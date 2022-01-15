В России по делу хакерской группировки REvil арестованы восемь человек. Шестерых суд отправил в следственный изолятор в субботу, 15 января. Двоих – днем ранее. Все они пробудут под стражей до середины марта. Арестованным вменяют в вину неправомерный оборот средств платежей.

Федеральная служба безопасности объявила о ликвидации REvil 14 января. Группировка была известна как одна из крупнейших в мире. Она занималась коммерческими атаками – требовала с компаний выкуп за неуничтожение их информации. В 2021 году с ними связывали атаки на десятки тысяч компаний, в том числе на нефтепровод Colonial Pipeline в США и на крупнейшего в мире производителя мяса в Бразилии.

В сообщении ФСБ утверждается, что у членов группы изъяты более 426 миллионов рублей, 600 000 долларов США, 500 000 евро, а также техника и 20 автомобилей премиум-класса. Спецслужба заявила, что известила о результатах операции Вашингтон.

Американские спецслужбы неоднократно заявляли, что группировка действует из России. Закрыть ее требовал от Москвы президент США. В июле после переговоров Владимира Путина и Джо Байдена группа исчезла из даркнета.