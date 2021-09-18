Пентагон признал «ошибку» при ударе по мирным жителям в Кабуле

Пентагон в пятницу признал, что 29 августа в Афганистане в результате удара с американского дрона были убиты 10 мирных жителей - семеро детей и трое взрослых. Американская сторона называет произошедшее «трагической ошибкой», сообщила газета «Нью-Йорк таймс».

Взрывчатка, якобы находившаяся, как считали американские военные, в легковом автомобиле, оказалась канистрами с водой. При втором ударе с дрона в том же густо населенном районе Кабула, произошел взрыв баллонов с пропаном. Следователи заключили, что автомобиль, пораженный первым ударом, не представлял собой никакой угрозы. А водитель автомобиля оказался давним сотрудником американской гуманитарной организации. Первоначально военные считали, что наносят удар по одному из кабульских укрытий бойцов «Исламского государства» (запрещено в России).

Генерал Кеннет Маккензи (глава Центрального командования США) сообщил в пятницу журналистам на пресс-конференции в Пентагоне, что направил глубокие соболезнования семье и друзьям Земари Ахмади, погибшего водителя автомобиля. Маккензи заявил, что удары наносились с «глубокой уверенностью» что «Исламское государство» готовилось к очередному нападению на аэропорт Кабула. Тремя днями ранее при теракте в аэропорту были убиты более 140 человек, среди них - 13 американских военнослужащих.