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Польша и Словакия объявили о готовности поставить Украине МиГ-29
Премьер-министр Польши заявил во вторник, что его правительство могло бы «в течение 4-6 недель» передать Украине истребители МиГ-29 советского производства.
На прошлой неделе польские лидеры говорили, что отправка боевых самолетов будет осуществлена только в рамках международной коалиции. О своей готовности поставить Украине МиГ-29 ранее заявила Словакия. Варшава и Братислава призвали другие страны-члены НАТО присоединиться к поставкам боевых самолётов в Украину. Польский премьер Матеуш Моравецкий во вторник заявил, что Варшава могла бы поставить свои МиГи в течение нескольких недель, не уточним при этом, идет ли речь о шаге, согласованном в рамках коалиции и готовы ли другие союзники последовать этому примеру.
Сообщившее об этом агентство Associated Press отмечает, что пилотам ВВС Украины хорошо знакомы истребители МиГ-29, которые можно было бы применить непосредственно после получения.
Польша имела на вооружении эти истребители с 1989 года – всего 28 штук. С тех пор проводилась замена российских самолетов на американские F-16s и корейские многоцелевые самолеты FA 50. Правительство Польши также продолжает приобретать американские истребители F-35.
Украина неоднократно обращалась к Западу с просьбой о поставках истребителей – для противодействия российской армии, второй год ведущей агрессивную войну в Украине. К настоящему времени пока нет признаков готовности к поставкам боевых самолетов Киеву ни со стороны США, ни со стороны Великобритании.
Другие новости дня
Первую стипендию имени Маро Макашвили получит 16-летняя Саломе Кенчиашвили
Фонд «Гурийских дневников» учредил стипендию имени Маро Макашвили - погибшей в боях за Тбилиси в феврале 1921 года и ставшей символом противостояния советской оккупации, сообщает агентство «Новости-Грузия». Первым стипендиатом станет 16-летняя Саломе Кенчиашвили - «девочка в красных штанах», которая танцевала перед спецназом под струями водомета, она же - двукратная чемпионка Грузии по тхэквондо.
О выделении годовой стипендии для поддержки учебы сообщил директор Национальной парламентской публичной библиотеки, писатель Георгий Кекелидзе.
Саломе Кенчиашвили стала символом молодежных протестов во время разгона акции против закона об «иноагентах» в Тбилиси на прошлой неделе. Той ночью про Саломе дважды пытались арестовать, но отпускали, узнав, что она несовершеннолетняя. О себе Саломе рассказывает, что на митинг пришла с сестрой и старшими братьями.
Отрывки из интервью грузинской службе Радио Свобода:
«Я не думала что окажусь в такой ситуации, перед водяной пушкой.. Когда попала под струю, сказала себе, что я спортсменка, и меня не получится опрокинуть… Но вода была такой сильной, что остались синяки.. Потом я стала уворачиваться от струи… В тот момент, когда прыгала, думала только о том, чтобы не упасть.
Кто-то сказал в прямом эфире, что арестовали мальчика, потом узнали, что я девочка… Да, у меня сейчас стиль сорванца, и люди думают, что я мальчик, но мне не стыдно.
У меня есть мечта поехать в Европу, и я не смогу это сделать с российским паспортом, я не хочу быть рабом России … Моей бабушке 85 лет, и когда она услышала, что это я была на митинге в красных штанах, она сказала мне - я очень тобой горжусь. Я работаю в магазине, в эти дни люди заходят, узнают меня, благодарят…
На мой взгляд, предыдущее поколение думает, что мы застряли только в телефоне. Некоторые люди также думают, что мы не занимаемся спортом, что все на наркотиках - это не так. Я влюбилась в тхэквондо сразу, с первого раза как увидела. Стала чемпионкой Грузии в 2018 году, во второй раз в 2021 году… Для меня спорт на первом месте. И я никогда в жизни не видела наркотиков».
Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил Лачинский коридор и Джермук
Председатель-учредитель международной политической консалтинговой организации «Расмуссен Глобал», бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сегодня посетил Лачинский коридор, сообщает Радио Азатутюн.
Отметив на своей странице в Facebook, что с декабря прошлого года азербайджанская сторона держит Лачинский коридор закрытым, Расмуссен подчеркнул: «Европа не может закрывать глаза на гуманитарный кризис у наших границ. ЕС должна использовать свои отношения с Азербайджаном и подтолкнуть его к прекращению блокады и выполнению своих международных обязательств. Если мы этого не сделаем, гуманитарные риски могут стать гуманитарной катастрофой».
Андерс Фог Расмуссен также посетил Джермук, где в беседе с журналистами заявил, что прибыл в Армению по приглашению правительства РА, чтобы помочь правительству укрепить связи с Западом.
«Мы хотели бы тесного сотрудничества с Арменией. Широкого сотрудничества - по широким темам», - сказал Расмуссен.
Расмуссен, прибывший в Армению с двухдневным визитом, вчера в Ереване встретился с премьер-министром Николом Пашиняном, секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном, министром обороны Суреном Папикяном.
Во время визита Путина рабочих призвали не делать «резких движений»
Во время визита Владимира Путина на авиационный завод в Улан-Удэ рабочим предприятия рекомендовали «вести себя на территории спокойно», не делать «резких телодвижений» и «обойтись без странного поведения», сообщает издание «Люди Байкала» со ссылкой на сотрудников завода. По данным СМИ, такая рекомендация была дана для того, чтобы рабочие не попали в поле зрения снайперов из охраны президента России, расположившихся на крыше предприятия.
Сообщается также, что в течение всего дня большинству работников авиационного завода в Улан-Удэ запретили выходить из корпусов и лишили их обеденного перерыва, а руководство завода перед встречей с Путиным отправили в гостиницу на карантин.
- Во вторник Владимир Путин приехал в Бурятию и посетил авиационный завод в Улан-Удэ, выступив перед руководством и рабочими предприятия. В своей речи президент России вновь говорил о противостоянии с Западом, которое, по его мнению, было инициировано не Россией. Местные СМИ тем временем сообщали, что из-за визита Путина в регионе фактически введен особый режим. В частности федеральную трассу, по которой двигался кортеж президента России, перекрыли более чем на час.
США сообщили о крушении своего дрона после столкновения с российским Су-27
Европейское командование ВВС США сегодня заявило, что из-за «безрассудных и некомпетентных» действий экипажа российского Су-27 над Черным морем в международных водах сбит разведывательный беспилотный аппарат ВВС США MQ-9 Reaper. Об этом пишет Би-Би-Си.
В заявлении командования сказано, что сегодня в 7:03 по среднеевропейскому времени два российских самолета Су-27 совершили «небезопасный и непрофессиональный» перехват дрона.
Один из российских самолетов, говорится в заявлении, ударил по винту MQ-9, в результате чего американским силам пришлось сбить дрон.
«Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к падению и полной потере MQ-9. Это небезопасное и непрофессиональное действие русских едва не привело к падению обоих самолетов», – сказал командующий ВВС США генерал Джеймс Хекер.
Хекер добавил, что самолеты США и союзников продолжат совершать полеты в международном воздушном пространстве – в соответствии с международными законами. «Агрессивные действия» российского экипажа «опасны и могут привести к просчету и непреднамеренной эскалации», подчеркнул генерал.
Минобороны России позднее во вторник заявило, что российские истребители не применяли вооружение против беспилотника США и не вступали с ним в контакт. В российском оборонном ведомстве утверждают, что полёт американского беспилотника осуществлялся «с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции» (так российские власти называют военное вторжение в Украину).
Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби зяавил, что беспилотник не представлял угрозы. Он особо подчеркнул, что аппарат находился в международном воздушном пространстве. «Президент Байден проинформирован о произошедшем», - добавил Кирби.
MQ-9 Reaper («Жнец») сейчас считается основным ударным беспилотником на вооружении США. Дрон способен развивать скорость более 400 км/ч и находиться в воздухе до 24 часов.
Венецианская комиссия опубликовала заключение по закону Грузии «Об общих судах»
Венецианская комиссия публикует заключение по Органическому закону Грузии «Об общих судах».
Как указано в заключении, в соответствии с запросом председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили от 22 ноября 2022 года Венецианская комиссия оценила текущий пакет изменений как неотъемлемую часть проводимой реформы судебной системы Грузии, в связи с чем комиссия уже выдала четыре оценки в 2019-2022 гг.
«Венецианская комиссия отмечает, что следующие основные рекомендации, разработанные ранее, еще нужно учесть: устранение вопросов судебного корпоративизма и корыстных интересов в Высшем совете юстиции, что должно включать комплексную реформу Высшего совета юстиции; Ограничение широких полномочий Высшего совета юстиции в отношении командирования или перевода судей без их разрешения.
Пересмотр процедуры прекращения полномочий судей, уточнение оснований для прекращения полномочий, предоставление большего времени на обжалование этого решения и сохранение заработной платы в период прекращения полномочий; Ограничение оснований для дисциплинарной ответственности судей, связанных с очевидными нарушениями обязанности политического нейтралитета, выражением мнения. Кроме того, оставляя судьям возможность комментировать такие вопросы, как судебная власть. Обеспечение обязательности указаний Верховного суда для Высшего совета юстиции», - говорится в заключении, пишет Общественный вещатель.
Пашинян признал, что Симоньян и Габрелянову запрещен въезд в Армению
Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал факт запрета на въезд в республику главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян и основателю холдинга «Ньюс Медиа» Араму Габрелянову.
По информации РИА Новости, ранее власти Армении уходили от ответа на прямой вопрос о существовании такого запрета.
На пресс-конференции Пашиняну был задан вопрос о запрете на въезд Симоньян, Габрелянову и депутату Госдумы Константину Затулину.
«Армения – суверенное государство и имеет право ожидать уважения к себе, применять суверенный инструментарий для пресечения посягательств против своих интересов... Уважение нужно проявлять, в том числе, в отношении избранных народом властей», – сказал Пашинян.
Симоньян, комментируя слова Пашиняна, назвала премьера «выродком» и «предателем армянского народа», который «ненавидит Россию и обманывает Путина».
У здания парламента Грузии вновь подняли флаг ЕС
Грузинские полицейские установили флаг Евросоюза перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси. Ранее флаг сорвали и сожгли лидеры и сторонники прокремлевской радикальной группировки «Альт-Инфо» и партии «Консервативное движение».
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили осудил действия участников акции, напомнив, что в стране введена административная ответственность за надругательство над флагом ЕС. Он также сказал, что «радикализм порождает радикализм», тем самым сравнив действия радикалов с акциями протеста против закона об «иноагентах».
Действия радикалов осудил и лидер движения «Сила народа» Дмитрий Хундадзе, выступивший инициатором законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Прокремлевские силы поддерживают принятие документа.
В МВД Грузии сообщили, что начало административное производство по факту инцидента, произошедшего сегодня у здания парламента. В ведомстве пообещали, что все правонарушители будут выявлены и оштрафованы.
За повреждение флагов Евросоюза, вывешенных возле зданий госучреждений, а также флагов международных организаций и стран, с которыми у Грузии установлены дипломатические отношения, предусмотрен штраф в размере 1000 лари (около 400 долларов). В случае повторного правонарушения предусмотрен штраф в размере 2000 лари либо административный арест на срок до 15 суток.
Российский адвокат, объявленный «иноагентом», переехал из Тбилиси в Прагу
Российский адвокат Иван Павлов, внесенный в российский список «иноагентов», переехал из Тбилиси в Прагу. Об этом он написал в своем фейсбук-аккаунте.
В России против Павлова возбуждено дело в связи с «разглашением» информации по делу экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, приговоренного к 22 годам лишения свободы по делу о «госизмене».
В сентябре 2021-го Павлов переехал в Грузию из-за невозможности продолжать профессиональную деятельность в России. В октябре того же года его объявили в розыск.
«До свидания, вечно теплый Тбилиси! Весенняя Прага, привет!
Мы переехали! Спасибо Грузии за гостеприимство, за то, что так долго (полтора года) терпела нас. Мы многому научились живя, в этой прекрасной стране. Мы благодарны Чешской Республике за предоставленную возможность переехать, жить и продолжать свою работу на территории этой страны, делать все возможное и от нас зависящее, чтобы поскорее вернуться в Россию.
Нет войне! Свободу политзаключенным!
Хунту престарелых чекистов – под суд!» – написал Павлов в социальной сети.
Отметим, что в Грузии участились случаи недопуска в страну оппозиционно настроенных россиян, в том числе лиц, объявленных «иноагентами».
Сейм Литвы признал «ЧВК Вагнера» террористической организацией
Парламент Литвы – Сейм – признал воюющую в Украине российскую вооружённую группировку «ЧВК Вагнера» террористической организацией. Об этом сообщает литовское телевидение LRT. Это первый подобный случай в странах ЕС.
Как говорится в резолюции, наёмники «группы Вагнера» представляют угрозу государственной и общественной безопасности. С начала войны в Украине, говорится в документе, «ЧВК Вагнера» совершает многочисленные преступления, в том числе убийства и пытки мирных жителей и удары по гражданским объектам – что может быть приравнено к терроризму.
В документе также указано, что «ЧВК Вагнера», хотя и называет себя частной военной компанией, тесно связана с российским государством, получая от него вооружение и боеприпасы, а бойцы ЧВК предположительно обучаются офицерами российской военной разведки (ГРУ). Также в резолюции содержится призыв к другим странам последовать примеру литовского Сейма.
Прямых юридических последствий резолюция не имеет. В ЕС есть единый список террористических организаций, в который «ЧВК Вагнера» не включена. При этом против организации и её основателя Евгения Пригожина введены санкции.
В январе 2023 года Минфин США объявил «ЧВК Вагнера» транснациональной преступной организацией из-за участия в войне в Украине и подозрений в многочисленных военных преступлений, совершённых в этой стране, а также в ЦАР и Мали. При этом американские СМИ сообщали, что администрация США против включения организации в список террористических, хотя в Конгрессе звучат такие призывы. Также признать «ЧВК Вагнера» террористами призвал парламент Канады.
Наёмники «ЧВК Вагнера» сейчас активно участвуют в боях за Бахмут в Донецкой области. Евгений Пригожин за год войны в Украине проявляет высокую медиальную активность, защищая тезисы о том, что его организация – наиболее эффективная часть российских сил, воюющих в Украине, и критикуя руководство Минобороны и чиновников. Пригожин не подтвердил и не опроверг сообщения об убийстве кувалдой бывшего бойца ЧВК Евгения Нужина; он подтвердил факт вербовки многочисленных заключённых в российских колониях.
Китай возобновляет выдачу всех типов виз для иностранцев
С 15 марта Китай возобновляет выдачу всех типов виз для иностранцев после того, как в 2020 году ввёл ограничения из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает CNN со ссылкой на консульский департамент МИД КНР.
Власти страны разрешат иностранным гражданам использовать для въезда визы, которые были выданы до 28 марта 2020 года. Также вновь появится возможность безвизового въезда в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров. Безвизовый въезд в страну разрешат и для некоторых категорий жителей Гонконга, Макао и стран АСЕАН.
В 2020 году после начала эпидемии коронавируса Китай изолировался от внешнего мира. В стране были установлены жесткие ограничения для граждан в целях предотвращения распространения вируса. В конце 2022 года власти КНР начали отказываться от политики «нулевой терпимости» к COVID-19 и сняли множество коронавирусных ограничений. При этом ещё в ноябре того же года в Китае зафиксировали исторический максимум по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки.
Первый случай заболевания COVID-19 выявили в китайском городе Ухане в конце 2019 года, после чего он распространился по другим странам. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса. С начала пандемии COVID-19 выявили почти у 700 миллионов человек в мире. Число умерших приближается к семи миллионам.
Бжания посетил Гальский район, где проходят учения силовиков
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания посетил Гальский район.
По информации пресс-службы абхазского лидера, в ходе рабочей поездки он заслушал доклад министра обороны о реализации мероприятий по усилению мобилизационной готовности личного состава Вооруженных сил. Кроме того, он произвел инспекцию новых инженерных сооружений вдоль абхазо-грузинской де-факто границы.
В поездке Бжания сопровождали вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Лаша Ашуба, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, министр обороны Владимир Ануа, начальник Генштаба Владимир Савченко.
Как сообщалось ранее, в Гальском районе проходят учебно-тренировочные мероприятия силовых ведомств – Государственной службы охраны (ГСО), Службы государственной безопасности (СГБ) и Министерства внутренних дел (МВД).
Кроме того, несколько дней назад Бжания поручил силовикам перевести личные составы силовых структур на усиленный режим работы в связи с событиями в Тбилиси.
Журналистку «Дождя» не пустили в Грузию
Журналистку российского независимого телеканала «Дождь» Александру Шведченко не пустили в Грузию.
По информации «Дождя», Шведченко прилетела в Тбилиси из Риги. Спустя полчаса журналистке сообщили, что ее не впускают в страну по «иным причинам», предусмотренным законодательством Грузии. Пограничники посадили Александру Шведченко на самолет обратно в Ригу.
До этого Шведченко прожила в Тбилиси около года.
«Мне кажется, пора уже правящей партии Грузии выпустить официальный закон о попадании в страну, где обозначат: для россиян антипутинских, демократических взглядов въезд запрещен. Было бы все сразу понятно и никто из нас не тратился бы на билеты», – пишет в своем телеграм канале ведущая «Дождя» Анна Монгайт.
- В Грузии участились случаи недопуска в страну оппозиционно настроенных россиян. С начала 2023 года во въезде в страну уже отказали правозащитнице и основательнице фонда «Насилию.нет», «иноагенту» Анне Ривиной, журналисту и писателю Филиппу Дзядко, адвокату Максиму Оленичеву, адвокату Ивана Сафронова Дмитрию Катчеву и многим другим. Ранее во въезде в Грузию также отказывали российским оппозиционерам – Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, журналистам Илье Азару, Давиду Френкелю, Михаилу Фишману, Алексею Пономареву, участнице Pussy Riot Ольге Борисовой (она позже смогла вернуться в страну), журналисту и благотворителю Мите Алешковскому и т.д.
Прокремлевские радикалы сорвали и сожгли флаги ЕС у парламента Грузии
Сторонники и лидеры прокремлевской радикальной группировки «Альт-Инфо» и партии «Консервативное движение» сорвали флаг ЕС у здания парламента Грузии. Кроме того, они сожгли на акции у законодательного органа несколько флагов Евросоюза.
Радикалы провели шествие в центре Тбилиси «против агентов» и лиц, которые «пытаются вовлечь Грузию в войну». В эти минуты акция продолжается у здания парламента. В ней участвуют и священнослужители.
Пророссийские силы заявили, что требуют освобождения лиц, задержанных по делу о беспорядках в Тбилиси 5 июля 2021 года, а также проведения референдума по законопроекту об «иноагентах».
Ранее лидер Антиоккупационного движения Давид Кацарава сообщил, что члены «Альт-Инфо» напали на машину, в которой находились его жена с несовершеннолетней дочерью. Активист планировал «призвать к ответу» членов группировки, учинивших насилие в отношении его семьи, и анонсировал собрание близ офиса «Альт-инфо».
Радикалы планировали встретить Кацарава и его сторонников у своего офиса. Однако накануне Кацарава отменил собрание, сообщив, что МВД активизировало расследование дела о нападении на его семью по личному указанию главы ведомства.
Собравшиеся сегодня лидеры «Альт-Инфо» выступили с антизападными и гомофобными заявлениями. «Наш дом – не Запад, наш дом – Грузия», – сказал один из лидеров движения.
- Лидеры «Альт-Инфо» запомнились общественности как одни из организаторов насилия против журналистов в Тбилиси 5 июля 2021 года, но никто из них к ответственности привлечен так и не был.
- В начале 2022 года грузинский парламент утвердил закон, запрещающий оскорбление флагов ЕС и НАТО, их государств-членов, а также символов международных организаций, в которых состоит Грузия. Документ ввел административную ответственность за осквернение символики и предусматривает штрафы для нарушителей.
Кадыров: «Всё хорошо», Генштаб придерживается «мудрой тактики»
Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил министерство обороны и его главу Сергея Шойгу, а также Генштаб российских вооружённых сил, заявив, что российские военные придерживаются «мудрой тактики» боевых действий в Украине.
«Мы двигаемся вперёд во всех смыслах. Я хоть и сторонник быстрых форсированных действий на Украине, но и нынешняя тактика Генштаба очень обдуманная и щадящая», – написал Кадыров в телеграме, отметив, что «ситуация как в стране, так и в рядах наших боевых подразделений в разы лучше, чем была год назад».
«Каждый на своём месте работает слаженно и безупречно как часы: бизнесмены, сотрудники банков, депутаты Госдумы, госслужащие Администрации Президента, Правительства, офицерский состав Генштаба. Министр обороны и его заместители 24 часа в сутки находятся на боевом дежурстве», – пишет Кадыров. «Всё хорошо, граждане, не переживайте».
При этом ранее глава Чечни, не критикуя прямо Шойгу, не раз обрушивался с критикой как на тактику ведения боевых действий, так и на отдельных командиров. При этом его оценки часто совпадали с оценками основателя «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина.
Пригожин продолжает активно критиковать руководство Минобороны, включая – почти открытым текстом – самого Шойгу. Новый пост Кадырова, в котором тот негативно отзывается о военных, критикующих начальство, может трактоваться как полемика с Пригожиным, хотя тот и не упоминается – текст стилизован под обращение к рядовому бойцу.
«Наличие связи не означает, что нужно озвучивать и раскидывать по соцсетям внутренние вопросы. Они всегда будут! Когда вдруг видишь видео с жалобами нерадивого солдата, хочется спросить, а ты думаешь, на войне всегда бывает всего достаточно и вдосталь? Воин не кричит - воин решает. Необходимо искать решение задачи, а не собираться в кучку и писать публичные обращения. Закончились патроны? А почему заранее не предупредил вышестоящего офицера, что они на исходе? У хорошего бойца патроны ни с того ни с сего вдруг не заканчиваются», – пишет Кадыров. Именно Пригожин в последние недели жаловался на недостаток снарядов для «ЧВК Вагнера».
Пост Кадырова опубликован вечером в понедельник. Утром в тот же день появилось сообщение о его встрече с президентом России Владимиром Путиным. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что глава Чечни использовал встречу, чтобы подчеркнуть роль чеченских бойцов на фронте, и добился положительной реакции Путина. При этом, как отмечает ISW, бойцы из Чечни сейчас играют «минимальную роль» на передовой и более активно присутствуют в тылу.
«Кадыров поэтому мог опасаться потери расположения Путина, поскольку не мог продемонстрировать больших успехов», – отмечает ISW.
В понедельник в сводке этой же организации отмечалось, что потери среди заключенных и наемников из «ЧВК Вагнера» под Бахмутом могут отпугнуть сторонников Евгения Пригожина.
«Падение Пригожина, вероятно, напугает других кремлевских чиновников, таких как Кадыров, и заставит их умерить свои амбиции, чтобы избежать участи Пригожина», – говорится в сводке.
- Кадыров, позиционирующий себя как «пехотинец Путина», во время войны России против Украины подчеркнуто демонстрировал поддержку Пригожину. Более того, сотрудничали их структуры: известно, что отправленные на войну через Чечню «добровольцы» попадают и в «ЧВК Вагнера».
- В прошлом октябре Кадыров опубликовал новый пост, назвав главу «ЧВК Вагнера» «дорогим братом» и «прирождённым воином». Параллельно он резко раскритиковал сдавшего украинский Лиман на тот момент командующего группой армии «Центр» генерала Александра Лапина, назвав его «бездарью». Критику генерала тогда поддержал Пригожин.
- В феврале Институт изучения войны предполагал, что Кадыров не поддержит Пригожина в его противостоянии с министерством обороны. Эти выводы основывались на заявлениях Кадырова о «прекрасных слаженных отношениях» с ведомством.
В «Мечте» заявили, что Виктор Кипиани больше не адвокат Иванишвили
Глава аналитического центра Geocase Виктор Кипиани «уже больше недели» не является адвокатом экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Ранее Кипиани выступил с критикой Кобахидзе, а также инициаторов и сторонников законопроекта об «иноагентах» в парламенте Грузии.
По информации Кобахидзе, сотрудничество с Кипиани прекратил сам Иванишвили. Это произошло еще до утверждения парламентом Грузии в первом чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», утверждает председатель «Грузинской мечты».
Кобахидзе также говорит, что Кипиани и сам подпадал бы под действие закона об «иноагентах». Ранее об этом сказал и член движения «Сила народа» Михаил Кавелашвили.
Сам Кипиани заявления лидеров «Мечты» и «Силы народа» пока не комментировал.
КНДР снова запустила ракеты в сторону Японского моря
Северная Корея в очередной раз провела пуск ракет в сторону Японского моря. Об этом рассказали южнокорейские военные и премьер Японии Фумио Кисиду.
По данным Сеула, с территории Северной Кореи было выпущено две ракеты малой дальности, передает агентство «Рёнхап». О нанесении какого-либо ущерба в результате их падения на сообщается.
Японский телеканал NHK передал, что правительство Японии собирает информацию о запуске ракет. Дальность их полета составила около 620 километров, другие характеристики пока не сообщаются.
- Северная Корея провела пуск ракет на следующий день после начала совместных военных учений Южной Кореи и США. В последний раз КНДР запускала ракеты 12 марта. Это были две стратегические крылатые ракеты, базировавшиеся на подводной лодке, которая находилась у восточного побережья страны, в Японском море. С начала года Пхеньян произвел шесть пусков ракет.
- В течение 2022 года КНДР произвела 37 пусков и в общей сложности запустила около 70 ракет разной дальности. В ходе этих учений КНДР систематически запускала ракеты в сторону Японии и Южной Кореи.
- Программы Северной Кореи по разработке баллистических ракет и ядерного оружия запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН. Однако Пхеньян заявляет, что разработка оружия необходима для противодействия «враждебной политике» Вашингтона и его союзников.
Администрация Байдена продлила пребывание граждан Украины в США
Администрация Джо Байдена разрешила тысячам граждан Украины, бежавшим в Соединенные Штаты год назад, после начала широкомасштабного российского вторжения, продлить срок пребывания в США. Решение администрации распространяется на тех обладателей украинских паспортов, у которых заканчивается действие предыдущего разрешения американских властей.
Департамент внутренней безопасности США уточнил, что речь идёт о тех гражданах Украины и их ближайших родственниках, которые прибыли в США до открытия программы помощи «Объединяясь для Украины».
Как сообщает агентство Associated Press, украинцы, приехавшие в США в рамках программы «Объединяясь для Украины», сразу получили двухлетнее разрешение на пребывание в стране. Американские организации, занимающиеся расселением прибывших, оценивают число украинских граждан с «годичным правом» проживания в США примерно в 20 000.
Администрация применяет специальную программу гуманитарного содействия, чтобы разрешить въезд в США жителям других стран, вынужденным срочно искать убежище. Эта программа действует временно, от одного до двух лет. Её действие должно продлеваться в случаях, когда заявитель вынужден просить о дополнительном содействии.
В настоящее время в рамках специальной гуманитарной программы в США находятся «десятки тысяч беженцев из Афганистана», сообщает агентство AP.
США, Великобритания и Австралия подписали соглашение о субмаринах
На базе ВМС США в Сан-Диего, Калифорния, президент США Джо Байден, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о трёхстороннем сотрудничестве в строительстве подводных лодок с ядерными двигателями.
Байден назвал этот проект частью обязательства по обеспечению свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона совместно с наиболее надежными союзниками США.
По словам Сунака, «впервые это будет означать, что три подводных флота, действуя совместно в Атлантике и на Тихом океане, будут обеспечивать свободу наших океанов».
Соглашением предусмотрено, что США поставят Австралии три ударные субмарины класса Virginia с ядерными силовыми установками. Их построит к началу следующего десятилетия компания General Dynamics. Австралия также получит возможность приобрести еще две такие подводные лодки, сообщает «Голос Америки».
Великобритания и Австралия, на основе британского проекта и новейших американских технологий, начнут строить субмарины нового класса AUKUS для своих нужд. Строительство будут вести компании BAE Systems и Rolls-Royce. Представитель австралийского министерства обороны, на финансирование этого проекта к 2055 году будет затрачено 245 млрд долларов США.
Соглашением предусмотрено, что американские и британские подводные лодки не позднее 2027 года на ротационной основе будут базироваться в Западной Австралии, для помощи в обучении австралийских моряков и в целях сдерживания.
В рамках этого соглашения США впервые с 1950-х годов поделятся технологиями строительства ядерных двигателей для подводных лодок.
Экспорт российских вооружений снизился, американских – резко возрос
Доля России в мировом экспорте оружия заметно снизилась за последние четыре года, в то время как доля Соединенных Штатов резко выросла. Импорт вооружений европейскими странами вырос на 47 процентов. Таковы основные выводы отчета Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), который занимается мониторингом сделок по продаже оружия во всем мире.
Доля Соединенных Штатов в мировом экспорте вооружений составила 40 процентов. Доля России, второго по масштабам экспортера вооружений, упала с 22 до 16 процентов. Доля Франции увеличилась с 7 до 11 процентов.
По данным SIPRI, 8 из 10 главных импортеров российских вооружений снизили их закупки. Экспорт в Индию, основного покупателя российского оружия, например, упал на 37 процентов, но при этом значительно повысился экспорт в Китай и Египет.
Как объясняет в интервью изданию Newsweek один из авторов отчета Симон Веземан, причин снижения покупок вооружений из России несколько. Это и давление Соединенных Штатов и их союзников на импортеров российских вооружений, это и проблемы, испытываемые российской оборонной промышленностью, которая пытается обеспечить вооружениями армию, вторгшуюся в Украину, в условиях западных санкций. Скорее всего, роль сыграла и демонстрация качества российского оружия в условиях боевых действий в Украине, добавляет еще один собеседник Newsweek. К примеру, Россия была вынуждена закупать боевые беспилотники у Ирана, оказавшись неспособной производить их самостоятельно.
В 2022 году Украина стала одним из крупнейших в мире импортеров вооружений, благодаря поставкам оружия западными странами после начала российского вторжения. Больше вооружений импортировали лишь Индия и Катар. Война в Украине Одновременно европейские члены НАТО увеличили импорт вооружений на 65 процентов.
Оксана Сотиева: Уголовную ответственность должны понести и те, кто отдавал приказы
Вдова погибшего в августе 2020 года Инала Джабиева, мать троих детей Оксана Сотиева, прокомментировала заявление Генпрокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия о привлечении должностных лиц к ответственности по «делу Джабиева».
Югоосетинская Генпрокуратура в понедельник сообщила об окончании предварительного расследования данного уголовного дела. В качестве обвиняемых привлечен ряд сотрудников органов внутренних дел, которым, в зависимости от установленной степени вины, предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть по неосторожности и превышение должностных полномочий с применением насилия. Уголовное дело будет направлено в суд. Из уголовного дела в отдельное производство выделены материалы, по которым решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других сотрудников органов внутренних дел, не являющихся фигурантами данного дела, а также ряда лиц, ранее занимавших высокопоставленные должности.
«Сколько я ждала, чтобы это дело сдвинулось с мертвой точки. Сейчас завершено предварительное расследование. Я была в Генпрокуратуре, где меня заверили, что теперь в деле появятся новые фигуранты, из числа тех, кто отдавал приказы. Уголовную ответственность по факту смерти моего мужа должны понести не только исполнители, а непосредственно те, кто отдавал приказы. Я жду, чтобы все причастные к этому делу понесли законное наказание», - сказала Сотиева в комментарии агентству «Рес».
- Инал Джабиев был подозреваемым в покушении на главу МВД республики, 28 августа 2020 года он скончался после допроса в криминальной милиции МВД. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс. Занимавший в то время пост главы республики Анатолий Бибилов взял дело под личный контроль. Он отстранил от должности министра внутренних дел Игоря Наниева, в отставку ушло также правительство республики во главе с премьером. 4 декабря семья Джабиева вышла на Театральную площадь в столице с требованием проведения справедливого расследования и привлечения к ответственности всех причастных к его гибели. В конце февраля 2021 года они прекратили митинг.
Грузинский университет заявил об оскорблении со стороны премьера Гарибашвили
Грузинский университет, The University Of Georgia, заявил, что оскорблен вчерашними заявлениями премьера Грузии о своих студентах в контексте акций протеста из-за закона об «иноагентах», пишет агентство «Новости-Грузия». «Хочется надеяться, что заявление премьер-министра связано не с клеветой, а с отсутствием информации», - говорится в заявлении.
Речь идет сразу о нескольких утверждениях Гарибашвили, который заявил о причастности вуза и его студентов к беспорядкам на акции. В интервью телекомпании «Имеди» премьер-министр сказал, говоря об университете и действующем при нем «Клубе Франклина»:
- «Мать Саакашвили - Гиули Аласания, основала так называемый «Клуб Франклина», где промывают мозги молодежи».
- «У анархистов из «Клуба Франклина» и подготовленных членов «Гирчи» Зураба Джапаридзе была задача вступить в противостояние со спецназом, полицией, спровоцировать их коктейлями Молотова».
- «Когда Саакашвили был президентом, он отдал университет своей матери за 1 лари».
Ответ The University Of Georgia: Гиули Аласания и Манана Санадзе основали университет, и никто им его не «передавал». Здания были куплены на открытом аукционе, это обошлось до 4 миллионов долларов США и сумма была выплачена университетом за счет банковского кредита. Все документы находятся в открытом доступе.
«Более тревожной для нас была информация, распространенная премьер-министром о наших студентах, которую мы считаем оскорблением в их адрес… Его оценка деятельности университета как «подрывной и антиправительственной» также вызывает тревогу и разочарование», - говорится в заявлении.
Университет подчеркивает, что гордится тем, что воспитывает свободомыслящее поколение, которое само решает, на каком митинге стоять, чего требовать и как защищать свои права: «В новейшей истории страны грузинские студенты не раз играли решающую роль, и мы считаем, что приуменьшать эту роль равносильно одурачиванию студентов».
Одновременно вуз отмечает свою аполитичность.
The University Of Georgia признан международными авторитетными рейтинговыми организациями лучшим частным университетом в регионе. В нем работает более тысячи человек в качестве преподавателей, администрации и вспомогательного персонала. При этом отмечается, что здесь учился целый ряд лиц, которые сегодня находятся у власти в Грузии.
«Университет всегда стоит на светлой стороне – на страже интересов родины и молодежи», - говорится в заявлении.
Польша предложила отправить своих врачей к Михаилу Саакашвили
Власти Польши предложили отправить бригаду врачей к находящемуся в заключении экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Ранее Варшава предлагала перевезти Саакашвили в Польшу для лечения. Грузинская сторона настаивает, что политик получает всю необходимую медицинскую помощь. По словам самого Саакашвили и его сторонников, его состояние остается тяжелым.
Представитель польского правительства Петр Мюллер заявил, что для осмотра и лечения Саакашвили все готово. Варшава ожидает только согласия грузинской стороны.
С октября 2021 года бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отбывает шестилетний срок по обвинению в организации в 2005 году избиения спецназом МВД оппозиционного депутата Валерия Гелашвили. В тюрьме состояние его здоровья серьезно ухудшилось. Саакашвили потерял несколько десятков килограммов веса, у него проявились симптомы эндокринных, неврологических и психических расстройств.
Сейчас Саакашвили, продолжая оставаться под стражей, проходит лечение в частной медицинской клинике в Грузии. Однако его здоровье не улучшается.
Нездоровье Саакашвили может быть вызвано его голодовками в заключении. Сам он подозревает, что в тюрьме мог быть отравлен. Власти Грузии это отрицают.
13 марта Саакашвили заявил, что ему становится хуже. На своей странице в фейсбуке он пишет, что у него снова начались приступы помутнения сознания. Однако он обещает «бороться, пока дышит», предостерегает грузинских политиков от сотрудничества с Россией и сообщает, что после освобождения намерен поехать в Украину и помогать ее президенту Владимиру Зеленскому. Саакашвили является гражданином Украины, власти этой страны требовали его освобождения.
- В феврале в Грузии и других странах прошли митинги с требованиями освободить Саакашвили из тюрьмы по состоянию здоровья. То же самое призвал сделать и Европарламент. Сторонники Саакашвили называют сложившуюся ситуацию «политической местью пророссийских властей Грузии» и настаивают на том, что грузинские власти «либо не способны, либо не хотят лечить третьего президента Грузии». Суд в Тбилиси отказал адвокатам бывшего президента в требовании освободить его для лечения.
Генпрокуратура сообщила об окончании предварительного расследования по делу Джабиева
Генеральной прокуратурой Южной Осетии окончено предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по факту смерти Инала Джабиева в здании криминальной милиции 28 августа 2020 года, сообщает пресс-служба надзорного ведомства самопровозглашенной республики.
«По данному уголовному делу в качестве обвиняемых привлечен ряд сотрудников органов внутренних дел, которым, в зависимости от установленной степени вины, предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 111 и п. «а» и «в» ч. 3 ст. 286 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности и превышение должностных полномочий, с применением насилия, повлекшее тяжкие последствия)», - говорится в сообщении пресс-службы.
В Генпрокуратуре отметили, что в настоящее время материалы уголовного дела готовятся к представлению на ознакомление потерпевшим, а также обвиняемым и их адвокатам, после завершения ознакомления уголовное дело будет направлено в суд, пишет информагентство «Рес».
«Из уголовного дела в отдельное производство выделены материалы, по которым решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других сотрудников органов внутренних дел, не являющихся фигурантами данного дела, а также ряда лиц, ранее занимавших высокопоставленные должности», - подчеркнули в ведомстве.
- Инал Джабиев был подозреваемым в покушении на главу МВД республики, 28 августа 2020 года он скончался после допроса в криминальной милиции МВД. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс. Занимавший в то время пост главы республики Анатолий Бибилов взял дело под личный контроль. Он отстранил от должности министра внутренних дел Игоря Наниева, в отставку ушло также правительство республики во главе с премьером. 4 декабря семья Джабиева вышла на Театральную площадь в столице с требованием проведения справедливого расследования и привлечения к ответственности всех причастных к его гибели. В конце февраля 2021 года они прекратили митинг.
Бывший посол ФРГ в Вашингтоне предложил план мира в Украине
Бывший директор Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предложил создать контактную группу по подготовке к мирным переговорам Украины и России. Предложение по окончанию войны опубликовано в берлинской газете Tagesspiegel.
Ишингер, ранее занимавший должности заместителя министра иностранных дел ФРГ и посла Германии в Вашингтоне и Лондоне, предлагает срочно основать «политико-стратегическую контактную группу», которая бы существовала параллельно формату «Рамштайн», в рамках которой западные страны согласуют поставки оружия Украине. Контактная группа должна получить официальный мандат на приглашение сторон к переговорам, развитие стратегии и предложение проектов возможных договоров.
По мнению Ишингера, примером успешных действий мирового сообщества по окончанию войны могут стать мирный план урегулирования войны в Югославии, подготовленный бывшим министром иностранных дел ФРГ Йошкой Фишером, и мирный договор по Боснии и Герцеговине, достигнутный в 1995 году благодаря работе контактной группы.
Центром переговорной группы, по предложению Ишингера, могут стать США, Великобритания, Франция и Германия. В этих рамочных условиях можно было бы проводить интенсивные переговоры на уровне государственных советников безопасности.
Вокруг этого ядра должны взаимодействовать группы министров обороны стран НАТО, представители стран Балтиии, а также ООН, ЕС, ОБСЕ и НАТО. Отдельные переговоры могут проводиться на уровне чиновников или послов. Однако контактная группа должна проводить регулярно встречи параллельно с группой министров иностранных дел.
Важные страны «глобального юга», такие как, например, Бразилия, Индия, а также Китай, должны быть приглашены, чтобы действовать в расширенном внешнем круге переговорных сторон. Политической целью на фоне блокирования Россией любых не устраивающих ее решений Совбеза ООН было бы достижение легитимности благодаря международному участию в обсуждении мирных переговоров.
Ишингер дает также ответ на вопрос, как могло бы выглядеть перемирие. Во-первых, необходимо обсуждение проектов текстов, затем вопроса о том, кто будет наблюдать за соблюдением соглашений, далее – вопроса о том, могли бы такие страны, как Китай и Индия, участвовать в операции по поддержанию перемирия и какими были бы условия для этого. Дискуссии должны вестись и в отношении того, должно ли соглашение о перемирии подтверждаться ООН или нет, нужны ли военные линии разграничения, контроль мер по разоружению и введение отдельных бесполетных зон.
Кроме того, Ишингер предлагает задуматься о том, какие возможности существуют в случае, если Украине не удастся возвратить Крым в ходе военных действий. Альтернативами могли бы быть контроль различных стран над этим регионом и референдум о принадлежности к Украине среди жителей Крыма. Одной из опций было бы вычленение вопроса о Крыме из возможных переговоров. Подобные вопросы могут возникнуть также в отношении регионов украинской части Донбасса.
Среди обсуждаемых вопросов было бы членство Украины в НАТО или возможный отказ от него, о чем президент Владимир Зеленский говорил весной 2022 года. В этом случае необходимо обсудить, как должны выглядеть гарантии безопасности, в том числе со стороны США и других партнеров по НАТО.
Кроме того, по мнению Ишингера, необходимо подумать о создании послевоенного правового пространства. При этом в центре обсуждения должны быть такие вопросы, как восстановление Украины, репарации, компетентность международной юстиции и преследование военных преступлений. Наряду с этим должен подниматься вопрос о новом плане для поддержания надежной и долговременной европейской архитектуры безопасности.
Ишингер предполагает, что исходя из всех этих пунктов возникнет также необходимость пересмотра Хельсинских соглашений 1975 года.
«Абсолютно однозначно: нам необходима инициатива для разработки всех имеющихся в наличии возможностей мирного процесса», – констатирует политик. Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности ставит перед собой цель перехватить инициативу представителей Левой партии и партии «Альтернатива для Германии», которые балансируют на грани пацифизма и оправдания Путина, а также предотвратить возможное неблагоприятное для Украины развитие пацифистских тенденций в США. Вместе с тем Ишингер решительно выступает против сторонников тезиса о невозможности мирных переговоров.
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