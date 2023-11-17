Песков о том, каким должен быть следующий президент РФ: «Таким же»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью студенческому каналу «МГИМО 360» ответил, каким должен быть следующий президент России.

«Таким же. Или другим, но таким же», – сказал Песков.

Выборы президента России должны пройти в марте 2024 года. Песков отметил, что нынешний президент России Владимир Путин пока не сообщал о своём намерении баллотироваться.

«Но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах. Я не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет», – добавил Песков.

Также в ходе беседы представитель Кремля рассказал, что до сих пор пытается донести до некоторых своих друзей «нашу правду». Кроме того, он оправдал цензуру в «военное время» и сказал, что одной из «интересных» исторических фигур считает единственного президента СССР Михаила Горбачёва.