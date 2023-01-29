Фестиваль «Радуга» сменил название из-за закона о пропаганде ЛГБТ

Театральный фестиваль - петербургская «Радуга» - изменил название из-за закона о полном запрете так называемой пропаганды ЛГБТ в России. Теперь он называется «Международный Театральный Фестиваль Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева». Именно под таким названием Фестиваль объявил о начале приема заявок. Об этом пишет журнал «Театр».

Руководитель Фестиваля Светлана Лаврецова рассказала, что окончательного решения по поводу переименования фестиваля еще не принято. «Когда вышел закон о запрете пропаганды ЛГБТ, мы сразу задумались. Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ, поэтому собирались нашей командой и решали, на опережение поменять название или временно его убрать. С одной стороны, мы наблюдаем, до какого маразма это доходит в окружающей реальности. С другой – это наш бренд. Деньги государство нам выделяет на “Радугу”, и театры с нами общаются тоже как с “Радугой”. В общем, мы думаем и будем советоваться», - цитирует журнал слова Лаврецовой.

Фестиваль «Радуга» впервые прошел в феврале 2000 года. Основная цель фестиваля - поиск современной драматургии для молодежи, а также режиссеров, работающих с новыми театральными формами.

В разные годы на Фестиваль приезжали театры из США, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии и многих других стран, которые сейчас российские власти называют «недружественными», - сообщает Север.Реалии.