Первый пес Молдовы укусил президента Австрии

Пес Кодрут президента Молдовы Майи Санду укусил за руку президента Австрии Александра Ван дер Беллена, который приехал в Кишинев на переговоры.

Ван дер Беллен хотел погладить собаку во время прогулки с Санду. Их делегацию сопровождали несколько фотографов. Президент Молдовы извинилась и сказала, что пес испугался большого количества людей. На следующую встречу Ван дер Беллен пришел с перевязанной рукой.

Позже президент Австрии опубликовал в инстаграме видео, в котором назвал Кодрута первым псом Молдовы и заявил, что его переговоры с другими представителями страны прошли «очень хорошо». Ван дер Беллен сказал, что он «большой любитель собак» и может понять беспокойство Кодрута. На прощание президент подарил ему мягкую игрушку.

Санду приютила Кодрута в начале 2023 года после того, как его сбила машина. В результате аварии он потерял переднюю лапу.