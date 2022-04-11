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Переговоры канцлера Австрии и президента России завершились
Переговоры канцлера Австрии Карла Нехаммера и президента России Владимира Путина завершились. Встреча продолжалась около полутора часов и проходила в подмосковной резиденции главы российского государства в Ново-Огареве.
По словам Карла Нехаммера, он дал понять Владимиру Путину, что «война в Украине должна закончиться как можно скорее», а санкции против России будут ужесточаться, «пока в Украине будут умирать люди».
Канцлер Австрии охарактеризовал встречу как «очень жесткую», «очень открытую» и «очень прямую». «Это не дружеский визит», – подчеркнул он, добавив, что для него визит в Москву был «обязанностью».
Австрийское издание Kronen Zeitung пишет, что во время встречи по просьбе Нехаммера не было ни рукопожатий, ни совместных фотографий – чтобы «избежать их использования Россией в пропагандистских целях».
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков еще до начала переговоров заявил, что с российской стороны заявлений по итогам этой встречи не будет.
- В субботу, 9 апреля, Нехаммер провел в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, осудив российскую агрессию и пообещав политическую и гуманитарную поддержку.
- Австрия – нейтральная страна, не входящая в НАТО, она не поставляет Украине оружие.
Другие новости дня
Мдинарадзе назвал условия поездки спикера парламента Грузии в Украину
Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе назвал условия поездки председателя парламента Шалвы Папушвили в Украину, пишет агентство «Новости-Грузия».
На прошлой неделе Папуашвили назвал «неуместным» приглашение своего украинского коллеги посетить Украину на фоне обвинений в адрес Грузии. В Тбилиси раскритиковали заявление Главного управления разведки МО Украины, согласно которому, Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, в том числе, через Грузию.
«Если мы все объективно убедимся и получим реальный ответ на оскорбление, или же элементарно, получим хоть одно слово, взятое назад из этих оскорблений, председатель парламента Грузии готов возглавить делегацию», - заявил Мдианарадзе на брифинге.
Он также отметил, что представители парламентского большинства готовы отправиться в Украину с визитом.
«Несколько человек из парламентского большинства готовы хоть сегодня, завтра, или когда будет необходимо, и согласовано по протоколу, поехать в Украину… Что касается визита председателя парламента, то, как вам известно, это имеет дополнительную политическую нагрузку», - сказал депутат.
- Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет от Грузии «официальных доказательств и убедительных аргументов» того, что грузинская территория не используется для контрабанды товаров в Россию.
- В ответ в Тбилиси заявили, что это Украина должна предоставить доказательства своих обвинений или дать опровержение. Власти «Грузинской мечты» назвали обвинения Киева абсурдными. Служба госбезопасности Грузии также напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений. А в Минфине Грузии подтвердили, что с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.
Джонсон написал Гарибашвили в связи с 30-летием восстановления дипотношений
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправил официальное письмо своему грузинскому коллеге Ираклию Гарибашвили в связи с 30-летием восстановления дипломатических отношений. Информацию об этом распространяет администрация правительства Грузии.
«Господин премьер-министр! 27 апреля исполняется 30 лет со дня восстановления дипломатических отношений между Великобританией и Грузией. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить то значение, которое Соединенное Королевство придает отношениям, существующим между нашими двумя странами», - говорится в официальном обращении.
По словам Джонсона, последние 30 лет Великобритания и Грузия вместе работали над развитием важного партнерства.
«Я прекрасно осознаю тот факт, что преднамеренное варварское нападение Владимира Путина на Украину без провокаций еще больше усугубляет вызовы, с которыми Грузия мужественно сталкивалась на протяжении многих лет. Соединенное Королевство и международное сообщество сталкиваются с этой открытой агрессией в отношении свободы, демократии и суверенитета народов мира. Хочу также заверить вас, что мы твердо стоим на страже суверенитета, территориальной целостности Грузии и евроатлантического выбора грузинского народа. Я рассчитываю на дальнейшее развитие нашего партнерства в ближайшие годы», - заявил Борис Джонсон.
Асида Шакрыл: Вызовы на «беседы» в СГБ – угроза свободе слова в Абхазии
Уполномоченная по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Асида Шакрыл обратилась к абхазскому лидеру Аслану Бжания с письмом, в котором выразила свое недоумение по поводу участившихся в последнее время приглашений людей на «беседы» в СГБ.
«В СГБ РА вызывают тех людей, чья жизнь проходит на глазах у всего народа, людей, которые в самые тяжелые периоды довоенной, военной и поствоенной истории Абхазии всегда защищали интересы нашего общества и по сей день вносят важный вклад в развитие нашего государства. В связи с этим возникает вопрос: какой сигнал дает наше государство обществу, вызывая в СГБ именно этих людей, в чем заключается целесообразность подобной практики с точки зрения обеспечения безопасности нашего государства?», - спрашивает омбудсмен.
В письме омбудсмена, в частности, говорится:
«В последний год участились вызовы людей из гражданского общества в СГБ РА на многочасовые так называемые «беседы». Беспокоит то, что людей вызывают после того, как они публично озвучивают свое мнение по тому или иному вопросу, хотя и не только поэтому. На такие беседы приглашают сотрудников разных организаций. Поводы у сотрудников СГБ, видимо, разные, хотя и не всегда понятные. В последние дни вызывают тех, кто подписал обращение общественности с призывом о прекращении кровопролития на Украине.
Я расцениваю случаи вызовов законопослушных людей на так называемые «беседы» как попытку оказать давление на наших граждан и как угрозу свободе слова и другим свободам в Абхазии.
Абхазский народ хорошо помнит недавнюю историю, когда тоталитарная система под руководством Сталина и Берия уничтожала сначала неугодных этой системе людей, а затем и тех, кто ее обслуживал. Сталинский террор в Абхазии был направлен в первую очередь против образованных людей, против абхазской интеллигенции, что в конечном итоге привело к уничтожению цвета нашей нации. За репрессиями спустя годы неизбежно следовала реабилитация, но к тому времени многих репрессированных уже не было в живых, а чьи-то судьбы были безвозвратно сломлены.
Мы должны помнить о нашей истории, чтобы исключить возможность хотя бы в малейшей степени повторения губительной несправедливости и беззакония тех лет.
Люди из гражданского общества много раз заявляли о своей открытости для общения и готовности обосновывать свою точку зрения и видение по любому вопросу на любых публичных площадках и в закрытых форматах, в том числе с участием сотрудников СГБ. На фоне этой готовности приглашения людей на «беседы» в СГБ нельзя расценить иначе как способ оказания давления с целью ограничить свободу слова в стране.
В связи с вышеизложенным считаю необходимым провести служебную проверку на предмет законности действий сотрудников СГБ, осуществляющих недопустимые для демократического государства фактические допросы законопослушных граждан Абхазии, а также на предмет нарушения прав человека и основных свобод, в частности, прав на свободу убеждений и на свободное их выражение, закрепленных в Конституции РА и международных документах. Необходимо выяснить мотивацию инициаторов подобных перемен, ведущих к созданию нездоровой атмосферы взаимного недоверия в нашей стране».
Омбудсмен выразила надежду на то, что столь вопиющий факт посягательства на права и свободы жителей республики со стороны сотрудников СГБ получит адекватное реагирование в соответствии с абхазской Конституцией, и виновные будут привлечены к ответственности.
Еврокомиссар: Грузия и Молдова сделали «первый шаг на европейском пути»
Грузия и Молдова получили от Евросоюза опросные листы, ответы на которые необходимы для предоставления этим странам статуса кандидатов на вступление в ЕС. Об этом сообщил ответственный за расширение Евросоюза член Еврокомиссии Оливер Вархеи.
В понедельник он встретился с министром иностранных дел Грузии Ильёй Дарчиашвили и главой МИД Молдовы Нику Попеску.
«Первый шаг. Мы готовы работать очень быстро, поэтому, чем быстрее вы заполните (опросник), тем быстрее мы сможем предоставить заключение Европейскому совету», – заявил Вархеи.
Несколькими днями ранее такой же опросный лист получила Украина, которую - на фоне продолжающихся боевых действий - посетила глава Еврокомиссии.
Молдова и Грузия подали формальную заявку на вступление в ЕС вслед за Украиной. Киев сделал это спустя несколько дней после начала российского вторжения в феврале.
Украина рассчитывает на то, что уже летом станет страной-кандидатом на вступление в ЕС. Обычно этот процесс занимает несколько лет. Когда на получение статуса стран-кандидатов рассчитывают в Тбилиси и Кишиневе, не сообщается.
Обе страны, как и Украина, имеют территориальные конфликты. Часть их территорий контролируют поддерживаемые Россией самопровозглашённые республики. И Молдова, и Грузия, заявляя об осуждении российской агрессии против Украины, действуют крайне осторожно. Они соблюдают западные санкции против России, но не вводят своих собственных.
Грузия лидирует по доставке гуманитарных грузов в Украину по почте
Грузия занимает первое место среди 191 страны по доставке в Украину гуманитарной помощи по почте. Речь идёт о 400 тоннах — такие данные публикует «Почта Грузии» со ссылкой на Государственную почту Украины Ukrposhta. Сообщение отражает официальные данные на 1 апреля.
Грузия также была названа в числе 14 стран, которые позволяют физическим и юридическим лицам бесплатно отправлять посылки получателям в Украину.
По данным Ukrposhta, на втором месте Румыния с 80 тоннами гуманитарной помощи, за ней следует Бельгия с 40 тоннами, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Отправку гуманитарных грузов логистически «Почта Грузии» обеспечила в сотрудничестве с «Почтой Украины», отмечает Министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Ведомство сообщает, что в гуманитарные грузы входят различные предметы первой необходимости, в том числе продукты питания и напитки, предметы первой необходимости и медицинская помощь.
Глава МИД Германии призвала поставить Украине тяжёлое вооружение
Германская оружейная корпорация Rheinmetall заявила о готовности поставлять Украине произведённое ею тяжёлое вооружение, включая танки. Об этом пишет газета Handelsblatt - на фоне прозвучавших в понедельник заявлений главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Украине необходимо поставлять тяжёлое оружие.
Как пишет издание, речь идёт о нескольких десятках танков "Леопард 1", списанных с вооружения Бундесвером, который использует более современные танки "Леопард 2". По словам главы концерна Армина Паппергера, первый "Леопард" может быть поставлен Украине через шесть недель. Условие поставок - одобрение правительства Германии, которого пока нет. Слова Бербок могут быть свидетельством того, что эта позиция начала меняться. По словам главы МИД Германии, в поставках оружия Украине необходима "креативность".
До российского вторжения 24 февраля Германия - в отличие от ряда стран НАТО - отказывалась поставлять Украине вооружения. Затем этот запрет был снят. Были поставлены противотанковые и противовоздушные системы. Украинские власти, однако, настаивают на том, что им нужен более полный спектр вооружений, включая тяжёлую бронетехнику и самолёты.
На прошлой неделе сообщалось о поставке в Украину группы танков Т-72, ранее находившихся на вооружении Чехии. Ведутся переговоры и о поставках самоходных гаубиц из Словакии.
Евросоюз внёс 21 российскую авиакомпанию в список небезопасных для полётов
Евросоюз внёс 21 российскую авиакомпанию в список небезопасных для полётов, запретив им выполнять рейсы над территорией и в аэропорты входящих в союз стран. Решение объяснено тем, что за техническое состояние их флота не отвечают владельцы и производители самолётов.
В списке ЕС все крупнейшие российские авиаперевозчики, включая "Аэрофлот", "Победу", S7, "Россию", "Ютейр" и "Уральские авиалинии". Кроме российских перевозчиков в запретном списке ЕС есть авиакомпании из Ирака, Ирана, КНДР, Афганистана, Кыргызстана, Судана и ещё нескольких государства.
Как говорится в сообщении Еврокомиссии, Москва позволила российским авиакомпаниям использовать судна без необходимых международных сертификатов. Комиссар ЕС по вопросам транспорта Адина Вэлян отметила, что это может быть опасным для пассажиров.
Большая часть флота российских авиакомпаний состоит из самолётов, принадлежащих западным лизингодателям и зарегистрированным до марта на Бермудских островах. После начала войны в Украине самолёты были фактически изъяты у владельцев и переведены в российскую регистрацию, а их техническое обслуживание выполняется без контроля со стороны производителей и западных государств.
После этого все эти самолёты фактически обесценились на международном рынке,отметил в интервью газете "Коммерсантъ" бывший генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков. "Российский реестр фактически обнуляет стоимость самолета, — пояснил он. — Его обслуживали по непонятным им схемам непонятные им [европейским лизинговым компаниям] люди с непонятными сертификатами".
- Полёты россиских авиакомпаний и зарегистрированных в России самолётов в ЕС отдельно запрещены в феврале европейскими санкциями.
Украина и Азербайджан заявили, что не признают югоосетинские выборы
Министерства иностранных дел Украины и Азербайджана официально заявили, что не признают президентские выборы, прошедшие в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
В Киеве подчеркнули, что незаконные выборы преследуют цель легитимизировать оккупацию части суверенной территории Грузии со стороны РФ.
«Проведение Россией незаконного голосования на оккупированных грузинских территориях на фоне продолжения вторжения российской армии на территорию Украины может привести к существенному обострению ситуации с безопасностью в регионе Черного моря и созданию дальнейшей основы для разрешения новой агрессии против Грузии», – говорится в заявлении.
В МИДе подчеркнули, что Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.
«РФ должна выполнить положения Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и отозвать признание т.н. независимости Абхазии, Цхинвальского региона/Южной Осетии в Грузии, а также временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях в Украине. Убеждены, что жесткие санкции против РФ и их неукоснительное соблюдение будут способствовать скорейшему восстановлению территориальной целостности как Грузии, так и Украины», – говорится в заявлении.
В Баку заявили, что считают проведение выборов грубым нарушением международного права.
«Азербайджан признает территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках международно-признанных границ и не признает являющиеся нарушением международного права т.н. выборы в Цхинвальском регионе Грузии, считает их грубым нарушением международного права», – говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Ранее представители Евросоюза и США, а также Латвии и Литвы заявили, что признают выборы в Южной Осетии.
Отметим, что действующий югоосетинский лидер Анатолий Бибилов, выступающий за проведение референдума о вступлении Южной Осетии в состав России, уступил в первом туре голосования оппозиционеру Алану Гаглоеву. Второй тур выборов пройдет 24 апреля.
ЕС начал подготовку шестого пакета санкций в отношении России
Министры иностранных дел стран ЕС в Брюсселе обсуждают сегодня новые меры поддержки Украины, включая возможный очередной – шестой – пакет санкций против России в связи с её вторжением в Украину.
Министры иностранных дел Ирландии, Литвы и Нидерландов заявили, что Европейская комиссия прорабатывает возможность введения нефтяного эмбарго в отношении России. При этом, по его словам, окончательных решений не принято.
Как пишет Financial Times, среди стран ЕС сохраняются разногласия по вопросу об эмбарго, поскольку некоторые из них, такие как Болгария, почти целиком зависят от российской нефти. Венгрия уже заявила, что не поддержит такое эмбарго. FT пишет, что ряд стран и политиков опасаются дальнейшего роста цен на энергоносители. Официально вопрос о нефтяном эмбарго в повестку дня не включён.
Ранее эмбарго ввели США и Великобритания, которые потребляли существенно меньше российской нефти, чем ЕС.
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюзу необходим план постепенного отказа от поставок российских энергоносителей.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель перед встречей сказал, что будет обсуждаться также вопрос помощи Украины и расследования военных преступлений, совершённых, как утверждается, российскими военными. Боррель подтвердил своё мнение о том, что нынешняя война "будет выиграна на полях сражений", отметив, что Россия в ближайшее время готовит наступление в Донбассе. При этом он сказал, что ЕС будет продолжать делать всё, чтобы остановить кровопролитие, в том числе путём дипломатии и ужесточения санкций в отношении Москвы.
Ранее ЕС ввёл пять пакетов санкций в отношении России и Беларуси, под санкции попали более 1000 российских и юридических лиц и целые отрасли экономики. Последний пакет запретил импорт угля из России и въезд на территорию ЕС российского грузового транспорта.
Шведская Ericsson приостанавливает работу в России
Шведская компания Ericsson, которая производит оборудование для сетей мобильной связи, приостановила работу в России и отправила в простой российских сотрудников. В сообщении на сайте компании это объяснили последними событиями и санкциями Евросоюза в отношении Москвы в ответ на вторжение России в Украину.
Введенный 8 апреля пятый пакет санкций запретил поставки в Россию оборудования для гражданских сетей связи операторам, которые больше чем на 50 процентов контролируются государством.
В конце февраля Ericsson, как и финская Nokia, уже прекратили поставки оборудования в Россию. Эти компании были крупнейшими поставщиками оборудования для сетей мобильной связи. Так, Ericsson поставляла оборудование для таких операторов связи, как МТС и Tele2.
По оценкам "Коммерсанта", доля Ericsson на российском рынке достигала 20 процентов, а Nokia – 30–40 процентов. Российское оборудование для сетей связи в России производят около 100 предприятий, но они сейчас также зависимы от поставок комплектующих, которые пока не возобновились, пишет издание.
С начала так называемой "специальной военной операции" России на территории Украины Европейский союз уже ввёл пять пакетов санкций в отношении России и Беларуси. Под них попали более тысячи российских и юридических лиц и целые отрасли экономики. Многие западные компании и бренды приостановили или прекратили работу в России.
Грузии передали опросник для начала переговоров по вступлению в ЕС
Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи передал главе МИД Грузии Илье Дарчиашвили опросник для начала переговоров по вступлению в ЕС. Встреча прошла в Люксембурге, где сегодня проходит заседание Совета ЕС.
В МИД Грузии говорят, что необратимый процесс евроинтеграции Грузии переходит на «качественно новый этап».
Сегодня же премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что все успехи Грузии на пути евроинтеграции связаны с политической партией «Грузинская мечта».
Он подчеркнул, что власти «получат эту анкету, задействуют её и предоставят заполненную документацию в кратчайшие сроки».
Как сообщалось ранее, 3 марта Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС. Власти планировали сделать это только в 2024 году, однако, как пояснили в правящей команде, Тбилиси решил ускорить процесс «с учетом политического контекста и новой реальности».
Грузия направила обращение вслед за Украиной, которая подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре 28 февраля. После Тбилиси с аналогичной просьбой к ЕС обратилась Молдова.
8 апреля опросник для переговоров по вступлению в ЕС был вручен президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сегодня анкету получит и Молдова.
Гарибашвили: коронавирус в Грузии практически побежден
Коронавирус в Грузии практически побежден, – заявил глава грузинского Кабмина Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Он добавил, что у граждан теперь «будет больше свободы». «Стресс и давление будут сняты», – сказал Гарибашвили.
Отметим, что за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще шесть пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 16 777.
За сутки в стране выявили 107 новых случаев коронавируса. Накануне провели 5489 тестов: PCR-тестов – 1746, экспресс–тестов на антиген – 33 164.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 1,95%, за последние 14 дней составляет 1,94%, за неделю – 1,65%.
Выздоровел еще 281 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 651 577, выздоровевших – 1 631 715.
За сутки вакцинирован от коронавируса 141 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 865 985.
Выступающих против независимости Абхазии российских политологов могут объявить в Сухуми персонами нон грата
Российских политологов, ставящих под сомнение суверенитет и независимость Абхазии, могут объявить в Сухуми персонами нон грата. Об этом заявили в МИД самопровозглашенной республики Абхазия.
«В случае продолжения попыток выстраивания негативного информационного фона вокруг нашей страны, Министерство иностранных дел Республики Абхазия оставляет за собой право задействовать в отношении ангажированных политологов механизм объявления «персона нон грата», – сказано в заявлении.
В абхазском МИДе говорят, что «государственный суверенитет, независимость, международная правосубъектность Республики Абхазия неоспоримы и не могут являться предметом для дискуссий».
«Подобные публикации преследуют бесперспективную цель по созданию негативного фона для абхазо-российских межгосударственных отношений. Доводим до сведения всех заинтересованных лиц - отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией носят характер стратегического союза, базируются на прочном фундаменте человеческих братских связей, и не могут быть подвергнуты ревизии», – говорится в заявлении.
Ранее советский и российский политический деятель Виктор Алкснис высказал возмущение тем, что руководство Абхазии не собирается проводить референдум о вхождении в состав России, и сожаление, что он в свое время поддерживал борьбу абхазов за независимость от Грузии.
Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что «Абхазия и Южная Осетия вправе провести референдум о присоединении к РФ».
Абхазские власти при этом исключили возможность вхождения в состав России.
Гарибашвили: «Никакого второго фронта в Грузии не будет»
Глава грузинского Кабмина Ираклий Гарибашвили говорит, что в Грузии «не будет второго фронта».
«У нас очень позитивные ожидания, несмотря на то, что происходит в Украине – беда, трагедия, война. Поэтому мы должны сохранить мир, стабильность и способствовать развитию», – заявил Гарибашвили на заседании правительства.
По его словам , правительство продолжит защищать государство и его граждан.
«Никакого второго фронта в Грузии не будет, мы этого не допустим, мы продолжим защищать наших граждан и государство», – заявил премьер.
Югоосетинский ЦИК огласил итоги первого тура: Гаглоев – 36.9%, Бибилов – 33.5%
Действующий президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов после обработки 95% протоколов уступает в первом туре президентских выборов лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву. Об этом сообщили в югоосетинском Центризбиркоме.
По данным ЦИК, у Алана Гаглоева 10 705 голосов (36.9%), у Анатолия Бибилова 9706 (33.5%), у Гарри Мулдарова 2592 (8.9%), у Александра Плиева 3434 (11.9%), у Дмитрия Тасоева 822 (2.8%), против всех проголосовали 0,6%.
Таким образом, во второй тур президентских выборов вышли Анатолий Бибилов и Алан Гаглоев. Другие кандидаты уже заявили, что подедержат во втором туре Гаглоева.
В своем Telegram-канале Бибилов написал, что во второй тур выходят две идеологии – предположительно, имея в виду независимость Южной Осетии и её вхождение в Россию.
Ранее Алан Гаглоев заявил, что слова о присоединении Южной Осетии сейчас не на пользу РФ и решение «не может быть односторонним решением». При этом он добавил, что присоединение к России – это «не инициатива Бибилова», « мы знаем мнение народа на этот счет очень хорошо».
Второй тур выборов, согласно местному законодательству, должен состояться 24 апреля.
- В Тбилиси назвали прошедшие выборы «актом Российской федерации против суверенитета и территориальной целостности Грузии». Южная Осетия объявила о своём суверенитете в 1990 году. В 2008 году республика получила признание Москвы, а после этого ещё нескольких стран мира.
Москва утверждает, что уничтожила поставленную Киеву из Европы технику дивизиона С-300
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, заявил, что российские вооруженные силы уничтожили пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300, поставленные Украине из Европы.
Конашенков не указал страну, однако ранее сообщалось, что комплексы С-300 Вооруженным силам Украины передала Словакия.
«В воскресенье 10 апреля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на южной окраине города Днепропетровск уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран. Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил», – заявил Конашенков.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что в населенном пункте Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев в Харьковской области уничтожены пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300. Российские СМИ написали, что одна из уничтоженных установок была передана Киеву Словакией.
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер опроверг эту информацию. Об этом он написал в Twitter.
«Словакия категорически отрицает российскую пропаганду, что оборонительная система С-300 в Украине была уничтожена. Это обман. Официально подтверждено Украиной», – написал Хегер.
Финляндия и Швеция планируют вступить в НАТО уже летом
После российского вторжения в Украину Финляндия и Швеция планируют вступить в НАТО уже летом. Об этом пишет британская The Times со ссылкой на американские источники. Эта тема обсуждалась на прошлой неделе на встрече министров иностранных дел стран НАТО.
Это "большой стратегический просчет" России, приводит газета слова источника.
Если эти планы реализуются, Финляндия станет страной с самой протяженной (более одной тысячи трёхсот километров) общей границей с Россией среди членов НАТО. И Финляндия, и Швеция также имеют протяженную береговую линию и многочисленные острова в Балтийском море.
Обе страны имеют нейтральный статус. При это Швеция более 200 лет не вступала ни в какие военные союзы. Однако в последнее время под влиянием российской агрессии общественное мнение в обеих странах изменилось – всё большее число финнов и шведов выступает за присоединение к НАТО.
По данным шведской газеты Aftonbladet, Швеция может утвердить свою заявку на вступление в НАТО к середине июня, а в конце того же месяца она может быть одобрена на саммите организации в Мадриде. Стокгольм и Хельсинки рассчитывают вступить в НАТО одновременно и тесно координируют свои действия, пишет газета.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил, что российское вторжение на украинскую территорию не случилось, если бы Киев был членом НАТО.
Société Générale уходит из России и продаёт Росбанк «Интерросу»
Сделку планируется завершить в течение нескольких недель. Её сумма не разглашается
Французская финансовая группа Société Générale решила уйти с российского рынка и продаёт свой основной актив в России — Росбанк — компании "Интеррос" Владимира Потанина. Об этом сообщается в пресс-релизе Société Générale .
Сумма сделки, которая также предусматривает продажу "Интерросу" страхового бизнеса Росбанка, не разглашается. Сделку планируется закрыть в течение ближайших недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.
В заявлении "Интерроса" говорится, что условия сделки были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.
Важнейшей целью "Интерроса" является сохранение устойчивости Росбанка, формирование новых возможностей для его клиентов и партнеров, заявил Владимир Потанин.
- Société Générale — первая из крупных европейских финансовых групп объявила об уходе из России.
- Банк "Сосьете Женераль Восток" начал работу в России в 1993 году.
- Росбанк ранее уже принадлежал "Интерросу". Он входит в список системно значимых кредитных организаций Банка России. Его клиентами, по данным на октябрь 2021 года, были около 4 миллионов человек.
- С начала так называемой "специальной военной операции" России на территории Украины Евросоюз ввёл несколько пакетов санкций, которые затронули крупные российские банки и компании. О прекращении или приостановке работы в России заявили сотни иностранных компаний.
Спикер Верховной рады упрекнул грузинского коллегу за отказ посетить Бучу
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отреагировал на отказ грузинского коллеги Шалвы Папуашвили посетить Бучу и Ирпень и его характеристику такого приглашения как «неуместное».
«Уместно ли называть «неуместным» приглашение приехать в дружественную страну и посмотреть ее беду, разделить ее горе, высказать слова поддержки? Мне кажется, что друг должен это сделать без приглашения. Ведь, по-моему, именно об этом говорил великий Шота Руставели: «Другу верный друг поможет, не страшит его беда. Сердце он отдаст за сердце, а любовь – в пути звезда...», – отметил Стефанчук.
Папуашвили посчитал невозможным ехать в Украину до тех пор, пока «отдельные представители украинского правительства полностью не осознают мощную поддержку», которую Грузия оказывает Украине.
Обращаясь к коллеге, Стефанчук подчеркивает, что Украина ценит любую помощь, получаемую от других стран во время войны.
«Мы ежедневно просим об усилении санкций, предоставлении военной, политической и финансовой поддержки. Есть страны, которые помогают нам по всем направлениям. Есть страны, которые помогают только в единичных вопросах», – пишет председатель украинского парламента.
Стефанчук отметил, что Украина ценит «искреннюю поддержку братского грузинского народа», и добавил, что некоторые граждане Грузии сейчас защищают Украину от российских войск на поле боя.
«Точно так же, как многие украинцы в 2008 году стояли рядом с грузинами против той же России, которая посягнула на вашу независимость, проглотила кусок вашей территории, убивала ваших людей. И Украина тогда с первых дней вашего противостояния с Россией оказывала поддержку Грузии: и на политическом, и на информационном, и на международном и военном уровнях. Просто хочу напомнить, что благодаря украинским противовоздушным системам обороны (Бук, Оса) вы защищали свое небо», – рассказал он.
При этом Стефанчук обратил внимание, что «мы не меряемся размерами поддержки», так как она всегда должна быть искренней, в соответствии с обстоятельствами, совестью и чувством долга.
- Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили оценил заявление украинской стороны как «клеветническое» и «политически мотивированное».
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии. Причиной он назвал «неморальную позицию по отношению к санкциям», а также «преграды для добровольцев», которые хотят помочь Украине.
Экологи из РФ просят признать Greenpeace и WWF «иноагентами»
Но этому мешает их статус отделений иностранной организации в России
Российское экологическое общество (РЭО) просит министерство юстиции России проверить организации Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на предмет соответствия статусу "иностранного агента". В РЭО считают, что эти НКО формируют отрицательное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы, пишут "Ведомости".
По словам главы Российского экологического общества Рашида Исмаилова, речь идёт об отношении этих организаций к крупным инфраструктурным проектам и якобы необоснованных утверждениях, что такие проекты представляют угрозу населению и биоразнообразию.
Исполнительный директор Greenpeace в России Сергей Цыпленков считает, что инициатива РЭО связана с желанием "ослабить давление экологических НКО".
Как объяснил "Ведомостям" юрист Алексей Добрынин, статус иноагента могут получить только российские НКО. Он отметил, что ранее Минюст России уже отказывал в признании Greenpeace иноагентом.
Ведомство пока не прокомментировало ситуацию.
- Закон об "иностранных агентах" был принят в России 2012 году. Сейчас Минюст ведёт четыре реестра "иноагентов" : список НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов", незарегистрированных организаций -"иноагентов" и физических лиц, выполняющих функции "иностранных агентов".
Югоосетинские выборы: Бибилов и Гаглоев выходят во второй тур
Действующий президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что предстоит второй тур выборов президента, в который выходят он и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев.
«Мы уже понимаем, что будет второй тур, судя по тем обработанным бюллетеням, а их, насколько я знаю, более 96%», – сказал Бибилов на брифинге в Центризбиркоме.
В своем Telegram-канале Бибилов написал, что во второй тур выходят две идеологии.
«Думаю, вы все понимаете, о каких идеологиях идёт речь. И здесь уже выбор народа», – добавил он.
Ранее кандидат Алан Гаглоев объявил о своем лидерстве в президентской гонке, а три других кандидата – Александр Плиев, Гарри Мулдаров и Дмитрий Тасоев заявили, что поддержат кандидатуру Гаглоева во втором туре выборов.
При этом представитель ЦИК Марина Цховребова заявила, что предварительные итоги выборов ведомство огласит в 11 утра по местному времени.
ЦИК огласил данные лишь по Кваиси после обработки 68% протоколов – у Алана Гаглоева 43,51%, у Анатолия Бибилова 42,02%, у Гарри Мулдарова 4,94%, у Александра Плиева 3,06%, у Дмитрия Тасоева 1,35%, против всех проголосовали 0,6%.
Данные по Джавскому району ЦИК, предположительно, огласил ошибочно – сообщается, что после обработки 67% протоколов Гаглоев набирает 4,40%, Бибилов – 3,6%, Мулдаров – 0,63%, Плиев – 1,23%, Тасоев – 0,22%, против всех проголосовали 0,18%.
- Второй тур президентских выборов по закону может состояться через две недели – 24 апреля.
- В МИД Грузии накануне заявили, что выборы – очередной акт Российской Федерации против суверенитета и территориальной целостности Грузии, что полностью противоречит нормам и принципам международного права.
Алан Гаглоев заявил о своем лидерстве на президентских выборах в Южной Осетии
Кандидат в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев на центральной площади столицы республики заявил о своем лидерстве в президентской гонке.
«Согласно протоколам, мы выигрываем. Практически по всем участкам динамика одинаковая», - заявил он своим сторонникам и журналистам. Площадь встретила заявление аплодисментами, передает корреспондент ТАСС.
Однако Гаглоев не стал уточнять, ожидает ли он победы в первом туре, поскольку «надо дождаться результатов со всех участков».
На площадь, где незадолго до закрытия избирательных участков стали собираться граждане республики в ожидании результатов голосования, продолжают скапливаться люди. На текущий момент их порядка 150 человек.
- Сегодня, 10 апреля, в Южной Осетии прошло голосование на президентских выборах президента, выборы признаны состоявшимися, явка составила 82,07%. На высший пост республики претендуют нынешний глава Анатолий Бибилов, вице-спикер парламента Александр Плиев, лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и бывший депутат Дмитрий Тасоев.
В нескольких городах Германии прошли пророссийские акции
В нескольких городах Германии в воскресенье прошли пророссийские акции. Официально их организаторы заявляли, что речь идет о протестах против антироссийских настроений, которые, по их утверждениям, возникли в обществе после начала войны в Украине.
Сотни человек с российскими флагами на 350 автомобилях приняли участие в автопробеге в Ганновере на севере Германии. В том же городе в акции в поддержку Украины участвовали около 3500 человек.
Во Франкфурте-на-Майне прошла демонстрация по лозунгами «Против травли и дискриминации русскоязычных сограждан/Против войны - за мир». Ее участники - около 800 человек - несли российские и германские флаги.
Некоторые из них скандировали «Россия» и, по информации полиции, произносили воинственные лозунги, что может стать причиной для возбуждения дел об одобрении агрессивной войны, - сообщает Deutsche Welle. Автопробег власти запретили, как и накануне в городе Любек. В Штутгарте 9 апреля автопробег под российскими флагами состоялся.
В Германии живет около 250 тысяч граждан России и, по оценкам, более миллиона человек российского происхождения - большинство из них германские граждане. Некоторые представители диаспоры жалуются на проявления ненависти по отношению к ним. Власти Германии зафиксировали с начала войны в Украине более 300 правонарушений по отношению к россиянам и около 200 - по отношению к украинцам; речь как правило идет о бытовых конфликтах. Власти подчеркивают недопустимость дискриминации по национальному признаку.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал запретить российские флаги и другие государственные символы на пророссийских демонстрациях в немецких городах - во всяком случае, на то время, пока идут боевые действия в Украине. По мнению дипломата, демонстрация российской символики не имеет ничего общего со свободой слова, а является «прославлением варварской агрессии».
Власти Германии после начала российского вторжения заметно ужесточили свою политику по отношению к Москве, в частности начали поставлять Украине оружие. Ряд стран ЕС - а иногда и Киев - однако по-прежнему критикуют Германию за недостаточную, по их мнению, жесткость.
Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и представитель крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов.
Таковы данные экзит-полов, опубликованные после закрытия избирательных участков на первом туре выборов 10 апреля.
Всего опубликованы результаты четырех опросов. Согласно им, Макрон набирает от 28 до 29,5 процентов голосов, Ле Пен от 23 до 24,5.
На третьем месте крайне левый кандидат Жан-Люк Меланшон с результатом около 20 процентов. Наблюдатели отмечают, что от его позиции перед вторым туром многое будет зависеть.
Четвертое место у национал-популиста Эрика Земмура, он, как и ожидалось, поддержал Ле Пен. Провалились кандидаты от «системных» партий - правоцентристских Республиканцев и социалистов. Валери Пекресс и Анн Идальго заявили о том, что поддерживают Макрона, чтобы не допустить «экстремистов» к власти.
Результаты выборов во многом напоминают результаты голосования 5 лет назад, когда во второй тур тоже вышли Макрон и Ле Пен. Тогда будущий президент одержал во втором туре уверенную победу. Сейчас, по прогнозам социологов, борьба будет более упорной.
- Как отмечает Французское международное радио, президентство политика-центриста Эммануэля Макрона, который впервые был избран главой государства в 39 лет и стал самым молодым кандидатом и на нынешних выборах, прошло в условиях острых внутренних и мировых кризисов. В их числе указаны социальные протесты «желтых жилетов», забастовки против радикальной пенсионной реформы, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и война России против Украины.
- Макрон официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй срок лишь 3 марта, менее чем за 40 дней до первого тура выборов президента. Он заявил, что не может вести кампанию «так, как бы этого хотел». Макрон также отказался от участия в прямых дебатах с другими кандидатами, сославшись на занятость и напряженный график.
- Associated Press указывает на снижение рейтинга Макрона за последнее время на фоне высокой инфляции и роста цен на продукты, бензин и другие виды топлива.
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