Экс-полицейский, виновный в смерти Джорджа Флойда, умер в тюремной больнице

В больнице Tuscan в штате Аризона умер Дерек Шовин - бывший полицейский, приговоренный к 22,5 годам лишения свободы за смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Вчера СМИ сообщили, что в тюрьме, где Шовин отбывал наказание, один из заключенных напал на него с ножом. Он получил многочисленные ранения и был доставлен в реанимацию.

Ранее адвокат Шовина настаивал, чтобы его подзащитного не помещали в общую камеру, так как он может стать «мишенью».