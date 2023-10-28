Подозреваемый в убийстве 18 человек в штате Мэн найден мертвым

В США Роберт Кард, подозреваемый в убийстве 18 человек в городе Льюистон в штате Мэн, найден мертвым. Об этом сообщает CNN.

Как сообщили власти штата, тело Карда нашли вечером 27 октября недалеко от реки Андроскоггин примерно в 16 километрах от Льюистона.

Источник CNN в правоохранительных органах сообщил, что это место находится недалеко от завода по переработке отходов. Кард там работал и недавно его уволили.

По предварительным данным, Кард застрелился, отмечает Associated Press.

Поиски Карда шли два дня. В это время были закрыты школы, предприятия и учреждения.