумен Сильвы Амбарцумян, по которому обвиняются второй президент Армении Роберт Кочарян и бывший руководитель его аппарата, а ныне депутат оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Армен Геворкян.
В расследующем дело Антикоррупционном комитете подробностей не представили, только сообщили, что привлекли экс-президента в качестве обвиняемого и сегодня вызвали его на допрос.
В свою очередь, адвокат Сержа Саргсяна Амрам Макинян сообщил Радио Азатутюн, что речь идет о жалобе бизнесвумен Сильвы Амбарцумян, которая расследуется в рамках уголовного дела «1 марта». После революции бизнесвумен заявила, что в 2008 году дала взятку высокопоставленным чиновникам для того, чтобы иметь возможность заниматься деятельностью в горнодобывающей сфере.
«Из предоставленного мне уведомления я понимаю, что этот абсурд относится к какому-то уголовному делу в связи с сообщением лица по имени Сильва Амбарцумян. Ответы на предполагаемые вопросы, которые могут быть заданы президенту, были даны и получены еще два года назад. Думаю, ответ на вопрос о том, на основании каких политических или иных соображений было принято решение о вынесении сегодня такого абсурдного процессуального решения, станет ясен всем в самое ближайшее время», - сказал адвокат.
В Армении после бархатной революции для раскрытия кровавых поствыборных событий 2008 года было возбуждено уголовное дело по статье о свержении конституционного строя, в рамках которого было решено рассмотреть также жалобу Сильвы Амбарцумян. Следственный орган предъявил обвинение в получении взятки Роберту Кочаряну и Армену Геворкяну, а близкому к Кочаряну бизнесмену Самвелу Майрапетяну было предъявлено обвинение в пособничестве получению взятки. Майрапетян уехал на лечение в Германию и до сих пор не вернулся. Он находится в розыске.
Уже в апреле этого года, после оправдания обвиняемых по делу «1 марта», суд стал рассматривать только эпизод со взяткой. Согласно обвинению, Роберт Кочарян во время своего президентства получил взятку в размере 3 млн долларов от бизнесвумен Сильвы Амбарцумян через близкого ему бизнесмена Самвела Майрапетяна. А его бывший подчиненный Армен Геворкян обвиняется в получении взятки в размере 1 млн долларов при пособничестве Майрапетяна, а также и легализации доходов, полученных преступным путем. Оба свою вину не признают.
Третий президент Серж Саргсян до этого предстал перед судом по делу о дизельном топливе, он обвиняется в организации хищения около полумиллиарда драмов (более 1 млн долларов) из госбюджета. Он также не признает свою вину. Уже больше года в суде общей юрисдикции Еревана идет судебный процесс по этому делу.
А в прошлом месяце было возбуждено еще одно уголовное дело в связи с полетами в Баден-Баден, совершенными Сержем Саргсяном в ходе президентства. В рамках уголовного дела, возбужденного по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, у Саргсяна нет статуса обвиняемого. В основу этого уголовного дела легло расследование «Платформы по проверке фактов», согласно которому президентский самолет, предоставленный для обслуживания Сержа Саргсяна, в течение 2008-2017 годов эксплуатировался высокопоставленными должностными лицами и совершил более десятка рейсов на дорогой немецкий курорт Баден-Баден за счет государственных средств и без служебной необходимости.
В абхазском парламенте подвели итоги визита в Турцию
Спикер парламента самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Кварчия и депутат Астамур Логуа рассказали журналистам об итогах недавней поездки в Турцию.
Абхазская делегация приняла участие в съезде Федерации абхазских культурных центров в Измите, провела встречу с полномочным представителем Абхазии в Турции Ибрагимом Авидзба. Состоялся ряд встреч в Стамбуле и Анкаре, в том числе и с депутатами парламента – абхазами Эшба и Папба.
Как пишет агентство «Апсныпресс», Валерий Кварчия назвал поездку плодотворной.
«Если бы не некоторые события, мы бы уже давно были признаны Турцией», – заявил спикер.
Кварчия уверен в том, что в недалекой перспективе Турция, «в которой проживает многочисленная абхазо-адыгская диаспора, все же признает независимость и государственный суверенитет Абхазии».
Оптимизм спикеру абхазского парламента придают и тесные отношения между Турцией и Россией.
«Турция – региональная держава, которая проводит свою политику. Вместе с тем, у нее тесные контакты с Россией. Мы надеемся на то, что эти отношения откроют и нам дорогу», – отметил Кварчия.
Депутат Астамур Логуа также говорит, что для депутатов самое главное – признание независимости Абхазии со стороны Турции.
«Работа в турецком направлении означает не только работу с абхазской диаспорой, являющейся проводником абхазской политики в Турецкой Республике. Мы должны выходить и на политические круги стран, где проживает наша диаспора и продвигать вопрос нашего признания. Наш визит к коллегам в Турецкий парламент – это историческое событие, как бы кто к этому ни относился. В будущем планируются визиты наших коллег в Абхазию. В Турции проводятся различные мероприятия, в которых и мы можем участвовать. Во время нашего визита мы смогли обсудить и некоторые конкретные вещи», – сказал Логуа.
По словам Логуа, речь также шла о возможности подписания соглашения между абхазскими и турецкими телеканалами.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 1 июня, что «Турция подчеркивает свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии на всех уровнях и платформах». Он подчеркнул, что Анкара тверда в своем стремлении к мирному урегулированию вопросов Абхазии и Южной Осетии.
Глава югоосетинского МИДа проводит встречи в Италии
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев с 22 ноября находится с рабочим визитом в Италии.
Как сообщили в пресс-службе югоосетинского ведомства, визит состоялся «по приглашению группы депутатов парламента Италии».
В ходе визита запланирован ряд встреч, в том числе, с членами Ассоциации дружбы «Италия – Южная Осетия-Алания», всеитальянской организации партизан-антифашистов, рядом депутатов итальянского и региональных парламентов.
В сентябре текущего года Медоев посещал Италию по приглашению местных коммунистов.
- У югоосетинских властей есть представители в ряде регионов и городов Италии. В феврале текущего года в МИД Грузии заявили, что «оккупационные режимы назначают в различных странах самозванцев – т.н. послов и представителей». В Тбилиси утверждают, что эти представители «служат деструктивным (для Грузии и европейских стран) задачам российских спецслужб».
Более 5 тысяч новых случаев коронавируса выявили в Грузии
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 62 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 11 615.
За сутки в стране выявили 5085 новых случаев коронавируса. Накануне провели 51 440 тестов: PCR-тестов – 15 278, экспресс–тестов на антиген – 36 162.
Выздоровели еще 4428 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 819 182, выздоровевших – 759 657.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,89%, за последние 14 дней составляет 9,11%, за неделю – 8,97%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 9594 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 107 467.
В Грузии отмечают Гиоргоба – день христианского покровителя страны
В Грузии сегодня отмечают день христианского покровителя страны – Святого Георгия.
Праздничные службы, посвященные Гиоргоба – так называют этот праздник по-грузински, проходят во всех действующих церквях страны.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Святой Георгий вместе с Богородицей считается небесным покровителем Грузии. Его память Грузинская православная церковь отмечает дважды в год – 6 мая и 23 ноября. Ноябрьская дата имеет статус государственного праздника и официального выходного.
Георгий Победоносец – всадник, поражающий змия, запечатлен на государственном гербе страны.
Георгий – с давних пор и по сей день является одним из самых распространенных в Грузии имен.
Российские саперы проведут разминирование территории сухумского аэропорта
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Вооруженных сил РФ прибыли в самопровозглашенную республику Абхазия для проведения работ по разминированию территории сухумского аэропорта. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
«Военнослужащие инженерно-саперного подразделения ЮВО, расположенного в Чеченской Республике, прибыли в Абхазию для выполнения задач по разминированию территории международного аэропорта в Сухуме. Мероприятия по обнаружению и разминированию неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов организованы на основании обращения премьер-министра Республики Абхазия на имя первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова», – говорится в сообщении.
Как пишет ТАСС, военнослужащие инженерно-саперного подразделения совершили марш на военной технике из Ханкалы в Гудауту. В настоящее время специалисты размещены на территории российской военной базы. Они приступят к очистке аэропорта от взрывоопасных предметов после подготовительных мероприятий.
Вопрос восстановления работы аэропорта обсуждался на встрече абхазского лидера Аслана Бжания с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в ноябре прошлого года. Ранее абхазский президент говорил, что деньги на проектирование реконструкции сухумского аэропорта уже выделены. Он надеется, что аэропорт начнет принимать рейсы к январю 2024 года.
Свыше 40 человек, включая детей, сгорели в рейсовом автобусе в Болгарии
На западе Болгарии по меньшей мере 46 человек погибли в результате катастрофы с пассажирским автобусом.
Среди погибших – дети. Семь человек госпитализированы с ожогами.
ДТП произошло около двух часов ночи по местному времени на трассе близ села Боснек. По предварительным данным, транспортное средство врезалось в дорожное ограждение, после чего загорелось.
У автобуса были номера Северной Македонии. Министр иностранных дел этой страны Буяр Османи сообщил, что автобус возвращался в Скопье из поездки на выходные дни в Турцию. Там туристы посещали Стамбул.
Глава МВД Болгарии Бойко Рашков, побывавший на месте автокатастрофы, рассказал, что тела жертв "сгорели полностью". Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев сейчас находится в контакте в болгарскими властями в связи с произошедшей трагедией, передаёт Би-би-си.
США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»
Госдепартамент объявил в понедельник о введении санкций против компании, участвующей в сооружении газопровода "Северный поток – 2".
Объектом санкций стала зарегистрированная на Кипре компания Transadria и принадлежащее ей судно Marlin, которое использовалось при строительстве газопровода. Информация о санкциях содержится в отчете о выполнении законов о санкциях, направленном Госдепартаментом Конгрессу. В заявлении госсекретаря Энтони Блинкена говорится о том, что к данному моменту США подвергли санкциям 8 человек и 17 морских судов, причастных к сооружению "Северного потока – 2".
Несмотря на призывы американских законодателей, администрация Джо Байдена отказывается вводить санкции против компании-оператора "Северного потока – 2", мотивируя это решение необходимостью поддерживать хорошие отношения с Германией, которая была заинтересована в пуске "Северного потока – 2".
"Продолжая выступать против газопровода "Северный поток – 2", в том числе используя санкции, мы работаем с Германией, другими союзниками и партнерами с целью снижения риска, представляемого газопроводом", – подчеркивается в заявлении Энтони Блинкена.
Пуск газопровода, строительство которого фактически завершено, откладывается по формальным причинам. Во-первых, проект не может быть пущен в эксплуатацию без одобрения специализированными европейскими структурами, а этот процесс затянется на несколько месяцев.
Во-вторых, германское федеральное ведомство, которое должно сертифицировать газопровод, потребовало от компании-оператора "Северного потока – 2", базирующейся в Швейцарии, создать новую компанию-дочку на территории Германии и передать ей большую часть своих активов. По сообщениям прессы, компания-оператор Nord Stream-2 намеревается выполнить это требование.
CNN: США могут направить Украине оружие и военных советников
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки на Украину дополнительного вооружения и военных советников. Об этом со ссылкой на свои источники в американском правительстве сообщил телеканал CNN.
Так, по словам источника, новый пакет военной помощи Киеву может включать в себя противотанковые комплексы "Джавелин" и минометы. США также рассматривают возможность отправки переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер" и российских вертолетов Ми-17, которые изначально предназначались для афганской армии.
В Белом доме эту информацию комментировать отказались.
По данным телеканала CNN, в администрации опасаются, что такой шаг Вашингтона может рассматриваться Москвой как серьёзная эскалация ситуации.
Ранее ряд американских СМИ сообщали, что разведка США считает вероятным вторжение России на Украину. Москва может начать наступление с белорусской территории и из аннексированного Крыма, утверждают источники агентства Bloomberg. Предполагается, что во вторжении будут участвовать 100 групп численностью сто тысяч человек. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что вторжение может начаться в январе или феврале 2022 года.
В Кремле называют сообщения о готовящемся вторжении вбросами и не исключают, что это "камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов". В российской Службе внешней разведки сравнили текущее положение дел вокруг Украины с ситуацией в Грузии в преддверии событий 2008 года.
Саакашвили: «Революция роз» сделала Грузию суперзвездой региона
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что после «революции роз», по итогам которой он и его команда пришли во власть в 2003 году, Грузия из территории превратилась в государство.
«Грузия была во тьме и расцвела», – написал Саакашвили в Facebook, находясь в военном госпитале в Гори, куда он попал после длительной голодовки в тюрьме.
Экс-президент считает, что грузинский народ – особенный и не заслуживает нищеты и тьмы.
«Когда мне представили первую редакцию государственного гимна Грузии, я добавил слова – «Свобода сегодня наша»... Это девиз моей жизни, и эти слова как никогда актуальны сегодня. «Революция роз» сделала Грузию суперзвездой региона и стала источником вдохновения для миллионов людей… О наших реформах говорил весь мир, поэтому Грузия заслужила особую ненависть врага. Наша страна вернет былую славу и величие! Сегодня перед вами, спустя 18 лет, еще раз клянусь в этом! Нам всем нужно объединиться, несмотря на прошлое, ради будущего! Грузины вернут нашу страну и покажут всем, что мы не ленивы и не продавцы. Мы не ничтожны и не рождены для рабства!» – написал Саакашвили.
В ноябре 2003 года в Грузии началась серия мирных народных выступлений, что привело к отставке президента Эдуарда Шеварднадзе 23 ноября и смене власти в Грузии.
За два дня в Абхазии от коронавируса скончались 8 человек
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 684 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 192 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 57 пациентов. Состояние 17 человек оценивается как тяжелое, 38 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались 6 человек: двое мужчин - 70 и 82 лет, и женщины 58, 77 , 76 и 59 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 24 пациента, в Гагрской ЦРБ - 17, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 66 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончалась женщина 1955 года рождения.
- В Гагрский ЦРБ умерла женщина 1937 года рождения.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 34 121 человек. Зарегистрировано 510 летальных случаев. Выздоровели 27 870 человек.
Послы государств ЕС в Москве выразили солидарность с Центром «Мемориал»
Послы стран - членов Европейского Союза в Российской Федерации провели 22 ноября встречу с Сергеем Кривенко, членом правления Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» (Международный Мемориал), Анной Добровольской, Исполнительным директором Правозащитного центра «Мемориал», и Сергеем Давидисом, членом Совета Правозащитного центра «Мемориал». Встреча была организована в преддверии судебных слушаний по делу о ликвидации обеих организаций.
Участники встречи вновь заявили о своей солидарности и поддержке Международного Мемориала и Правозащитного центра «Мемориал» в этих сложных обстоятельствах.
Эти организации были и остаются важным независимым голосом российского гражданского общества. Они изучают прошлое, и это вклад в будущее, говорится в заявлении глав дипломатических представительств государств ЕС в Москве.
- Ранее Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал российские власти отказаться от решения ликвидировать «Мемориал» и прекратить неослабевающее наступление на гражданское общество и независимые СМИ.
Байден предложил республиканца Пауэлла на пост главы Федрезерва
Президент США Джо Байден 22 ноября номинировал Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы, на второй четырехлетний срок.
Теперь у Пауэлла будет возможность довести до конца наиболее значительный пересмотр финансово-кредитной политики США, начиная с 1970-х годов. Президент продлил полномочия Пауэлла, в свое время подвергавшегося резкой критике со стороны Дональда Трампа, когда тот занимал президентский пост, отмечается в публикации «Голоса Америки».
Таким образом, теперь у Пауэлла есть возможность завершить процесс наиболее значительного пересмотра финансово-кредитной политики США, начиная с 1970-х годов.
По словам Белого дома, Лэйл Брейнард, которую рассматривали как второго из ведущих кандидатов на пост председателя Федеральной резервной системы, станет заместителем председателя.
Джерому Пауэллу 68 лет. Его кандидатура подлежит утверждению Сенатом, который сегодня контролируют демократы.
Инал Ардзинба: «Приоритет – признание госсуверенитета со стороны Грузии»
Приоритет внешней политики Абхазии – дальнейшее углубление сотрудничества с Россией. Об этом новый глава МИД самопровозглашенной республики Инал Ардзинба заявил в интервью Абхазскому телевидению.
По его же словам, приоритет в отношениях с Тбилиси – признание Грузией государственного суверенитета Абхазии.
«Женевские дискуссии остаются единственным многосторонним форматом, в котором Абхазия имеет представительство. В связи с этим это очень важная площадка и здесь наш чёткий приоритет тоже понятен – это признание государственного суверенитета со стороны Грузии, подписание двустороннего соглашения о неприменении силы. Это, очевидно, сложный путь. Понятно, что он не быстрый. Понятно, что будут препятствия. Понятно, что легко нам это точно не дастся. Но будем двигаться настойчиво на этом направлении», – сказал Ардзинба.
Ситуацию в мире и в черноморском регионе политик назвал «достаточно напряженной».
«Безусловно, совместные военные учения Соединенных Штатов, Украины и Грузии в Чёрном море не способствует укреплению архитектуры безопасности в регионе и, конечно, эту ситуацию необходимо отслеживать. Как и нужно отслеживать развитие ситуации в Грузии, которая тоже активно развивается. Мы исходим из того, что признание государственного суверенитета Абхазии, развитие нормальных отношений – это приоритет», – добавил Ардзинба.
- Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
- Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР».
- Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
Объявлен список интернет-компаний, обязанных зарегистрироваться в России
Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных интернет-компаний, которые, согласно новому российскому законодательству, обязаны открыть представительства в России и зарегистрироваться в качестве российского юридического лица.
В список попали 13 компаний, которые владеют 22 информационными ресурсами. Среди них - Google, которой принадлежит, в частности, видеохостинг YouTube, Meta Platforms, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, а также компании Twitter, TikTok, Telegram Messenger и Zoom Video Communications, являющиеся владельцами одноименных социальных сетей и сервисов.
1 июля в России был принят закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», согласно которому с 2022 года западные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей должны иметь на территории РФ свои уполномоченные представительства.
Кроме того, компании должны зарегистрировать личные кабинеты на сайте Роскомнадзора «для взаимодействия с органами власти» и ограничить доступ к запрещенной в России информации.
Госсекретарь США направил письмо главе МИД Грузии
Госсекретарь США Энтони Блинкен направил письмо министру иностранных дел Грузии Давиду Залкалиани, в котором поблагодарил Грузию за вклад в миротворческие миссии в Афганистане, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«От имени Соединенных Штатов благодарю вас за размещение Грузией грузинских формирований в Афганистане, за её вклад в борьбу НАТО с терроризмом и за обеспечение региональной безопасности. С 2015 по 2021 годы Грузия является одним из главных военных участников «Миссии решительной поддержки» и Международных сил по обеспечению безопасности», - сказано в письме.
Госсекретарь также выражает благодарность Грузии за участие в эвакуации более 2500 человек из Афганистана - Тбилисский аэропорт использовался как транспортный узел для переброски из Афганистана в Европу военных и гражданских сотрудников миротворческой миссии.
«Присоединяюсь к вам и грузинскому народу и чту память тех 32 грузин, которые пожертвовали собой и более 300 человек, раненых во время защиты наших общих ценностей. США очень ценят наше стратегическое партнерство с Грузией и лидерство Грузии в контексте решения глобальных региональных вызовов. Мы ожидаем продолжения стратегического партнерства для укрепления наших общих интересов», - сказано в письме Энтони Блинкена.
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