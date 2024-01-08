Первый в истории частный посадочный модуль запущен к Луне

8 января с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в космос отправилась новая тяжёлая ракета-носитель «Вулкан Кентавр», на борту которой находится лунный посадочный модуль «Перегрин». Об этом сообщает Русская служба «Голоса Америки».

«Перегрин» (англ. «сокол-сапсан») разработан компанией Astrobotic Technology. В случае успешной посадки на поверхность естественного спутника Земли он станет первым в истории лунным посадочным модулем, созданным частной компанией.

Согласно плану, аппарат должен совершить посадку на Луне 23 февраля. Модуль высотой около двух метров и шириной два с половиной метра доставит на Луну груз, в том числе научные приборы для НАСА, камень с горы Эверест, а также прах создателя сериала «Звёздный путь» Джина Родденберри и писателя-фантаста Артура Кларка.

Помимо научных грузов, Peregrine несет к лунной орбите немало предметов, имеющих ценность скорее символическую и культурную. Среди них ДНК козы и полярной крачки, образцы крови 33 деятелей искусства, сотни изображений, стихотворения и музыкальные произведения, карты, речная и океаническая вода. К Луне отправилась и круглая пластина, символизирующая один биткоин

Договоренность о Peregrine Mission One (официальное название проекта) между Astrobotic и United Launch Alliance, разработчиком ракеты «Вулкан Кентавр», была достигнута ещё в 2017 году – после этого дата запуска неоднократно менялась. В конце декабря 2023 года руководство Astrobotic объявило, что модуль «готов к запуску и к посадке».

По плану после посадки 23 февраля модуль проработает на Луне по меньшей мере 192 часа.

НАСА выделило двум частным компаниям деньги на строительство лунных модулей, чтобы те обследовали район Луны, в который позднее планируется направить пилотируемую миссию. Astrobotic Technology получила на строительство «Перегрин» 108 миллионов долларов.

Кроме того, американское правительство, которое частично финансирует проект, возлагает надежды на ракету-носителя «Вулкан», которая должна прийти на смену устаревающим ракетам «Атлас V» и «Дельта IV».

Ожидается, что «Вулкан» станет одной из основных тяжелых ракет, используемых США для запуска разведывательных спутников, аппаратов космических войск, коммерческих проектов.