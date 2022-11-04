Пентагон: применение ядерного оружия станет концом режима в КНДР

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников были наиболее убеждёнными сторонниками вооружённого вторжения в Украину, фактически убедив президента Владимира Путина начать операцию. Об этом пишет британское издание The Times. Оно публикует отрывки из книги готовящейся к печати книги журналиста Оуэна Мэттьюза, основанной, как утверждает автор, в том числе на беседах с российскими деятелями, знакомыми с историей подготовки вторжения.

Как утверждает автор, Патрушев, Бортников и близкие к ним по взглядам другие деятели российских силовых ведомств были убеждены в необходимости "превентивного" удара по Украине, утверждая, что он необходим для спасения России от якобы возрастающей стратегической угрозы со стороны Запада. Как утверждается, директор Росгвардии Виктор Золотов в разговоре с главным редактором закрытой радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым утверждал, что "Украины не существует", она всего лишь является территорией, по которой проходит "граница между Америкой и Россией".

Среди тех, кто непосредственно готовил вторжение, помимо Патрушева, Бортникова и самого Путина, назван и министр обороны Сергей Шойгу. Однако он, как утверждается, играл роль не идеолога, а исполнителя, который при этом иногда проявлял колебания. Самой важной фигурой в окружении Путина при этом назван Патрушев. Издание указывает на важную роль изоляции российского президента после начала пандемии COVID-19 - круг людей, с которыми советовался Путин, существенно сократился, и люди, верящие в необходимость установления контроля над Украиной с целью борьбы с Западом, стали составлять в нём большинство. Одним из них, как утверждается, был бизнесмен Юрий Ковальчук.

Принципиальное решение о войне было принято, как утверждается, к концу лета 2021 года. Перед главой МИД Сергеем Лавровым, однако, была поставлена задача попытаться добиться от Запада больших уступок, чтобы избежать войны. Сам Лавров, как утверждается, хотел добиться именно мирного исхода противостояния и был убеждён, что Путин тоже этого хочет. Требования России о так называемых гарантиях безопасности, сформулированные МИД в декабре 2021 года, не были приемлемы для Запада. При этом, как указывает The Times, западные дипломаты, в том числе и британские, неверно интерпретировали эти требования - они считали, что Россия хочет вести переговоры и убедить Запад в необходимости пойти на какие-то уступки в рамках компромисса, в то время как речь в действительности шла об ультиматуме.

Как утверждает The Times, большинство представителей российской элиты, даже членов Совета безопасности, не знало о решении Путина начать войну вплоть до 21 февраля. Как утверждается, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после начала войны в частном разговоре отметил, что большинству членов Совбеза (среди них был, например, и Лавров) сказали о грядущем наступлении на Киев только после заседания этого органа, на котором обсуждалось признание так называемых "ДНР" и "ЛНР".

На самом заседании Совбеза 21 февраля - Times опять ссылается на Пескова - его участникам сказали, что его будут транслировать в прямом эфире. На самом деле, его показывали в записи.

Обращение Путина о начале так называемой спецоперации было записано, как утверждается, 23 февраля. На следующий день ранним утром широкомасштабное вторжение в Украину началось.

Представители российских властей пока не комментировали материал Times.