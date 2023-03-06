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Площадь льда вокруг Антарктиды уменьшилась до рекордного уровня
Площадь морского льда вокруг Антарктиды сократилась до минимума с начала наблюдений. Это грозит таянием шельфовых ледников и, как следствие, повышением уровня мирового океана.
На конец февраля 2022 года площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды составляла 1,79 миллиона квадратных километров. Из-за таяния морского льда океанические волны накатывают на побережье материка, уменьшая его ледяной шельф. По данным учёных, сейчас для волн открыты уже две трети береговой линии – при среднем многолетнем значении около половины.
Таяние шельфовых ледников грозит повышением уровня мирового океана. Особые опасения у исследователей вызывает быстро тающий ледник Туэйтса. Уже сейчас он ежегодно сбрасывает в воду 50 миллиардов тонн льда. Если ледник растает полностью, уровень океана повысится более чем на полметра. В течение нескольких веков это маловероятно, считают учёные, но ледник очень быстро реагирует на глобальное потепление.
Антарктида является одним из наиболее стремительно нагревающихся регионов Земли. Ледники на ней тают быстрее, чем когда-либо за 5,5 тысяч лет.
Другие новости дня
Участника вылазки в Брянскую область обвинили в покушении на владельца «Царьграда»
ФСБ России утверждает, что предотвратила покушение на бизнесмена, владельца телеканала «Царьград» и активного сторонника войны против Украины Константина Малофеева. Организатором предполагаемого покушения спецслужба назвала Дениса Никитина (Капустина), командира так называемого Русского добровольческого корпуса, несколько дней назад совершившего вылазку с территории Украины в российскую Брянскую область и на короткое время занявшего два села.
При этом, как говорится в сообщении ФСБ, которое цитируют агентства, теракт готовили «украинские спецслужбы» – Никитин им, как утверждается, подконтролен.
«Террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева», – говорится в сообщении.
В нём же упоминается, что по этой же схеме в августе прошлого года был взорван автомобиль Дарьи Дугиной, дочери радикального философа Александра Дугина. Она погибла. Во взрыве российские спецслужбы также обвинили Украину. На днях, рассуждая о вылазке в Брянскую область, российский президент Владимир Путин вспомнил и о Дугиной.
ФСБ также опубликовала видео, на котором некий человек производит манипуляции с автомобилем, как утверждается, принадлежащим Малофееву. Утверждается, что он закладывает взрывчатку. Видео снято в зимнее время. Что это за человек – не уточняется. Утверждается, что взрывчатку обнаружил и обезвредил робот-сапёр. При этом ФСБ опубликовала и ролик с разминированием – машина стоит в подземном гараже, очевидно, доехав туда с взрывным устройством.
2 марта «Русский добровольческий корпус» – его руководство утверждает, что это подразделение в составе так называемого Интернационального легиона вооружённых сил Украины – взял на себя ответственность за нападение на два приграничных села Брянской области. В вылазке участвовал и Никитин. Российские власти заявили о гибели двух мирных жителей в результате нападения и возбудили дело о теракте. Представители украинских властей называют случившееся внутрироссийским конфликтом – корпус состоит из граждан России.
Обвинения в подготовке покушения на Малофеева Никитин пока не комментировал. Сам Малофеев сказал, что не пострадал, и заявил, что «никакие угрозы не повлияют на его патриотическую позицию».
- Также в ФСБ заявили, что в августе 2022 года был предотвращен якобы организованный Никитиным теракт на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области, причём некие связанные с ним граждане Кейнер и Ушков «при оказании вооруженного сопротивления были нейтрализованы» (в сообщениях российских спецслужб это синоним «убиты» - ред). При этом без упоминания Никитина об этом инциденте ФСБ сообщало ещё в августе. Тогда утверждалось, что подготовку курировали воюющие в Украине россиянин Андрей Чуенков и гражданин Украины Юрий Ионов. Чуенков в интервью Би-би-си утверждал, что не организовывал никаких диверсий, а Ионов, как выяснили журналисты, погиб в Мариуполе ещё в марте прошлого года.
Власти Белгородской области сообщили о трёх сбитых ракетах
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трёх сбитых над регионом ракетах. По его данным, утром в понедельник в городе Новый Оскол сработали системы противовоздушной обороны. Известно об одном потрадавшем, у него осколочное ранение руки, сообщил Гладков в своем телеграм-канале.
Губернатор также утверждает, что есть повреждения от осколков нескольких фасадов и линии электропередачи «в нескольких селах Новооскольского округа».
- После начала российского военного вторжения в Украину власти приграничных регионов России, в том числе Белгородской области, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов, есть разрушения и жертвы. Российское руководство приписывает эти обстрелы ВСУ, украинская сторона их не комментирует.
- Российские войска, размещённые в приграничных регионах, обстреливают территорию Украины, в частности из Белгородской области огонь ведётся по Харькову и Харьковской области.
В Абхазию доставили тела двух бойцов, погибших на войне в Украине
В Абхазию доставили тела двух добровольцев, погибших на войне в Украине в конце декабря прошлого года. Адам Лагвилава и Нодар Абиджба воевали на стороне России в составе батальона «Пятнашка».
В Донецк для транспортировки тел бойцов на родину отправились сотрудники МЧС самопровозглашенной республики Абхазия во главе с руководителем ведомства Львом Квициния. Ранее в Донецке прошла церемония прощания с добровольцами.
«Двое наших сограждан погибли в боях в «ДНР» в конце декабря 2022 года. Из-за сложной военной обстановки доставить их тела из зоны боевых действий до сих пор не представлялось возможным», – сообщила пресс-службы МЧС.
В конце декабря стало известно, что под Авдеевкой погибли трое абхазских добровольцев, воевавших на стороне России. Тело 32-летнего Дмитрия Цвижба доставили в Сухуми 3 января текущего года.
По информации из открытых источников, на войне в Украине также погибли уроженцы Абхазии Ахра Киркинадзе, Артур Киркинадзе, Лоран Смыр, Рамин Бахтадзе, Беслан Тапагуа, Никита Зухба и Вячеслав Новицкий. Все они воевали на стороне России.
Кроме того, на войне погибли и грузинские беженцы, которые покинули родные дома во время войны в Абхазии, а после начала российского вторжения воевали на стороне Украины.
В Тбилиси проходит акция против законопроекта об «иноагентах»
На заседании юридического комитета парламента Грузии началось обсуждение законопроектов об «иноагентах», внесенных на рассмотрение членами движения «Сила народа». Депутаты от оппозиции пытаются помешать обсуждению, заявляя, что не позволят утвердить «российский закон».
На заседании произошла драка. Некоторых оппозиционеров силой вывели из зала заседаний комитета.
Заседание проходит в условиях беспрецедентных мер безопасности, принятых в законодательном органе. В частности, в парламент не пустили часть аккредитованных журналистов, а также представителей НПО и активистов, которые хотели принять участие в обсуждении инициативы. В здании объявлен «режим ограниченного допуска».
У входа в парламент и перед зданием законодательного органа между тем проходят акции протеста.
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
Шольц: Путин должен понять, что он не достигнет успеха
Ответственность за войну в Украине лежит на президенте России Владимире Путине, и именно он может предпринять шаги, которые положат ее конец. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телекомпании CNN.
«На мой взгляд, необходимо, чтобы Путин понимал, что он не достигнет успеха со своим вторжением и своей империалистической агрессией, и что он должен вывести войска. Это основа для переговоров», - сказал он в интервью телеведущему Фариду Закарии, которое вышло в эфир в воскресенье. Шольц на днях посетил Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Встреча прошла за закрытыми дверями, известно, что обсуждалась помощь Украине.
О том, до какого рубежа должны быть отведены войска, Шольц не сказал. Киев настаивает на том, что российские военные должны покинуть всю международно признанную территорию Украины, включая аннексированный Крым. По словам канцлера, война сейчас в стадии «пата», и продолжающийся конфликт наносит Украине огромный ущерб. Шольц, однако, заявил, что Запад не будет заставлять Украину идти на неприемлемые для нее компромиссы и продолжит «поддерживать Украину финансовой, гуманитарной помощью, а также оружием». В связи с этим Шольц подчеркнул, что Германия будет наращивать собственное производство вооружений, а расходы на оборону вырастут до 2% ВВП.
Говоря о возможных поставках вооружений России из Китая, германский канцлер отметил, что власти КНР давали заверения, что таких поставок не будет. Если же Пекин все же изменит свою позицию, это будет иметь для него последствия. По словам Шольца, он, тем не менее, настроен «оптимистично». На пресс-конференции с Шольцем в воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что у ЕС нет данных о поставках России оружия из Китая.
- Канцлер также заявил, что страны Запада после завершения войны готовы дать Украине некие гарантии безопасности, однако не привел подробностей.
- Шольц отметил, что Германия за прошедший с начала войны год стала фактически независимой от поставок газа, нефти и угля из России.
В МИД Азербайджана потребовали «незамедлительного вывода армянских войск»
«В целях предотвращения военных провокаций азербайджанская сторона требует выполнения Трехстороннего заявления, прекращения Арменией незаконной транспортировки оружия и боеприпасов, личного состава и мин в Азербайджан, а также немедленного вывода вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана», - об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана, опубликованном на официальном сайте ведомства, передает Haqqin.az.
В МИД Азербайджана подчеркнули, что вся ответственность за обострение ситуации в регионе лежит на армянской стороне.
Ранее Министерство обороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в переброске по грунтовой дороге военной техники, боеприпасов и личного состава из Армении в Нагорный Карабах.
«Утром 5 марта с целью проверки поступившей информации была предпринята попытка остановки и проверки подразделениями азербайджанской армии автомобилей. Противоположная сторона открыла огонь, в результате перестрелки с обеих сторон есть убитые и раненые», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, которое приводят азербайджанские СМИ.
В Степанакерте опровергли информацию Минобороны Азербайджана о том, что в воскресенье была предпринята попытка переброски военного снаряжения из Армении в Нагорный Карабах на полицейских автомобилях. Власти непризнанного Нагорного Карабаха заявили, что диверсионная группа ВС Азербайджана обстреляла автомобиль, убив троих карабахских полицейских и ранив одного.
В Министерстве иностранных дел Армении также назвали азербайджанскую версию событий «нелепой», пишет Радио Азатутюн.
Между тем, в свете инцидента в Минобороны Азербайджана заявили о необходимости установки контрольно-пропускного пункта на Лачинской дороге.
Варлам Липартелиани стал чемпионом турнира «Большого шлема» в Ташкенте
Грузинский спортсмен Варлам Липартелиани стал чемпионом турнира «Большого шлема» по дзюдо, который проходит в Ташкенте.
В финальном поединке в весе 100 кг. Липартелиани одержал победу над австрийским борцом Аароном Фара.
Варлам Липартелиани принес сборной Грузии первую золотую медаль на турнире «Большого шлема» в Ташкенте, пишет SOVA.
Сборная Грузии по регби обыграла Румынию и вышла в финал ЧЕ
Сборная Грузии по регби обыграла сборную Румынии в полуфинале чемпионата Европы. Встреча закончилась со счетом 31:7, сообщает SOVA.
Кроме того, грузинская сборная в 16-й раз выиграли Кубок Антимоза Ивериели, который с 2002 года традиционно разыгрывается во встречах между Грузией и Румынией (кроме матчей, проводимых под эгидой чемпионата мира), румыны выигрывали этот кубок 6 раз.
19 марта сборная Грузии сыграет с Португалией в финале чемпионата Европы по регби. Встреча будет проходить в испанском городе Бадахос.
Судно из санкционного списка прошло Босфор с тяжелым грузом
Российское грузовое судно, внесенное в санкционные списки США, следуя из Сирии в порт Новороссийск с тяжелым грузом, в ночь на воскресенье прошло контролируемый Турцией пролив Босфор. Об этом сообщает сайт Naval News. Он отмечает, что Турция после начала войны в Украине закрыла путь через проливы между Средиземным и Черным морями для российских военных кораблей, но на вспомогательные и торговые суда это не распространяется.
Судно под названием «Спарта-4», как сообщается, принадлежит российской компании «СК ЮГ», которая внесена в американские санкционные списки. Само судно также находится под санкциями, - отмечает Би-би-си.
После землетрясения в Турции и Сирии в начале февраля оно доставило в сирийский порт Тартус гуманитарную помощь. Затем оно отправилось обратно в Россию. В восточной части Средиземного моря судно сопровождал российский корвет «Стерегущий». Как пишет Naval News, судно «быстро и тихо прошло через Босфор в темное время суток», причем его осадка свидетельствовала о большой загрузке. Naval News предполагает, что на борту - военное оборудование, подтверждений этому из других источников нет. В Тартусе расположена российская военно-морская база.
Прошлым летом Украина выражала озабоченность в связи с возможной доставкой морем из Сирии в Россию зенитно-ракетных комплексов С-300, которые используются российской армией в войне.
В Карабахе опровергают, что в обстрелянном автомобиле перевозили оружие и боеприпасы
Власти Нагорного Карабаха опровергают информацию Министерства обороны Азербайджана о том, что в воскресенье была предпринята попытка переброски военного снаряжения из Армении в Нагорный Карабах на полицейских автомобилях, сообщает Радио Азатутюн.
«Сотрудники полиции ехали в легковом автомобиле с арцахской [карабахской – ред.] стороны к нашему полицейскому пункту, в машине вообще не было оружия или боеприпасов», - заявил госминистр Гурген Нерсисян, назвав заявление Минобороны Азербайджана «откровенной ложью и попыткой ввести в заблуждение и обмануть международное сообщество».
«Относительно обстоятельств инцидента компетентные органы Республики Арцах располагают неопровержимыми доказательствами, видео и фото, которые будут представлены международной аудитории через наше Министерство иностранных дел в кратчайшие сроки», - добавил госминистр.
Ранее власти в Степанакерте сообщали, что 5 марта около 10:00 азербайджанская диверсионная группа проникла на территорию непризнанного Нагорного Карабаха и совершила вооруженное нападение на дежурный автомобиль паспортно-визового отдела местной полиции, в результате чего трое сотрудников полиции были убиты, а один был доставлен в больницу с тяжелым ранением и находится под наблюдением врачей.
Баку, со своей стороны, утверждает, что армянская сторона перевозила боеприпасы, в то время как азербайджанские военные пытались проверить автомобили, в результате чего началась перестрелка. В Баку также сообщают о потерях с азербайджанской стороны.
Госминистр Нерсисян также подчеркнул, что в последние дни вооруженные силы Азербайджана вели активную деятельность на разных направлениях линии соприкосновения, целились в камеры, установленные для обеспечения безопасности армянских населенных пунктов, нанося им ущерб или уничтожая их.
«ЧВК Вагнера» открыла новые пункты по вербовке на базе спортивных клубов
«ЧВК Вагнера», основанная близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным, открыла в период со 2-го по 4-е марта по меньшей мере три новых вербовочных пункта на базе российских спортивных клубов.
Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW). Его эксперты не исключили, что действия призваны компенсировать вагнеровцам потерю доступа к вербовке новых бойцов в исправительных колониях.
ISW пишет, что новые вербовочные центры «ЧВК Вагнера» базируются в спорткомплексе «Динамо» в Самаре, спортивном клубе «Антарес» в Ростове-на-Дону и здании Федерации бокса России в Тюмени.
По информации самой «ЧВК Вагнера», вербовочные пункты заработали на базе восьми спортивных клубов в Москве, обратила внимание «Медуза». 2 марта Пригожин говорил о том, что для набора новых бойцов компания стала сотрудничать со спортивными клубами.
Ранее на этой неделе стало известно, что в Санк-Петербурге в недавно открывшемся «ЧВК Вагнер Центре» заработал молодежный патриотический клуб «Вагнеренок». Его фициально заявленная задача - «привить молодому поколению любовь к своей Отчизне».
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное вооруженное формирование. Наемники ЧВК принимают активное участие в войне с Украиной, а также в наземных операциях в странах Ближнего Востока и Африки. Бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях.
- В прошлом месяце создатель и спонсор «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин заявил, не указав причины, что компания остановила вербовку заключенных в российских колониях для участия в войне в Украине. Глава фонда «Русь Сидящая» Ольга Романова рассказывала, что в российских колониях продолжают вербовать заключенных на войну, но люди, которые вели набор, говорили, что представляют Министерство обороны России.
Саакашвили в беседе с Bild: Иванишвили сдает Грузию Путину
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий на родине шестилетний тюремный срок по обвинению в превышении служебных полномочий, дал интервью немецкому изданию Bild. Он заявил, среди прочего, что «абсолютно уверен» в решающей роли президента России Владимира Путина в его уголовном преследовании.
По словам Саакашвили, он убежден, что его партия «Единое национальное движение» (ЕНД) проиграла парламентские выборы в октябре 2012 года и потеряла власть в результате масштабной спецоперации России. «Они дали Иванишвили (миллиардер, основатель правящей сейчас партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили) два миллиарда долларов для ведения предвыборной кампании», - отметил бывший президент, имея в виду, что в ходе той предвыборной кампании грузинский миллиардер смог очень быстро продать все свои активы в России.
«Иванишвили сдает Грузию Путину и не хочет, чтобы я вернулся в Украину на помощь Зеленскому», - говорит экс-президент. Нынешнего украинского президента Саакашвили назвал «современным Черчиллем».
Власти Грузии пока никак не отреагировали на обвинения Саакашвили. Официальных комментариев из Москвы также не было.
Говоря в интервью о состоянии своего здоровья, Михаил Саакашвили отметил, что после ареста 1 октября 2021 года похудел со 120 до 67 килограммов. Кроме того, политик утверждает, что при его насильственном переводе в Глданскую тюрьму он получил повреждение мозга.
- Михаил Саакашвили, занимавший пост президента Грузии с 2004 по 2013 годы, приговорен тбилисским городским судом к шести годам лишения свободы по обвинению в организации избиения спецназом МВД в 2005 году оппозиционного депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили, оскорбившего в одном из интервью его жену, первую леди Грузии Сандру Рулоффс. Саакашвили никогда не признавал себя виновным ни по данному, ни по четырем другим уголовным делам, возбужденным против него с 2015 года.
- С мая прошлого года экс-президент проходит курс лечения от ряда эндокринологических и ментальных заболеваний в тбилисской частной клинике «Вивамеди», где для него выделена двухкомнатная палата с круглосуточной охраной.
Китай вновь планирует увеличение оборонного бюджета
Власти Китая объявили о намерении вновь увеличить оборонные расходы страны, указав на внешние растущие угрозы безопасности. Согласно проекту бюджета, рост военных расходов в этом году планируется на уровне 7,2%. Одновременно отмечается, что китайское руководство рассчитывает на экономической рост примерно в 5% - один из самых низких за десятилетия.
Документ был представлен в воскресенье на отрывшейся в Пекине первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.
Обращаясь к почти трем тысячам делегатов, покидающий пост премьер-министра Ли Кэцян заявил о необходимости расширить вооруженные силы, чтобы повысить их боеготовность и нарастить военный потенциал. Ли говорил о «внешних попытках сдержать Китай», которые, по его словам, усиливаются.
В последние годы, оборонный бюджет КНР неоднократно рос быстрее, чем общие расходы. В прошлом году увеличение было схожим с нынешним - 7,1%.
В ходе нынешней сессии китайского парламента депутатам предстоит утвердить новый состав правительства. 67-летнего Ли Кэцяна, как ожидается, сменит на посту премьера бывший партийный лидер Шанхая Ли Цян. Также ожидается переизбрание генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина на беспрецедентный третий срок в качестве председателя КНР.
Bloomberg: Россия может закупать микрочипы в обход санкций
Россия может закупать европейские микрочипы в обход санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата. По его словам, посредниками в торговых сделках выступают третьи страны, не присоединившиеся к санкциям - такие, как Турция, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты.
Собеседник Bloomberg указал, что объемы российского импорта уже практически вернулись к довоенным, несмотря на наложенные Евросоюзом и странами G7 санкции. Возрос импорт в Россию из азиатских стран, включая Китай.
Данные Международного агентства мониторинга торговых данных, базирующегося в Женеве, показывают, что один лишь Казахстан в 2022 году продал в Россию микрочипы и полупроводники на сумму около 3,7 миллиона долларов. В 2021 году такие продажи из Казахстана составляли лишь 12 тысяч долларов.
Прямые поставки электронных компонентов в Россию из стран Евросоюза, США, Великобритания и Японии в довоенные годы составляли примерно 163 миллиона долларов ежегодно. В 2022 году они упали до 60 миллионов долларов. Однако одновременно резко возросли российские закупки электроники у Казахстана, Турции, Сербии и ОАЭ. При этом сами эти страны почти не производят электронику. В 2022 году они столь же резко нарастили объем закупок у стран, которые наложили на Россию санкции.
- Ранее фонд «Свободная Россия» проанализировал данные российской таможни и сообщил, что в 2022 году экспорт электронных компонентов из ОАЭ в Россию вырос в семь раз и составил почти 283 миллионов долларов, а экспорт чипов увеличился в 15 раз - до 24,3 миллиона долларов.
- На прошлой неделе США, Евросоюз и Великобритания призвали ОАЭ прекратить реэкспорт товаров в Россию, особенно – электроники, которая может быть использована для продолжения войны в Украине.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в Берлин
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отбыл в Федеративную Республику Германия. Информацию распространяет пресс-служба аппарата правительства Грузии.
Согласно сообщению, Гарибашвили официально откроет крупнейшую в мире туристическую выставку - ITB Berlin 2023. В этом году Грузия представлена на выставке в качестве принимающей страны.
6 марта, за день до начала выставки, премьер-министр Грузии, как глава принимающей страны ITB Berlin, выступит на церемонии открытия.
Туристическая выставка - ITB Berlin 2023 пройдет 7-9 марта.
В результате обстрела полицейской машины в Карабахе погибли три человека – власти региона
«В результате диверсионного проникновения азербайджанских вооруженных сил погибли три сотрудника полиции», - сообщает МВД непризнанного Нагорного Карабаха.
В сообщении приводятся имена погибших: подполковник Армен Бабаян, майор Давид Даниелян и лейтенант Арарат Гаспарян. Еще один военнослужащий, лейтенант Давид Овсепян, получил огнестрельное ранение в грудь и находится в Республиканском медицинском центре, пишет Радио Азатутюн.
По данным полиции Нагорного Карабаха, азербайджанская диверсионная группа обстреляла дежурный автомобиль персонала паспортно-визового отдела полиции в районе под названием «Хайпалу».
Накануне командование российских миротворческих сил, дислоцированных в Нагорном Карабахе, сообщало о нарушениях режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах.
По данным Минобороны Нагорного Карабаха, 2 марта и в ночь со 2-го на 3-е марта подразделения вооруженных сил Азербайджана, дислоцированных на подконтрольных Баку территориях в Аскеранском, Мартакертском и Мартунском районах, с применением стрелкового оружия нарушали режим прекращения огня.
С армянской стороны потерь нет.
«О фактах нарушения режима прекращения огня было доложено командованию российских миротворческих сил. В настоящее время ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная», - отметили военные власти Нагорного Карабаха.
Парламентская оппозиция разрабатывает план действий в связи с законом об иноагентах
Парламентская оппозиция собирается обсудить план действий в связи с законопроектом о т.н. иностранном влиянии, сообщает SOVA.
Напомним, что часть оппозиции и неправительственный сектор выступают против данного законопроекта, называя его российским. Как утверждают критики власти, в случае принятия проект закона создаст угрозу европейским и евроатлантическим устремлениям Грузии.
6 марта должно пройти заседание парламентского комитета по юридическим вопросам, повесткой дня которого предусмотрено рассмотрение в первом чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» и законопроекта «О регистрации иностранных агентов».
Комитет по юридическим вопросам является ведущим комитетом по обеим законодательным инициативам.
Комитеты парламента по внешним отношениям и по обороне и безопасности рассмотрели в обязательном порядке и поддержали оба законопроекта. Обсуждение законопроектов о т.н. агентах проходило на фоне протеста как в парламенте, так и за его пределами.
Зеленская: Украина расследует 171 случай изнасилований мирных жителей
Супруга президента Украины Елена Зеленская выступила на международном форуме United for Justice («Объединение за правосудие») во Львове. Она говорила о случаях изнасилований мирных жителей Украины, предположительно, совершенных российскими военнослужащими. Зеленская заявила, что на данный момент Генеральная прокуратура Украины расследует 171 такой случай.
По словам Елены Зеленской, жертвами сексуального насилия в ходе войны становятся не только женщины, но и мужчины и дети обоего пола. Среди пострадавших 39 мужчин, 13 несовершеннолетних, в том числе мальчик. Она привела свидетельства об изнасилованиях пожилых людей, а также целых семей.
Зеленская подчеркнула, что описанные случаи - лишь те, о которых стало известно прокуратуре. На деле их может быть заметно больше. Многие жертвы стыдятся говорить о том, что с ними произошло. У других может не быть возможности связаться с правоохранительными органами. «Сколько страдают молча, особенно на оккупированных территориях, мы не знаем», - сказала Зеленская.
Она сделала акцент на необходимости расследования всех случаев насилия и оказания всем жертвам психологической помощи.
- Случаи сексуального насилия над мирными жителями, также как убийства и пытки гражданских лиц во время войны в Украине, расследуются не только офисом Генерального прокурора страны. Свидетельства собирают также Международный уголовный суд и ведомство Верховного комиссара ООН по правам человека.
- Согласно данным ООН, за первые десять месяцев после начала российского вторжения в Украину были убиты более шести с половиной тысяч мирных жителей. По данным правозащитных организаций, российскими войсками могло быть совершено более пятидесяти тысяч военных преступлений.
- Россия отрицает причастность своих военнослужащих к военным преступлениям.
Колумбия вывезет 70 «кокаиновых бегемотов» наркодельца Пабло Эскобара
Власти Колумбии отправят в Индию и Мексику 70 гиппопотамов. Это потомки животных, обитавших в частном зоопарке наркодельца Пабло Эскобара. После смерти Эскобара гиппопотамы были выпущены на волю и расплодились настолько, что уже представляют угрозу экосистеме.
В усадьбе главы Медельинского картеля Эскобара был зверинец, в котором жили экзотические животные. Помимо зебр, бизонов, страусов и других животных, там были четыре бегемота: самец и три самки. Эскобар погиб в ходе полицейской операции по его задержанию в 1993 году. Большинство животных из его усадьбы были переданы в зоопарки, но гиппопотамов выпустили в живую природу, поскольку их было слишком трудно транспортировать.
Гиппопотамы прижились в колумбийских реках. Сейчас их популяция составляет около 150 особей и продолжает расти. Зоологи беспокоятся, что несвойственный для Колумбии вид может представлять угрозу для сложившейся экосистемы и для местных жителей.
По словам губернатора колумбийской провинции Антиохия Анибала Гавирии, 60 гиппопотамов будут переданы в заповедники Индии, и еще 10 - в Мексику. Губернатор уточнил, что ни Индия, ни Мексика не являются для бегемотов странами происхождения, но в тамошних заповедниках смогут эффективно контролировать их численность, что не удалось в Колумбии. Возврат бегемотов в Африку, где они являются эндемичным видом, не разрешен, - подчеркнул Гавирия.
Ранее колумбийские экологи поднимали вопрос о повышении численности «кокаиновых бегемотов» - так они называют потомство гиппопотамов из зверинца Эскобара, - в окрестностях его бывшего ранчо. Местные жители сообщали о столкновениях с агрессивными животными. В 2020 году гиппопотам нанес одному из жителей тяжелые травмы. Биологи призывали отстреливать животных, но власти предпочли более мягкие варианты, учитывая, что на своей родине - в Африке - гиппопотамы находятся под угрозой вымирания.
В Эстонии завершается неделя голосования на выборах в парламент
В Эстонии в воскресенье проходят парламентские выборы. На 101 место в однопалатном законодательном собрании претендуют 968 кандидатов.
Из зарегистрированных партий своих кандидатов выставили девять политических объединений. В числе баллотирующихся в Рийгикогу есть и десять независимых кандидатов. В течение всей минувшей недели избиратели могли сделать выбор, воспользовавшись интернет-голосованием.
По опросам общественного мнения, правоцентристская Партия реформ действующего премьера Каи Каллас выйдет на первое место, но вероятно должна будет сформировать коалицию, чтобы остаться у власти. Партия реформ высказывается за укрепление безопасности страны, жесткий курс в отношении Кремля и всеобъемлющую поддержку Украины, пишет «Немецкая волна».
Укрепить позиции могут крайне правые, выступающие против дальнейшей военной помощи Украине.
Балтийское государство, входящее в Евросоюз и НАТО, оказалось среди тех, кто в прошлом году возглавил усилия по оказанию помощи украинской армии после начала широкомасштабного российского военного вторжения.
Президент Грузии посетит США с рабочим визитом
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня, 5 марта, отправляется в США, где в Нью-Йорке примет участие в 67-й сессии Комиссии ООН по положению женщин.
В ходе визита запланированы выступление президента Грузии на форуме и ряд двусторонних встреч, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом, президентами стран-участниц форума, пишет агентство «Новости-Грузия».
Зурабишвили выступит в Школе государственного управления Джона Кеннеди, встретится с членами Гарвардского клуба в Нью-Йорке и представителями грузинской диаспоры в США.
Комиссия по положению женщин занимается обзором осуществления международных стандартов по защите и продвижению прав женщин и разработкой предложений по их надлежащему выполнению. В состав Комиссии входят 45 государств-членов ООН, избираемых сроком на четыре года.
Комиссия существует уже более 70 лет, она была учреждена через год после создания ООН. Ежегодно представители государств-членов собираются в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке для проведения оценки достижений на пути к гендерному равенству, определения проблемных аспектов, утверждения всемирных стандартов и формулирования конкретных стратегий для улучшения положения женщин по всему миру.
Число жертв ракетного удара по дому в Запорожье увеличилось до 13
Число погибших в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Запорожье увеличилось до 13. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
Среди жертв есть один ребенок. Ранее сообщалось, что восьмимесячная девочка погибла вместе со своей семьей.
Сотрудникам экстренных служб удалось спасти 11 человек, а также четырех кошек и собаку. Психологи оказали помощь 100 жителям дома и родственникам пострадавших.
Спасатели демонтируют разрушенные конструкции дома. Коммунальные службы вывезли более 850 тонн строительных обломков.
- Российские войска обстреляли Запорожье в ночь на 2 марта. Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив один подъезд. Полиция начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Одобрено всемирное соглашение о защите Мирового океана
Почти 200 стран-членов ООН одобрили вечером в субботу соглашение о защите Мирового океана. Согласно договору, к 2030 году около 30 процентов океанских вод станут охраняемой акваторией. Это позволит защитить и восстановить морскую флору и фауну.
Предметом соглашения является так называемое открытое море - международные океанские воды вне государственных границ. Документ готовился почти два десятилетия. Страны долго не могли прийти к общему мнению, в основном из-за разногласий относительно квот на рыболовство. Теперь текст соглашения больше не будет пересматриваться, странам-участницам осталось лишь формально ратифицировать его.
Договор предусматривает создание охраняемых морских зон. Сейчас охраняются всего 1,2 процента океана. По соглашению под охрану должна попасть треть всех нейтральных вод. Рыболовство, судоходство и глубоководное бурение в охраняемых зонах будут возможны только после комплексной экологической оценки.
Мировой океан - уникальная экосистема, источник пропитания для миллиардов людей. Он играет ключевую роль в регулировании климата, поглощая более 90% избыточного тепла на планете. Сейчас многие морские виды находятся под угрозой вымирания из-за чрезмерного вылова, глобального потепления, которое приводит к закислению вод, и замусоривания океана.
Число жертв ракетного удара по дому в Запорожье увеличилось до 11
Число погибших в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Запорожье увеличилось до 11. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
Среди жертв есть один ребенок. Ранее сообщалось, что восьмимесячная девочка погибла вместе со своей семьей.
Сотрудникам экстренных служб удалось спасти 11 человек, а также четырех кошек и собаку. Спасатели продолжают поиск пострадавших и демонтируют разрушенные конструкции дома.
Коммунальные службы вывезли более 404 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС оказали помощь 100 жителям дома и родственникам пострадавших.
- Российские войска обстреляли Запорожье в ночь на 2 марта, в результате ракета попала пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив один подъезд. Полиция начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.
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