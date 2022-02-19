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Полиция Оттавы применила перцовый газ для разгона протестующих
Полиция Канады в субботу применила перцовые баллончики и светошумовые гранаты для разгона акции против ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В течение трех недель протестующие, среди которых много водителей грузовиков со своими машинами, блокировали центр города перед парламентом и канцелярией премьер-министра. Задержаны более сотни человек.
В разгоне акции участвовала конная полиция. Подтверждения о травмах среди протестующих нет. Агентство Reuters пишет, что участники акции забрасывали полицейских дымовыми шашками.
«Мы говорили вам уйти. Мы дали вам время уйти. Мы действовали медленно и упорядоченно, но вы были агрессивны по отношению к полицейским и их лошадям», - говорится в заявлении полиции в твиттере.
В пятницу в центре Оттавы были выставлены ограждения для сокращения числа протестующих.
Акции недовольства в Канаде начались с дальнобойщиков. Они выступили против вступившего в силу в январе требования к водителям предъявлять сертификат о прививке по возвращении в Канаду из Соединенных Штатов, а невакцинированных обязали соблюдать двухнедельный карантин. Позднее акцент сместился, и правительство начали критиковать в целом за все те меры, которые оно принимало с начала пандемии коронавируса.
Водителей грузовиков поддержали и другие канадцы. Тысячи людей стали выходить на улицы, требуя отменить санитарные ограничения и требования обязательной вакцинации против COVID-19. Также протестующие на время перекрывали несколько пунктов пропуска на границе с США.
Правительство Канады впервые с момента принятия в 1988 году применило закон о чрезвычайной ситуации. Он дает возможность приостанавливать некоторые права граждан для наведения общественного порядка.
Другие новости дня
Дзюдоисты Гурам Тушишвили и Илья Суламанидзе – победители турнира Большого шлема в Тель-Авиве
В финальный день турнира Большого шлема в Тель-Авиве на татами вышли 6 дзюдоистов сборной Грузии, четверо из них прошли в финальный блок, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Тяжеловес Гурам Тушишвили завоевал золотую медаль турнира. В схватке за золото он победил бразильца Рафаэля Силву в дополнительное время по предупреждению.
Юный Илья Суламанидзе блестяще выступил в весовой категории 100 кг. Грузинский дзюдоист красивым приемом обыграл в финале голландца Майкла Корелли и заслуженно завоевал золотую медаль.
Землетрясение произошло близ границы Грузии и Армении
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло сегодня близ грузино-армянской границы. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 21:19 по тбилисскому времени. Эпицентр находился всего в 1 километре от границы, близ села Сарагюх Ширакской области Армении. Гипоцентр находился на глубине 9 километров. Сообщений о разрушениях не поступало.
Вечером 13 февраля примерно в этой же зоне произошло землетрясение магнитудой 6,1. За ним последовала серия афтершоков, самый сильный их которых составил 4,5. Эпицентр находился недалеко от села Самеба, в Дманисском муниципалитете. В результате землетрясения в райцентре были повреждены здание школы и около 20 домов.
Николоз Басилашвили не сумел защитить свой прошлогодний титул АТР на турнире в Дохе
Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (22 номер в рейтинге АТР) проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуте (16) в финале турнира Qatar ExxonMobil Open в Дохе. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 26 минут.
Ранее во встрече 1/2 финала испанец выбил из турнирной сетки россиянина Карена Хачанова, а Басилашвили оказался сильнее француза Артура Риндеркнеха, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Басилашвили стал победителем Qatar ExxonMobil Open в 2021 году. Интересно, что уже три года подряд соперником грузина по финалу турнира в Дохе становится Баутиста-Агута. В борьбе за титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) победить его Басилашвили удалось лишь однажды.
В Минкультуры Грузии назвали неприемлемой голландскую постановку танца «сванури»
Минкультуры Грузии пообещало усовершенствовать правовые механизмы защиты грузинских танцев и многоголосных песен в ответ на скандал с номером нидерландского театра, пишет агентство «Новости-Грузия».
Труппа показала в Амстердаме интерпретацию танца грузинских горцев – сванов. В номер, который включал все элементы «сванури», также добавили мужчину в розовой балетной пачке. В Грузии назвали постановку «проявлением неуважения и преступлением». Жители Сванетии потребовали от центральных властей отреагировать.
«Распространенное вчера в соцсетях видео, в котором абсолютно неприемлемым образом нарушается сванский танец, доказывает, что существующих механизмов защиты недостаточно», - говорится в заявлении Минкультуры.
В ведомстве поясняют, что, несмотря на большой резонанс, принять какие-либо меры или санкции они не могут. Все дело в том, что под охрану государства попадают только танцы, которым присвоен статус нематериального культурного наследия. К таковым относятся «Хоруми», «Перхули», «Гангана» и «Цеква картули». Под защиту попадают также объекты из списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО – это, в том числе, грузинское многоголосое пение.
Руководство Минкультуры надеется, что существующее положение удастся изменить. По заявлению ведомства, первый шаг в этом направлении уже сделан. В частности, 16 февраля текущего года был сформирован новый состав Совета по нематериальному культурному наследию – органа, который предоставляет статус памятника национальной категории.
В Сванетии протестуют из-за участия в национальном танце мужчины в розовой пачке
В Грузии разразился скандал из-за хореографического номера, поставленного в Нидерландах. Интерпретацию танца «Сванури» некоторые жители Сванетии назвали оскорбительной и неприемлемой, пишет агентство «Новости-Грузия».
Поводом для возмущения послужило видео, обнародованное в Facebook танцором Ладо Циташвили. На нем в «Сванури» солирует мужчина в розовой пачке. Циташвили не назвал авторов идеи, отметив лишь, что такое «совершили наши европейские танцовщики». В подписи уточнялось место - Амстердам, Нидерланды.
Сам автор публикации отнесся к эксперименту крайне негативно. По его мнению, номер является проявлением неуважения и преступлением в отношении грузинской культуры. За несколько часов ролик стал вирусным в грузинском сегменте соцсети. Оказалось, что очень многие пользователи солидарны во взглядах с Циташвили. Сегодня жители Сванетии призвали Минкультуры Грузии отреагировать и осудить участников ансамбля.
«Таким танцем наносят оскорбление нашей Сванетии, ее традициям, ее мужественным и героическим танцам, ее прошлому и всей Грузии… Я очень хочу, чтобы был строгий ответ, и, наверное, вся Грузия поддержит мою позицию», - сказал руководитель местийского ансамбля «Рихос» Вахтанг Пилпани в интервью агентству SvanetiNews.
Высказался по поводу видео и руководитель Местийского центра культуры и искусств Гига Палиани. Он назвал постановку «омерзительной и безвкусной». «На это обязательно должно быть реагирование, наверное, как с нашей стороны, Местийского центра культуры, так и со стороны министерства культуры», - заявил Палиани журналистам.
От Министерства культуры, спорта и по делам молодежи комментариев до сих пор не поступало.
Югоосетинский ЦИК зарегистрировал еще три инициативные группы кандидатов в президенты
ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия зарегистрировал сегодня, 19 февраля, инициативные группы избирателей по выдвижению кандидатов в президенты врача Алана Козонова, бывшего сотрудника правоохранительных органов Зелима Казиева и уполномоченных от политической партии «Народная партия» в поддержку вице-спикера парламента Александра Плиева.
«Уполномоченным представителям и инициативным группам по выдвижению Козонова Алана Дударовича, Казиева Зелима Cемисторовича и Плиева Александра Михайловича будут выданы удостоверения о регистрации, после чего они могут открыть избирательный счет и приступить к сбору подписей в поддержку своего кандидата», - сказал информагентству «Рес» представитель ЦИК Игорь Чочиев.
ЦИК ранее уже зарегистрировал инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты художника Гено Каджаева, бывшего депутата Дмитрия Тасоева, министра обороны Ибрагима Гассеева и депутата Давида Санакоева.
Игорь Чочиев уточнил, что всего в ЦИК подали свои пакеты документов представители 13 кандидатов от инициативных групп и партий, трое из них подали свои документы в субботу - это инициативные группы в поддержку кандидатов в президенты депутата Гарри Мулдарова, предпринимателя Альберта Валиева и партия «Единство народа» в поддержку своего лидера Владимира Келехсаева.
О намерении выдвигаться в качестве кандидата в президенты ЦИК ранее уведомили 18 представителей претендентов - 14 из них выдвиженцы от инициативных групп и четверо - от политических партий. Еще три инициативные группы не смогли провести свои собрания, также от участия в президентской гонке отказались Анатолий Джиоев и Алан Техов.
В минувшую пятницу завершились все собрания и съезды заявивших о себе кандидатов в президенты. ЦИК 20 февраля в 18.00 прекращает прием документов от желающих баллотироваться на пост президента.
По действующему законодательству, для регистрации кандидата в президенты, помимо соответствующего пакета документов, необходимо собрать и представить в ЦИК в поддержку кандидата не менее 3 500 подписей избирателей в срок до 5 марта. С 15 марта, после того как зарегистрированные кандидаты в президенты официально получат соответствующие удостоверения, начинается предвыборная агитация – дебаты в эфире ГТРК «Ир», выступления и интервью в СМИ, встречи с избирателями, публикации предвыборных программ.
Президентские выборы в Южной Осетии назначены на 10 апреля.
Авиакомпания Lufthansa приостановила полёты в Киев и Одессу
Авиакомпания Lufthansa объявила о приостановке полетов в Киев и Одессу с 21 по 28 февраля. Такое же решение приняла компания Austrian Airlines. Ее самолеты в эти города не будут летать с 20 февраля до конца месяца.
Германские и австрийские власти призвали своих граждан покинуть Украину из-за вероятности российского вторжения.
Некоторые страны и миссии эвакуировали свои дипмиссии и сотрудников из Киева во Львов. Россия на этом фоне приняла решение об оптимизации штата дипмиссий. В российском МИДе тогда заявили, что Москва опасается провокаций со стороны Киева или третьих стран в отношении сотрудников российских загранучреждений на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину.
- С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского вторжения в соседнюю страну.
- Москва отрицает планы вторжения. Страны Запада заявляют, что, если оно произойдет, наложат на Россию «небывалые» санкции.
- Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток и от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности и ядерного оружия США.
- Переговоры в январе к успеху не привели. Стороны договорились продолжить обсуждение.
Российскую границу пересекли более 10 тысяч беженцев из «ДНР» и «ЛНР»
Российскую границу пересекли более 10 тысяч человек, покинувших территории так называемых «ДНР» и «ЛНР». По этому поводу в Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации, а в Волгоградской - режим повышенной готовности. Беженцев готовы принять семь близлежащих к Ростовской области регионов, а также 19 удаленных субъектов РФ.
По данным ТАСС, в числе беженцев более 4,5 тысяч граждан России, свыше 5,8 тысяч граждан Украины, 23 гражданина других государств. Как сообщил министр по чрезвычайным ситуациям «ЛНР», границу республики пересекли 25 тысяч человек. В МЧС «ДНР» планируют эвакуацию более 700 тысяч жителей.
Накануне главы самопровозглашенных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации их жителей на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тысяч рублей. Всего в Ростовскую область было перечислено более пяти миллиардов рублей.
По официальным данным, в Ростовской области развернули 143 пункта временного размещения для эвакуированных. На утро 19 февраля там находились 1 692 человека, из них 737 детей.
Журналистка Елена Романова сообщает, что беженцы находились более 12 часов в необогреваемых автобусах без горячего питания и удобств. По ее данным, в поселок Красный Десант в 20 километрах от Таганрога прибыло порядка 30 автобусов с людьми, вывезенными в основном из непризнанной «ДНР». Их так и не разместили в тех санаториях, в которых планировалось изначально.
В то же время, как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, в приграничной территории разорвались два снаряда. Один из снарядов взорвался в двух километрах от границы на окраине станицы Митякинская Тарасовкого района. Другой снаряд разрушил хозпостройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцкий Тарасовкого района. Жертв, по данным ведомства, среди мирного населения нет.
- Западные СМИ пишут о готовящемся вторжении России в Украину с осени 2021 года. Кремль и МИД неоднократно отрицали, что планируют нападение на Украину, а перемещение войск вблизи границ объясняли учениями.
- Последние несколько дней украинские военные и пророссийские сепаратисты в Донбассе вновь обвиняют друг друга в стрельбе. По данным Киева, сепаратисты сегодня не менее 20 раз нарушили режим перемирия. Всего за прошедшие сутки Украина зафиксировала 60 нарушений.
- Вчера министр обороны США Ллойд Остин заявил, что, несмотря на утверждения Минобороны России об отводе войск, Россия продолжает наращивать свою вооруженную группировку у границ с Украиной. С аналогичной информацией выступили Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава британской военной разведки Джим Хокенхалл.
Чеченская диаспора в Европе участвует в митингах против войны в Украине
В Европе прошли антивоенные митинги украинской диаспоры, призывающие европейских политиков обратить внимание на подготовку военных действий со стороны России. Помимо украинцев их активными участниками стали представители грузинской, белорусской диаспор, а также непризнанной Чеченской республики Ичкерии.
Как рассказала Кавказ.Реалии чеченская активистка Роза Дунаева, присутствовавшая на акции в австрийском городе Граце, митинг назывался Solidarität mit der Ukraine (в пер. с нем. «Солидарность с Украиной». - Прим.ред.). Его участники призвали европейских политиков проявить солидарность с Киевом и оказать поддержку Украине, принять меры в отношении Путина и его окружения.
Аналогичная акция, собравшая около 250 участников, прошла в Вене. Помимо большого украинского флага на нем развернули бело-красно-белый флаг Беларуси, Грузии, и флаг непризнанной Чеченской республики Ичкерии. Представители чеченской диаспоры на митингах рассказали об агрессии Москвы в отношении их республики и своем опыте сопротивления.
Сообщается, что аналогичные протестные акции украинской диаспоры прошли в Германии. К ним также присоединились около 250 живущих там чеченцев.
- В конце января австрийские правозащитные организации и представители чеченской диаспоры провели в Инсбруке массовые шествие и митинг под названием «Границы убивают». Таким образом они хотели привлечь внимание властей к проблеме выдачи чеченцев в Россию и их последующему преследованию в Чечне.
- В ежедневном отчете о работе миссии ОБСЕ сказано, что за сутки в Донецкой области зафиксировано более 200 нарушений режима прекращения огня, в Луганской области - почти 700 нарушений. Руководство непризнанных республик и украинская армия обвиняют в этом друг друга. Обе стороны заявляют о готовящемся противником наступлении на их позиции, при этом сами категорически отрицают подготовку к наступлению.
Зеленский: Чтобы помочь Украине, не нужно говорить о датах вторжения
Чтобы помочь Украине, не нужно постоянно говорить о датах вероятного российского вторжения. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент страны Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы готовы защищать свою землю в любой день и отметил, что ждет решений, позволяющих приблизить вступление Украины в Евросоюз и НАТО.
Зеленский также сообщил, что инициировал проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, по которому в 1994 году Украина признала за собой статус неядерной страны. Президент сказал, что инициирует консультации в четвертый, и последний раз.
«Если они снова не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года поставлены под сомнение», - подчеркнул Зеленский.
Президент Украины отметил, что Киев готов к разрешению кризиса мирным путем. «Украина и дальше будет идти только по дипломатическому пути ради мирного урегулирования. В рамках Минских договоренностей, которые подписывали не мы, но которые мы должны выполнять. И в рамках «нормандского формата», который мы не срываем, но который мы стремимся разблокировать. Но вместе с тем, это не означает, что поиски мира ограничены исключительно этим», - цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».
Зеленский также сказал, что Украина заслуживает более сильной международной поддержки, так как является «щитом» Европы против российской армии. Президент также выразил уверенность что российский народ не сможет пойти войной против украинцев.
Украинский лидер также призвал к спокойствию, несмотря на то, что на сообщил, что на неподконтрольных Киеву регионах Донбасса наблюдается много провокаций.
Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности состоялось на фоне обострения ситуации вокруг Донбасса. Последние несколько дней там наблюдается эскалация вооруженного конфликта.
Джонсон: НАТО гарантирует отсутствие угрозы для России
НАТО готово дать гарантии президенту Владимиру Путину, что военный союз не представляет для России угрозы. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
По словам Джонсона, у Кремля ошибочное представление о НАТО как об угрожающем союзе. НАТО – мирный и оборонительный альянс, подчеркнул британский премьер, отметив, что вероятное нападение России на Украину будет шоком для всего мира. Джонсон также сказал, что случае вторжения Великобритания готова вместе с США и ЕС ввести жесткие санкции.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Страны Запада считают, что Россия готова напасть на соседнюю страну.
Москва впервые с 1999 года в конференции не участвует. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что конференция «превращается в клуб одной точки зрения» и теряет объективность.
В ходе конференции обсуждаются, в частности, требования Кремля к западным странам обеспечить России гарантии безопасности. В частности, Москва требует гарантий нерасширения НАТО и возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 года, когда членами союза не были, например, Чехия и Польша. В ходе выступления на конференции в Мюнхене в субботу генеральный секретарь союза Йенс Столтенберг назвал эти требования «заведомо невыполнимыми».
В одном из грузинских сел установили памятник Сталину
В грузинском селе Вариани появился памятник Иосифу Сталину. Об этом сообщает телекомпания Formula. Вариани расположено в Горийском муниципалитете, регион Шида Картли, где фигура Сталина по-прежнему популярна – советский диктатор родился в этом регионе, в городе Гори.
Местные жители рассказали журналистам, что установили статую по собственной инициативе и на частной территории. Памятник Сталину стоит в публичном месте, у сельского родника.
Один из героев репортажа Formula заявил, что сам отреставрировал памятник, добавив, что большинство населения села – 90% – «уважает вождя». Местный житель также рассказал о своем отношении к советскому диктатору, отметив, что в его доме висит портрет Сталина, а на застольях он поднимает за лидера СССР тост.
Оппозиция и гражданские активисты Гори требуют от местных властей реагирования. Если выяснится, что памятник стоит на муниципальной территории, это будет нарушением Хартии свободы, запрещающей использование в публичных местах коммунистической и тоталитарной символики, подчеркивают они.
«Это продолжение российской пропаганды. То, что Россия делает, к примеру, в Украине – в виде войны, в Грузии она делает в виде гибридной войны. Думаю, местные и центральные власти должны говорить об этом громко, пресекая такие незаконные и безобразные случаи», - сказала одна из местных гражданских активистов в интервью телеканалу.
Анатолий Бибилов: Южная Осетия готова принять группу детей-сирот из ДНР и ЛНР
Сегодня, 19 февраля, состоялся телефонный разговор президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с главой самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.
Анатолий Бибилов отметил, что с большим беспокойством наблюдает за эскалацией напряженности вокруг республик Донбасса и высказал слова поддержки народам ДНР и ЛНР. Он предложил помощь Денису Пушилину, подчеркнув, что Южная Осетия готова принять группу детей-сирот, передает пресс-служба югоосетинского лидера.
Соответствующие указания о готовности доставить и разместить детей даны министру ЧС и министру образования республики. Предложение о помощи будет направлено и руководству самопровозглашенной Луганской Народной Республики.
В пятницу главы Луганской и Донецкой Народных Республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тысяч рублей.
Фигуристы Берулава и Сафина показали исторический результат на Олимпиаде
Грузинские фигуристы Карина Сафина и Лука Берулава заняли девятое место в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине, пишет агентство «Новости-Грузия».
Сафина и Берулава набрали 192,44 (66,11 + 126,33) балла по сумме двух программ и вышли на девятое место. Для Грузии этот результат исторический. Никогда прежде фигуристы из национальной сборной не выходили на девятое место на Олимпиаде.
Первое место заняли китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, установившие мировой рекорд по общей сумме баллов - 239,88 (84,41 + 155,47) балла. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали. Тройку лучших замкнула еще одна российская пара - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие 237,71 (82,76 + 154,95) балла.
Карина Сафина и Лука Берулава тренируются под руководством российских специалистов Павла Слюсаренко и Максима Транькова. Пара представляет Грузию с сезона 2021-2022. В прошлом Карина каталась с Сергеем Бахматом, а Лука – с Алиной Бутаевой.
Вместе со своей новой партнершей Берулава дебютировал на международном юниорском турнире 2021 года в Словакии в начале сентября, где спортсмены завоевали серебряную медаль – для Грузии этот результат стал историческим. Пара также стала бронзовым призером турнира CS Nebelhorn Trophy.
Наконец, на чемпионате Европы в Таллине Сафина и Берулава заняли четвертое место, пропустив в тройку призеров лишь российских фигуристов. На следующий день после европейского турнира Федерация фигурного катания Грузии официально включила Сафину и Берулава в состав сборной Грузии на зимние Олимпийские игры.
Экс-премьер Грузии выступил в поддержку Украины
Бывший премьер-министр Грузии, ныне лидер оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахария заявил о своей поддержке Украины. Политик опубликовал пост в своем микроблоге Twitter.
«В эти трудные времена я хочу выразить свою твердую поддержку Украине и украинскому народу. Грузия слишком хорошо знает цену российской агрессии. Еще в 2008 году международная реакция была слабой. Сегодня мир не может позволить себе еще одну такую ошибку», - написал Гахария.
Гарибашвили обсудил с премьером Болгарии роль Черного моря
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился со своим болгарским коллегой Кириллом Петковым на полях 58-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Премьеры говорили о перспективах торгово-экономического сотрудничества, а также о потенциале развития транспортных, энергетических и коммуникационных связей. Другой темой встречи стал процесс европейской и евроатлантической интеграции Грузии, а также политика открытых дверей НАТО и роль Черного моря в обеспечении общей евроатлантической безопасности.
«Грузия и Болгария имеют общие региональные интересы, которые также являются частью общей европейской повестки дня. Поддержка проектов по изучению потенциала Черного моря для транспорта, энергетики и связи является нашим главным приоритетом», -написал Гарибашвили в своем Twitter после встречи.
Стороны также обсудили обстановку в области безопасности в регионе и ситуацию самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.
Гарибашвили поблагодарил своего болгарского коллегу за поддержку инициативы «ассоциированного трио» - формата, созданного Грузией, Молдовой и Украиной для достижения конкретных результатов в процессе европейской интеграции совместными усилиями, а также за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.
На встрече было отмечено, что в 2022 году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Грузией и Болгарией. Гарибашвили и Петков считают, что это послужит хорошей основой для дальнейшей активизации сотрудничества в различных сферах.
Путин открыл учения с отработкой ядерных ударов
Президент России Владимир Путин в субботу открыл учения с отработкой ядерных ударов по вероятному противнику. Он наблюдает за ними вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко из ситуационного центра в Кремле, - передает «Интерфакс».
В учениях стратегических сил запланировано участие Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил, Северного и Черноморского флотов и Южного военного округа. Маневры проходят на фоне обвинений Москвы западными странами в подготовке к полномасштабной войны с Украиной.
Учения состоятся в два этапа, их целью заявлена отработка «нанесения гарантированного поражения противнику», передает ТАСС. С космодрома в Плесецке в Архангельской области по полигону на Камчатке запущена межконтинентальной баллистическая ракета «Ярс».
Туда же осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. С полигона Капустин Яр запущена крылатая ракета «Искандер», которая потенциально может получить ядерную боеголовку.
Российские учения проходят одновременно с проведением Конференции по безопасности в Мюнхене. Москва не участвует в ней впервые с 1999 года. В ходе конференции обсуждаются, в частности, требования Кремля к западным странам обеспечить России гарантии безопасности.
В частности, Москва требует гарантий нерасширения НАТО и возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 года, когда членами союза не были, например, Чехия и Польша. В ходе выступления на конференции в Мюнхене в субботу генеральный секретарь союза Йенс Столтенберг назвал эти требования «заведомо невыполнимыми».
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер накануне заявил, что считает ошибкой отсутствие представителей России на мероприятии. Требования Москвы о гарантиях он назвал «притянутыми за уши», - передает DW.
У канцелярии правительства Грузии прошла акция в поддержку Украины
Акция в поддержку Украины прошла сегодня, 19 февраля, у канцелярии правительства Грузии в Тбилиси. Акцию организовали гражданские активисты, пишет агентство «Новости-Грузия». Сегодня к ним также присоединились оппозиционные политики из «Дроа», «Гирчи – больше свободы» и Республиканской партии Грузии.
Участники митинга держали плакаты с надписями «Слава Украине», «НАТО – наш выбор», «Один народ – один выбор» и так далее. Они призвали правительство Грузии четко продемонстрировать поддержку Украины.
«В данном случае власти Грузии не выражают позиций грузинского народа. Одна из целей этой акции – продемонстрировать нашим друзьям, Украине, что мы не забыли помощи во время войны 2008 года, продемонстрировать, что своим молчанием власти Грузии льют воду на мельницу Кремля», - заявил на акции активист Ника Парулава.
К настоящему времени акция уже завершена. Митинг прошел без инцидентов.
- На фоне сообщений об угрозе военного вторжения РФ в Украину в течение последнего месяца акции в поддержку Киева проходили как в Тбилиси, так и в других городах Грузии. 1 февраля парламент страны принял резолюцию в поддержку Украины, проект которой предложила правящая партия «Грузинская мечта». Упоминаний России в документе не было, что вызвало критику со стороны оппозиции.
«Грузинская мечта» обещает вернуть большинство во всех сакребуло
Правящая партия «Грузинская мечта» сделает все, чтобы вернуть большинство в муниципальных собраниях (сакребуло) всех регионов Грузии. Об этом председатель ГМ Ираклий Кобахидзе заявил журналистам сегодня, 19 февраля.
По итогам муниципальных выборов осенью 2021 года «Грузинская мечта» утратила большинство в сакребуло шести городов и районов: Цаленджиха, Чхороцку, Рустави, Сенаки, Зугдиди и Батуми, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Наша политическая задача – сделать все для того, чтобы обеспечить себе большинство в тех сакребуло, где у нас его нет, и это наша политическая задача», - сказал Кобахидзе.
2 апреля состоятся промежуточные выборы депутата сакребуло Батуми, после которых расклад сил может измениться. Если победит кандидат партии власти, «Грузинской мечте» хватит голосов для формирования большинства.
Кроме Цаленджиха, в остальных пяти городах мэрами являются представители правящей партии. Для проведения запланированных властями реформ им необходима поддержка сакребуло, где большинство представляет оппозиция.
В Грузии 43,2% взрослого населения полностью вакцинированы от коронавируса
Полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 1 239 949 человек, что составляет 43,2% взрослого населения страны. Об этом сообщает Национальный центр по контролю над заболеваниями и общественного здоровья. С учетом тех, кто получил только одну дозу вакцины, число привитых составляет 1 346 247 человек или 46,8% взрослого населения.
В возрастной группе 12-15 лет полностью вакцинированы 1,73% или 3 063 человека, а одну дозу вакцины получили 4 007 несовершеннолетних (2,26%). Среди подростков 16-17 лет курс вакцинации завершили 13,58% - 10 011 граждан, а одной дозой вакцинированы 12 498 человек (15,41%).
Бустерные дозы получили 206 103 человека. Таким образом, по состоянию на 19 февраля в целом в Грузии сделали 2 794 933 укола. Из них 3 009 прививки от COVID-19 провели накануне, в пятницу.
- Темпы вакцинации серьезно замедлились после того, как 1 февраля правительство объявило об отмене системы «зеленых паспортов». В целом за шесть последних дней число взрослых граждан, завершивших прививочный курс, увеличилось примерно на 6,5 тысячи.
- В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля. В настоящее время сделать прививку в Грузии могут лица старше 12 лет.
Питт подал в суд на Джоли из-за продажи виноградника российскому миллиардеру
Голливудский актер Бред Питт обжаловал в суде продажу половины доли во французском винограднике миллиардеру из России Юрию Шефлеру. Ответчиком в суде стала бывшая жена истца - актриса Анджелина Джоли. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Питт и Джоли владели шато Мираваль на юге Франции, на территории поместья расположены дом и виноградник. Они вместе приобрели его в 2008 году. В 2014 году актеры поженились в этом шато. По утверждению адвокатов Питта, супруги договорились не продавать доли в винограднике без согласия друг друга.
В 2019 году актеры развелись. В январе 2021 года Джоли приняла решение продать свою долю. В иске утверждается, что Питт должен был лично одобрить кандидатуру покупателя.
Представители Питта заявили, что виноградник стал «страстью» Питта, которому удалось превратить его «в успешный многомилионный бизнес» и «одного из самых авторитетных производителей розового вина в мире».
Согласно иску, продавая бизнес компании Шефлера, Джоли знала и планировала, что российский миллиардер попробует получить контроль над виноградником. Представители российского миллиардера и Джоли ситуацию пока не комментировали.
- Юрий Шефлер входит в список самых богатых людей России по версии журнала Forbes. Издание оценивает его состояние в 2,6 миллиарда долларов. Бывший водочный магнат и бывший владелец аэропорта «Внуково» владеет брендом водки «Столичная» в нескольких странах мира. Отсудить права на торговую марку у него с разным успехом в разных юрисдикциях пытается российское государство.
До 10 человек задержаны на протестной акции оппозиции в Батуми
Несколько сторонников и членов «Единого национального движения» были задержаны во время шумной протестной акции в Батуми. Представители крупнейшей оппозиционной партии Грузии собрались сегодня утром у гостиницы Hilton, где проходила учредительная встреча женской организации правящей «Грузинской мечты».
Участники акции требовали встречи с председателем ГМ Ираклием Кобахидзе. Оппоненты властей призывали его ответить на вопросы, связанные со смертью депутата сакребуло (горсовета) Батуми от ЕНД Нугзара Путкарадзе. Лидер партии власти выйти к протестующим отказался.
Когда участники акции переместились к конференц-залу, где проходило партийное мероприятие, с территории гостиницы их начали выводить полицейские. Ситуация неоднократно накалялась, перерастая в стычки, пишет агентство «Новости-Грузия».
В итоге по меньшей мере 10 человек были задержаны в административном порядке. Они обвиняются в неподчинении требованиями сотрудников правоохранительных органов. По информации телеканала «Мтавари», среди задержанных - депутаты сакребуло Батуми от ЕНД. В настоящее время ситуация спокойная, однако на месте продолжает оставаться полиция.
В Южной Осетии значительно снизилось число заболевших коронавирусом
В самопровозглашенной республике Южная Осетия значительно сократилось число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, - за сутки выявлено 24 новых заболевших. Днем ранее было выявлено 25 заболевших.
«В ПЦР лаборатории накануне провели 130 исследований, общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии достигло 13 813 человек, из них выздоровели - 12 925», - сказали агентству «Рес» сегодня, 19 февраля, в Югосетпотребнадзоре.
Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 838 жителей республики, 250 человек сняты с учета медиков.
Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 66 406 исследований на COVID-19. В республике с января остается запрет на проведение массовых мероприятий.
Коронавирус в Абхазии: 226 новых случаев заражения, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 497 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 226 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 86 пациентов. Состояние 24 человек оценивается как тяжелое, 58 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались мужчина 71 и женщина 70 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 35, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 11 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 21 пациент.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 50 412 человек. Зарегистрировано 635 летальных случая. Выздоровели 42 006 человек.
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