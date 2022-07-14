Президент Италии не принял отставку премьера Марио Драги

Более 40 стран мира выразили поддержку Украине, обратившейся в Международный суд ООН с иском против России.

Киев поддержали страны ЕС, Молдова, Албания, Северная Македония, Маршалловы Острова, Палау, Новая Зеландия и другие государства. В списке нет Грузии. В МИД страны утверждают, что, присоединившись к заявлению, страна могла выступить в правовом процессе третьей стороной, взяв на себя соответствующие обязательства.

Страны, подписавшие совместное заявление, подчеркивают важность этого судебного процесса и настоятельно призывают Россию немедленно прекратить военные действия в Украине, как того требует постановление суда от 16 марта 2022 года.

«Если Россия не исполнит решение суда от 16 марта, это будет являть собой еще одно нарушение международного права», – сказано в совместном заявлении.

«Мы вновь заявляем о поддержке иска Украины, инициировавшего разбирательство в Международном суде ООН в соответствии с Конвенцией ООН 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Посредством этого иска Украина хочет добиться постановления о том, что Россия не имеет права на основании не подтвержденных фактами утверждений о наличии геноцида предпринимать военные действия в Украине», – говорится в документе.

«В интересах всех государств-участников Конвенции о геноциде и, в более широком смысле, международного сообщества в целом, чтобы Конвенция не использовалась не по назначению и не подвергалась злоупотреблениям. Именно поэтому стороны, подписавшие настоящую декларацию и являющиеся участниками Конвенции о геноциде, намерены вмешаться в это разбирательство», – подчеркивают авторы заявления.

Как пишет DW, заявление завершается призывом к международному сообществу изучить все возможности для оказания помощи Украине в ее разбирательстве в Международном суде ООН.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 1 июля сообщил, что Украина подала меморандум в Международный суд ООН.

«Мы доказываем, что РФ нарушила Конвенцию о геноциде, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в «геноциде». Это важный шаг для привлечения РФ к ответственности и возмещению причиненного ущерба», – написал дипломат на своей странице в Twitter.