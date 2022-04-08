Полиция задержала подозреваемого в нападении на Дмитрия Муратова

«Грузинский легион» отрицает причастность к распространенной в интернете видеозаписи предположительного расстрела российского военного. Командир батальона Мамука Мамулашвили говорит, что ни один из его бойцов не знает человека, появившегося в кадрах, несмотря на обвинения российских СМИ.

В интервью грузинской службе Радио Свобода Мамулашвили также прокомментировал информацию о том, что он якобы отдал приказ не брать в плен российских военнопленных. Командир батальона говорит, что его слова были вырваны из контекста:

«Всех пленных мы передадим украинской стороне. Если бы я имел в виду, что мы кого-то убиваем, я бы прямо сказал, что мы убиваем пленных. Просто вырвали всё из контекста, я не сомневался, что российские СМИ так и поступят. Что касается видеозаписи, возможно, это российский фейк, и там вовсе нет украинцев».

Газета The New York Times утверждает, что установила подлинность видео, появившегося в сети три дня назад, на котором украинские военные убивают пленных российских солдат в Киевской области.

Издание пишет, что видео было снято на дороге к северу от села Дмитровка, примерно в 12 километрах к юго-западу от Бучи, где после отступления российских военных были обнаружены тела десятков мирных жителей.

В кадр попадает и мужчина с бородой. Автор ролика дает понять, что тот – грузин. По информации канала «Ходорковский LIVE», мужчина – Теймураз Хизанишвили, который давно участвует в боевых действиях в Украине. Утверждается также, что доброволец связан с Михаилом Саакашвили – якобы он был телохранителем политика в его бытность губернатором Одесской области.

О предположительной связи военного с экс-президентом Грузии пишет в Twitter и журналист The New York Times Эван Хилл. Сообщается также об использовании технологии сопоставления лиц, указавшей на вероятное совпадение: мужчина из видео может быть человеком, находившимся в 2017 году рядом с Михаилом Саакашвили.