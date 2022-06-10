Пентагон сообщил о поддержке украинских научных лабораторий

У Украины нет программы биологического и химического оружия. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны США.

В документе отмечается, что за последние 20 лет Вашингтон поддерживал 46 лабораторий и учреждений здравоохранения. Все они занимались диагностикой заболеваний в сферах здравоохранения и сельского хозяйства.

Пентагон пишет, что работа в лабораториях велась в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения и Всемирной организацией по охране здоровья животных. Минобороны утверждает, что эта работа привела к эффективному выявлению заболеваний. Украинские учёные работали в соответствии с международными нормами, отмечается в бюллетене.

Россия ранее заявляла, что на территории Украины при поддержке Минобороны США действуют лаборатории, имеющие отношение к биологическому оружию. И Вашингтон, и Киев эти обвинения российской стороны отрицают. В Соединённых Штатах не исключают, что Москва намеренно распространяет неподтверждённые сведения – для осуществления собственных биологических или химических атак.

ООН раскритиковала Москву за слова о биологическом оружии у Украины. Организация утверждает, что у неё нет каких-либо сведений по разработке Киевом биологического оружия.

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