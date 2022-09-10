Похороны британской королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября

Похороны британской королевы Елизаветы II пройдут в понедельник 19 сентября в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Об этом сообщил в субботу Букингемский дворец.

Гроб с телом королевы в воскресенье будет перевезен из шотландского замка Балморал, где она умерла 8 сентября, в Эдинбург. В соборе святого Эгидия 12 сентября состоится поминальная служба с участием нового короля Карла III и членов королевской семьи, в течение суток жители Шотландии смогут попрощаться с королевой, гроб с телом которой установят в соборе. Вечером 13 сентября его на самолете перевезут в Лондон. 14 сентября его перевезут из Букингемского дворца в Вестминстерский, где в течение четырех дней будет организовано прощание с королевой. 19 сентября пройдут государственные похороны - первые в Британии со времен кончины Уинстона Черчилля в 1965 году.

После завершения прощания в Вестминстерском аббатстве гроб с телом королевы будет перевезет в Виндзорский замок, где Елизавета II будет похоронена.

Ожидается, что на похороны королевы приедут лидеры многих государств мира. О своем намерении приехать в Лондон, в частности, заявили президент США Джо Байден и японский император Нарухито. Президент России Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря, не планирует поездку, кто будет представлять Россию, пока неясно.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Ее старший сын провозглашен новым королем Великобритании под именем Карл III.

73-летний Карл III стал старейшим монархом на момент начала правления за всю историю Великобритании. Его старший сын Уильям стал принцем Уэльским. Этот титул получает наследник британского престола.

Среди тех, кто направил приветствие новому королю Великобритании по случаю восшествия на престол, российский президент Владимир Путин, сообщает «Интерфакс». За последние годы уровень отношений между Москвой и Лондоном постоянно и заметно снижался. Британия входит в число западных стран, которые ввели несколько пакетов жестких санкций против России за ее неспровоцированное военное вторжение в Украину.