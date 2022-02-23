Правительственные сайты Украины подверглись массированной кибератаке

Правительственные интернет-ресурсы Украины подверглись в среду днем массированной кибератаке. На момент шести часов вечера по московскому времени не открывались сайты Верховной рады, Кабмина, а также Министерства иностранных дел страны. Официальные лица Украины пока не комментировали происходящее.

Ранее сообщалось, что по разведданным нескольких западных стран именно с массированных кибератак на правительственные сайты Украины начнется полномасштабное вторжение на территорию страны российской армии.

15 февраля, в день, который указывался как одна из возможных дат вторжения, неизвестными была совершена кибератака на несколько правительственных сайтов, включая сайт Министерства обороны Украины, а также на интернет-ресурсы ряда ключевых украинских банков. Сайт Минобороны не открывался целый день, однако позже возобновил свою работу.

В среду Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) попросил Верховную раду срочно ввести чрезвычайное положение на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. Также в стране начался призыв резервистов на военную службу.

В свою очередь Служба безопасности Украины заявила, что фиксирует передвижение и маневры российских войск на границе с Харьковской областью. По данным спецслужбы, Россия наращивает там военное присутствие.

Кроме того МИД Украины призвал сограждан воздержаться от поездок в Россию, а тем, кто уже находится в РФ, немедленно покинуть ее территорию.

Вышеперечисленные действия украинских властей предпринимаются на фоне решения России ввести войска в районы Донбасса, которые находятся под контролем сепаратистов, и признания Москвой независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР».