Первая леди США Джилл Байден посетила Украину

Украинские военные, держащие оборону на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, призвали власти Украины к «резким действиям» для того, чтобы добиться режима прекращения огня и эвакуации по крайней мере раненых с территории завода. Об этом в ходе пресс-конференции, которая прошла в воскресенье по видеосвязи прямо с территории завода, заявил заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар («Калина»).

Он также непрямо обвинил власти в том, что они не подготовили Мариуполь к обороне - город был осажден российскими войсками уже в конце февраля - а некоторых украинских политиков в «цинизме» в связи с их заявлениями об успешном завершении операции по эвакуации гражданских лиц с территории «Азовстали». Накануне об успешной операции сказали и вице-премьер Ирина Верещук, и президент Украины Владимир Зеленский.

Представители «Азова» подтвердили, что с территории завода эвакуировали гражданских лиц. При этом, по словам Паламара, невозможно подтвердить, все ли они эвакуированы. Ранее в интервью «Украинской правде» командир «Азова» Денис Прокопенко сказал, что мирных жителей на заводе не осталось.

Накануне как украинская, так и российская сторона подтвердили эвакуацию с «Азовстали» всех женщин, детей и пожилых людей.

По утверждениям представителей «Азова», при осаде Мариуполя погибли около 25 тысяч человек, главным образом мирные жители. Утверждается, что погибли 2500 российских военных. Независимо подтвердить эту информацию Радио Свобода не может.