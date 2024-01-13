Польша поднимала в воздух истребители из-за российской дальней авиации

Польская армия утром в субботу поднимала в воздух патрульные самолеты на юго-востоке страны из-за активности бомбардировщиков российской дальней авиации. Об этом сообщило в соцсети Х оперативное командование национальных вооруженных сил.

Из следующего сообщения военных следует, что в патруле участвовали союзники Польши по НАТО. Точный состав поднятых самолетов в этих сообщениях не раскрывается. Кроме того, в режиме повышенной готовности действовали наземные системы ПВО.

Польша уже несколько раз в 2024 году сообщала о задействовании патрульных самолетов из-за действий российских военных. 29 декабря Варшава заявляла о пролете в воздушном пространстве Польши российской крылатой ракеты, наносившей удар по Украине.

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил вручил временному поверенному в делах России Андрею Ордашу ноту, в которой потребовал разъяснений случившемуся. Москва пролет ракеты отрицает.

Утром 13 января Россия нанесла массированный удар ракетами и бомбами по территории Украины. Командование воздушных сил украинской армии сообщило, что по целям на территории страны было выпущено 40 ракет. Пуски осуществлялись в том числе стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря, отчитались украинские военные.

В сообщении ВСУ утверждается, что 8 ракет и дронов были сбиты, а больше 20 - отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы. О попадании по военным объектам не сообщается, Украина не раскрывает такую информацию.

Москва заявила, что удар наносился по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим артиллерийские снаряды, порох и беспилотники. В заявлении российского Минобороны утверждается, что все намеченные цели поражены.

Сторон военных конфликтов склонны преувеличивать свои успехи и принижать успехи противника, оперативной проверке информация о результатах российских ударов не поддается.