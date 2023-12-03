Пентагон: эсминец США и гражданские суда подверглись атаке в Красном море

Американский эсминец «Карни» (USS Carney) и несколько гражданских судов были в воскресенье атакованы в Красном море. Об этом сообщило Министерство обороны США, не приведя пока дополнительных подробностей. В частности, в сообщении не говорится о том, пострадало ли какое-то из судов и о том, кто организовал нападение.

Британское агентство морской торговли в воскресенье заявило, что получило сообщения об атаке беспилотников на британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, соединяющем Красное море с Индийским океаном. Этот пролив - важная судоходная артерия, по которой перевозятся грузы из Индии и стран Персидского залива, которые направляются через Суэцкий канал в Европу и наоборот.

Позднее представители контролирующей часть территории Йемена проиранской группировки «Ансар Алла», известной как хуситы, заявили, что совершили нападение на два израильских судна в Красном море. По одному, как утверждается, была выпущена баллистическая ракета, а другое атаковано беспилотниками. Хуситы ранее уже атаковали суда в Красном море и в Баб-эль-Мандебском проливе, заявляя, что участвует в боевых действиях против Израиля и будет нападать на суда, связанные с Израилем и его союзниками.

Пока нет официальной информации о том, какие суда были атакованы и связаны ли они с Израилем. Агентство Reuters со ссылкой на источники утверждает, что в результате атаки были повреждены два британских торговых судна - сухогруз и контейнеровоз. Официального подтверждения этого нет. Пока нет также сообщений о пострадавших.

В ноябре хуситы захватили в Красном море торговое судно, принадлежащее израильскому бизнесмену. Также хуситы выпускали по территории Израиля баллистические ракеты - целей они не достигли, поскольку были сбиты системами ПВО. В перехвате ракет участвовал и эсминец «Карни».

Нынешнее нападение произошло на фоне возобновления боев в секторе Газа между израильскими военными и радикальной группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС, которую поддерживают йеменские хуситы.