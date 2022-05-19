Власти США не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия. Об этом сообщил журнал Politico со ссылкой на анонимные источники. По мнению собеседников издания, это связано с тем, что в Вашингтоне опасаются, что системы могут быть применены украинской стороной для ударов по российской территории, что грозит резкой эскалацией конфликта.

Речь идёт, в частности, о современных американских системах HIMARS, дальность стрельбы которых составляет до 300 километров — максимального радиуса действия, не попадающего под ограничения о нерапространении ракетного оружия. По мнению Киева, эти системы помогут Украине превзойти российскую тяжелую артиллерию по дальности действия и разрушительной силе, что может во многом предопределить исход войны.

Вопрос о поставках HIMARS и других подобных систем обсуждался в конце апреля на встрече об оказании военной помощи Украине в немецком Рамштайне. "В Рамштайне был импульс, но, похоже, он остыл", - сказал один из собеседников Politico.

Издание пишет, что в последние месяцы США поставили Украине старые советские ракетные системы, хранившиеся на складах союзников, однако в Киеве рассчитывают получить более современное американское вооружение.

На этой неделе вопрос о поставках Украине современной ракетной артиллерии прокомментировал официальный представитель Пентагона. Он не подтвердил и не опроверг планы Вашингтона отправить Киеву HIMARS и заявил, что США "постоянно говорят с украинцами относительно тех средств, в которых они нуждаются".

С начала российского вторжения США предоставили Украине военной помощи на сумму почти в четыре миллиарда долларов.

Москва поставки оружия Украине критикует и утверждает, что они не способствуют переговорам о мире.