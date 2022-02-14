Посол Украины в Британии: Украина могла бы отказаться от членства в НАТО

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил в эфире Би-би-си, что Украина могла бы отказаться от цели вступить в НАТО, чтобы предотвратить войну с Россией. Однако спустя несколько часов он заявил, что его не так поняли.

В интервью Би-би-си посол отметил, что Украина сейчас находится под угрозами и давлением, и, если выходом из этой ситуации может быть изменение отношения к членству в НАТО, она может проявить "гибкость".

При этом из слов Пристайко следует, что сам он поддерживает вступление страны в НАТО и не считает его угрозой для России.

Слова Пристайко вызвали негативную реакцию пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что вступление в ЕС и НАТО является для Киева "абсолютным приоритетом" и напомнил, что об этом написано в конституции страны.

Вскоре после этого Пристайко заявил Би-би-си, что Украина не откажется от курса на членство в НАТО, а сам он имел в виду, что Киев может пойти на различные уступки, но не по этому вопросу.

Стратегическая цель - вступление в НАТО и ЕС - записана в украинской конституции. Согласно решению Бухарестского саммита НАТО от 2008 года, Украина в будущем должна стать членом Североатлантического союза, однако сроки этого до сих пор не названы.

Вопрос недопущения членства Украины в НАТО - один из ключевых в списке российских требований так называемых гарантий безопасности. Североатлантический союз ранее отверг значительную часть этих требований, отметив, что у России нет права вето на вступление других стран в союз.

Британские СМИ называют возможный отказ Украины от стремления в НАТО "большой уступкой" России.

Заместитель британского министра обороны в интервью Reuters отметил, что Британия согласится с любым решением Украины по вопросу о членстве в НАТО, поскольку это суверенное право Киева.

Вадим Пристайко - бывший министр иностранных дел Украины. Его заявления прозвучали на фоне наращивания Россией вооружённой группировки у границ с Украиной. На Западе опасаются, что Россия может начать вторжение на украинскую территорию, чтобы заставить Киев пойти на уступки или же вовсе сменить в Украине власть.