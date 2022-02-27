США, Канада и ключевые страны Евросоюза, включая Германию, Францию и Италию согласовали исключение из системы межбанковских платежей SWIFT попавшие под санкции российские банки. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Исключение из системы банков означает, что платежи в них из-за рубежа и за границу будут усложнены - их придется проводить другими способами, например, факсом или телетайпом.

Точный список попавших под ограничение банков не приводится. Санкции сейчас введены, в частности, против «Альфа-Банка», ВЭБ, ВТБ, «Промсвязьбанка», «Открытия», «России», «Россельхозбанка», МКБ, «Совкомбанка» и нескольких кредитных организаций, работающих в аннексированном Крыму.

Решение договорившихся стран ужесточает санкции, введенные против России после начала полномасштабной войны с Украиной. Киев призывал отключить от SWIFT, аналогичное требование публично выдвигали многие мировые лидеры, например, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Чехии Милош Земан.

Отключение нескольких российских банков от SWIFT - не единственное ужесточение санкций, следует из сообщения Белого дома. Стороны договорились усложнить получение гражданства в западных странах в обмен на инвестиции для российских бизнесменов, связанных с правительством. Стороны договорились усложнить для российского Центробанка противодействие санкциям.

Кроме того, западные страны создадут оперативную группу, которая будет выявлять попадающие под ограничения активы россиян в зонах их юрисдикции. Страны планируют ограничить активы для более широкого списка представителей близкой к власти российской элиты, должностных лиц и их семей и пособников.