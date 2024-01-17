Премьер Грузии проводит встречи в Давосе

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией, в которую входят вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе, проводят встречи в Швейцарии.

Представители грузинского правительства принимают участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе. Запланированы выступления Гарибашвили на панельных дискуссиях.

В рамках визита премьер Грузии, вместе с лидерами Давосского экономического форума и руководителями ведущих компаний уже принял участие в приеме, организованном основателем и исполнительным председателем форума, профессором Клаусом Швабом и его супругой Хильде Шваб.

Кроме того, Ираклий Гарибашвили провел встречу с исполнительным председателем компании Koç Holding Левентом Чакироглу.

Koç Holding — крупнейшая турецкая компания, входящая в число 500 богатейших компаний мира. Работает она в сфере энергетики, в автомобильном и финансовом секторах.

На встрече стороны обсудили основные направления деятельности компании в Грузии, а также перспективы расширения сотрудничества в новых проектах и сферах. Как отметил премьер-министр, в последние годы в Грузии наблюдается высокий экономический рост, что является результатом правильной экономической политики правительства. Было отмечено, что Грузия выгодна для инвесторов по многим направлениям, в том числе в сфере IT, в государстве одни из самых выгодных налоговых условий и динамично развивается, сообщает Администрация правительства Грузии.