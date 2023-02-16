Politico: Блинкен опасается реакции Путина на наступление на Крым

Возможная попытка Украины военным путём освободить аннексированный Россией Крым может стать «красной линией» для российского президента Владимира Путина и привести к ещё более мощным, чем сейчас, ударам по Украине. Такое мнение, как утверждают источники издания Politico, высказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время видеоконференции с группой экспертов.

Как пишет Politico, один из участников непубличной беседы спросил госсекретаря, намерены ли США активно помогать Украине в кампании с целью возвращения Крыма, аннексированного Россией почти девять лет назад. Госсекретарь, как сообщатся, ответил на этом, что США не подталкивают Украину к наступлению на Крым и сосредоточены на оказании ей помощи в боях на востоке страны. В то же время Блинкен подчеркнул, что только власти Украины сами должны решать, наступать ли на Крым.

Как отмечают некоторые участники беседы, опрошенные Politico, сложилось впечатление, что сам Блинкен в настоящий момент не считает такое наступление разумным. Другие, однако, отметили, что госсекретарь скорее имел в виду, что решение о нём должен принимать не Вашингтон.

Ранее американские СМИ цитировали не названных по именам представителей Пентагона, заявивших, что США сомневаются в способности Украины отвоевать Крым в ближайшее время. Глава объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли говорил, что освободить военным путём всю территорию Украины будет «очень трудно», хотя и не невозможно.

Ряд экспертов при этом считает, что возможное наступление Украины будет сконцентрировано не на попытках прорваться в сам Крым, а на его изоляции, то есть на изгнании российских войск с территорий Запорожской и Херсонской областей и уничтожении так называемого «сухопутного моста» в Крым.

Официально Блинкен публикацию Politico не комментировал.

Некоторые российские представители ранее заявляли, что в случае наступления Украины на Крым Москва может прибегнуть к жёстким мерам – намёками говорилось и о возможности применения ядерного оружия.

Украина, как и почти все страны мира, не признала аннексию Крыма в 2014 году, однако до начала российского широкомасштабного вторжения в 2022 году власти страны говорили о стремлении вернуть полуостров мирным путём. Теперь в Киеве заявляют о готовности освободить его силой оружия.