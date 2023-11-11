Politico: Джо Байден готовится к «жесткому разговору» с лидером Китая

Президент США Джо Байден во время своей долго время ожидаемой встречи с председателем КНР Си Цзиньпином будет настаивать, чтобы Пекин использовал все имеющееся у него влияние на Иран - с целью не допустить более широкого регионального конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Ранее было анонсировано, что переговоры Байдена и Си состоятся 15 ноября на полях саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Саммит будет проходить в Сан-Франциско.

Один из собеседников Politico в разговоре подчеркнул, что любые «провокационные действия» Тегерана вызовут быструю реакцию Вашингтона. Американская администрация опасается, что базирующаяся в Ливане проиранская радикальная группировка «Хезболла» может ответить на призывы палестинского экстремистского движения ХАМАС, признанного террористическим в США и странах ЕС, и открыть второй «фронт сопротивления» Израилю, отмечает американское издание.

О характере отношений между Пекином и Тегераном Politico пишет, что между ними есть «стратегическое партнерство», которое КНР подкрепляет закупками нефти и инвестициями. Двусторонние контакты подпитываются и взаимной антипатией к США, говорится в публикации.

Другой источник издания характеризует предстоящие переговоры лидеров США и Китая как «жесткий разговор», частью которого - помимо связей между КНР и Ираном - станут все ключевые вопросы американо-китайских отношений, в том числе права человека, рост напряженности в Тайваньском проливе и подозрения в поддержке Пекином войны России против Украины.

Пекин подробности повестки встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена не раскрывает. Лидеры двух стран обсудят «стратегическую, всеобъемлющую и фундаментальную важность формирования двусторонних отношений», а также ключевые вопросы, касающиеся мира и глобального развития, заявило в пятницу Министерство иностранных дел КНР.