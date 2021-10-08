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Председателем Верховной рады Украины стал Руслан Стефанчук
Новым председателем Верховной рады Украины стал Руслан Стефанчук.
Ранее он занимал должность первого заместителя председателя. Назначение Стефанчука главой Рады поддержал 261 депутат, главным образом представители пропрезидентской партии "Слуга народа". По её спискам он и был избран в Раду.
Накануне украинский парламент снял с поста председателя Дмитрия Разумкова, у которого произошёл конфликт с Офисом президента. Отставки Разумкова потребовали депутаты от "Слуги народа", хотя ранее он возглавлял список этой партии.
Сторонники Зеленского обвиняют Разумкова в том, что он саботировал некоторые инициативы президента, в частности закон о "деолигархизации", и считают, что у главы Рады появились собственные политические амбиции вплоть до борьбы за пост президента.
Отставка главы Рады была фактически предрешена после того, как во вторник депутаты отстранили его от ведения заседаний. В своём выступлении в четверг Разумков обвинил власти в отказе от принципов верховенства закона и наступлении на свободу слова. Он также не исключил, что будет баллотироваться в президенты. Его оппоненты, в свою очередь, не исключают, что лишат его депутатского мандата
Другие новости дня
«Я могу дышать» – под завалами дома в Батуми есть выжившие
Через час после обрушения жилого дома в центре Батуми к месту происшествия подвезли тяжелую технику, чтобы начать разбирать завалы.
Шестиэтажный корпус расположен в центре Батуми, между улицами 26 мая и Мемеда Абашидзе. Дом неожиданно обрушился сегодня около полудня.
Сразу после происшествия на место прибыли пожарные-спасатели, однако они с помощью небольшого подъемного крана могли только убрать обломки с нескольких машин, которые находились возле корпуса. Так удалось вытащить из машины женщину и ее ребенка, их отправили в больницу.
Между тем под обломками здания находятся люди – в доме было 12 квартир, пишет агентство «Новости-Грузия».
Жильцы дома, чьи близкие попали под обломки, наблюдают за действиями спасателей, их психологическое состояние очень тяжелое – люди оплакивают своих близких, зовут детей, находившихся в доме во время обрушения.
Одному из мужчин из-за шока понадобилась помощь медиков – в доме остались его жена, трое детей и брат.
Спасатели услышали, как несколько людей звали на помощь из-под завалов. Один из жильцов кричал: «Я могу дышать», и утвердительно ответил на вопрос спасателей, слышит ли он их.
Также с некоторыми из находящихся под завалами жильцов удалось связаться по телефону – один из них сказал, что он жив, но у него, скорее всего, сломана нога.
Пока спасатели не вывели из-под обломков дома ни одного человека.
Во дворе дома, несмотря на просьбы спасателей покинуть территорию, продолжают оставаться сотни жителей Батуми.
Жильцы рассказали журналистам, что эта часть дома была возведена в конце 70-х годов в проеме между зданиями более старой постройки. Позже со стороны двора к подъезду пристроили лифт. В результате сегодняшнего происшествия обрушилась конструкция лифта и подъезд, что повлекло за собой и обрушение стен.
По одной из версий, причиной трагедии могли стать проведенные с нарушением строительные работы на первом этаже здания: там расположены кафе, магазины и салон красоты. Есть версия, что во время ремонта коммерческих помещений была демонтирована несущая стена, что и спровоцировало обрушение.
Также есть версия, что обрушение мог вызвать взрыв бытового газа, однако жильцы заявляют, что не слышали звука взрыва.
Бжания возобновил визит в Москву, прерванный из-за инцидента на сухумской набережной
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания возобновил рабочий визит в Москву, прерванный из-за инцидента на сухумской набережной. Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, он проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации.
Бжания отправился в Москву 1 октября. 3 октября стало известно, что он вернулся в Абхазию и провел совещание, на котором глава абхазского МВД Дмитрий Дбар был отстранен от должности на время расследования инцидента 30 сентября.
- По данным абхазского МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД. Ардзинба это отрицает.
- 1 октября в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- 3 октября министр внутренних дел Дмитрий Дбар был временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
- 4 октября у здания парламента прошел митинг, организованный ветеранской организацией Аруаа и жителями села Адзюбжа. Депутаты, собравшиеся на внеочередное заседание, приняли решение дождаться результатов прокурорской проверки.
Лауреатами Нобелевской премии мира стали Дмитрий Муратов и Мария Ресса
Лауреатами Нобелевской премии мира стали главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и журналист-расследователь Мария Ресса с Филиппин.
Как говорится в заявлении Нобелевского комитета, журналисты получили награду за "усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира".
Дмитрий Муратов родился в 1961 году в Куйбышеве. После службы в армии работал в "Волжском комсомольце" и "Комсомольской правде". Один из основателей в 1993 году "Новой ежедневной газеты". В 1995 году издание было переименовано в "Новую газету". Тогда же Муратов стал главным редактором издания.
Муратов - третий россиянин, удостоенный Нобелевской премии мира. До него назраду получали правозащитник Андрей Сахаров и экс-президент Советского Союза Михаил Горбачёв.
Мария Ресса за свою более чем 30-летнюю карьеру работала ведущим репортером CNN в Азии и руководителем отдела новостей ABS-CBN. Она также принимала участие во многих международных инициативах по поощрению свободы печати. В последние годы против неё возбуждали уголовные дела, связанные с её расследованиями и работой в должности руководителя интернет-портала Rappler.
В этом году на награду претендовали 95 организаций и 234 человека, среди которых российский оппозиционер Алексей Навальный, представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская и экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.
Полный список претендентов держится в секрете и может быть опубликован только через 50 лет. Размер премии составляет 10 миллионов шведских крон (более одного миллиона долларов).
В прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа ООН.
Нобелевская премия впервые вручалась в 1901 году. Тогда её лауреатами стали швейцарский предприниматель и фактический инициатор создания Международного Красного креста Жан Анри Дюнан и французский политик и миротворец Фредерик Пасси.
Всего за историю Нобелевской премии мира её получили 107 человек (в том числе 17 женщин) и 25 организаций. В 1901-2020 годах премия мира присуждалась 101 раз. 19 раз комитет премии не находил достойного кандидата.
В Батуми обрушился жилой дом, под развалинами могут находиться люди
В Батуми на улице 26 мая обрушилась часть жилого дома. Под развалинами, предположительно, могут находиться люди.
Некоторые очевидцы заявляют, что обрушению дома предшествовал взрыв. По одной из версий, к обрушению могли привести ремонтные работы, которые проходили на втором этаже здания.
На месте работает спецтехника, мобилизованы скорая помощь и полиция, пишет агентство «Новости-Грузия».
По информации очевидцев, из припаркованной у дома машины достали ребенка. Как сообщает Общественный вещатель, его состояние стабильное.
В целях безопасности из оставшейся части дома спасатели эвакуируют находившихся там людей.
Грузинская служба Радио Свобода ведет прямую трансляцию с места происшествия.
COVID-19 в Грузии: 2661 новый случай, 30 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 30 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 9192.
За сутки в стране выявили 2661 новый случай коронавируса. Накануне провели 36 840 тестов: PCR-тестов – 14 721, экспресс–тестов на антиген – 22 119.
Выздоровели еще 1274 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 628 719, выздоровевших – 597 654.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 7,22%, за последние 14 дней составляет 5,7%, за неделю – 6,16%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 8331 человек, всего в Грузии использовано 1 853 296 вакцин.
Ростуризм пообещал разработать маршрут по местам отдыха Путина
Ростуризм планирует разработать маршрут по местам, где отдыхает президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 7 октября. Утверждается, что на такую поездку есть спрос у граждан. Впрочем, в неё не планируют включать приписываемые президенту резиденции в Геленджике, Карелии и аннексированном Крыму.
"Очень много запросов туристов поступает о том, где путешествует наш президент — люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну", — цитирует сообщение ведомства агентство РИА "Новости". Утверждается, что проект разработают ведущие туроператоры. Его рассмотрят на экспертном совете Ростуризма в этом году.
Многочисленные журналистские расследования приписывают президенту несколько постоянных мест отдыха. Издание “Проект” рассказывало, что он много времени проводил в резиденции в Сочи и на бывшей даче Леонида Брежнева в аннексированном Крыму. РБК рассказывало о его резиденции на Валдае, рядом с которой землю купили его близкие друзья. Радио Свобода первым сообщило о приписываемом президенту дворце в Геленджике.
В Ростуризме эти точки, согласно сообщению пресс-службы, не рассматривают. В маршрут мест отдыха планируют включить "несколько регионов Сибири". Кремль называет отпуска президента там "обычными" и регулярно отчитывается о них. В отчётах говорится, что вместе с Путиным в Сибири проводит время министр обороны Сергей Шойгу.
Коронавирус в Абхазии: 162 новых случая инфицирования
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 529 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 162 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 43 пациента. Состояние 15 человек оценивается как тяжелое, 12 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 7 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 18, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 9 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 94 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 28 503 человека. Зарегистрирован 421 летальный случай. Выздоровели 23 370 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Минюст: Телевизор в камеру Саакашвили принесли, о дополнительном матрасе он не просил
Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии опровергла заявления адвокатов о ненадлежащих условиях содержания экс-президента страны Михаила Саакашвили. В ведомстве утверждают, администрация руставской тюрьмы предоставила политику и телевизор, и матрас.
«Для Саакашвили в понедельник была изготовлена карта, куда была зачислена лимитированная сумма. Во вторник он выбрал телевизор в учреждении исполнения наказаний и оформил заказ. К этому времени он уже пользуется приобретенным телевизором в камере», - говорится в заявлении службы, распространенном сегодня, 7 октября.
Информацию о том, что экс-президенту отказывают в выдаче дополнительного матраса и одеяла в ведомстве назвали ошибочной. «При заселении в учреждение в соответствии с законом ему были переданы вещи для личного пользования, в которые входило белье, одеяло, матрас и подушка. Дополнительно он также приобрел в магазине учреждения плед. За дополнительным матрасом Михаил Саакашвили не обращался», - отмечается в сообщении.
Также в пенитенциарной службе объяснили, почему не передали Саакашвили Евангелие, которое экс-президенту сегодня в тюрьму принес секретарь Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго Михаил Ботковели.
«У принесенного протоиереем Евангелия были позолоченные элементы и камни, согласно уставу пенитенциарного учреждения №12 осужденному или обвиняемому запрещено иметь ценные вещи. К ценным вещам относятся все вещи или украшения с дорогим оформлением», - говорится в сообщении.
- Саакашвили, который считает себя политическим заключенным, объявил голодовку сразу после задержания 1 октября. Экс-президент заявил, что не прекратит ее до тех пор, пока власти не освободят его и людей, которые были задержаны в качестве его сообщников. Политик также отказался от медицинской помощи.
- Администрация тюрьмы запретила экс-президенту встречи со всеми, кроме адвокатов, и телефонные звонки. Сегодня в пенитенциарное учреждение не допустили даже мать Саакашвили Гиули Аласания. Сегодня днем адвокаты политика заявили, что в камеру Саакашвили до сих пор не принесли запрошенный телевизор, а также не выдали дополнительный матрас и одеяло. Сторонники экс-президента считают, что все это делается преднамеренно. По их мнению, власти пытаются оказать на Саакашвили психологическое давление и морально сломить его.
Суд в Варшаве признал приоритет польского права над правом ЕС
Норма о приоритете европейского права над положениями конституции Польши не соответствует нормам страны. Такое решение принял польский Конституционный суд.
Несогласные с решением устроили перед зданием суда акцию протеста. Активисты вышли с плакатами «Неконституционный трибунал» и «Мы европейцы».
Критики Варшавы считают, что оспаривание верховенства права ЕС ставит под угрозу не только долгосрочное будущее Польши в Евросоюзе, но и стабильность самого блока. В ответ польские власти назвали утверждения о выходе страны из ЕС популизмом.
СМИ пишут, что решение суда может повлиять на выделение Польше кредитов и грандов из Фонда восстановления ЕС на сумму около 58 миллиардов евро. Варшава уже представила план распределения средств, но Брюссель его пока не одобрил.
- В марте с запросом о проверке превосходства европейского права над местным в Конституционный суд обратился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Это произошло вскоре после того, как Европейский суд нашел нарушения Варшавой законодательства Евросоюза при проведении судебной реформы.
- По правилам, которые начали действовать с конца 2017 года, польский Верховный суд был переподчинен минюсту, а глава министерства получил право назначать председателей апелляционных и окружных судов самостоятельно, не совещаясь с представителями правосудия.
- Реформа привела к увольнению около 40 процентов действующих членов Верховного суда, включая председателя. В Еврокомиссии считают, что такие действия нарушают баланс полномочий и угрожают верховенству права.
ЕНД проведет в Тбилиси массовую акцию в поддержку Саакашвили
«Единое национальное движение» проведет в Тбилиси массовую акцию в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом после заседания политсовета партии заявила один из лидеров ЕНД Тина Бокучава, передает SOVA.
«В настоящее время идет обсуждение времени проведения акции. Но мы уже приняли важное решение и, конечно, должны были его принять – о проведении крупномасштабной акции в Тбилиси. Хотя у руставской тюрьмы практически в ежедневном режиме проходят акции, в том числе граждан Грузии, которые осознают, что заключение третьего президента и исполнение режимом Иванишвили мечты Путина – позор для страны и каждого отдельного ее гражданина. И они продолжат проводить акции – будь то у руставской тюрьмы или в любой другой локации», - заявила Бокучава.
Напомним, с утра 1 октября, накануне муниципальных выборов, третий президент Грузии Михаил Саакашвили стал публиковать на своей страничке в Facebook статусы и видео, в которых утверждал, что вернулся на родину. В течение всего дня власти опровергали эту информацию, называя ее фейком, но вечером премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании экс-президента. После того, как Саакашвили был помещен в руставскую тюрьму, он объявил голодовку.
ЦРУ создаст центр противодействия китайской угрозе
Американское Центральное разведывательное управление создает новое структурное подразделение - «Центр операций по Китаю». Оно займется противодействиям вызовам и угрозам со стороны правительства КНР. Об этом сообщил глава разведывательной службы Уильям Бернс.
«Центр операций по Китаю» создан для ответа на «глобальный вызов со стороны КНР, который затрагивает все области работы спецслужбы», - говорится в пресс-релизе на ее сайте. В заявлении Бернса Китай назван самой важной геополитической угрозой США в XXI веке. Отмечается, что противодействовать ЦРУ будет не народу Китая, а коммунистическому правительству страны.
В январе администрация предыдущего президента США Дональда Трампа назвала геноцидом преследование уйгуров в Китае. «Как минимум с 2017 года Китай под контролем и управлением Компартии совершает преступления против человечности», – говорилось в заявлении госсекретаря Майка Помпео. Вашингтон обвиняет Пекин в промышленном шпионаже и атаках на демократию. И демократические, и республиканские политики регулярно отмечают необходимость усилить противодействие Китаю.
Сообщение о создании нового центра пришло через несколько дней после того, как руководители американской контрразведки разослали резидентурам сообщение о провале десятков информаторов разведки по всему миру, передает The New York Times. В 2017 году газета сообщала, что только с 2010 по 2012 год китайским властям удалось обезвредить и убить более десятка информаторов ЦРУ.
- Уильям Бернс отметил, что ЦРУ по-прежнему продолжит уделять «пристальное внимание» другим важным угрозам, включая «агрессивную Россию, провокационную КНДР, враждебный Иран и терроризм».
- Еще одно новое подразделение спецслужбы займется новыми вызовами, в том числе - глобальным потеплением и пандемиями.
Сандра Рулофс, мать и дети Саакашвили требуют встречи с ним
Бывшая первая леди Сандра Рулофс, мать и дети Михаила Саакашвили требуют встречи с ним. Об этом журналистам сообщил адвокат экс-президента Грузии Георгий Гелхаури.
Как пояснил адвокат, соответствующее заявление уже написано, но пока не удовлетворено.
- 1 октября, после ареста Михаила Саакашвили в социальной сети Facebook было опубликовано его видеообращение, в котором политик рассказал, что создал с украинским политиком Лизой Ясько новую семью. Видео было записано до приезда Саакашвили в Грузию.
- После ареста Саакашвили Ясько приехала в Грузию и встретилась с ним. Сандра Рулофс же заявила, что не знала о планах Саакашвили создать новую семью.
Сегодня еще один адвокат Саакашвили, Бека Басилая заявил, что администрация руставской тюрьмы отказывается выдать дополнительный матрас экс-президенту Грузии. Сообщается, что матрас, выданный заключенному, слишком тонкий.
Адвокаты также говорят, что политик находится в «информационном вакууме», поскольку в его камеру до сих пор не принесли запрошенный телевизор.
Сегодня в тюрьме Саакашвили навестил секретарь Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго Михаил Ботковели. Он попросил политика прекратить голодовку, но Саакашвили отказался.
Южная Осетия завтра останется без света из-за ремонтных работ на ЛЭП
Самопровозглашенная республика Южная Осетия в течение завтрашнего дня останется без света из-за ремонтных работ на линии электропередачи. Об этом агентству «Рес» сообщили в компании «Энергоресурс».
«Подача электроэнергии будет прекращена с 9.00 утра до 18.00 вечера пятницы в связи с проведением ремонтных работ на подстанции «Северный портал», - уточнил собеседник агентства.
В Южную Осетию электроэнергия поступает из России по линии электропередачи «Зарамаг – Северный портал – Дзау». До конца этого года планируется ввести в эксплуатацию резервную ЛЭП, которая должна обеспечить бесперебойную подачу света.
Североосетинские школы взяли под усиленную охрану из-за сообщения о готовящемся нападении
В Северной Осетии сотрудники правоохранительных органов взяли под усиленную охрану школу во Владикавказе из-за распространенном накануне вечером сообщении о готовящемся нападении по «пермскому» сценарию. На входе в учебное заведение выставили наряды полиции и Росгвардии. Они ведут визуальное наблюдение за теми, кто заходит на территорию школ, а также досматривают сумки взрослых людей.
Накануне вечером в мессенджерах было распространено письмо под именем Георгия Плиева, в котором обещалось устроить бойню в СОШ-30. В письме даже был указан контактный телефон с призывом звонить всех желающих. Это сообщение вызвало панику в родительских чатах, классные руководители сообщали, что решение отправлять детей в школу или нет оставляют за родителями.
Спустя пару часов стало известно, что силовики практически сразу же установили и допросили 16-летнего Георгия Плиева. В мессенджерах даже был распространен скан его паспорта. Однако никакого отношения к авторству письма, а также к указанной школе, он не имел. Подросток был перепуган случившимся и находился в шоковом состоянии. По одной из версий, это могла быть злой шуткой его неприятелей.
«Авторы письма могли не знать подростка. А его данные и контактный телефон взять из социальных сетей. Злоумышленники взламывают электронную почту конкретного человека, и с нее рассылают письмо с угрозами. Подобные вбросы уже фиксировались в других регионах и, по всей видимости, делаются для того, что дестабилизировать ситуацию», – заявил Кавказ.Реалии источник в североосетинском МВД.
Сейчас оперативники ФСБ и МВД республики устанавливают авторов письма. Также накануне правоохранительными органами было принято решение об охране всех школ республики. С утра у владикавказской школы №30 было крайне мало учеников. У входа дежурили полицейские и росгвардейцы, а также сотрудники правоохранительных органов в гражданском.
Портал «ОсНова» пишет, что посещаемость владикавказских школ по сравнению со вчерашним днем упала сразу же на 69%.
- Трагедия в Пермском университете произошла 20 сентября. Студент-первокурсник Тимур Бекмансуров расстрелял 6 человек. Еще 28 были ранены при стрельбе и при выпрыгивании с окон верхних этажей. Перед этим он опубликовал манифест о своих намерениях.
- После пермской трагедии власти России заложили в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы почти более 1,6 миллиарда рублей на создание системы, которая с помощью анализа письменных работ учащихся станет выявлять тех, кто «склонен к социально опасному и деструктивному поведению».
Задержаны обвиняемые в убийстве Ники Кварацхелия
Грузинские СМИ сообщили о задержании Ако Челидзе и Георгия Кавиладзе – обвиняемых в убийстве 22-летнего Николоза Кварацхелия.
В МВД Грузии информацию подтвердили. В заявлении ведомства говорится, что Челидзе и Кавиладзе задержали в пригороде Тбилиси – Цхнети.
Против Челидзе и Кавиладзе дело ведется по двум статьям Уголовного кодекса – статья 109 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц) и статья 236 (противоправные приобретение, хранение, ношение, огнестрельного оружия группой лиц). Им грозит лишение свободы сроком от 13 до 17 лет.
Николоз Кварацхелия был основателем грузинской платформы Feedc для обмена и поиска местных новостей. Его убили 15 сентября на улице Анджапаридзе в центре Тбилиси.
Убийца скрылся с места происшествия на автомобиле вместе с поджидавшим его соучастником. Молодого человека с множественными ранениями на его же автомобиле отвезли в больницу имени Хечинашвили. Несмотря на проведенную операцию, утром следующего дня он скончался. Убийство вызвало в Грузии волну общественного возмущения.
СМИ писали, что отец Ники, криминальный авторитет Гия Кварацхелия был причастен к гибели вора в законе Давида Какулия, дети которого могли организовать убийство. При этом у самого Ники не было никаких связей с криминальным миром.
Сергей Лавров надеется, что Грузия подключится к формату «3+3»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что обсудил с иранским коллегой инициативу создания переговорного формата «3+3» с Азербайджаном, Арменией, Грузией и Турцией по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе.
Лавров указал на то, что именно Москва сыграла решающую роль в том, чтобы остановить конфликт в Нагорном Карабахе и заключить трехстороннее соглашение на уровне президентов Азербайджана, РФ и премьер-министра Армении. В соответствии с документом в данном регионе развернут российский миротворческий контингент, пишет ТАСС.
«Кроме того, в этом же совместном заявлении содержались принципы, которые определяют совместные шаги по продвижению урегулирования, включая работу по разблокированию всех транспортных коммуникаций, по разблокированию всех экономических связей в этом регионе, от чего выиграют не только Армения и Азербайджан, но и Грузия. От этого также выиграют Иран, Россия и Турция как ближайшие соседи этих трех республик. Мы обсуждали сегодня инициативу о том, чтобы создать формат «3+3» – три закавказских страны и три их больших соседа – Россия, Иран и Турция», – сказал глава МИД РФ.
По словам Лаврова, иранская сторона высказала позитивное отношение к этой идее, такое же отношение наблюдается в Азербайджане и Турции.
«Работаем с нашими армянскими коллегами. Рассчитываем, что и Грузия, несмотря на все переживаемые ею проблемы, сможет увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма консультаций и согласования решений по ускоренному развитию этого региона, который долгое время сдерживал свое развитие из-за сохраняющихся здесь конфликтов», – добавил глава МИД РФ.
- В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения) для развития сотрудничества между государствами. Инициативу поддерживает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- В МИД Грузии говорят, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.
Нобелевским лауреатом по литературе стал Абдулразак Гурна
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал британско-танзанийский писатель Абдулразак Гурна.
Нобелевский комитет отметил "его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".
Абдулразак Гурна родился в 1948 году на Занзибаре, который тогда был британской колонией, в семье мусульман арабского происхождения. Долгие годы живёт в Британии, профессор Кентского университета, литературовед - исследователь англоязычной постколониальной литературы.
Известность Гурна получил как автор романов "Память об отъезде", "Рай", "У моря" и других. На русский язык они не переводились. Абдулразак Гурна - 4-й уроженец Африки, ставший Нобелевским лауреатом в области литературы.
Грузинская православная церковь просит Саакашвили прекратить голодовку
Грузинская православная церковь (ГПЦ) просит экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прекратить голодовку.
По данным Патриархии, сегодня в тюрьме Саакашвили навестил секретарь Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго Михаил Ботковели.
«Архиепископ Михаил Ботковели передал Михаилу Саакашвили благословение и приветствие Его Святейшества и, как бывает во всех подобных случаях, от имени церкви попросил прекратить голодовку, поскольку это нехристианское действие», — говорится в заявлении Патриархии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», встреча Ботковели с Саакашвили продолжалась около трех часов. Как отмечается, секретарь Илии Второго также провел переговоры с адвокатами экс-президента. Сам Ботковели после встречи не сообщил каких-либо деталей журналистам.
Накануне некоторые сторонники экс-президента обратились к ГПЦ и Илие Второму с просьбой уговорить Саакашвили прекратить голодовку.
Для поездки за границу жители Грузии смогут повторно привиться другой вакциной
Вакцинированные граждане Грузии смогут повторно привиться другой вакциной для поездки за границу. Они смогут выбрать тот препарат, который признан страной назначения. Об этом стало известно после заседания Национального совета по иммунизации.
«Для этих лиц мы можем допустить повторную вакцинацию запрошенной гражданами вакциной… Это может быть Pfizer или любая другая вакцина, которую признает страна, в которую едет гражданин. Для этого они должны обратиться к прививочному учреждению. При этом у них должен иметься документ, подтверждающий цели, то есть саму поездку, на основании которого они будут вакцинированы», – заявила замглавы Минздрава Тамар Габуния.
Отметим, что ряд стран, в том числе в Евросоюзе, не признает препараты китайского производства Sinopharm и Sinovac, которые применяются в Грузии. Соответственно, граждане Грузии отныне смогут дополнительно вакцинироваться вакциной Pfizer для поездки в эти государства. Привиться другим препаратом граждане смогут спустя 28 дней после первой вакцинации.
В Абхазии запретили доступ к сайтам для майнинга через VPN
Госкомитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию самопровозглашенной республики Абхазия продлил срок ограничений на доступ в Интернет для майнеров до 31 марта 2022 года. Председатель ведомства Беслан Халваш издал соответствующий приказ 6 октября.
Кроме того, операторам связи предписано провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете.
В интервью «Апсныпресс» Беслан Халваш пояснил, что в борьбе с майнингом операторы «выходят на новый технический уровень».
«Будут закрываться VPN. В старом приказе у нас это не обозначено, поскольку не было технической возможности закрывать VPN. У нас появилось новое оборудование, которое выводит нас на другой технический уровень борьбы с этим видом деятельности», – сказал Халваш.
Он добавил, что именно с подготовкой технического оснащения операторов связи и связана задержка с продлением прошлого приказа, срок которого истек 1 июня 2021 года. Однако, несмотря на технические несовершенства, первый приказ, по мнению главы Госкомсвязи, дал определенный эффект.
«Первый приказ на том техническом уровне, что у нас был, сработал неплохо. Для того времени он отработал нормально. Он имел определенный эффект, но люди, которые занимаются майнингом, перешли на новый технический уровень, и мы сами не должны отставать, чтобы с этим бороться. Я не исключаю, что и сейчас майнеры будут искать новые пути обхода, чтобы и дальше незаконно заниматься добычей криптовалют. Но и мы тоже будем технически совершенствовать свои методы борьбы с незаконным майнингом», – сказал Халваш.
- VPN, или виртуальная частная сеть (англ. Virtual Private Network), часто используется для обхода блокировок, чтобы получить доступ к тому или иному заблокированному сайту или сервису.
- Майнинг криптовалют стал причиной резкого роста энергопотребления в Абхазии. Дефицит электроэнергии приводит к веерным отключениям и к авариям в энергосистеме.
Истёк срок давности по делу об убийстве Анны Политковской
7 октября 2021 года истек срок давности по делу об убийстве журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Таким образом, заказчики преступления, имена которых следствие до сих пор не назвало, официально ушли от ответственности, отмечает "Новая газета". "Следствие тянуло до этой даты, как могло, ведь заказчик – это политика. И, судя по всему, большая политика", – написал заместитель главного редактора газеты Сергей Соколов.
Несмотря на это, редакция издания намерена добиваться возобновления следствия по делу об убийстве Политковской и раскрытия имени заказчика. Дети убитой журналистки также по-прежнему рассчитывают, что заказчик преступления будет установлен, сообщила адвокат Анна Ставицкая. Вопрос о его освобождении от ответственности по срокам давности может решить только суд, заявила адвокат.
На канале "Новой газеты" в ютьюбе выложен фильм "Как убили Анну". Там много новой, до этого не публиковавшейся информации и о расследовании убийства, и о том, какие были последние дни Анны Политковской.
Тело журналистки с несколькими огнестрельными ранениями было обнаружено 7 октября 2006 года в подъезде дома на Лесной улице в Москве. Убийца сделал четыре выстрела в упор, в том числе контрольный – в голову, когда Политковская вошла в лифт. Там же был найден брошенный пистолет Макарова и гильзы.
В июне 2014 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы уроженцев Чечни Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева, признанных присяжными исполнителем и организатором убийства Политковской. Гайтукаев впоследствии умер в колонии. Бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов был признан посредником в преступлении и получил 20 лет колонии. Братья предполагаемого исполнителя убийства – следившие за Политковской Ибрагим и Джабраил Махмудовы – приговорены к 12 и 14 годам соответственно.
Ранее по делу об убийстве Политковской к 11 годам заключения был приговорен также бывший сотрудник московской милиции Дмитрий Павлюченков, признавший вину в организации слежки за журналисткой.
Однако коллеги и родные Политковской считают, что дело по факту не было раскрыто – мотивы преступников не ясны, а кто являлся заказчиком, не установлено. В "Новой газете" уверены, что произошедшее могло быть связано с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Анна Политковская неоднократно выезжала в районы боевых действий, многие репортажи журналистки были посвящены именно нарушениям прав человека в Чечне. Политковская открыто критиковала действующую власть и лично президента Владимира Путина.
Европейский союз в 15-ю годовщину убийства Анны Политковской вновь призвал правительство России обеспечить, чтобы все виновные в преступлении были привлечены к ответственности в рамках открытого и прозрачного судебного процесса. Брюссель ожидает, что Москва выполнит свои национальные и международные обязательства по защите прав человека и демократических ценностей, говорится в заявлении представителя Евросоюза. В документе также выражается поддержка гражданскому обществу, независимым СМИ и журналистам в России, которые сталкиваются с беспрецедентным давлением властей.
В Украине несколько чиновников отстранили от работы из-за выезда Саакашвили
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) проводит служебную проверку факта пересечения украинской границы Михаилом Саакашвили, несколько чиновников отстранены от должностей. Об этом «Украинской правде» сообщил спикер ведомства Андрей Демченко.
«В ситуации с гражданином Украины Саакашвили Государственной пограничной службой Украины действительно проводится служебная проверка. Расследуются обстоятельства его выезда из Украины и факт пересечения государственной границы. Подробно проверяется вся информация, каким образом он выехал за пределы Украины», – сказал он.
По словам Демченко, на данный момент несколько должностных лиц Южного регионального управления из числа руководства на время расследования и до его выводов отстранены от исполнения служебных обязанностей.
На уточняющий вопрос, зафиксировано ли пересечение границы Саакашвили в базе данных, спикер ГПСУ отметил, что не может предоставить такую информацию, так как она является конфиденциальной.
Ранее главный редактор украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов сообщил, что «в пограничной базе нет отметок о выезде Саакашвили из страны».
- Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября. В СМИ появилась информация, что экс-президент Грузии незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти. 1 октября его арестовали.
Владимиру Путину – 69 лет. Его поздравили Бжания и Бибилов
Президенту России Владимиру Путину исполнилось 69 лет.
Как рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, несмотря на день рождения, у Путина сегодня есть рабочие планы, но по крайней мере вечером он отметит праздник с родными и близкими.
«Так бывает чаще всего», – пояснил представитель Кремля.
С днем рождения Путина поздравили лидеры самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.
Абхазский президент Аслан Бжания пожелал российскому лидеру «крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной работе, а всему российскому народу – мира и процветания».
«Вы по праву являетесь лидером мирового масштаба и исторического значения. Под Вашим руководством Россия возродилась в качестве Великой державы, играющей ведущую роль в защите мира и безопасности, основополагающих принципов международного права.
Трудно переоценить Ваш личный вклад в укрепление безопасности, социально-экономического сотрудничества, культурных и гуманитарных связей между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Убежден, при наличии столь прочного фундамента динамика отношений между нашими народами будет только нарастать», – говорится в поздравлении.
Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов также пожелал Путину «крепкого здоровья, жизненной энергии, новых успехов, побед и свершений во благо Российского государства и его многонационального народа».
«Вашими усилиями и поистине подвижнической деятельностью в качестве главы государства Российская Федерация вернула себе статус одной из ведущих держав, неизмеримо возросли авторитет России и ее влияние в международных делах, что открыло историческую перспективу и для нашей страны, судьба которой неразрывно связана с Российской государственностью на протяжении столетий. В сознании народа Южной Осетии с Вашим именем связаны избавление республики от смертельной опасности, обретение надежного мира, возрождение и уверенность в завтрашнем дне», – сказано в поздравлении.
По информации российских СМИ, Путина с днем рождения также поздравили лидеры Турции, Азербайджана, Беларуси, Армении, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана.
Главу югоосетинского Минфина Азу Хабалову освободили от должности
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подписал указ об освобождении Азы Хабаловой от должности министра финансов.
«Временно возложить исполнение обязанностей министра финансов Республики Южная Осетия на Тибилову Фатиму Анзоровну – заместителя министра финансов Республики», – говорится в указе, который уже вступил в силу.
Ранее в Telegram-каналах писали, что Хабалова два месяца не появлялась на публике. Сообщалось также, что на неё возлагают ответственность за итоги казначейской проверки югоосетинского бюджета, проведенной российскими аудиторами. Депутаты югоосетинского парламента требовали предоставить им этот засекреченный документ.
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