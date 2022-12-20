Премьер Нидерландов извинился за рабовладельческое прошлое страны

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник, 19 декабря, выступил в Гааге с речью, в которой от лица страны принёс извинения за её рабовладельческое прошлое. Он признал, что с XVII по ХХ век Нидерланды играли важную роль в поддержке работорговли, расизма и колонизации многих народов, и что влияние этого периода негативно отражается на жизни бывших колоний по сей день. Рютте подчеркнул, что рабовладение и работорговля должны расцениваться как преступления против человечности.

Премьер-министр заявил, что несколько веков подряд Нидерланды практиковали рабовладение, поощряли его и наживались на нём. Он добавил: «Сейчас уже ни один живой человек не несёт личной ответственности за рабство - но Нидерланды как государство продолжают быть в ответе за безграничное страдание рабов и их потомков».

Нидерланды стали первым европейским государством, которое официально принесло бывшим колониям извинения за рабство. Страна намерена выделить 200 млн евро на создание фонда, который будет распространять информацию о рабстве и колониальной политике. 6 декабря король Нидерландов Виллем-Александр заказал проведение независимого исторического расследования о роли голландской королевской семьи в колонизаторстве и связанных с ним нарушениях прав человека.

Гражданские группы потомков рабов в бывших колониях заявили, что извинения должны исходить не от премьер-министра, а от короля Нидерландов, и что принести их следовало бы в Суринаме в июле следующего года – в 160-ю годовщину отмены рабства там. Рютте, однако, ответил, что слишком затруднительно выбрать такие время и место, которые устроили бы всех пострадавших.