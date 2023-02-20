Politico: США призывают Украину не медлить с контрнаступлением

Администрация президента США Джо Байдена призывает власти Украины не медлить с организацией контрнаступления. Об этом сообщает издание Politico в большом материале, посвящённом начинающемуся в понедельник визиту Байдена в Польшу. Поездка приурочена к первой годовщине российского широкомасштабного вторжения в Украину, ожидается, что президент вновь решительно выступит в поддержку этой страны.

Как пишет Politico, многие американские официальные представители считают, что события на фронте сейчас вступают в критическую фазу. По их мнению, Украине следует поторопиться с организацией контрнаступления, чтобы закрепить достигнутые прошлой осенью успехи. Ещё один фактор – время: в Вашингтоне опасаются, что уровень поддержки, который сейчас демонстрируют страны Европы, может через какое-то время уменьшиться, и приток западного оружия в Украину ослабнет.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянским СМИ в субботу заявил, что Украина готовится к «короткой войне», которая должна завершиться победой – в качестве таковой в Киеве будут расценивать освобождение всей международно признанной территории страны.

Зеленский выступил против так называемой заморозки конфликта, отметив, что заключённые в 2014 и 2015 годах Минские соглашения дали России время подготовиться к нападению на Украину. Ряд представителей стран Запада при этом ранее говорили, что эти соглашения дали время Украине подготовиться к отражению агрессии.

Он также подтвердил, что Украина сейчас готовит контрнаступление. При этом он допустил возможность, что украинским войскам придётся отступить от Бахмута – бои за этот город в Донецкой области ведутся уже более полугода. По словам Зеленского, Украина будет защищать город, «но не любой ценой и не для того, чтобы все погибли».

«Мы будем воевать, пока это будет разумно. Россияне потом хотят продолжить наступление до Краматорска и Славянска, вплоть до границ Донбасса и до Днепра, если смогут», – отметил Зеленский.

В январе ряд стран Запада, включая США, сообщили о готовности передать Украине танки – с прицелом на предстоящее наступление. Пока, однако, они так и не были переданы. Как пишет британская газета The Times, Киев ожидает, что союзники предоставят в общей сложности до 320 западных танков, но, по текущим оценкам, только 50 боевых машин достигнут линии фронта к началу апреля. Как отмечает издание, такое количество танков вряд ли сможет оказать решающее влияние на ход боевых действий.