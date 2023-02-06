Бейонсе стала самой титулованной обладательницей "Грэмми"

Соединенные Штаты сбили подозрительный аэростат из Китая, который несколько дней находился в воздушном пространстве США. Об этом сообщает агентство Assoсiated Press.

Как сообщается, шар был сбит над атлантическим побережьем штата Южная Каролина. Сейчас идет операция по сбору обломков.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что шар использовался для слежки за стратегическими объектами на территории страны. Прежде чем долететь до Южной Каролины, воздушный шар несколько дней находился над штатом Монтана, где, в частности, находится ряд важных военных объектов.

Власти Китая выразили США свой протест, назвав сбитие своего аэростата «чрезмерной реакцией» и нарушением международных норм. МИД Китая в своем заявлении отметил, что страна оставляет за собой право на ответные действия, однако не уточнил, какие именно.

СМИ начали активно сообщать о шаре в пятницу. Администрация Джо Байдена назвала действия Китая, направившего шар в воздушное пространство США, неприемлемыми. Ряд оппонентов Байдена, включая бывшего президента Дональда Трампа, призывали немедленно сбить шар, однако военные, как сообщалось, выступили против того, чтобы сбивать его над сушей, опасаясь, что обломки могут представлять угрозу для безопасности людей и наземных объектов. Шар летел на высоте более 15 тысяч метров и имел размер трех школьных автобусов.

В субботу, когда стало ясно, что шар движется в сторону океана, президент Байден сообщил журналистам, что администрация «позаботится о нем». Аэростат был сбит истребителем F-22. Обломки упали в воду. Перед операцией были закрыты для полетов три аэропорта в штатах Северная и Южная Каролина.

Власти США считают, что шар был запущен из Китая в разведывательных целях. Следствием инцидента стало то, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, намеченный на воскресенье, был отложен. Власти Китая, однако, настаивают на том, что о дате визита официально не объявлялось, а значит и о том, что он сорвался, говорить нельзя.

Китай утверждает, что речь шла о научном аппарате, который сбился с курса. Пентагон заявляет, что не верит этому объяснению, указывая, помимо прочего, на то, что над Латинской Америкой был замечен второй подобный шар.

По словам военных, в последние годы над Соединенными Штатами несколько раз пролетали воздушные шары-шпионы, но этот, по-видимому, задержался дольше, чем предыдущие.