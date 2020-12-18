Майк Помпео: основная цель антитурецких санкций – не допустить расширения российского влияния

Основная цель санкций, введенных США против Турции за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, – не допустить расширения российского влияния, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Глава Госдепартамента США на этой неделе провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, руководители дипломатических ведомств обсудили санкции, которые Вашингтон ввел в отношении Анкары в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), передает Голос Америки.

Как заявил официальный представитель Госдепартамента Кейл Браун, госсекретарь Помпео в разговоре с Чавушоглу ясно дал понять, что "покупка Турцией системы С-400 ставит под угрозу безопасность американских военнослужащих и военной техники, а также предоставляет России доступ к турецким вооруженным силам и оборонной промышленности".

Помпео подчеркнул, что цель санкций заключается в том, чтобы помешать России в получении доходов от продаж вооружения и в расширении влияния Москвы на другие страны. По словам госсекретаря, США не хотят подрывать военный потенциал и боеготовность армии Турции и любых других своих союзников.

Глава Госдепартамента призвал Анкару "решить проблему, связанную с С-400, в соответствии с многолетней историей сотрудничества в оборонном секторе" между США и Турцией. Он также напомнил, что Турция, будучи членом НАТО, взяла на себя обязательства приобретать вооружение, не несущее угрозу безопасности других членов альянса.