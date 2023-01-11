Страны НАТО впервые заявили, что отправят западные танки Украине

Польша в рамках международной коалиции готова отправить Украине роту танков «Леопард-2» германского производства. Об этом на встрече во Львове с президентами Украины и Литвы заявил президент Польши Анджей Дуда.

Из слов Дуды следует, что Польша не будет поставлять танки сама по себе, а готова к таким поставкам по согласованию с союзниками. Прежде всего речь идет о Германии – производителе танков. Представитель германского правительства в среду сообщил, что в Берлине пока не получали соответствующих запросов от союзников.

Рота – это три танковых взвода, в каждый из которых входят по три танка, а также танк управления, то есть всего речь идет о 10 танках.

Представитель правительства Британии позднее в среду также сообщил, что Лондон планирует поставить Украине танки. Премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса «поработать с партнерами» в течение следующих недель, чтобы продвинуться «дальше и ускориться с поддержкой Украины, включая предоставление танков», – цитирует Financial Times британского чиновника. Ранее со ссылкой на источники СМИ писали, что Украине могут быть поставлены британские танки Challenger 2.

Украина уже долгое время просит страны Запада для более успешного противодействия российской армии поставить ей боевые танки западного производства. Чаще всего в этом контексте упоминаются именно «Леопарды», находящиеся на вооружении целого ряда европейских армий. Власти Германии не раз заявляли о необходимости координации действий союзников по НАТО по вопросам поставки вооружений Украине и о том, что решение о поставках танков не может быть принято в одиночку.

На прошлой неделе Германия пообещала отправить 40 бронированных боевых машин пехоты «Мардер» в Украину. США объявили о поставке 50 БМП «Брэдли», а Франция – о поставках бронированных разведывательных машин. Решения приняты скоординированно – это первый случай, когда в Украину будет поставлена западная бронетехника. После этого решения появились сообщения о том, что, в частности, Франция и Польша добиваются от Германии и разрешения на поставки «Леопардов».

Во Львове на западе Украины в среду прошла трехсторонняя встреча лидеров Польши, Литвы и Украины – стран так называемого Люблинского треугольника. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своих коллег за военную помощь. Зеленский также сказал, что ожидает «позитивного сигнала» относительно поставок танков от еще одной западной страны, - очевидно, имея в виду Британию.