Пресс-секретарь Навального подтвердила его смерть

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш подтвердила его смерть.

«Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея. Сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде», - написала Ярмыш в соцсети X.

Ярмыш уточнила, что официального заключения о смерти Навального его родственники все еще не получали. Соратники политика настаивают на немедленной выдаче его тела семье.

Позднее адвокат и мать Навального приехали в салехардский морг. «Он закрыт, несмотря на уверения колонии, будто он работает и тело Навального находится там. Адвокат позвонил по указанному на двери телефону. Ему сказали, что он уже седьмой, кто сегодня звонит. Тела Алексея у них в морге нет», - отметила Ярмыш.

Ранее сегодня стало известно, что Людмила Навальная - мать оппозиционера Алексея Навального - прилетела в Салехард и посетила колонию №3 «Полярный волк» в поселке Харп, где отбывал наказание ее сын.

Первой о визите Навальной в Харп в Ямало-Ненецком автономном округе сообщила журналистка Радио Свобода Елена Рыковцева.

На видеокадрах агентства Associated Press запечатлено, как женщина в маске и солнцезащитных очках, предположительно мать Навального, в сопровождении двух человек выходит из здания колонии.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому округу объявила, что Навальный умер в колонии. Людмила Навальная после информации о смерти сына сообщила, что несколько дней ездила к нему на свидание. По словам матери, политик чувствовал себя хорошо и не жаловался на здоровье.

О том, что у Навального было хорошее самочувствие, подтвердили и во Владимирском облсуде, где 15 февраля политик выступал по видеосвязи.

«Новой газете Европа» удалось связаться с одним из заключенных колонии, где отбывал наказание Навальный. Собеседник рассказал журналистам, что вечерняя проверка 15 февраля была сильно ускорена, после чего заключенных развели по баракам и усилили охрану.

По словам источника, поздно вечером и ночью на территорию «Полярного волка» заезжали три машины, но разглядеть, что это были за автомобили, было невозможно.

Собеседник рассказал «Новой газете Европа», что утром у заключенных провели тотальную проверку, о которой не предупреждали заранее. О смерти Навального в колонии стало известно около 10 часов утра по местному времени (8 утра по московскому). При этом управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу объявило о смерти политика около 16 часов по местному времени.

Вместе с тем источник отметил, что смерть Навального стала неожиданностью для руководства колонии, а сами сотрудники ФСИН прямого отношения к случившемуся, по всей вероятности, не имеют.