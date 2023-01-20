Правозащитник Янгулбаев предложил Кадырову обменять себя на свою мать

Бывший юрист северокавказского филиала «Команды против пыток» Абубакар Янгулбаев предложил главе Чечни Рамзану Кадырову обменять похищенную местными силовиками мать Зарему Мусаеву на себя. С прошлого января она находится под арестом - ее судят по обвинению в нападении на полицейского, пишет Кавказ.Реалии.

В видеообращении, которое Янгулбаев записал в годовщину ее похищения, он обвиняет Кадырова в нарушении «правил страны и человеческой морали». Правозащитник подчеркивает, что за год нахождения под арестом здоровье Заремы Мусаевой ухудшилось.

В комментарии редакции Кавказ.Реалии Янгулбаев пояснил, что это не эмоциональное заявление: с предложением обменять себя на мать через адвокатов и следователя он обратился к властям Чечни еще прошлой весной, однако они ему так и не ответили.

«Единственная цель – спасти мать. Я предлагаю обмен через нейтральную страну-гаранта, которую могут выбрать чеченские власти – например, Турцию, страны Балтии, Украину, для того, чтобы в заложниках не оказались оба», - пояснил Янгулбаев.

Правозащитник считает, что он нужен чеченским властям из чувства мести.

«Если бы похитили меня или братьев, обвинив в терроризме, то практически никто не обратил бы внимание – для российских медиа и правовой системы очередное похищение в Чечне выглядит обыденным. То, что произошло с матерью, за гранью морали. Выпустив ее, власти Чечни могут «почистить» свою репутацию в общественном сознании, потому что похищение и удержание в заложниках женщины – явный и безусловный беспредел», - подытожил Янгулбаев.

20 января 2022 года в Нижнем Новгороде сотрудники МВД Чечни ворвались в квартиру судьи в отставке Сайди Янгулбаева и насильно вывезли его жену Зарему Мусаеву в Грозный. Во время задержания она из-за применения силы потеряла сознание, ей не позволили ни одеться, ни взять инсулин, в котором она постоянно нуждается из-за диабета.

Сначала Мусаевой назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против нее уголовное дело – якобы она набросилась на составлявшего протокол участкового и, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, «чуть не лишила его глаза». Позднее Мусаевой добавили обвинение в мошенничестве. Изначально ее вывозили в Чечню как раз по этому делу, но в качестве свидетеля.