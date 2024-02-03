В Волгограде загорелся один из крупнейших НПЗ после атаки дрона

В Волгограде нефтеперерабатывающий завод «Лукойл» загорелся после атаки беспилотниками по территории России. Пожар возник около пяти утра по местному времени и на момент публикации новости не потушен. Власти утверждают, что беспилотник был сбит.

По сообщению волгоградского МЧС, нефтепродукты горели на площади 300 квадратных метров. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, причиной возгорания стали обломки сбитого дрона. «Пожар локализован, открытое горение ликвидировано. Жертв нет», – заявил Бочаров.

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод - один из крупнейших в России. Он производит бензин, дизельное и авиационное топливо, топливо для кораблей.

В ночь на 3 февраля российские военные и гражданские власти отчитались о сбитых беспилотниках над Воронежской, Белгородской и Ростовской областями.

Перед пожаром в Волгограде дрон, как утверждается, уничтожили на подлете к Воронежу. «По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», – написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков тоже сообщил о сбитом беспилотнике. По его сведениям пострадавших нет, в результате падения обломков в одном доме выбило окна, повреждены кровля, фасад и забор, а также припаркованный КАМАЗ.

Минобороны России сообщило, что всего были сбиты четыре дрона над Белгородской областью, два – над Волгоградской и один – над Ростовской. Про воронежский беспилотник ведомство не рассказало. Российские военные назвали атаку «террористической» и обвинили в ней Украину. Киев это не комментировал.