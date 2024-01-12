Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Британский премьер подписал в Киеве договор о сотрудничестве

Предыдущий визит Сунака в Киев в 2022 году
Предыдущий визит Сунака в Киев в 2022 году

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посещает сегодня Киев. Визит, о котором не объявлялось заранее, проходит, несмотря на резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке – в ночь на 12 января Британия совместно с США нанесла авиаудары по объектам группировки хуситов в Йемене.

В заявлении британского премьера перед началом визита говорилось, что Украина уже почти два года «борется с большой отвагой, чтобы отразить жестокое российское вторжение». Цель визита, по словам Сунака, показать, что Великобритания тоже не отступит и будет вместе с Украиной «в её мрачные часы и в лучшие времена в будущем».

Сунак провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По их завершении лидеры подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Это первый подобный документ между Украиной и странами «Группы семи», которые ранее договорились заключить с Киевом подобные соглашения. По словам Зеленского, он будет действовать до вступления Украины в НАТО. Документ не предусматривает обязанности Великобритании защищать Украину военным путём, однако создаёт основу для сотрудничества, в частности, в сфере обмена разведданными и оборонной промышленности. По оценке Зеленского, если бы такой договор был подписан в 1991 году, нынешней войны с Россией бы не было.

Сунак в Киеве также, в соответствии с ожиданиями, объявил о том, что Великобритания в 2024 году предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиардов фунтов – что на 200 миллионов больше, чем в предыдущие два года.

Великобритания предоставит в 2024 году Украине военную помощь в размере 2,5 млрд фунтов - что на 200 миллионов фунтов больше, чем в предыдущие два года. Средства пойдут, в частности, на новые беспилотники, ракеты дальнего радиуса действия и морские дроны для Украины. Большая их часть будет произведена в Великобритании. Будут поставлены также средства ПВО и артиллерийские снаряды.

  • Зеленский в последние два дня посетил с визитами страны Балтии. Литва, Эстония и Латвия заявили о новых пакетах помощи Украине, а также выразили ей поддержку в противостоянии российскому вторжению. На пресс-конференции в Риге Зеленский, поблагодарив страны Запада за помощь, призвал их к поставках Украине дополнительных средств ПВО, в частности комплексов «Пэтриот». По его словам, «нельзя спокойно спать», зная, что поставки «Пэтриотов» могли бы помочь спасти жизни мирных людей, в частности от обстрелов баллистическими ракетами.
  • В ночь на 12 января впервые за долгое время Воздушные силы Украины не сообщали об атаках российских ракет или беспилотников на тыловые районы страны.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG