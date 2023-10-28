Подозреваемый в убийстве 18 человек в штате Мэн найден мертвым

В США Роберт Кард, подозреваемый в убийстве 18 человек в городе Льюистон в штате Мэн, найден мертвым. Об этом сообщает CNN.
Как сообщили власти штата, тело Карда нашли вечером 27 октября недалеко от реки Андроскоггин примерно в 16 километрах от Льюистона.
Источник CNN в правоохранительных органах сообщил, что это место находится недалеко от завода по переработке отходов. Кард там работал и недавно его уволили.
По предварительным данным, Кард застрелился, отмечает Associated Press.
Поиски Карда шли два дня. В это время были закрыты школы, предприятия и учреждения.
- Массовая стрельба в Льюистоне произошла 25 октября. Злоумышленник открыл огонь в нескольких публичных местах. Погибли 18 человек в возрасте от 14 до 76 лет, 13 получили ранения.
- Роберту Карду было 40 лет. Он сертифицированный инструктор по стрельбе и резервист армии США. Сослуживцы Карда назвали его опытным стрелком, одним из лучших в подразделении.
- По данным СМИ, минувшим летом Кард две недели находился в психиатрической клинике. Он рассказывал, что якобы слышит голоса и грозил устроить стрельбу военной базе. Следователи выяснили, что Кард приобрел оружие, которое, похоже, и использовал для нападения 25 октября, незадолго до госпитализации.