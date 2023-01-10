Politico: США обсуждают поставки Украине боевых машин Stryker

США рассматривают возможность отправки в Украину боевых бронированных машин Stryker, чтобы помочь Киеву отразить ожидаемое весеннее наступление российской армии. Об этом пишет Politico со ссылкой на два источника. Официально комментировать эту информацию в пресс-службе Пентагона отказались.

В начале января стало известно о намерении США поставить в Украину 50 боевых машин пехоты Bradley. БМП Stryker могут войти в следующий пакет помощи, уточняет собеседник издания. По данным Politico, администрация президента США Джо Байдена может объявить об этом в конце следующей недели. Однако окончательное решение ещё не принято, отмечает издание.

Бронемашины Stryker не так эффективны в бою, как, но обладают некоторыми другими преимуществами. Она движется тише, а также может перевозить больше солдат — девять против шести.

Ранее Politico писало, что после поставок бронемашин США могут начать поставлять в Украину танки.

На минувшей неделе о поставках в Украину бронеавтомобилей AMX-10 RC (их также называют колесными танками) сообщила Франция. Вскоре после этого о поставках боевых машин «Мардер» и батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot сообщила Германия.

С началом 2023 года иностранная военная помощь Украине изменилась: в ней появилась более тяжелая бронетехника производства западных стран.