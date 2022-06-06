Politico: США не снимут санкции с РФ в обмен на экспорт зерна из Украины

США не намерены снимать введенные в отношении России санкции в обмен на отказ Москвы от блокады украинских портов в Чёрном море и возобновление экспорта зерна из Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника. Российские заявления на эту тему собеседник издания назвал "дипломатией вымогательства".

Сотрудники администрации президента США и американские законодатели скептически относятся к заявлениям России о готовности помочь в преодолении возможного продовольственного кризиса. В частности, сенатор от штата Айдахо Джеймс Риш назвал требование Москвы о снятии санкций для решения вопроса об экспорте зерна "шантажом", пишет Politico.

В Вашингтоне внимательно следят за ходом переговоров о возобновлении экспорта зерна через Чёрное море , которые ведут с Россией ООН и Турция. Источник издания подчеркнул, что Соединённые Штаты не согласятся на сделку, которая ослабит какое-либо экономическое давление на Кремль.

Собеседник Politico, представляющий ООН, также отметил, что увязывание экспорта зерна со снятием санкций осложняет и без того "хрупкий" процесс переговоров с Москвой.

В Кремле утверждают, что трудности с поставками продовольствия, которые, по оценкам ООН, уже грозят миллионам людей голодом, "стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введённых ими антироссийских санкций".

В ООН заявляли, что вывозу зерна препятствует блокада российскими силами украинских портов . Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-24" назвал эти заявления "блефом". Он заявил, что гарантирует проход украинских судов с зерном из черноморских портов в случае, если Киев расчистит фарватер от мин.

Ранее в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги Владимир Путин заявил, что Россия готова внести значительный вклад в преодоление мирового продовольственного кризиса, если Запад снимет санкции, введённые из-за войны в Украине.

Госдепартамент США в ответ на это указал, что санкции США разработаны так, что позволяют экспорт сельхозпродукции и удобрений из России, а значит, не влияют на поставки.

Россия и Украина входят в пятёрку крупнейших производителей зерна в мире. После начала вторжения российской армии в Украину цены на продовольствие стали резко подниматься.