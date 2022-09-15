Премьер-министр Швеции уйдёт в отставку после победы правых на выборах

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила об отставке. Андерссон признала поражение Социал-демократической рабочей партии Швеции под её руководством на выборах в парламент. Теперь кабинет министров будет формировать коалиция правых партий.

Партия Андерссон получила больше всех в абсолютном выражении — чуть более 30% голосов, но это дало ей 173 места в парламенте. Коалиция правых, в которую впервые вошла националистическая партия "Шведские демократы", — 176 мест.

Партия набрала более 20% голосов избирателей, но у её лидера Йимми Окессона мало шансов стать будущим премьером, так как он не пользуется поддержкой Умеренной коалиционной партии, пишут шведские СМИ. Формировать правительство, вероятно, будет лидер умеренных Ульф Кристерссон.

После подачи Андерссон прошения об отставке власть от премьера перейдёт к спикеру и парламенту Швеции – Риксдагу. Выборы в парламент прошли 11 сентября, официальные результаты голосования будут опубликованы 18 сентября.

Магдалена Андерссон возглавляет правительство Швеции с ноября 2021 года. Она стала первой женщиной на этом посту.