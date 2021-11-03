Под Иркутском разбился грузовой самолёт белорусской авиакомпании

Под Иркутском разбился самолёт Ан-12. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационный спасательный центр. По данным МЧС, на борту находились семь человек.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что самолет летел из Якутска в Иркутск и исчез с экранов радаров над Иркутской областью. Он упал в районе села Пивовариха, недалеко от иркутского аэропорта.

Разбившийся борт принадлежит белорусской авиакомпании "Гродно" и выполнял грузовой рейс. В Росавиации сообщили, что "самолет осуществлял перевозку продуктов и продукции народного потребления в Чукотский АО и возвращался в аэропорт базирования". При заходе на посадку в Иркутске экипаж самолета доложил о необходимости уйти на второй круг.

Глава района Леонид Фролов сообщил, что, по его данным, на борту находились только два пилота и груз. Как сообщает телеграм-канал Mash, достоверно известно о двух погибших. Позже представитель экстренных служб рассказал РИА "Новости", что на месте крушения Ан-12 обнаружили останки пяти погибших.