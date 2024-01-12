Британский премьер подписал в Киеве договор о сотрудничестве

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посещает сегодня Киев. Визит, о котором не объявлялось заранее, проходит, несмотря на резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке – в ночь на 12 января Британия совместно с США нанесла авиаудары по объектам группировки хуситов в Йемене.

В заявлении британского премьера перед началом визита говорилось, что Украина уже почти два года «борется с большой отвагой, чтобы отразить жестокое российское вторжение». Цель визита, по словам Сунака, показать, что Великобритания тоже не отступит и будет вместе с Украиной «в её мрачные часы и в лучшие времена в будущем».

Сунак провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По их завершении лидеры подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Это первый подобный документ между Украиной и странами «Группы семи», которые ранее договорились заключить с Киевом подобные соглашения. По словам Зеленского, он будет действовать до вступления Украины в НАТО. Документ не предусматривает обязанности Великобритании защищать Украину военным путём, однако создаёт основу для сотрудничества, в частности, в сфере обмена разведданными и оборонной промышленности. По оценке Зеленского, если бы такой договор был подписан в 1991 году, нынешней войны с Россией бы не было.

Сунак в Киеве также, в соответствии с ожиданиями, объявил о том, что Великобритания в 2024 году предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиардов фунтов – что на 200 миллионов больше, чем в предыдущие два года.

Великобритания предоставит в 2024 году Украине военную помощь в размере 2,5 млрд фунтов - что на 200 миллионов фунтов больше, чем в предыдущие два года. Средства пойдут, в частности, на новые беспилотники, ракеты дальнего радиуса действия и морские дроны для Украины. Большая их часть будет произведена в Великобритании. Будут поставлены также средства ПВО и артиллерийские снаряды.