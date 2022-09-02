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Похищенные у жителей Мариуполя телефоны обнаружили в Чечне
Владельцы похищенных телефонов в оккупированном Мариуполе запеленговали свои гаджеты в магазине электроники в столице Чечни. Их у местных жителей силой забрали бойцы кадыровских подразделений, сообщают представители Вооруженных сил Украины.
На одном из видео на канале Центра стратегических коммуникаций ВСУ приложение по установлению местонахождения устройства показывает локацию в самом центре Грозного по адресу ул. Мира 71А. Расположение другого смартфона показывается по улице Дружбы в частном секторе на окраине города.
По данным украинских СМИ, мариупольцы пожаловались на хищение 17 телефонов.
Ранее Кавказ.Реалии сообщал, что украденную в украинском Мелитополе сельхозтехнику обнаружили в чеченском селе Закан-юрт недалеко от Грозного. СМИ отмечали, в этом селе родился глава правительства Чечни Муслим Хучиев и его брат Тамерлан Хучиев, который ранее был исполнительным директором фонда имени Ахмата Кадырова.
- В телеграм-канале главы Чечни ранее было опубликовано, а затем удалено видео раздачи «гуманитарной помощи» от фонда имени Ахмата Кадырова. Эксперты обратили внимание, что продукты на видеозаписи украинские. По мнению журналиста-расследователя Христо Грозева, это свидетельствует о том, что кадыровцы раздавали жителям Мариуполя награбленные продукты.
Другие новости дня
Минобороны РФ предложило давать воевавшим в Украине землю в Крыму и под Москвой
Министерство обороны Российской Федерации предложило выдавать военным и сотрудникам других структур, отмеченным наградами за участие в войне в Украине, земельные участки в Крыму и в Подмосковье. Проект указа опубликован на портале правовой информации.
В документе органам исполнительной власти Московской области, города Севастополя и Республики Крым рекомендуется «принять законодательные акты, устанавливающие право граждан на получение земельных участков в собственность бесплатно».
По замыслу Минобороны, право на участки должно предоставляться обладателям государственных наград и знаков отличия, за заслуги, проявленные в ходе «спецоперации» (так в России требуют называть войну) и ветеранам боевых действий.
- После начала войны в России расширили список лиц, которые могут быть признаны участниками боевых действий. Помимо самих военных, это сотрудники ФСБ, «отражавшие вооруженные провокации», и гражданские специалисты - например, врачи и строители, выполнявшие задания в Украине, уточняет «Медиазона».
- На всех участников боевых действий в Украине распространяется действие закона «О ветеранах» и соответствующие льготы: налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате жилья, включая съемное, и коммунальных платежей. Российские вузы с этого года начинают принимать детей участников боевых действий по специальной квоте без вступительных экзаменов.
Андрея Макаревича и Михаила Шаца признали «иноагентами»
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич вошел в список физических лиц-«иноагентов», который был обновлен Минюстом России вечером в пятницу. Обновлен и реестр СМИ-«иноагентов», среди включенных в него - главный редактор «Новой газеты.Европа» Кирилл Мартынов, шоумен Михаил Шац и сотрудничающий с Радио Свобода журналист и политолог Сергей Медведев.
В реестр СМИ-«иноагентов» внесены также журналист Сергей Лойко, оппозиционный политик Юлия Галямина, Кирилл Федоров (по всей видимости, речь идет об ЛГБТ-активисте из Петербурга). Физлицами-«иноагентами» признаны украинский журналист Дмитрий Гордон, журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен и меценат Борис Зимин, политолог Федор Крашенинников, соратник Алексея Навального Иван Жданов. Практически все включенные в список выступили против российского вторжения в Украину.
В реестре СМИ-«иноагентов», куда могут вносить и физических лиц, сейчас более 150 человек и организаций. В недавно открытом реестре физлиц-«иноагентов» теперь 19 человек. Признание так называемым иностранным агентом накладывает на организации и людей ряд ограничений и требований, за неисполнение которых может грозить преследование вплоть до уголовного. Российские власти активно пополняют реестры в последние несколько лет, включая в них главным образом своих оппонентов или независимых гражданских активистов и журналистов. СМИ-иноагентами были ранее признаны Радио Свобода и другие проекты медиакорпорации РСЕ/РС, а также ряд журналистов, сотрудничающих со «Свободой».
Военных перебрасывают на тушение пожара в Кахетии
К тушению лесного пожара в Кахетии будут подключены военные. Соответствующее распоряжение сегодня, 2 сентябряЮ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
«В целях предотвращения стихийного бедствия в Кварельском муниципалитете, эффективного проведения противопожарных мероприятий будут задействованы Силы обороны Грузии», - говорится в распоряжении.
Как передает телеканал «Пирвели», представители Национальной гвардии уже находятся на месте, сотни военных – в пути.
Лестной пожар близ села Шилда Кварельского муниципалитета начался накануне. В течение всего сегодняшнего дня на месте продолжали работу пожарные, рейнджеры и добровольцы из числа местных жителей. Воду на очаги также сбрасывали два вертолета пограничной полиции
По словам мэра Кварельского района Гиви Зауташвили, опасности распространения огня на данном этапе нет.
В Минюсте объяснили, почему дают гражданство Грузии россиянам
В 2022 году гражданство Грузии получили 728 граждан России и во всех случаях это происходило «по праву крови», заявляет Агентство развития государственных сервисов Минюста.
«Президент Грузии предоставила гражданство только 728 лицам, которые по происхождению – из Грузии и одновременно удовлетворяют установленные законом требования об уровне знания основ государственного языка, истории Грузии и основных прав», - сообщили в ведомстве.
Число отказов гражданам РФ почти в три с половиной раза больше положительных решений. Всего с начала года заявления на предоставление гражданства Грузии подали 3 265 заявлений. Из них 2 537 отклонили, пишет агентство «Новости-Грузия».
В Минюсте сделали разъяснения в ответ на отчет «Института развития свободы информации» (IDFI). Как указали в НПО, на граждан РФ приходится 72% случаев предоставления гражданства Грузии, которые не связаны с восстановлением гражданства. В 2018-2022 годах гражданство Грузии получили 6 075 граждан России.
Хвича Кварацхелия назван лучшим футболистом чемпионата Италии в августе
Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, выступающий за «Наполи», назван «игроком месяца» чемпионата Италии по футболу (Серия A), сообщает сегодня Итальянская федерация футбола.
Лучшего футболиста августа выбирали члены федерации. Онлайн-голосование состоялось 31 августа, перед матчем «Наполи» и «Лечче». Кварацхелия стал абсолютным лидером, получив 67% голосов.
Серия A – один из самых сильных футбольных дивизионов в мире, который занимает в таблице коэффициентов УЕФА третье место, после чемпионатов Англии и Испании.
В истории «Наполи», которая насчитывает почти сотню лет, Кварацхелия стал первым игроком, трижды забившим в двух стартовых играх сезона. Во многом именно благодаря ему «Наполи» вышел в лидеры Серии А.
Страны G7 введут потолок цен на российскую нефть
Министры финансов стран G7 приняли в пятницу резолюцию, в которой говорится о намерении ограничить предельные закупочные цены на российскую нефть. Тем самым «Группа семи», в которую входят США и другие крупнейшие страны Запада, намерена снизить нефтяные доходы России, которые идут на финансирование войны в Украине. Резолюция касается нефти и нефтепродуктов, доставляемых из России по морю. Танкеры не будут обслуживаться, если нефть на них продана по цене, превышающей верхний предел. Конкретные предельные цены за баррель будут объявлены позже. Само решение начнет действовать с 5 декабря.
Авторы резолюции призвали и другие страны ввести потолок цен на российские энергоносители, а нефтедобывающие страны - увеличить добычу нефти, чтобы заместить на рынке российскую. Они подчеркнули, что ограничение цен станет благотворным в первую очередь для небогатых стран, страдающих от дороговизны на энергетическом рынке.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще до публикации резолюции заявил, что в случае ее принятия Россия перестанет продавать нефть странам, которые присоединятся к решению.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с немецкими депутатами в Мурнау в пятницу заявила, что Евросоюз должен рассмотреть вопрос о введении ценового потолка также на российский газ, чтобы «дать отпор попыткам президента России манипулировать европейским энергетическим рынком». Она подчеркнула, что европейские газохранилища уже заполнены на 80% с опережением графика, и установка предельных цен могла бы снизить перегрев газового рынка. Вопрос об ограничении цен будет обсуждаться на встрече министров экономики стран ЕС 9 сентября.
В ответ зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал главу Еврокомиссии «тетенькой фон дер как там Ляйен» и заявил, что, как и в случае с нефтью, Россия ответит прекращением поставок газа в страны, которые поддержат такое решение.
- «Группа семи» - неформальное объединение наиболее экономически развитых демократических стран мира. В нее входят Германия, Великобритания, Италия, Франция, США, Канада и Япония. Ранее в группу входила и Россия (тогда она называлась «Восьмеркой»). Участие России было прекращено в 2014 году после аннексии ею Крыма.
Российскому координатору грозит штраф за мониторинг выборов в Грузии
На координатора кировского «Голоса» Дениса Щадрина составили протокол об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 российского Кодекса об административных правонарушениях). Об этом сообщает «7×7» со ссылкой на текст протокола.
Как отмечает издание, поводом для протокола стало то, что Щадрин был наблюдателем на выборах мэра Тбилиси в октябре 2021 года. Силовикам стало об этом известно благодаря постам «Голоса» в фейсбуке.
По версии полиции, наблюдая за выборами, кировчанин сотрудничал через «Голос» с «Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO), которую в сентябре прошлого года в признали «нежелательной».
Как пишет Скат media, Шадрину грозит штраф до 15 тысяч рублей. В ближайшее время дело будет рассмотрено в суде.
«ОВД-Инфо» отмечает, что ранее аналогичное административное дело завели на активиста Евгения Долгополова. Он регистрировался в качестве наблюдателя на грузинские выборы от польской организации Political Accountability. Однако российские силовики обратили внимание на список наблюдателей, опубликованный председателем «Голоса» Романом Удотом, и решили, что Долгополов также сотрудничал с ENEMO. Активиста оштрафовали на пять тысяч рублей, пишет Медиазона.
- На выборах мэра Тбилиси 2 октября 2021 года победу одержал кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе. Он набрал 55,6% голосов избирателей.
«Единая Россия» удалила из базы своих сторонников 15 миллионов человек
Партия "Единая Россия" сократила официальное количество своих сторонников в два с половиной раза – до 10 миллионов человек. Из базы удалили в том числе тех, кто лайкал посты оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом РБК рассказали источники в "Единой России".
Один из собеседников уточнил, что из базы удаляли всех, "в чьих данных были хоть какие-то сомнения – номер телефона, дата рождения и так далее". Также из списка сторонников вычеркнули тех, кого партия сочла нелояльными. В партии использовали специальную программу по анализу социальных сетей. Если выяснялось, что сторонник "Единой России" ставил лайки Навальному, то из базы его удаляли, объясняет источник РБК.
Собеседники сообщили, что партия уже приступила к увеличению числа своих сторонников. К выборам президента России, которые должны пройти в 2024 году, базу планируют расширить до 30 миллионов человек.
Для этого депутатам от "Единой России" определили KPI по привлечению сторонников, рассказали партийные источники РБК. До конца года каждый депутат, в зависимости от своего положения в иерархии власти, должен добавить в базу от 50 до 1500 сторонников. По словам собеседника издания, "строго не спрашивают" только с депутатов, посещающих самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР".
В Абхазском Минздраве заявили, что не компенсируют гражданам расходы за купленные ими препараты от коронавируса
В Министерстве здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия заявили, что не компенсируют гражданам затраты на приобретение дорогостоящих препаратов от коронавируса («Актемра» и «Артлегия»).
В ведомстве прокомментировали информацию, распространённую в социальных сетях и мессенджерах.
«Во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 из-за отсутствия на рынке дорогостоящих препаратов и сложностей с их доставкой в Абхазию родным тяжелобольных пациентов иногда приходилось покупать их за собственные средства. В последнее время в Минздрав начали обращаться люди, которые услышали о том, что министерство может вернуть им потраченные денежные средства. В связи с этим ведомство информирует о том, что Минздрав не возмещает расходы за какие-либо купленные препараты от коронавирусной инфекции, в том числе и дорогостоящие», – сообщили в Минздраве агентству «Апсныпресс».
Ранее на заседании абхазского Кабмина обсудили ситуацию с распространением омикрон-штамма коронавируса. По словам заместителя министра здравоохранения Вахтанга Вардания, заражаемость омикроном значительно выше, но болезнь протекает легче.
В Чите уволили сотрудников детсада, где выдали грамоты с гербом Украины
Воспитателя и заведующую детским садом в Чите, где детям выдали грамоты с украинским трезубцем, уволили. Об этом сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
Осипов назвал награждение грамотами с гербом Украины "кощунственным" случаем и принёс извинения "всем, чьи чувства задеты". По его словам, грамоты выдали детям из-за "глупых ошибок". Осипов отметил, что это не освобождает никого от ответственности, в том числе его самого.
Дети получили грамоты с украинским трезубцем 30 августа за участие в конкурсе "Мисс и мистер лето 2022". Вечером того же дня родителей попросили вернуть грамоты и пообещали выдать другие. По информации портала News.ru, воспитатель детского сада скачал грамоты в интернете – "просто увидел летнюю тематику и не понял, что там размещен герб Украины".
В министерстве образования Забайкальского края сообщили, что им поступили жалобы от родителей. По фактам жалоб чиновники провели в детском саду служебную проверку.
Отмена концертов Галкина и «Машины времени» связана с политикой – Biletebi.ge
Компания Biletebi.ge, которая занималась продажей билетов на концерты российских исполнителей – «Машины времени», Максима Галкина и Валерия Меладзе, подтвердила, что тбилисский Дворец спорта отказал артистам в проведении мероприятий.
Biletebi.ge публикует открытое письмо, адресат которого – Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии.
«На днях стало известно, что организаторам трех концертов, на которые уже проданы тысячи билетов, зал отказал в проведении мероприятия. Формальная причина – ремонтные работы. Невероятно, что частная организация по собственной инициативе отказывается от доходов и идет на такой репутационный ущерб. Очевидно, это произошло в политическом контексте. Запрещены артисты (Макаревич, Галкин), которые открыто поддерживают Украину и которых поддерживают украинцы», – сказано в заявлении компании.
«Если мы боимся, что в России кто-то расстроится, если частная компания впустит российских оппозиционных артистов, то каким будет следующий шаг? Запретим и Facebook?» – сказано в заявлении.
О том, что концерты «Машины времени», Максима Галкина и Валерия Меладзе в Тбилиси не состоятся, пишет в своем Telegram-канале блогер и активист Николай Левшиц.
«После предварительной информации, которую я сообщил вам на этой неделе, она официально подтверждается. Из-за несоответствия Дворца спорта техническим требованиям и ремонту, отменяются выступления вышеуказанных исполнителей. О переносах в другое место организаторы не объявляли, но насколько мне известно, в сложившейся ситуации, не планируют. Билеты будут возвращены агрегатором в ближайшее время», – пишет Левшиц.
ФБР обыскало два дома, которые могут быть связаны с Вексельбергом
1 сентября ФБР и Министерство внутренней безопасности США провели обыски в квартире и доме, которые могут быть связаны с попавшим под санкции российским олигархом Виктором Вексельбергом. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.
Обыски прошли в квартире в высотке на Парк-авеню на Манхэттене, а также в поместье в Саутгемптоне. По словам источников телеканала, обыски также прошли в доме в Фишер-Айленде в Майами, который, по мнению властей, также связан с Вексельбергом. По данным СМИ, во время обыска квартиры на Манхэттене агенты ФБР "выносили оттуда коробки".
В апреле этого года Соединенные Штаты арестовали в испанском порту яхту Tango, предположительно принадлежащую Вексельбергу. По данным Associated Press, на яхте был проведен обыск, в ходе которого были изъяты документы и компьютеры. Из ордера на арест следовало, что судно "подлежало конфискации" на основании нарушения законов США об отмывании денег, мошенничестве в банковской сфере и нарушении санкций.
В апреле 2018 года США ввели санкции против Вексельберга в связи с его предполагаемой причастностью к российскому вмешательству в американские выборы. Известно, что Вексельберга в США на короткое время задерживали и допрашивали сотрудники ФБР. Все его активы в стране заморожены, а американским компаниям запрещено иметь с ним дело. В марте 2022 года Вексельберг вновь попал в санкционный список в связи с российским вторжением в Украину. Санкции против него ввела и Великобритания.
Грузинский политик выступил против транзита товаров через Абхазию
В Абхазии начались опасные процессы, которые являются частью совместного плана Москвы и Сухуми. Так лидер грузинской партии «Европейские демократы» Паата Давитая прокомментировал возможность начала транзита товаров через Ингурский мост.
Ранее стало известно, что инициативу обсудили в Администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия.
Транзитная зона на территории Абхазии – угроза для грузинского государства, считает Паата Давитая.
«Цель сепаратистов – сделать территорию Абхазии транзитной зоной, где товары будут сертифицироваться по их правилам, транзитный налог будет уплачиваться в Абхазии. Все налоговые документы, заверенные их печатью, будут «признаны» документами, выданными независимой абхазской республикой. По решению рабочей группы, они сами будут контролировать груз и решать, какой груз отправлять в Россию, а какой нет. Россия пытается найти новый путь для грузов через Абхазию, тем самым, с одной стороны, укрепляя «независимость» Абхазии, а с другой стороны, превращая этот путь в бесконтрольный – для контрабанды», – сказал политик.
Развитие этого механизма, по словам Давитая, означает косвенное признание независимости Абхазии.
«Призываю власти Грузии ни в коем случае не идти на эти переговоры, не идти ни на какие уступки сепаратистам в этом направлении, потому что этот шаг будет фактическим признанием независимости Абхазии и нанесением ущерба нашим странам-партнерам, учитывая санкции, введенные против России за продолжающуюся жестокую войну в Украине», – отметил он.
Пропускные пункты, по словам политика, должны работать лишь на территории, на которую распространяется юрисдикция грузинского государства. Комментарий Пааты Давитая публикует агентство «Интерпрессньюс».
- В 2008 году в Абхазии был введен полный запрет на провоз товаров через де-факто границу с Грузией, за исключением тех, которые перевозятся для личного пользования.
Пашинян считает неуместными заявления о решении нагорно-карабахского конфликта
Заявления о решении нагорно-карабахского конфликта неуместны, пока не определен вопрос статуса Нагорного Карабаха. Об этом говорится в обращении премьер-министра Армении Никола Пашиняна по случаю Дня независимости непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
По его словам, Армения продолжит оказывать содействие в вопросах обеспечения нормальной жизнедеятельности, безопасности и защиты прав человека в Нагорном Карабахе.
«31 год назад в этот день на совместном заседании депутатов всех уровней Нагорно-Карабахской автономной области и Шаумяновского района было принято решение о принятии Декларации о независимости Нагорного Карабаха путем реализации права на самоопределение.
Это решение наших соотечественников стало ответом на экзистенциальную угрозу, проявлением которой стали массовые убийства в Сумгаите, Баку, Кировабаде. Это решение было принято в качестве гарантии защиты безопасности и прав арцахских армян.
За принятием Декларации о независимости последовали референдум от 10 декабря 1991 года, 1-я Арцахская война, 4-дневная война и 44-дневная война. Тот факт, что наши соотечественники продолжают жить в Нагорном Карабахе или в его части, остался неизменным. И они имеют право жить в своей колыбели, в безопасной среде, где будут защищены их права. По сути, в этом и заключается суть нагорно-карабахской проблемы», – отметил премьер-министр Армении.
Он говорит, что «все заявления о несуществовании Нагорного Карабаха как территориальной единицы и решенности нагорно-карабахской проблемы неуместны до тех пор, пока неукоснительно не будут решены вопросы безопасности и защиты прав арцахских армян, а соответственно и вопрос статуса Нагорного Карабаха».
«И в этом плане сопредседательство Минской группы ОБСЕ имеет утвержденный и не отмененный международным сообществом мандат», – подчеркнул он.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет, что карабахский конфликт уже решен, и нет необходимости в переговорах по этому вопросу.
- Алиев также говорит, что Минская группа ОБСЕ не сыграла никакой роли в урегулировании конфликта и Баку будет пресекать попытки Минской группы заниматься карабахским вопросом.
Вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер пытались убить
На вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер было совершено покушение. Фернандес приветствовала собравшихся около её дома, когда ей в голову выстрелил мужчина. Пистолет дал осечку.
Покушение попало на кадры телесъёмки. На видео мужчина проталкивается сквозь толпу, быстро подносит пистолет к лицу Фернандес и стреляет – слышно звук осечки. Фернандес не пострадала.
Позже президент Аргентины в своём заявлении сообщил, что пистолет был заряжен пятью пулями, "но не выстрелил по какой-то причине". Он назвал покушение на свою заместительницу "самым серьёзным инцидентом с тех пор, как мы восстановили демократию" в 1983 году после военной диктатуры.
Стрелявшего в Фернандес задержали на месте. Им оказался 35-летний гражданин Бразилии. По информации источника в министерстве безопасности Аргентины, ранее у задержанного судимостей не было.
Политики и чиновники Аргентины, а также некоторые лидеры других стран, публично осудили покушение на Фернандес.
Сторонники вице-президента Кристины Фернандес собираются у её дома с прошлой недели, когда прокурор потребовал приговорить Фернандес к 12 годам лишения свободы по делу о коррупции. Несколько оппозиционных политиков призвали вернуть смертную казнь в качестве наказания для Фернандес. Вице-президент заявила, что обвинения против неё политически мотивированы и что она столкнулась с "судебно-медийным расстрелом".
В знак благодарности за поддержку Кристина Фернандес выходит к собравшимся у её дома и раздаёт автографы дважды в сутки, в том числе, когда возвращается домой вечером.
- Кристина Фернандес де Киршнер занимала пост президента Аргентины в 2007-2015 годах. Она стала первой женщиной, избранной на этот пост в результате общенациональных выборов.
В Петербурге бездомным предлагают службу в армии по контракту
В Санкт-Петербурге в организацию "Ночлежка", которая помогает бездомным людям, пришёл чиновник из Фрунзенского района и предложил разложить листовки с призывом служить в армии по контракту. Об этом сообщили "Бумаге" в пресс-службе организации.
Дежурный по приюту не позволил этого сделать и попросил чиновника поговорить с руководством — но тот не стал этого делать и просто ушёл.
В администрации Фрунзенского района эту информацию подтвердили, но уточнили, что это была личная инициатива чиновника. Однако позже вновь попытались связаться с "Ночлежкой" по электронной почте для того, чтобы раздать бездомным листовки о службе в армии по контракту.
- Власти России неоднократно заявляли, что не собираются объявлять всеобщую мобилизацию. При этом правозащитники из многих регионов России отмечают, что в России идет скрытая мобилизация. Так, в регионах создают именные военные батальоны. О создании таких батальонов объявили, в частности, в Приморском крае, Ленинградской, Курской, Нижегородской, Тюменской, Оренбургской областях, Башкортостане, Татарстане, Пермском крае, Чувашии.
- Чаще всего в батальоны набирают мужчин до 50 лет, в том числе без боевого опыта. Им обещают платить от 200 тысяч рублей в месяц. По информации издания "Важные истории", отправиться на фронт предлагают в том числе безработным и заключенным.
- Военкоматы ведут агитацию на службу в самых разных видах. Потенциальным контрактникам рассылают повестки с приглашением на "воинский учет" и рекламируют "краткосрочную службу" по контракту уже в военкоматах, ставят палатки с возможностью заключить контракты на массовых мероприятиях.
Концерн Shell официально вышел из проекта «Сахалин-2»
Нефтегазовый концерн Shell уведомил российские власти о выходе их проекта "Сахалин-2" после перерегистрации компании-оператора в России, сообщает "Коммерсант".
Shell стал единственным участником "Сахалин-2", кто покидает проект после национализации активов компании "Сахалин Энерджи" и передачи прав оператора проекта ООО "Сахалинская энергия". Англо-голландскому нефтегазовому гиганту принадлежало 27,5% в "Сахалин-2". Другие участники проекта сохранили свои доли: "Газпром" (50% плюс одна акция), а также японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).
Доля Shell должна быть продана российским правительством в течение четырех месяцев после независимой оценки. В компании оценили собственную долю в 1,6 млрд рублей, а также заявили, что Shell "оставляет за собой все свои законные права" как акционера Sakhalin Energy. По мнению экспертов, это может означать, что компания может подать судебный иск для возврата стоимости своей доли, где ответчиками могут выступить Российская Федерация, "Газпром" или ООО "Сахалинская энергия". Из-за потери контракта с Sakhalin Energy концерн Shell может утратить 1 млн тонн сжиженного природного газа в год.
- В конце июля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче государству активов совместного предприятия "Сахалин Энерджи" – оператора крупного международного проекта "Сахалин-2". В документе говорится, что решение принято в связи "с недружественными и противоречащими международному праву" действиями США и примкнувших к ним государств и организаций, направленных на введение санкций против России. Новый оператор – ООО "Сахалинская энергия" зарегистрирована в Южно-Сахалинске.
- Добыча нефти в рамках другого проекта "Сахалин-1" остановлена с 15 мая после того, как оператор проекта – американская компания ExxonMobil объявила о поэтапном прекращении добычи с 26 апреля. Компания-оператор объявила о выходе из проекта после российского вторжения в Украину.
Премьер Грузии не поддерживает «раздувание полемики» о негативной роли США
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что «раздувание полемики» о негативной роли США не в интересах страны.
Об этом премьер заявил, комментируя обвинения депутатов парламента, покинувших правящую партию «Грузинская мечта» в конце июня. Бывшие члены большинства Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили основали общественное движение «Сила народа». Регулярно они выступают с критикой США, обвиняя американское посольство в попытках втягивания Грузии в войну и поддержке «радикальной оппозиции», которая желает революции.
«Я слышал критику от наших бывших товарищей по команде и полемику. Я вообще считаю, что дальнейшее расширение этой полемики, ее углубление и раздувание не в интересах нашей страны», – заявил Гарибашвили.
Хотя премьер прямо не осудил заявления «четверки», как того требуют оппоненты, и указал, что «критика от любого человека приемлема», он подтвердил приверженность партнерству с США.
«Я, как премьер-министр, наша управленческая команда обязаны, чтобы страна развивалась стабильно, для этого необходимо иметь сильных союзников. Таких, как США, Евросоюз, европейские государства. Наше маленькое государство с очень сильным народом не может добиться больших успехов без партнеров и союзников», – сказал он.
Он также позитивно отозвался о главе американского диппредставительства в Грузии Келли Дегнан, назвав ее «очень активным послом», передает агентство «Новости-Грузия».
«Мы уважаем Америку и ее представителей… Мое пожелание как премьер-министра – еще более бережно относиться к этим отношениям. Перед нами стоит много вызовов, наша страна оккупирована, над этим нужно много работать. Нам необходимо развитие, укрепление, процветание и укрепление этих отношений», – заявил Гарибашвили.
После взрывов в Крыму соревнования по картингу перенесли в Грозный
Финальный этап чемпионата России по картингу, который должен был состояться 9-11 сентября в Евпатории в аннексированном Крыму, перенесли в Грозный. Как выяснило Настоящее время, это произошло после взрывов на военном аэродроме Саки в 20 километрах от Евпатории.
В чемпионате России по картингу в классе "мини" участвует 10-летний Роман Фаассен – сын старшей дочери Владимира Путина Марии Воронцовой от первого брака с гражданином Нидерландов Йорритом Фаассеном.
Внук Владимира Путина представляет в соревнованиях Москву. Вместе с Романом Фаассеном в чемпионате участвует Сергей Мазепин – по данным казанского издания "Бизнес online", это младший сын члена совета директоров "Уралхима" Дмитрия Мазепина.
Как пишет Настоящее время, новое расписание чемпионата, в котором отражен перенос гонок из Крыма в Чечню, было опубликовано на сайте "Картинг России" 19 августа, то есть после взрывов на аэродроме Саки и за день до взрывов в Бахчисарае.
- Взрывы на аэродроме Саки произошли 9 августа. Как заявила российская сторона, было повреждено более 60 домов, 14 человек пострадали. Украинские власти отрицают причастность к инциденту. При этом The New York Times и The Washington Post со ссылкой на неназванные украинские правительственные источники писали, что взрывы на военном аэродроме устроили украинские спецподразделения.
Украина конфисковала активы российского миллиардера Евтушенкова
Власти Украины конфисковали активы российского миллиардера, основателя акционерной финансовой корпорации «Система» Владимира Евтушенкова.
Речь идёт о 17 объектах недвижимости общей площадью почти в 100 тысяч квадратных метров, а также о долях в нескольких украинских фирмах, связанных с россиянином. Отмечается, что это первое подобное судебное решение в отношении граждан России.
В сообщении Высшего антикоррупционного суда Украины говорится, что решение принято по требованию Минюста страны, и что конфискация предусмотрена законом «О санкциях». Документ позволяет отъём активов во время действия военного положения и в отношении лиц, которых Украина считает «в значительной степени способствовавшими боевым действиям со стороны России». В ходе судебного разбирательства было установлено, что Евтушенков является владельцем нескольких компаний, производящих для российской армии беспилотники.
Ранее украинские власти ввели против Евтушенкова персональные санкции.
Издание РБК, цитируя представителя украинского центра противодействия коррупции, отмечает, что «на очереди» имущество других российских миллиардеров - Олега Дерипаски, Михаила Фридмана, Алексея Миллера и Аркадия Ротенберга.
Евтушенков – друг экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили. В начале 2022 года в интернете были выложены аудиозаписи телефонных разговоров, которые, предположительно, состоялись между ними. В одном из них Евтушенков поздравляет друга с днем рождения, называя его «Боренькой». После начала российского вторжения в Украину и введения санкций против Евтушенкова, бизнесмены обсудили «идею по поводу зерна» и визит в Грузию бизнесмена Али Узденова – вице-президента АФК «Система». Некоторые эпизоды беседы подтвердил и сам Евтушенков.
13 апреля стало известно о том, что на Евтушенкова распространились санкции Великобритании и он покинул пост председателя совета директоров российского холдинга АФК «Система».
Бельгия выиграла у Грузии в матче открытия «Евробаскет-2022»
Сборная Грузии по баскетболу сегодня вечером сыграла в Тбилиси против Бельгии в матче открытия чемпионата Европы «Евробаскет-2022». Матч завершился победой гостей - 79:76, пишет агентство «Новости-Грузия».
Матч получился очень напряженным. Это была скорее игра на нервах, чем спортивная игра, в которой бельгийцы побеждали все 35 минут, отмечают комментаторы Общественного телевидения, которое вело трансляцию игры.
За три периода сборная Бельгии реализовала 9 3-очковых бросков и с трудом, но сохранила преимущество, набранное в первом периоде. В четвертом периоде они выигрывали уже с разницей в десять очков.
Тренер сборной Грузии всю игру искал оптимальную пятерку, но это ему так и не удалось. Комбинированная игра не сложилась ни у одной из команд. К началу четвертого периода Илиас Зурос нашел пятерых игроков, которые развернули игру: Макфадден, Джинчарадзе, Санадзе, Мамукелашвили, Битадзе.
Грузины продвинулись вперед 67:62. Однако на последних минутах у Гоги Битадзе заболела лодыжка, и, несмотря на большое желание, он не смог продолжить матч. Бельгийцы не сдались - 70:70 и был назначен овертайм.
В дополнительное время судьбу матча решил 3-очковый бросок – за 3 секунды до финальной сирены победу Бельгии принес Джонатан Табу – 79:76.
Лесной пожар вспыхнул на востоке Грузии, в Кварели
Пожар возник в лесу возле села Шилди Кварельского муниципалитета Кахетии, на востоке Грузии. Местные жители считают, что очагов огня три, и он распространяется по сложному рельефу горы.
Общественный вещатель сообщает, что на место уже выехала пожарно-спасательная служба. Причина пожара пока неизвестна.
Агентство по охране окружающей среды продлило предупреждение о повышенной угрозе лесных пожаров по Грузии до 3 сентября. В большинстве регионов страны уже давно не выпадали дожди при температуре 35-38 градусов.
Из-за финансового кризиса с ТВ «Мтавари» уходит юмористическое шоу Вано Джавахишвили
Популярная юмористическая телепередача «Ванос шоу» больше не будет выходить на телекомпании «Мтавари», пишет агентство «Новости-Грузия». Ведущий телепрограммы Вано Джавахишвили уже сообщил, что шоу переходит в телекомпанию «Пирвели» и будет транслироваться там в привычное для зрителей время – в пятницу, в 22:00.
«Как вы знаете, в связи с финансовым кризисом на «Мтавари» все передачи были закрыты, и у нас была вынужденная пауза. С нового сезона мы будем встречаться на «Пирвели». Ждем наших постоянных зрителей в тот же день и в то же время», - написал Вано Джавахишвили в соцсетях.
На «Мтавари» уход одной из самых рейтинговых передач объяснили финансовым кризисом и невозможностью обеспечить команду шоу привычной для них студией и зарплатами. Телекомпания распространила заявление, в котором сообщает, что из-за тяжелого финансового кризиса в середине июня закрыла свой главный павильон, где записывались или транслировались в прямом эфире программы неполитического характера. В «Мтавари» отмечают, что все программы на фоне кризиса перешли на самофинансирование, либо сократили расходы, либо выходят в прямом эфире. Однако команда «Ванос шоу» отказалась приспосабливаться к возникшим обстоятельствам.
«Сожалеем, что из-за нашего сложного финансового положения мы не смогли создать удовлетворительные условия для коллектива «Ванос шоу». Мы до сих пор должны им зарплату, как и абсолютно каждому сотруднику, который до сих пор работает в «Мтавари» - зачастую бесплатно - и до сих пор не уходит из компании», - сказано в заявлении оппозиционной телекомпании.
«Мтавари» также анонсировал новую юмористическую программу, которая будет выходить в пятницу в 22:00. В ней будет «меньше политики и больше юмора», отмечают на ТВ.
- Оппозиционная телекомпания «Мтавари» вышла в эфир в июле 2019 года, ее основал уволенный из телекомпании «Рустави-2» Ника Гварамия - один из самых ярых критиков правительства «Грузинской мечты» и сподвижник третьего президента Михаила Саакашвили.
- «Мтавари» быстро стал одним из самых рейтинговых ТВ Грузии, однако в этом году компания переживает серьезные проблемы, на которые повлиял и арест Ники Гварамия. Тбилисский городской суд в мае 2022 года отправил Гварамия в тюрьму на три с половиной года, избрав таким образом крайнюю меру по статье «превышение полномочий».
- Несмотря на то, что прокуратура обвиняла его в «присвоении и растрате» средств частной телекомпании, доказать в суде это не удалось. В итоге суд счел Гварамия виновным в том, что его семья использовала дорогостоящий автомобиль Porsche, полученный от частной компании в обмен на размещение рекламы. Это, по мнению суда, нанесло ущерб интересам телекомпании «Рустави 2», которой он управлял.
США ввели новые ограничения на продажи чипов России и Китаю
Администрация президента США Джо Байдена ввела новые ограничения на продажу сложных компьютерных чипов в Россию и КНР, пишет The New York Times. По данным издания, ограничения затронут высокопроизводительные модели чипов, которые производятся Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD).
Попавшие под ограничения модели чипов предназначались для разработки видеоигр, но впоследствии стали широко использоваться в суперкомпьютерах. Белый дом считает, что Россия и КНР могут использовать технологии для слежки за людьми, идентификации лиц на фотографиях и видео, а также для военных целей.
Nvidia и AMD из-за санкций не продают оборудование и услуги российским компаниям, но ограничений на сотрудничество с Китаем у них не было.
МИД Китая в ответ заявил, что Соединенные Штаты занимаются технологической блокадой России и КНР.
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