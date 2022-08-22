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Перед войной Шольц заверил Путина, что Украина не вступит в НАТО 30 лет
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что до начала российского военного вторжения в Украину заверял президента России Владимира Путина, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет, передаёт Die Welt.
По словам Шольца, он также заявлял Путину, что НАТО никогда не представляло угрозы для Москвы и отвергал обвинения в том, что Североатлантический союз не заботится об интересах России. Канцлер Германии считает предлог для ввода войск в Украину "совершенно абсурдным".
Шольц не уточнил, когда состоялся его разговор с Путиным. Последний раз лидеры Германии и России общались по телефону 21 декабря. 15 февраля Шольц встречался с Путиным в Москве.
24 февраля Путин приказал начать военную операцию в Украине. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Киев и НАТО это отрицают.
Другие новости дня
Зеленский: «судилищем» В Мариуполе Россия лишится шанса на переговоры
Переговоры Киева и Москвы будут невозможны, если в Мариуполе "произойдёт мерзкое судилище" над украинскими военнопленными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном вечернем обращении.
"Реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, международных правил заведут в эти декорации... Это будет той линией, за которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров", - заявил Зеленский.
"Украина не будет терпеть издевательства над людьми, о которых можно сказать только одно: они герои своей Родины и защищали свободу своего народа от захватчиков", - добавил украинский президент.
Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин ранее говорил, что "подготовка к трибуналу ведется", и что "один из первых трибуналов будет в Мариуполе".
В оккупированном Мариуполе, по данным российских и украинских СМИ, готовятся провести суд над бойцами полка "Азов", который признан террористической организацией и запрещен в России. В начале августа Life опубликовал видео из филармонии Мариуполя, где для предстоящего суда построили металлические клетки для подсудимых.
Украинский мэр Мариуполя Вадим Бойченко не исключил, что российские военные могут провести суд над украинскими военнопленными в День независимости Украины, 24 августа.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия "закроет для себя любые шансы на переговоры" с украинскими властями, если начнёт проводить так называемые референдумы на оккупированных территориях.
С начала вооружённого вторжения на территорию Украины, между российскими и украинскими властями состоялись несколько раундов переговоров по вопросу условий для прекращения боевых действий, однако результатов они не дали. Последняя такая встреча состоялась в конце марта в Стамбуле. В мае делегации приостановили переговоры, обвинив друг друга в срыве процесса.
Украина одним из главных условий для прекращения войны ставит возвращение российских войск на позиции, которые они занимали на 24 февраля. Россия же заявляет, что с ряда захваченных территорий не уйдёт никогда.
К тушению лесного пожара в Боржоми привлечены Силы обороны Грузии
К тушению крупного лесного пожара в муниципалитете Боржоми привлечены Силы обороны Грузии. Соответствующее распоряжение накануне подписал глава правительства Ираклий Гарибашвили.
В тушении пожара также участвуют около 300 пожарных и 300 сотрудников отдела специального назначения МВД. Привлечены вертолеты пограничной полиции.
Пожар в Боржомском районе тушат четвертые сутки. Возгорание возникло между селами Квабисхеви и Зоврети, на правом берегу реки Мтквари (Куры). Ситуацию осложняет ветер и сложный горный рельеф, который не позволяет использовать пожарную технику, пишет агентство «Новости-Грузия».
На данный момент опасность распространения пожара на населенные пункты устранена.
В России в крупном ДТП погибли 14 граждан Кыргызстана
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил организовать спецборт для отправки на родину тел кыргызстанцев, погибших в ДТП в Ульяновской области России, передает кыргызская служба Радио Свобода.
ДТП в Ульяновской области России произошло 21 августа, в результате погибли 16 человек. 14 из них – граждане Кыргызстана, еще трое кыргызстанцев доставлены в больницу.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем телеграм-канале сообщил, что врачи Николаевской районной больницы борются за жизнь троих выживших.
"Двое мужчин и одна женщина находятся в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Готовим пациентов к переводу в областной специализированный травмоцентр, который находится в Ульяновске", – написал он.
Авария произошла на трассе М-5 "Урал" между селами Прасковьино и Новоспасское в Николаевском районе. Как сообщили в полиции, водитель большегруза выехал на встречку и столкнулся с микроавтобусом. Тот оказался зажат между двумя грузовиками. По предварительной информации, к ДТП могло привести плохое самочувствие водителя фуры.
Российский оппозиционер: за убийством Дарьи Дугиной стоит «Национальная республиканская армия»
Российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев утверждает, что за убийством Дарьи Дугиной стоит «Национальная республиканская армия». Об этом он заявил в эфире Youtube-канала «Утро февраля».
Политик сказал, что установил связь с бойцами этой группировки через ресурс «Роспартизан», там же в телеграме опубликовано их обращение.
По словам Пономарева, партизаны рассчитывали, что во взорванной машине будет не только Дарья Дугина, но и ее отец — философ, идеолог «Русского мира» Александр Дугин. А дату, выбранную для подрыва машины, выбрали не случайно — «ровно год назад Дугин написал твит о том, что нужно убивать».
Достоверность заявлений Пономарева проверить невозможно.
«Агентство. Новости» напоминает, что в 2019 году Пономарев получил гражданство Украины: в последний день работы президентом Петр Порошенко подписал соответствующий указ. В феврале 2022 года после начала войны Пономарев создал YouTube-канал «Утро февраля».
- Toyota Land Cruiser Дарьи Дугиной взорвалась поздно вечером в субботу в Подмосковье. Философ и его дочь участвовали патриотическом фестивале «Традиция». Высказываются предположения, что они должны были возвращаться в Москву вместе и что целью покушения был сам Дугин.
- Александр Дугин – один из идеологов «русского мира», он выступал за ввод российских войск в Украину и оккупацию практически всей ее территории. Считается, что идеи Дугина влияют на политику Кремля.
- Дарья Дугина разделяла идеи отца и также занималась общественной деятельностью. Вместе с отцом она была внесена в санкционные списки Великобритании.
В Кемерове взятые в заложники сотрудники СИЗО освобождены
Сотрудники следственного изолятора в Кемерове, которых взяли в заложники заключенные, освобождены. Об этом сообщило региональное управление ФСИН. Никто не пострадал,передаёт ТАСС.
Накануне восемь заключённых, содержащихся в следственном изоляторе №1, захватили в заложники сотрудников СИЗО.
Как сообщил РБК, арестанты заблокировали в камере трёх сотрудников при проведении ими проверки, потребовав переговоров с прокурором области и руководством ФСИН. Что сподвигло заключённых на такие действия - не сообщается.
По данным телеграм-канала Baza, на территорию СИЗО зашёл спецназ, с захватившими заложников начались переговоры, в результате которых одна из сотрудниц изолятора была освобождёна. О том, что в изолятор прибыли бойцы спецподразделений, сообщал и телеграм-канал Mash.
СМИ сообщает, что изначально заключённые захватили двух женщин и одного мужчину. В заложниках остаются 21-летняя Ангелина Д. (фамилия не сообщается) и 23-летний Юрий М.
В начале июня больше 80 заключенных этого СИЗО заявили, что объявляют голодовку. Они обвиняли сотрудников изолятора в избиениях, а также в изнасиловании одного из заключенных с помощью дубинки.
Новая база ПВО под Евпаторией попала на фото курортников
Отдыхающие в Крыму сфотографировали системы противовоздушной обороны С-400 под Евпаторией и опубликовали фотографии в социальных сетях.
Это произошло в районе озера Тереклы (Солёное) недалеко от села Молочное, рядом с берегом Черного моря. О работе ПВО в этом районе сообщалось в пятницу и в субботу. В воскресенье вечером назначенный Россией губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев также написал в телеграме, что российские системы ПВО "отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку (военный аэродром, – РС) со стороны Евпатории". В субботу беспилотником была атакована штаб-квартира черноморского флота России.
Независимый OSINT-исследователь Бенджамин Питтет обратил внимание на фотографию систем ПВО, опубликованную в конце июля пользователем "ВКонтакте". Фото содержало в себе географические координаты, показывающие, что снимки были сделаны вблизи Молочного. В интернете есть и другие подобные фото этих систем с указанием геолокации. Все это позволило установить, что С-400 в момент, когда были сделаны эти фото, развернуты в поле севернее соленых озер.
Радио Свобода удалось найти снимки установок, сделанные с близкого расстояния недалеко от этого же места. Их опубликовал еще один пользователь "ВКонтакте". Фотографии позволяют утверждать, что речь идет об установках С-400. Снимки были сделаны, судя по геолокации телефона их автора (довольно точной, как следует из меток в других его постах), в полутора километрах от поля, на косе между Тереклы и Черным морем.
Сервис спутниковых снимков Planet.com позволяет увидеть следы на месте вероятного развертывания установок ПВО из космоса и определить, что активность на этом участке началась не позже 15 июля, после чего количество дорог в поле увеличивалось.
За последнюю неделю в Крыму произошли взрывы сразу на нескольких военных объектах, в том числе на аэродроме Саки, где, как писало агентство Reuters со ссылкой на источник в официальных кругах ЕС, могло быть уничтожено до половины авиации Черноморского флота.
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США, ФРГ, Британия и Франция призвали к сдержанности в районе ЗАЭС
Президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали к военной сдержанности в районе Запорожской АЭС и к скорейшему посещению объекта сотрудниками МАГАТЭ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление британской стороны по итогам телефонных переговоров.
Запорожская АЖС находится под контролем российских военных. Москва и Киев регулярно обвиняют друг друга в обстрелах.
16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на АЭС. Как сообщил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, подготовка пока идет медленно из-за отпуска директора агентства Рафаэля Гросси. Ранее он выразил готовность лично возглавить делегацию.
В ООН также сообщили о готовности обеспечить визит организации на станцию через Киев при согласии России и Украины. Российский МИД в ответ подчеркнул, что доставлять миссию через столицу Украины небезопасно, поскольку путь из Киева к АЭС пролегает через линию фронта.
Спикер парламента Грузии обвинил НПО в «нездоровой солидарности»
Спикер парламента Грузии Шалва Папуаушвили назвал «нездоровой солидарностью» действия ведущих неправительственных организаций, которые заявили о приостановке участия в парламентских рабочих группах по разработке реформ.
Принципиальную позицию заняли «Институт развития свободы информации» (IDFI), «Институт исследования демократии» (Democracy Research). «Ассоциация молодых юристов Грузии» и «Центр социальной справедливости». Это произошло после того, как 18 августа «Грузинская мечта» отказала организации «Международное общество за честные выборы и демократию» (ISFED) в участии в рабочей группе, занимающейся вопросами выборов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«С первого взгляда это вроде бы солидарность, но солидарность нездоровая. Вместо здоровой солидарности мы видим чистый корпоративизм», - сказал на это председатель парламента. Папуашвили вновь сказал, что ISFED «потеряло нейтралитет, присоединившись к требованию отставки премьера» и поэтому не получило приглашения в рабочую группу. По его словам, представители ISFED должны ответить обществу, выдвигают все еще ультиматум или нет.
«Если они отмежевались от этой позиции и снимают свое требование, то, безусловно, всецело могут участвовать в рабочей группе», - заявил председатель парламента.
Один из лидеров оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Серго Чихладзе заявил, что «постоянные призывы ко всем отмежеваться от всего превратились у «Грузинской мечты» в паранойю». «Мы постоянно только и слышим об этом отмежевании: то посол США должен от чего-то отмежеваться, то неправительственный сектор…», - сказал Чихладзе.
Первый заместитель председателя парламентской фракции «Грузинская мечта» и руководитель рабочей группы по пересмотру Избирательного кодекса Гиви Миканадзе тем временем сообщил журналистам, что сам лично принял решение не приглашать ISFED к обсуждениям и эту позицию полностью разделяет правящая команда. Миканадзе считает, что в рабочий процесс могут быть вовлечены только те НПО, которые «соблюдают нейтралитет». ISFED, по его словам, «ставит под сомнение легитимность» правительства «Грузинской мечты».
Обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией выразили представительство ЕС и посольство США. В посольстве Евросоюза напомнили, что «вовлечение НПО в процессы принятия решений» - это одна из 12 рекомендаций, от выполнения которых зависит предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Посольство США в своем заявлении отметило, что исключение из процесса обсуждений ISFED, которая является «одной из самых надежных и опытных организаций по наблюдению за выборами в Грузии», «вызывает вопросы по поводу искренности процесса избирательной реформы».
В Великобритании бастуют работники крупнейшего контейнерного порта
Сотрудники крупнейшего в Великобритании контейнерного порта Филикстоу 21 августа вышли на забастовку. Примерно две тысячи человек остановили работу на восемь дней, сообщает Би-би-си.
Участники забастовки – члены профсоюза Unite – требует повысить им зарплату в связи с инфляцией, достигшей в годовом исчислении десяти процентов. На этом фоне акционеры компании получают значительную прибыть (около 118 млн евро в 2020 году), отмечает генеральный секретарь профсоюза Шэрон Грэм.
Руководство порта заявило, что предлагало сотрудникам «справедливое» повышение зарплаты – в среднем на 7 процентов и почти на 10 процентов для наиболее низкооплачиваемых сотрудников. Но они не согласились на такие условия.
Забастовка в Филикстоу стала очередной в серии стачек, организованных профсоюзами. Ранее в Великобритании отказались выходить на работу сотрудники железнодорожных предприятий, частично парализовав движение поездов.
Это первая за 30 лет забастовка в расположенном на востоке Англии порте Филикстоу. Через него проходит около 4 млн контейнеров в год. Руководство не исключило, что из-за стачки могут возникнуть проблемы с цепочками поставок в Великобритании.
Турецкие авиакомпании увеличивают число рейсов из Антальи в Тбилиси
Турецкая авиакомпания Southwind Airlines запустила чартерные рейсы Анталья-Тбилиси-Анталья. До 25 сентября полеты по этому маршруты будут выполняться раз в неделю, на самолете Airbus 321.
Российские СМИ ранее сообщали, что эта авиакомпания была создана на базе PEGAS Touristik. для перевозки туристов между Турцией и Россией, пишет агентство «Новости-Грузия».
Southwind Airlines базируется в международном аэропорту Анталии, и в настоящее время ее флот состоит из двух самолетов Airbus A321-200 и двух самолетов Airbus A330-300.
Одновременно в Анталью летает основной Pegasus, сейчас пять раз в неделю, с сентября - шесть рейсов в неделю.
В настоящее время в Тбилисском международном аэропорту 35 авиакомпаний выполняют рейсы по 38 направлениям. В январе-июле обслужил 1 515 988 пассажиров - это на 121,56% больше, чем за тот же период прошлого года.
Начальник СБУ Кировоградской области Украины найден мертвым
В городе Кропивницкий нашли мертвым начальника управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Александра Наконечного. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Источник издания рассказал, что тело Наконечного с проникающим огнестрельным ранением обнаружили вечером 20 августа. Газета «Обозреватель» пишет, что чиновника нашла его супруга.
В пресс-службе СБУ заявили, что изучают все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, Наконечный мог покончить с собой – застрелиться из наградного пистолета.
- Александр Наконечный занимал должность начальника управления СБУ в Кировоградской области с января 2021 года. До этого служил в контрразведке и работал в подразделении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Киевского управления СБУ.
- В июле президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Одной из причин, по словам Зеленского, стали сотни уголовных дел по статьям о госизменах против сотрудников правоохранительных органов.
Еще четыре судна с сельхозпродукцией покинули украинские порты
В воскресенье утром из украинских портов вышли еще четыре судна с сельскохозяйственной продукцией, – сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Турции. Два из них отправились из Черноморска, один – из Одессы и один – из Южного.
По информации российского агентства ТАСС, сухогруз «Да Лингс» перевозит 14 тысяч тонн сахарной свеклы и следует в южнокорейский порт Кунсан, судна «Фильоз» и «Фойл» нагружены в сумме 9,3 тысячами тонн растительного масла, на борту «Кубросли-И» – 10 тысяч тонн пшеницы.
Кроме того, в воскресенье в Турции будут досмотрены пять судов: четыре из них пустые и отправятся за грузом в Украину, одно - с продовольствием из Украины.
Таким образом, общее число сухогрузов, отправленных из Украины после заключения Стамбульских соглашений и разблокировки портов, по информации Reuters достигло 31.
- В ночь на 21 августа, согласно информации Одесской областной военно-гражданской администрации, Россия вновь обстреляла город и повредила одно из сельскохозяйственных предприятий – вопреки подписанным соглашения об экспорте украинского зерна.
- 22 июля Россия и Украина по отдельности подписали соглашения с ООН и Турцией о вывозе продовольствия из трех украинских портов – Одессы, Черноморска и Южного. Согласно договоренностям, для безопасного прохода судов создается безопасный коридор. Загрузку и разгрузку инспектируют наблюдатели от Украины, России, Турции и ООН. В Турции создан координационный центр, наблюдающий за проходом судов и выполнением условий договора.
- Из-за войны России с Украиной в заблокированных черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом Россию. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупредила о риске голода – прежде всего в бедных странах Африки и Азии.
Третий экипаж югоосетинской команды вышел на трассу «Танкового биатлона»
На полигоне Алабино в Подмосковье сегодня, 21 августа, проходит заезд в индивидуальной гонке третьих экипажей команд, участвующих во втором дивизионе «Танкового биатлона» Армейских международных игр - 2022, сообщает пресс-служба Минобороны самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Соперниками югоосетинских танкистов выступают экипажи из Ирана и Зимбабве.
Ранее первый экипаж югоосетинской команды выиграл свой заезд в индивидуальной гонке. Второй экипаж команды был снят с индивидуальной гонки ввиду неисправности танков.
Среди участников – Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Китай, Лаос, Зимбабве и другие страны.
Отметим, что несколько экс–чемпионов «Танкового биатлона» из России погибли в ходе войны в Украине.
Рейтинг канцлера Германии Шольца упал до рекордно низкого уровня
Рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца и правящей «светофорной» коалиции опустился до самого низкого уровня за все время их правления с декабря 2021 года. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные опроса социологического института Insa.
Согласно результатам опроса, опубликованным 21 августа, почти две трети немцев - 62 процента - не удовлетворены работой Шольца, довольна его результатами лишь четверть населения Германии. Это почти в два раза меньше, чем мартовские показатели, когда положительно оценивали действия канцлера 46 процентов немцев.
До рекордного низкого уровня также упал и рейтинг правящей коалиции. 65 процентов опрошенных недовольны работой федерального правительства. Положительно ее оценили 27 процентов, это на 17 процентов меньше, чем в марте.
Из опроса следует, что в случае прямых выборов канцлера Олаф Шольц сейчас занял бы лишь третье место, – подсчитали DW. Первое досталось бы «зеленому» министру экономики Роберту Хабеку, второе – председателю Христианско-демократического союза Фридриху Мерцу.
- В декабре 2021 года 63-летний Олаф Шольц был избран федеральным канцлером Германии. За его кандидатуру проголосовали 395 депутатов Бундестага. Он сменил на посту Ангелу Меркель, которая была главой правительства на протяжении 16 лет.
- До того, как Шольц стал канцлером, он два года занимал пост министра труда в правительстве Германии, около 7 лет был первым бургомистром Гамбурга, а с марта 2018 года руководил министерством финансов ФРГ и одновременно занимал пост вице-канцлера.
- После начала войны в Украине цены на электроэнергию в Европе значительно выросли. В Германии стоимость электричества на оптовом рынке в августе увеличилась почти в шесть раз. Помимо ограничения поставок газа из России на это повлияла установившаяся в Европе аномальная жара и необходимость кондиционирования помещений.
- В отличие от лидеров нескольких стран ЕС , таких как Латвия, Литва, Польша, Чехия и Эстония, канцлер ФРГ 15 августа в очередной раз высказался против резкого ужесточения визового режима для россиян. Свою позицию Шольц аргументирует тем, что это создает угрозу для тех жителей России, которые спасаются от режима Путина. Ранее перестать выдавать визы страны Запада призвал президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, несколько стран ЕС подняли вопрос о возможности реализации такой меры в Шенгенском пространстве.
В Армавире участникам войны в Украине обещают два миллиона рублей в месяц
В краснодарском Армавире расклеили объявления местного военного комиссариата о наборе контрактников на войну в Украине. Им обещают более 1,9 млн рублей в месяц, но только за участие в активном наступлении.
В объявлении приведена подробная таблица выплат военнослужащим от рядового до лейтенанта, в том числе 4 240 рублей суточных и ежемесячное довольствие (продовольственно-путевые деньги) от 35 тысяч для рядовых до 65 тысяч для лейтенантов. Таким образом основные выплаты за нахождение на территории Украины и сепаратистских «ЛНР», «ДНР» составляют всего 163 тысячи для рядового и 216 тысяч для лейтенантов.
При этом военкомат обещает дополнительные выплаты в виде восьми тысяч рублей в сутки за участие в активных наступательных действиях и по 50 тысяч рублей за каждый километр продвижения при наступлении в отряде «Шторм». Умножив эти деньги на 30 дней, сотрудники военкомата подсчитали – рядовой может максимально получить 1,903 млн рублей, а лейтенант 1,956 млн рублей в месяц.
Для удобства будущих контрактников телефон для связи работает круглосуточно.
Ранее военный комиссариат Армавира, Новокубанского и Успенского районов установил палатку для набора контрактников на центральной площади Армавира. Спустя несколько дней ее убрали.
- Сочинский гарнизонный военный суд признал контрактника Илью Кольчугина виновным в нарушении уставных взаимоотношений. Он пытался выяснить у пятерых солдат срочной службы, планируют ли они заключить контракт с Минобороны, а после отказа избил их и заставил выполнять упражнения.
- Кавказ.Реалии писал, что солдаты из регионов Юга и Северного Кавказа все чаще отказываются воевать в Украине и возвращаются домой – в России их за это, как правило, увольняют из- за «неспособности к боевой службе». В такую ситуацию, к примеру, попали 115 сотрудников Росгвардии из Кабардино-Балкарии, 50 контрактников из Владикавказа и сотрудники роты ОМОН «Пластун» в Краснодарском крае. Еще около 300 военных российской базы в самопровозглашенной Южной Осетии смогли избежать наказания за самовольное возвращение из Украины.
- Грозненский гарнизонный военный суд вынес приговор по статье о дезертирстве. Осужденным оказался военнослужащий Зелимхан Бугучаев. В настоящий момент решение обжалуется в суде вышестоящей инстанции. Уголовное дело может быть связано с войной в Украине.
- В государственной базе вакансий «Работа России», которая создана федеральной службой по труду и занятости, опубликовано уже 2 075 вакансий о приеме на контрактную службу в Ростовской области – это больше, чем во всех остальных регионах страны. Потенциальных солдат для отправки в Украину в южных и северокавказских регионах набирают по призывам властей, объявлениям в подъездах, в Дагестане полицейские останавливают водителей со штрафами и «настоятельно рекомендуют» им проехать в военкомат, если их штрафы превышают 50 тысяч рублей. У водителя есть выбор: отправиться на войну контрактником или получить серьезное наказание.
В районе Боржоми горит лес - в тушении задействован вертолет
Борьба с лесными пожарами идет в Боржомском районе уже третьи сутки с переменным успехом. Новые очаги возгорания продолжают появляться между селами Квабисхеви и Зоврети, на правом берегу Куры.
Ночью из Тбилиси на тушение пожара были переброшены дополнительные группы, сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями. Сейчас на месте находятся около ста пожарных.
Накануне ситуацию осложнял сильный ветер, из-за сложного горного рельефа пожарную технику не удавалось ввести в зону пожара. С утра в воскресенье в тушении пожара задействован вертолет Погранполиции, пишет агентство «Новости-Грузия».
В Подмосковье взорвался автомобиль дочери философа Александра Дугина
В Подмосковье взорвался автомобиль дочери праворадикального философа и идеолога «русского мира» Александра Дугина. Следственный комитет России возбудил дело по факту убийства, совершенного общественно опасным способом.
По словам очевидцев, автомобиль взорвался во время движения. За рулем находилась женщина, она погибла. Следственный комитет подтвердил, что это была Дарья Дугина.
Как пишет «КоммерсантЪ», в субботу Александр Дугин и его дочь Дарья присутствовали на патриотическом фестивале «Традиция», который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и Одинцовской администрации. После окончания мероприятия отец и дочь Дугины предполагали уехать вместе, но в итоге отправились в разных автомобилях.
Александр Дугин – один из идеологов «русского мира», он выступал за ввод российских войск в Украину и оккупации практически всей ее территории. Считается, что идеи Дугина влияют на политику Кремля.
Дарья Дугина разделяла идеи отца и также занималась общественной деятельностью. Вместе с отцом она была внесена в санкционные списки Великобритании.
В Албании задержаны два россиянина и украинец. Их обвиняют в шпионаже
В Албании двух россиян и украинца задержали при попытке проникнуть на военный завод неподалеку от города Грамши. Один из них оказал сопротивление и ранил двоих военных, охранявших завод. По словам премьер-министра Албании Эди Рамы, их подозревают в шпионаже.
Министерство обороны Албании сообщило, что сопротивление охране оказал 24-летний россиянин. Он пытался фотографировать на территории военного завода, а при задержании использовал против военных, предположительно, газовый баллончик. Его сопровождали 33-летняя россиянка и 25-летний гражданин Украины.
Албанские медиа опубликовали фото документов задержанной россиянки. Это Светлана Тимофеева (Лана Сатор), известная путешественница и фотограф. Она специализируется на съемках заброшенных и «странных» объектов в России и в мире, включая военные части и запретные зоны.
Военный завод в Грамши во времена коммунистического правления производил автоматы АК-49. Сейчас, по сообщению Минобороны Албании, он «оказывает производственные услуги оборонной промышленности».
В российском посольстве в Албании на запрос СМИ ответили, что пока не получали официальной информации о задержании от албанских властей и узнали о происходящем только из прессы.
- Албания с 2009 года является членом НАТО.
Минобороны РФ обвинило Киев в отравлении российских военных
Министерство обороны России обвинило Украину в использовании химических отравляющих веществ против российских военных.
Согласно заявлению ведомства, 31 июля российские военные, которые находились в Запорожской области, были доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления. В результате обследования было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа «В». Сколько именно военных было госпитализировано, ведомство не сообщило.
Минобороны также пообещало направить в ОЗХО подтверждающие документы с результатами всех анализов российских военнослужащих.
В ведомстве отметили, что в связи с этим проводится дополнительное расследование «отравления боевыми отравляющими веществами» главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.
В начале августа стало известно, что Сальдо госпитализировали с подозрением на отравление. Телеграм-канал Baza написал, что Сальдо был доставлен в Крым в крайне тяжелом состоянии, а оттуда его решили перевезти в Москву, введя в медикаментозную кому. По данным издания, его положили в реанимацию токсикологического отделения НИИ им. Склифосовского.
Украина пока не комментировала заявления Минобороны России.
Кадыров объявил о реорганизации в боевой «нефтяного полка» полиции
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об окончании формирования дополнительного полка полиции по охране объектов нефтегазового комплекса Управления вневедомственной охраны Росгвардии по республике, более известного среди местных жителей как «Нефтеполк». Уже существующий полк реорганизуют под боевой.
Детали создания полка Кадыров обсудил на встрече с первым заместителем командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Алибеком Делимхановым, сообщил сам глава Чечни в своем телеграм-канале, пишет Кавказ.Реалии.
«В него [новый полк] будет входить свыше 2 000 бойцов... Алибек Султанович доложил, что количество желающих вступить в полк ежедневно растёт. На данный момент насчитывается больше 600 кандидатов, 200 из которых уже прошли военно-врачебную комиссию. Также определён командир подразделения», - написал Кадыров.
- «Нефтеполк» был создан в Чечне в начале двухтысячных для борьбы с незаконным нефтебизнесом. Его задачей было круглосуточное патрулирование объектов нефтедобычи и нефтепроводов, перекрытие всех каналов нелегальной транспортировки нефти, выявление подпольных мини-заводов по переработке нефти.
- «Нефтеполк» стал последним известным местонахождением пропавшего в Чечне Мовсара Умарова. Он был задержан 18 июля 2020 года в ресторане в центре Грозного, где работал. Полицейские заявили, что он попал в их поле зрения из-за того, что смотрел видео оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. На следующий день сотрудники полиции сообщили родственникам, что Умарова передали в «Нефтеполк». Вечером 7 августа родственников Умарова попросили срочно прийти туда. Им удалось увидеть задержанного. Со слов матери Умарова, от него требовали, чтобы он дал показания, необходимые для поимки двух «шайтанов» из Ингушетии и Дагестана, в противном случае ему угрожали 15–20 годами тюремного заключения. Потом Умаров пропал. Его родным сообщили, что он якобы сбежал во время следственных действий. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», однако весной его расследование было в четвертый раз приостановлено.
В Николаевской области ракета попала в многоэтажный дом
20 августа российские войска обстреляли город Вознесенск, ракета попала в многоэтажный дом. Об этом сообщил глава администрации Николаевской области Виталий Ким.
На данный момент известно о 12 пострадавших. Депутат Артем Черноморов сообщил, что двое детей были доставлены в Николаевскую областную детскую больницу.
В результате обстрела были повреждены два подъезда, а также расположенные рядом частные дома и стоявшие у дома машины. В областной прокуратуре подчеркивают, что на этой территории не было каких-либо военных объектов.
"Российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом, здание практически разрушено. На месте работают наши отважные спасатели и полиция. Медицинские работники оказывают помощь раненым. Также пострадали дома рядом с многоэтажкой и машины", – заявил Черноморов.
Минобороны России обстрел пока не комментировало.
В Мариуполе совершено покушение на главу оккупационной администрации
В Мариуполе была совершена попытка покушения на главу оккупационной администрации города Константина Иващенко. Первым об этом сообщил корреспондент ВГТРК Андрей Руденко, а затем информацию подтвердил неназванный источник ТАСС.
Утверждается, что взрывное устройство якобы было заложено на въезде в зоопарк, и сработало в момент подъезда Иващенко. Анонимный собеседник ТАСС заявил, что никто не пострадал.
Киев пока не комментировал покушение на Иващенко.
В последние недели в оккупированных Россией регионах Украины было совершено сразу несколько покушений на чиновников, которые были назначены на свои посты российскими властями.
Аслан Бжания передал в дар тамышской школе автобус
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня утром, 20 августа, передал школе в селе Тамыш Очамчирского района автобус. Он сам учился и окончил эту школу. Там же в свое время преподавали его родители.
Президент отметил, что автобус был куплен и подарен меценатом, уроженцем Абхазии Робертом Татуляном. «Дальше будет лучше, будете возить детей в бассейн, на культурные мероприятия. Самое красивое транспортное средство на сегодняшний день у вас», - цитирует Бжания информагентство «Апсныпресс».
Директор тамышской средней школы им. Д. Гулиа Эмма Закарая поблагодарила президента за подарок.
Аслан Бжания в сопровождении главы президентской Администрации Джансуха Нанба и главы администрации Очамчирского района Беслана Бигвава посетил специализированные классы Росатома, которые функционируют в этой школе с апреля текущего года. Два современных класса созданы на средства российской Госкорпорации по атомной энергии. Классы оборудованы всем необходимым для лабораторных и теоретических занятий по физике, математике, и информатике.
НПО заявили о бойкоте работы в парламенте, пока «Грузинская мечта» не допустит к ней ISFED
Несколько грузинских неправительственных организаций заявили о решении временно приостановить свое участие во всех рабочих группах, созданных по инициативе правящей партии. Так НПО отреагировали на недопуск правящей партией к процессу разработки избирательной реформы одной из групп, непосредственно занимающейся электоральной тематикой, – «Общества справедливых выборов и демократии» (ISFED).
В этой связи неправительственные организации призывают «Грузинскую мечту» осознать негативное влияние своего решения на выполнение рекомендаций ЕС и обеспечить включенность ISFED в рабочую группу до ее следующей встречи.
«Запрет на участие ISFED в рабочей группе, занимающейся вопросами выборов, является еще одной попыткой дискредитировать критические и независимые гражданские организации из-за их отличного мнения, что имеет дискриминационную суть и контекст. Это решение «Грузинской мечты» является несправедливым, необоснованным и противоречит духу 1-го и 10-го приоритетов Евросоюза, которые требуют деполяризации и «включения гражданских организаций на всех уровнях принятия решений», - говорится в заявлении, пишет SOVA.
НПО отмечают, что, до тех пор, пока ISFED не будет допущена в рабочую группу, организации, подписавшие открытое письмо, временно приостанавливают участие во всех процессах, инициированных правящей партией.
Заявление подписали:
- «Институт развития свободы информации» (IDFI);
- «Институт исследования демократии» (DRI),
- Ассоциация молодых юристов Грузии;
- «Центр социальной справедливости».
Напомним, 17 июня, Еврокомиссия выступила с рекомендацией относительно предоставления Киеву и Кишиневу статуса кандидатов на вступление в ЕС, но Тбилиси выдвинула предусловия: для получения статуса Грузия должна будет сначала провести демократические реформы и деолигархизацию. Список рекомендаций включает в себя 12 пунктов. Вторая статья документа предусматривает совершенствование избирательной базы и устранение всех недостатков, выявленных БДИПЧ/ОБСЕ и Советом Европы/Венецианской комиссией. В то время как 10-й пункт – обеспечение вовлечения гражданского общества в процессы принятия решений на всех уровнях.
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