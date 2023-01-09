Politico: «ЧВК Вагнера» наращивает активность в Сербии и Африке

Незарегистрированная военная организация «ЧВК Вагнера» наращивает свою активность в Сербии, а также в африканских странах. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на отчеты внешней разведки США. По их информации, в Сербии вагнеровцы должны противодействовать российским противникам режима Владимира Путина, эмигрировавшим в эту страну, а также защищать интересы России в горнодобывающей промышленности.

Сербская пресса пишет, что 7 декабря под эгидой «ЧВК Вагнера» открылся «Российско-Сербский культурно-информационный центр дружбы и сотрудничества «Орлы», объявивший своей целью «развитие дружественных отношений между Россией и Сербией с помощью «мягкой силы»«. Это подтверждается и в телеграм-канале самой ЧВК. Создатель и идеолог «Орлов» Александр Лысов в 2017 году был внесен непризнанной республикой Косово в список лиц, которым запрещен въезд на ее территорию.

Сербское издание Danas утверждает, что антивоенные активисты в Сербии и в России получают угрозы от представителей этого центра.

Кроме того, спецслужбы США сообщают о расширении активности ЧВК в странах Африки: Центрально-Африканской республике, Ливии, Мадагаскаре и других. Правозащитная организация Human Rights Watch обвиняет сотрудников «ЧВК Вагнер» в пытках и убийствах гражданского населения в Африке. Кремль отрицает свою связь с ЧВК, однако ее представители заявляют, что присутствуют в некоторых странах Африки, например в качестве военных инструкторов.