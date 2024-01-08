Премьер-министр Франции Элизабет Борн ушла в отставку

Премьер-министр Франции Элизабет Борн покинула свой пост. Президент Эммануэль Макрон принял отставку чиновницы, поблагодарив ее за работу. До назначения нового состава кабинета министров Борн продолжит временно исполнять обязанности премьера.

Элизабет Борн получила пост премьер-министра в мае 2022 года. До этого она сменила несколько министерских постов. Она вторая в истории Французской республики женщина в должности премьер-министра.

«Ваша работа на службе нации была образцовой каждый день», - с такими словами Макрон обратился к Борн в соцсети Х.

Премьерский период Борн был непростым для Франции. Он был отмечен волнениями в связи с непопулярной пенсионной реформой, мигрантским кризисом и общим удорожанием жизни. Для того, чтобы уверенно подойти к следующим президентским выборам в 2027 году, Макрону уже сейчас нужно формировать правительство, способное реагировать на текущие вызовы, в первую очередь в сфере экономики и внутренней политики.

Эммануэль Макрон не сказал, кого из политиков он видит в качестве следующего премьер-министра. Политологи называют в качестве возможных кандидатов министра образования Габриэля Атталя и министра обороны Себастьена Лекорню, а также министра финансов Брюно Ле Мэра и бывшего министра сельского хозяйства Жюльена Денорманди.