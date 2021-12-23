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Польские пограничники задержали мигрантов, пытавшихся попасть в ЕС
Погранслужба Польши сообщила о задержании 48 мигрантов, которые за минувшие сутки пытались незаконно перейти белорусско-польскую границу.
Половина из них – граждане Ирака. Они пытались попасть в Польшу на понтоне через реку Свислочь. При этом белорусские службы оказывали им помощь, говорится в сообщении польского ведомства.
- Миграционный кризис на польско-белорусской границе начался летом и обострился в начале ноября. К декабрю количество беженцев там уменьшилось: стихийные лагеря исчезли, белорусские власти разместили часть мигрантов в логистическом центре. Около тысячи приехавших покинули белорусскую территорию, вылетев в Ирак.
- Страны ЕС обвиняют режим Александра Лукашенко в миграционном кризисе на границе. 2 декабря Евросоюз ввел пятый пакет санкций против Беларуси. Под ограничения попали 17 физических лиц и 11 организаций, среди которых авиакомпания «Белавиа» и государственное производственное объединение «Белоруснефть». Аналогичные меры приняло Министерство финансов США.
Другие новости дня
Каха Каладзе: Стоимость проезда не подорожала, вводится новая налоговая система
«Люди, которые чаще всего пользуются общественным транспортом, могут сказать, что в конечном итоге общественный транспорт станет дешевле», - заявил мэр столицы Каха Каладзе.
Как отметил тбилисский градоначальник, тариф не подорожал, вводится новая налоговая система, абонементы, которые есть во всех европейских, развитых странах, где регулируется система общественного транспорта, передает Общественный вещатель.
«Эта система внедряется и в Грузии. Мы говорим об этом с 2017 года, когда начали транспортную реформу. Это одна из составляющих реформы. Человек выбирает, абонемент какого направления приобрести. Это может быть недельный абонемент, ориентированный больше на туристов, может быть однодневный, месячный, трехмесячный, годичный, - потребитель сам решает, какой абонемент ему подойдет. У нас есть полные данные о том, сколько людей путешествуют и сколько раз в день. Соответственно, никто не знает этого лучше нас. Поэтому люди, которые чаще всего пользуются общественным транспортом, могут сказать, что проезд на общественном транспорте в конечном итоге будет дешевле», - заявил Каха Каладзе.
«Идите вы со своими озабоченностями». О чем говорил Путин на встрече со СМИ. ВИДЕО
Президент России Владимир Путин потребовал от Запада немедленно предоставить Москве гарантии безопасности – на фоне заявлений российских властей о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и опасений США и их союзников по Североатлантическому союзу, что Россия готовит военное вторжение на Украину.
Владимир Путин дал очередной комментарий ситуации в четверг на ежегодной большой пресс-конференции по итогам года. Радио Свобода вело лайвблог на своем сайте, подробно освещая встречу.
Представитель Sky News спросил Путина, может ли он дать гарантии, что Россия не нападет на Украину. «Наши действия будут зависеть от ситуации в сфере безопасности. Мы, что ли, ставим ракеты рядом с территорией США? Нет, это они у нас на пороге. А кому раньше Калифорния принадлежала и Техас? Никто про это не вспоминает, как сейчас вспоминают про Крым…Нам обещали не расширять НАТО на восток, нас надули», – считает российский президент.
Говоря о предложениях России США и НАТО по гарантиям, которые российские власти обнародовали 17 декабря, Путин заметил: «Вы должны дать гарантии, и немедленно, а не забалтывать десятилетиями». «Пять волн расширения. А о действиях России все время выражают озабоченность. Идите вы со своими озабоченностями. Мы хотим обеспечить свою безопасность», – добавил Путин.
Отвечая на вопрос о перспективах переговоров между Россией, США и, возможно, другими западными союзниками Вашингтона, Владимир Путин упомянул «положительную реакцию», которую получила Москва. «Мяч на их стороне, они должны нам что-то ответить. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию», – сказал Путин.
Российские предложения по гарантиям содержат призыв отказаться от планов по расширению НАТО на востоке, оставив Украину и ряд других стран в качестве буферных территорий с ограниченным суверенитетом в военных вопросах.
В этом году на пресс-конференцию Путина не было свободной аккредитации – Кремль сам выбирал и приглашал представителей тех или иных СМИ. В списке в итоге оказались 507 человек – более половины из них из регионов. Среди аккредитованных также журналисты Радио Свобода, телеканала «Дождь» и «Медузы», признанных СМИ-«иноагентами». При этом ни одному из сотрудников этих СМИ вопрос задать так и не дали.
Журналистов «Новой газеты», главный редактор которой Дмитрий Муратов в этом году получил Нобелевскую премию мира, на встречу с Владимиром Путиным не пригласили, объяснив это «ограничениями Роспотребнадзора».
Вопрос Муратова Путину передал журналист «Эха Москвы». Вопрос заключался в том, известны ли Путину лично имена заказчиков убийства Анны Политковской и Бориса Немцова. Как сказал Владимир Путин, он делал все для того, чтобы раскрыть эти преступления. «Как вам известно, за совершенное преступление люди сидят в тюрьме. Есть мнение, что они не заказчики, что заказчики спрятались. Но органам следствия и дознания это пока неизвестно», – сказал Владимир Путин.
Фамилию «Навальный» президент вновь не назвал. Отвечая на вопрос про «человека, которого якобы отравили», Путин заявил, что Россия пыталась участвовать в расследовании: были отправлены запросы прокуратуры и попытки отправить своих специалистов для исследования проб. «Так что про это не нужно говорить, давайте перевернем эту страницу», – подытожил Владимир Путин.
Среди прочего Путин сказал на пресс-конференции, что в России сейчас низкий уровень вакцинации от COVID-19. По его данным, коллективный иммунитет, то есть количество переболевших и вакцинированных, составляет 59,4%. «Нам нужен коллективный иммунитет под 80%. Надеюсь, в следующем году, в конце первого квартала или во втором квартале, мы достигнем этого уровня», – отметил президент.
Пресс-конференция в московском Манеже продолжалась почти 4 часа. Немного меньше, чем год назад.
Владимир Путин ежегодно с 2001 года проводит две большие встречи с ответами на вопросы в прямом эфире – летом он общается с россиянами в формате прямой линии, а в конце года – с журналистами. Прошлогодняя пресс-конференция Владимира Путина проходила по видеосвязи из-за пандемии COVID-19 и была частично совмещена с отмененной летом прямой линией с россиянами.
В Грузии подтверждено еще 5 случаев заражения «омикроном»
«Еще 5 случаев штамма «омикрон» подтверждены в Грузии», - заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе в эфире Общественного вещателя Грузии. По его словам, во всех случаях болезнь протекает в легкой форме.
«Недавно добавились еще пять случаев, которые были подтверждены в лаборатории Лугара. Лабораторно подтверждено в общей сложности 29 случаев, хотя, вероятно, их гораздо больше, так как, согласно протоколу, который есть во всех лабораториях, в последние дни эти подозрения участились. Я имею в виду лабораторные индикаторы, где могут допускаться случаи «омикрона», которые потом уже перепроверяются в лаборатории Лугара. Примерно в 50 процентах этих случаев я подтверждаю, что это штамм «омикрон». Фактически он уже начал циркулировать по стране, и, как мы и предсказывали, мы не исключение. Во всех доказанных случаях болезнь протекает в легкой форме. Никому, кроме одного, не понадобилось стационарное лечение», - заявил Амиран Гамкрелидзе.
Министры обороны Грузии и Азербайджана подписали план сотрудничества
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и его азербайджанский коллега Закир Гасанов подписали план действий на 2022 год, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.
Глава оборонного ведомства Грузии находится с официальным визитом в Баку. Накануне Бурчуладзе провел встречу с президентом Азербайджана и ознакомил Ильхама Алиева с предложением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о создании мирной инициативы соседства для обеспечения стабильности на Южном Кавказе. С этой инициативой Гарибашвили выступил на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Кроме того, в Баку на встрече министров обороны двух стран были рассмотрены вопросы региональной и мировой безопасности. Стороны подчеркнули необходимость углубления и укрепления двустороннего и многостороннего международного сотрудничества, пишет агентство «Новости-Грузия».
Особое место было уделено участию азербайджанских военных в многонациональных учениях, а также сотрудничеству в области военного образования. Было отмечено, что трехсторонние совместные учения Азербайджан-Турция-Грузия, встречи на уровне экспертов еще больше сближают военных стран и укрепляют их совместимость.
Грузия и Азербайджан тесно сотрудничают в военной сфере. В начале октября 2021 года в Кахетии (Восточная Грузия), прошел трехсторонний министериал с участием министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, главы Минобороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова и министра обороны Турции Хулуси Акара. Министры подписали трехсторонний документ о сотрудничестве.
Азербайджанские военные также принимали участие в многонациональных командно-штабных учений ETERNITY 2021, которые состоялись в Грузии в октябре.
Две жительницы Южной Осетии скончались за сутки от коронавируса
От последствий коронавируса скончались еще две жительницы самопровозглашенной республики Южная Осетия, сообщила агентству «Рес» заместитель директора цхинвальского медцентра Зарина Туаева.
По её словам, в «красную зону» инфекционной больницы за сутки госпитализированы четыре человека с осложнениями новой коронавирусной инфекции, всего там проходят лечение 58 пациентов. Выписаны три пациента, в палате интенсивной терапии и реанимации находятся также три человека.
Югосетпотребнадзор провел за минувшие сутки 128 исследований на коронавирусную инфекцию, из них выявлено восемь новых случаев заражения.
Белорусские власти признали экстремистским сайт национальной службы Радио Свобода
Белорусское МВД внесло в список "экстремистских формирований" интернет-ресурсы Белорусской службы Радио Свобода. В списке на сайте МВД они включены в перечень "причастных к экстремистской деятельности".
Ранее в начале декабря суд в Минске признал экстремистскими аккаунты Белорусской службы РС в социальных сетях. В список экстремистских материалов внесены телеграм-каналы всех крупнейших независимых общественно-политических СМИ страны, отмечала тогда редакция.
Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа / Радио Свобода Джейми Флай тогда заявил, что РС "категорически отвергает этот нелепый ярлык". В его заявлении отмечалось, что редакция стремится и дальше предоставлять объективные новости и информацию белорусскому народу.
- После президентских выборов в стране, состоявшихся в августе 2020 года и массовых акций протеста против официальных результатов голосования, белорусские власти развернули беспрецедентную атаку на СМИ, гражданское общество и политических активистов.
- Возбуждены тысячи уголовных дел, 945 человек находятся под арестом или осуждены по политическим причинам, — подсчитал правозащитный центр "Весна". Закрыты десятки изданий, в том числе — крупнейший интернет-ресурс Tut.by. В списке экстремистских формирований — 24 объединения, фонда, телеграм-канала и медиа. В том числе — польский белорускоязычный телеканал "Белсат" и информационное агентство "Белапан".
Авиасообщение между Арменией и Турцией возобновится в ближайшее время
После 2,5-летнего перерыва Армения и Турция в ближайшие дни возобновят взаимные авиарейсы, заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмайоглу.
Как сообщают турецкие СМИ, министр отметил, что полеты будет выполнять авиакомпания Pegasus Airlines, которая в данный момент завершает подготовительные работы.
На прошлой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в рамках процесса нормализации армяно-турецких отношений начнут осуществляться рейсы между Арменией и Турцией.
«Некоторые авиакомпании подали запросы в связи с организацией полетов [между Турцией и Арменией], и мы удовлетворим некоторые из них», – сказал Чавушоглу, добавив, что «все решения по Южному Кавказу мы принимаем вместе с братским Азербайджаном».
Путин: Россию «надули, нагло обманули», пообещав не расширять НАТО
Россию «надули, просто нагло обманули», когда в 1990-х годах заверяли, что не станут продвигать НАТО на восток. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
«Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули – пять волн расширения НАТО. И теперь уже в Румынии, Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
По его словам, дальнейшие действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям безопасности с США, а от требований обеспечения безопасности России. Постоянное давление Запада на Россию можно объяснить только тем фактом, что западные страны считают РФ слишком большой даже после распада СССР, предположил Владимир Путин.
Российские власти на прошлой неделе представили свои предложения по гарантиям безопасности, которые они хотели бы обсудить с США. Москва рассчитывает на обещание, что не будет дальнейшего расширения НАТО на восток, и что военная активность НАТО в Восточной Европе будет ограничена, включая взаимодействие с Украиной и Грузией.
Соединённые Штаты заявляют, что не отказываются от диалога, но подчёркивают, что он должен вестись с участием союзников. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты намерены вынести на обсуждение «свою озабоченность действиями России, которые, как они считают, наносят ущерб коллективным интересам и ценностям США». И Вашингтон и руководство Североатлантического Союза подчёркивают, что отношения Украины и НАТО определяют только Киев и 30 государств-членов западного военно-политического блока.
Отношения между Россией и Западом в последнее время заметно обострились в связи с информацией о переброске Москвой к границе с Украиной до ста тысяч своих военнослужащих. Страны Запада считают, что эти войска могут быть использованы для широкомасштабного вторжения на территорию Украины - хотя у разведки нет данных, что российское руководство уже приняло такое решение.
СГБ: российские оккупационные силы задержали четверых граждан Грузии
Российские оккупационные силы незаконно задержали четверых граждан Грузии близ села Адзви Горийского муниципалитета, – заявили в СГБ Грузии.
По информации ведомства, при помощи Миссии наблюдателей ЕС задействована «горячая линия», об инциденте проинформированы сопредседатели Женевских дискуссий.
«Центральные власти Грузии используют все имеющиеся в их распоряжении механизмы для немедленного освобождения незаконно задержанных граждан Грузии. Полная ответственность за деструктивные действия в оккупированных регионах и вдоль линии оккупации ложится на российские оккупационные силы. Практика незаконных задержаний наносит ущерб обстановке с безопасностью на местах и угрожает стабильности в регионе», – сказано в сообщении.
- 9 декабря были задержаны жители Гори – Кахабер Натадзе и Владимир Каниашвили. Одного из них обвинили в контрабанде наркотических средств.
- 12 декабря стало известно о задержании бывшего военного Мамуки Чхиквадзе. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении него пока не принято.
- 19 декабря власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили гражданина Грузии Гелу Гочошвили, задержанного 14 августа.
Парламент Казахстана принял закон об отмене смертной казни
Сенат Казахстана принял закон, который исключил из Уголовного кодекса наказание в виде смертной казни. Об этом говорится на сайте верхней палаты парламента страны.
После изменений в законодательство, смертную казнь всем осужденным заменят на пожизненное заключение.
Наказание в виде смертной казни предусматривалось в 17 статьях Уголовного кодекса Казахстана. В частности, такой приговор можно было получить за терроризм и особо тяжкие преступления, совершённые в военное время, а также за посягательство на жизнь президента страны и на жизнь первого главы государства Нурсултана Назарбаева.
Однако с 2003 года в стране действовал мораторий на смертную казнь. Это означает, что суды приговаривали к смертной казни, но она могла быть исполнена только в случае отмены моратория. Последний такой приговор вынесли в 2016 году Руслану Кулекбаеву, которого признали виновным в совершении теракта в Алматы. В результате стрельбы в центре города погибло 10 человек.
Закон о запрете такой меры наказания президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал еще в январе. Так страна ратифицировала международный договор, запрещающий использование смертной казни в стране в мирное время.
- Мораторий на смертную казнь действует в большинстве стран СНГ. Единственная страна, где казнь применяется – это Беларусь, причем гуманные методы в законодательстве не предусмотрены. С 1990 года в Минске были расстреляны более 400 приговорённых.
- В России мораторий действует с 1996 года. С тех пор такие приговоры не выносятся и не приводятся в исполнение.
- Смертная казнь предусмотрена в законодательствах 58 стран, но в большинстве из них ее не приводят в исполнение. В США используют смертельную инъекцию, в некоторых штатах до сих пор сохраняется электрический стул. В Китае также используют инъекцию, но для особо тяжких преступлений (убийств, наркоторговли) предусмотрен только расстрел.
- Самый жестокий, по мнению международных правозащитных организаций, способ казни предусмотрен в Саудовской Аравии. Это единственная страна в мире, где законодательно закреплено обезглавливание.
- Чаще всего казнь применяется в Китае. По подсчетам Amnesty International, здесь казнят более 15 тысяч человек ежегодно. Часто – за коррупцию.
Оппозиционер из партии Гахария стал председателем сакребуло Чхороцку
Оппозиционер Шота Цурцумия стал председателем сакребуло (городское собрание) муниципалитета Чхороцку (регион Самегрело, Западная Грузия). Цурцумия – член партии «За Грузию», основанной экс-премьером Георгием Гахария. За него проголосовали 14 депутатов.
В сакребуло муниципалитета Чхороцку 27 членов. У правящей партии «Грузинская мечта» – 12 мест.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, ранее о поддержке Цурцумия заявили все 15 оппозиционеров – по семь представителей «Единого национального движения» и партии «За Грузию», а также член партии «Лело».
Как пишет Общественный вещатель, оппозиционеры не прислушались к представителю правящей партии Джумберу Изория, который требовал отложить заседание. Партия «Грузинская мечта» не выдвинула собственного кандидата на пост председателя сакребуло.
В Южной Осетии нашли тело пятого военнослужащего РФ, попавшего под лавину
Поиски пятого российского военнослужащего, который попал под лавину в Южной Осетии, завершились, спасатели обнаружили его тело. Об этом сообщил ТАСС замглавы МЧС самопровозглашенной республики Ацамаз Бестауты.
«Тело пятого нашли», – сказал собеседник агентства.
Сегодня же в пресс-службе югоосетинского ведомства заявили агентству «Рес», что лавинщики и дорожные службы приступили к работам на северном портале Транскама по принудительному спуску лавин и очистке трассы от снежных завалов.
Прогнозов по открытию дороги, закрытой уже четвёртые сутки, пока нет, так как предстоит огромный фронт работы, заявили в ведомстве.
В результате схода лавины на южной стороне портала Транскавказской магистрали во вторник вечером погибли двое российских военнослужащих. Еще двое были госпитализированы в цхинвальский Республиканский многопрофильный медицинский центр, а в среду выписаны. Следственный комитет РФ возбудил дело по статье о халатности.
В Грузии от коронавируса за сутки скончались 68 пациентов
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 68 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 13 289.
За сутки в стране выявили 2164 новых случая коронавируса. Накануне провели 43 437 тестов: PCR-тестов – 18 417, экспресс–тестов на антиген – 25 020.
Выздоровели еще 3767 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 918 641, выздоровевших – 873 178.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 4,98%, за последние 14 дней составляет 6,43%, за неделю – 5,94%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 12 351 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 428 334.
В Абхазии возбудили дело по факту «организации и участия в массовых беспорядках»
Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело «по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти». Речь идёт о прошедшем 21 декабря оппозиционном митинге, который, по информации Генпрокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия, сопровождался «погромами и уничтожением имущества».
В заявлении ведомства указано, что митинг, организованный Народно-патриотическим союзом Абхазии, был несанкционированным.
«В настоящее время проводятся неотложные следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, а также установление суммы ущерба и всех обстоятельств имевших место событий», – сказано в заявлении.
Санкция статьи 206 Уголовного кодекса Абхазии для организаторов массовых беспорядков предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, для участников – лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. Санкция части 1 статьи 320 (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) – штраф в размере от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Ранее в оппозиционном Народно-патриотическом союзе Абхазии (НПСА) заявили, что во время акции протеста, в результате действий силовиков более 20 человек получили увечья.
«По окончании митинга и по итогам переговоров с президентом представителей НПСА, в связи с его отказом принять наши предложения и выйти к народу, находящемуся на площади перед драмтеатром, было принято решение о перемещении к зданию парламента с целью обращения к народным избранникам и созвать внеочередное заседание сессии для снижения напряженности и достижения общественно-политического согласия. К всеобщему сожалению, власть, оградившись от народа тройным забором, школьными автобусами, представителями специальных силовых подразделений и своими сторонниками, заблокировала работу законодательного органа и не позволила депутатам парламента пройти на свои рабочие места. Более того, силовые структуры, встретив народ оскорблениями и откровенно провокационными действиями, применили беспрецедентные для абхазского народа меры, а именно избиение людей полицейскими дубинками, использование дымовых шашек и слезоточивого газа для разгона митингующих. Более 20 человек получили увечья различной степени тяжести», – говорилось в заявлении НПСА.
В абхазском МВД заявили ТАСС, что милиция не применяла слезоточивый газ во время беспорядков.
«Никакого слезоточивого газа не было, если бы он был применен, его почувствовали бы многие, а что касается дымовой шашки, то ее применили участники акции протеста, а не силовики. У спецназа было спецснаряжение, в которое входят и дубинки, но ими никого не избивали. Если среди участников митинга кто-то получил увечья, пусть с соответствующим заявлением обращаются в правоохранительные органы», – сказал сотрудник МВД.
- Во вторник абхазская оппозиция провела митинг у сухумского Драмтеатра вблизи комплекса правительственных зданий. После того, как президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где произошли потасовки, в итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров от парламента.
- По итогам митинга оппозиционеры огласили резолюцию, в соответствии с которой они намерены инициировать отстранение от власти действующего абхазского лидера.
- Оппозиция обвиняет абхазские власти в неэффективной борьбе с коронавирусной пандемией, остром кризисе энергосистемы, разрастании чиновничьего аппарата и т.д.
Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель ответил грузинской оппозиции
Вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «разделяет озабоченность грузинской оппозиции по поводу «застопорившихся» избирательных и судебных реформ, которые затрагивают суть Соглашение об ассоциации ЕС с Грузией». Об этом говорится в письме, направленном высокопоставленным представителем ЕС лидерам грузинской оппозиции.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», документ является ответом на письмо оппозиции, направленное 9 декабря президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, Европейскому комиссару по вопросам соседства и расширения Оливеру Вархели и Жозепу Боррелю, в котором они выразили озабоченность политическим развитием страны и решением правящей партии «Грузинская мечта» выйти из соглашения от 19 апреля при посредничестве ЕС, которое предусматривало проведение масштабных избирательной и судебной реформ.
Боррель заявил, что «инклюзивные реформы остаются лучшим шансом на ощутимый прогресс» для построения демократии и устойчивости в Грузии и «прекращения разрушительной поляризации, которая в настоящее время затрагивает грузинскую политическую систему».
Он также подчеркнул важность сотрудничества между правительством и оппозицией в целях деэскалации и реализации «конструктивной программы реформ».
«Особое внимание следует уделить сфере правосудия и демократическим реформам. В то же время основная ответственность лежит на правительстве», – сказано в ответном письме Борреля.
В письме подчеркивается, что ЕС будет продолжать выступать за амбициозные реформы на основании Соглашения о взаимопонимании между ЕС и Грузией, которое включает Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли (DCFTA) с ЕС, подписанную в 2014 году.
Письмо грузинской оппозиции высшим должностным лицам ЕС было направлено в предверии саммита Восточного партнерства (ВП), состоявшегося 15 декабря в Брюсселе, где была признана инициатива ассоциированной тройки, объединяющей Грузию, Украину и Молдову, «для расширения сотрудничества с ЕС».
Боррель подчеркнул, что те страны, которые по-прежнему привержены реформам, выиграют от сотрудничества с ЕС, отметив, что это также было посланием саммита Восточного партнерства.
ЕС заявил о праве голоса в переговорах по ультиматуму России НАТО
ЕС настаивает на праве голоса на вероятных переговорах с Россией по вопросам безопасности в Европе и будет взаимодействовать с НАТО и США в любом диалоге с Москвой. Об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Боррель признал, что европейская безопасность находится под угрозой. Брюссель также опасается военного наращивания России на границе с Украиной и в аннексированном Крыму, подчеркнул представитель ЕС. Вместе с тем Боррель назвал важным шагом предложение Североатлантического союза провести заседание Совета НАТО-Россия в ответ на инициативу Кремля предоставить Москве гарантии безопасности со стороны стран НАТО.
В свою очередь Вашингтон заявил об отсутствии агрессивных намерений в отношении России. По словам представителя Белого дома Джен Псаки, США открыты для дипломатических дискуссий и взаимодействия с Россией. При этом Госдепартамент США отметил, что Россия не отказалась от наращивания войск вблизи границы с Украиной.
С инициативой предоставить России гарантии безопасности со стороны стран НАТО Путин выступил в ноябре. 17 декабря российский МИД опубликовал предложения конкретных соглашений, которых Москва хочет добиваться от Североатлантического союза. В частности, Россия предложила остановить расширение НАТО на восток, не строить военные базы и не размещать вооружения в странах бывшего СССР. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг фактически отверг эти требования.
Джо Байден намерен выдвигаться на второй президентский срок
Президент США Джо Байден в среду публично объявил о намерении выставить свою кандидатуру на пост президента в 2024 году.
"Если мое здоровье будет хорошим, как сейчас, то я действительно выставлю свою кандидатуру", – сказал президент Байден в ответ на вопрос корреспондента телекомпании ABC, намерен ли он выполнить свое предвыборное обещание и отслужить в случае избрания два президентских срока. По словам Джо Байдена, если Дональд Трамп станет кандидатом в президенты от Республиканской партии, то вероятность его борьбы за второй президентский срок возрастет.
Вопрос участия Джо Байдена в президентских выборах 2024 года обсуждается в последнее время в американской прессе на фоне резкого падения популярности президента. Байден, которому сейчас 79 лет, станет самым пожилым в истории США кандидатом на второй президентский срок. Согласно нескольким изданиям, в случае отказа Байдена от борьбы за президентство, на выдвижение в кандидаты в президенты от Демократической партии намерены претендовать вице-президент Камала Харрис и министр транспорта Пит Бутиджич.
На прошлой неделе представитель Белого дома объявила о намерении Джо Байдена бороться за президентство. Кандидатом в вице-президенты будет Камала Харрис. Согласно газете Wall Street Journal, которая ссылается на Харрис, Джо Байден пока не обсуждал с ней возможность совместной борьбы за Белый дом в 2024 году.
Эмир Дубая выплатит экс-супруге крупнейшую в истории компенсацию
Эмир Дубая и премьер-министр Объединённых Арабских Эмиратов Мохаммед аль-Мактум должен выплатить своей бывшей супруге принцессе Хайе бинт аль-Хусейн 554 миллиона фунтов стерлингов (734 миллиона долларов). Такое решение принял суд в Лондоне. СМИ называют сумму крупнейшей компенсацией в истории.
В заявлении шейха говорится, что он всегда заботился об обеспечении своих детей. Адвокаты принцессы от комментариев отказались, пишет Al Jazeera.
Принцессе Хайе 47 лет. Она единокровная сестра короля Иордании. В 2004 году она вышла замуж за Мохаммеда и стала шестой женой. Эмиру 72 года. В браке родились двое детей – девочка и мальчик. В 2019 году принцесса сбежала с ними в Великобританию. Тогда же стало известно о связи Хайи с женатым телохранителем-британцем. СМИ писали, что принцесса заплатила около семи миллионов фунтов стерлингов сотрудникам своей охраны, чтобы удержать роман в тайне, но информацию утаить не удалось.
Шейх подал в суд с требованием возвращения детей в Дубай.
Принцесса не добивалась от экс-супруга денег на содержание, но требовала оплатить расходы на детей, пожизненную охрану и компенсировать стоимость одежды и украшений, оставшихся в ОАЭ. Сумма требований оценивалась почти в полтора миллиарда фунтов.
Предыдущий рекорд выплат по решению британского суда в бракоразводном процессе принадлежал российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову. Он должен был выплатить своей жене 450 миллионов фунтов.
МИД Грузии ответил Лаврову: вступление в НАТО и ЕС поддерживают 80% жителей
Вступление в Евросоюз и НАТО поддерживают 80% жителей Грузии, а разговоры о сферах влияния в XXI веке являются полностью неприемлемыми. Об этом заявил замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия, комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова.
Ранее Лавров заявил о попытках «насильно затянуть Грузию вопреки воле большой части её народа в Североатлантический альянс». По его словам, Россия будет рассматривать дальнейшее расширение НАТО как пересечение «красной линии».
«Вам известно, что идея членства в НАТО и Евросоюзе пользуется большой национальной поддержкой. Эта поддержка в течение лет является 80%-ной, а то и больше. Соответственно, в грузинском обществе уже существует консенсус об этом. Грузия как демократическая страна уже считает себя частью именно этого пространства, а это в первую очередь является вопросом ценности для Грузии», – сказал Лаша Дарсалия.
Он также добавил, что полностью неприемлемыми являются разговоры о сферах влияния в XXI веке.
«Полностью неприемлемыми являются разговоры в XXI веке о так называемых сферах влияния, эксклюзивных зонах разных государств и так далее. Указанное служит лишь дестабилизации международной системы и подрывает мировой порядок», – добавил дипломат.
- В 2008 году в Грузии был проведен референдум, на котором был задан вопрос «Поддерживаете ли вы вступление Грузии в Организацию североатлантического договора (НАТО)?». В этом референдуме участвовали 1 982 318 человек, из которых около 77 % граждан проголосовали за вступление в НАТО.
- О поддержке населением Грузии вступления страны в НАТО говорят и соцопросы. В августе текущего года на вопрос, является ли приемлемой заявленная цель правительства Грузии по вступлению в НАТО, 74% респондентов ответили «да», 11% – «нет», 14% – «не знаю».
Бывший глава «ДНР» Бородай купил апартаменты в Дубае за 450 тысяч евро
Бывший руководитель так называемой «Донецкой народной республики», ныне - депутат Госдумы Александр Бородай, почти сразу после возвращения из Донбасса приобрел апартаменты в Дубае стоимостью около 450 тысяч евро, утверждает команда Навального со ссылкой на базу данных владельцев недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах.
Согласно базе, апартаменты с видом на Персидский залив и площадью 104 квадратных метра находятся на берегу искусственно возведенного острова Палм-Джумейра. От жилища Бородая до пляжа - чуть более ста метров.
Примерно в это же время, осенью 2015 года, Бородай купил квартиру и в престижном районе Москвы - на Ломоносовском проспекте. Ее площадь - 142 квадратных метра, а рыночная стоимость - около 100 миллионов рублей.
Наконец в апреле 2021 года Александр Бородай приобрел новый автомобиль LEXUS за 5 миллионов 614 тысяч рублей. При этом, согласно официальной декларации за 2020 год, доход бывшего главы «ДНР» составлял 0 рублей, а на счетах в банках у него оставалось 313 тысяч.
В расследовании отмечается, что участвуя в сентябрьских выборах в депутаты Госдумы Бородай не задекларировал иностранное имущество. По закону это обязаны делать все кандидаты. Команда Навального считает, что теперь Бородай должен быть лишен депутатского мандата.
Московский политолог и специалист по PR Александр Бородай занимал должность председателя Совета министров «ДНР» с 16 мая по 7 августа 2014 года - в разгар вооруженного конфликта на востоке Украины. Бородай неоднократно заявлял, что поехал в Донбасс как доброволец. Он также утверждал, что был главой сепаратистов «абсолютно бесплатно» и «ничего на этом не заработал». Позже выяснилось, что деятельность Бородая курировал лично советник Владимира Путина Владислав Сурков.
В сентябре 2021 года Бородай избирался в Госдуму по списку партии «Единая Россия» от Ростовской области. Экс-глава так называемой «ДНР» был в списке под восьмым, заведомо непроходным, номером, но получил место в Госдуме после того, как от мандатов отказались первые четыре номера списка - в частности, губернатор Ростовской области Василий Голубев и его заместитель.
- Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года, вскоре после аннексии Россией Крыма. По оценке международных наблюдателей, его жертвами стали свыше 13 тысяч человек. Украина и страны Запада обвиняют Кремль как в прямом военном участии в конфликте, так и в финансовой поддержке наемников и сепаратистов Донбасса. Российские власти эти обвинения отрицают.
Хоккеисты НХЛ не поедут на Олимпиаду в Пекине
Игроки Национальной хоккейной лиги не поедут на зимнюю Олимпиаду в Пекине, несмотря на ранее существовавшую договоренность.
Североамериканская лига приняла такое решение в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон» и опасений, что в случае заболеваний хоккеистов во время турнира их ждет длительный карантин и они не смогут выехать из Китая.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир был самым ожидаемым соревнованием в их программе.
Игроки лучшей хоккейной лиги мира, НХЛ, впервые приняли участие в Олимпийских играх в 1998 году. После этого они приезжали на четыре Олимпиады подряд. Ни разу за это время сборная России не завоевывала золотых медалей: трижды турнир выигрывали канадцы, один раз - шведы, и один раз – сборная Чехии.
В 2018 году игроки НХЛ не поехали на зимнюю Олимпиаду в Корее из-за финансовых разногласий с Международной федерацией хоккея. Турнир без лучших хоккеистов мира выиграли россияне, являющиеся теперь действующими олимпийскими чемпионами.
Путин обсудил с премьер-министром Люксембурга гарантии безопасности для России
Президент России Владимир Путин обсудил инициативу России, касающуюся гарантий безопасности со стороны стран НАТО, с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Об этом сообщается на сайте Кремля. Твиттер кремлевских корреспондентов государственного агентства «РИА Новости» уточняет, что карликовое государство стало одним из первых заинтересовавшихся требованиями Москвы, которые многие западные дипломаты и аналитики сочли «ультиматумом».
С инициативой предоставить России гарантии безопасности со стороны стран НАТО Путин выступил в ноябре. 17 декабря российский МИД опубликовал предложения конкретных соглашений, которых Москва хочет добиваться от Североатлантического союза.
Там, в частности, предлагается остановить расширение НАТО на восток, не строить военные базы и не размещать вооружения в странах бывшего СССР и согласиться на взаимный отказ от учений с обеих сторон российской границы.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг фактически отверг эти требования. О реакции премьер-министра Люксембурга на них не сообщается. Армия Великого Герцогства Люксембург (официальное название страны) – самая компактная в НАТО, ее численность не достигает и тысячи человек.
Житель Тбилиси задержан за убийство беременной жены
Житель Варкетильского района Тбилиси убил жену, которая была на пятом месяце беременности, сообщает Общественный вещатель Грузии. Мужчина уже задержан полицией.
МВД Грузии начало расследование по статье 109 11-прима УК, которая предусматривает убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах.
Как сообщают СМИ со ссылкой на соседей, муж несколько раз ударил 22-летнюю супругу кухонным ножом на глазах у малолетнего ребенка.
Соседи вызвали полицию после того, как услышали шум из квартиры, которую семейная пара снимала. Убийца не пытался скрыться и сдался полиции.
По словам соседей, мужчина не работал, в семье были проблемы, в том числе и финансовые. Супруги часто ссорились, и жена несколько раз уходила из дома.
Умер основатель «Билайна», филантроп Дмитрий Зимин
Основатель и почетный президент компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), основатель благотворительного фонда «Династия», Дмитрий Зимин умер на 89 году жизни. Об этом в своем фейсбуке сообщил его сын Борис.
Дмитрий Зимин родился в Москве в 1933 году. В 1957 году закончил факультет радиоэлектроники летательных аппаратов Московского авиационного института, затем работал инженером в Проблемной лаборатории при кафедре профессора Михаила Неймана.
В 1962 году Зимин стал работать в Радиотехническом институте Академии наук СССР.
В 1992 году вместе с Константином Кузовым основал «Вымпел-Коммуникации», где стал президентом и генеральным директором. Через 10 лет Зимин создал фонд поддержки фундаментальной науки «Династия», куда передал большую часть своего состояния, а в 2016 году вместе с сыном стал создателем некоммерческой организации Zimin Foundation. Она занимается поддержкой образования. Помимо прочего Зимин выступил соучредителем премии «Просветитель».
В 2012 году Дмитрий Зимин получил благодарность президента России за активную благотворительную и общественную деятельность. Обладатель специальной премии Министерства образования «За покровительство российской науке».
Фонд «Династия» в 2015 году был признан в России НКО-иностранным агентом. Организация не согласилась с этим и закрылась.
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