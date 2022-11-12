Подконтрольная РФ администрация Херсона уезжает вглубь левого берега

Мобилизованные из Алтайского края, которые отказались возвращаться на передовую в зоне боевых действий России с Украиной, сообщили об угрозах со стороны командиров и потребовали встречи с военным прокурором. Об этом сообщает телеграм-канал «Астра» со ссылкой на одного из мобилизованных.

По словам источника, 35-ю бригаду из города Алейска в конце сентября отправили на передовую через две недели после призыва. 25 октября бригаде было дано задание наступать на село Невское в Кременском районе Луганской области. У мобилизованных было семь боевых машин пехоты, только две из которых заводились, другие приходилось толкать, утверждает ​собеседник «Астры».

Солдаты, как утверждает мобилизованный, в один из дней попали в засаду и понесли потери. Какие именно – не уточняется. На следующий день они «наткнулись на более подготовленную засаду».

Командир приказал отступать. Из 91 человека из роты 60 отступили в город Сватово в Луганской области. По словам мобилизованного, в течение следующих восьми дней, к отступившим приезжали представители командования. Они настаивали на возвращении на передовую и запугивали прокуратурой, говорит собеседник «Астры».

Мобилизованные сейчас находятся в тылу. Они требуют встречи с военным прокурором, но командование ее не организует, - говорит собеседник «Астры». По его словам, мобилизованные пытались записать видеообращение, но приехала военная полиция, надела наручники на выступавших и увезла их.

Оставшиеся на передовой мобилизованные из роты попали под обстрел, их командир погиб. В живых осталось 4 человека.