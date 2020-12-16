Сенат США утвердил нового посла в Беларуси впервые за 12 лет

Сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру американского дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Беларуси.

Фишер станет первым американским дипломатом в Беларуси с 2008 года. Ее кандидатуру внес на утверждение Сенату в начале мая президент Дональд Трамп.

Сейчас Фишер работает в бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии. Раньше она была заместителем главы миссии США при НАТО, а также работала в американских посольствах в России и Грузии.

Джули Фишер получила степень бакалавра в Университете Северной Каролины. Она владеет русским, французским и грузинским языками.

В середине сентября первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн заявил, что США не планируют отказываться от отправки своего нового посла в Беларусь, несмотря на текущую резкую критику Вашингтона в отношении Минска и требование проведения новых выборов в республике.

Сама Фишер на слушаниях сенатского комитета по иностранным делам, которые прошли до 9 августа и последующих за выборами событий, заявляла, что США нужен открытый диалог с представителями различных уровней и ветвей власти, хотя "в Беларуси есть один человек, чье мнение значит больше всего". Сроки отправки Фишер в Минск пока не сообщаются.